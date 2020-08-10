На п'ятьох осіб, затриманих біля посольства Білорусі, складено адмінпротоколи про дрібне хуліганство, - Нацполіція

За порушення громадського правопорядку та дрібне хуліганство біля посольства Республіки Білорусь у Києві на п'ятьох осіб складено адміністративні протоколи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комуникації Національної поліції України.

"Під час акції біля посольства Республіки Білорусь на вулиці Коцюбинського група чоловіків порушувала правопорядок. На вимогу співробітників поліції припинити дії вони не реагували і продовжували агресивно поводитися. Для встановлення особистих даних п'ятьох правопорушників доставили в Шевченківське управління поліції в м.Києві, де після перевірки дільничні офіцери поліції склали на них адміністративні матеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) і ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, правопорушникам загрожує накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Нагадуємо, 10 серпня під час акції біля посольства Білорусі в Києві поліція затримала п'ятьох осіб, у т.ч. кримчанина Олександра Кольченка, який повернувся в Україну в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ у 2019 році.