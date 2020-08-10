УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4803 відвідувача онлайн
Новини Революція в Білорусі
1 932 42

На п'ятьох осіб, затриманих біля посольства Білорусі, складено адмінпротоколи про дрібне хуліганство, - Нацполіція

На п'ятьох осіб, затриманих біля посольства Білорусі, складено адмінпротоколи про дрібне хуліганство, - Нацполіція

За порушення громадського правопорядку та дрібне хуліганство біля посольства Республіки Білорусь у Києві на п'ятьох осіб складено адміністративні протоколи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комуникації Національної поліції України.

"Під час акції біля посольства Республіки Білорусь на вулиці Коцюбинського група чоловіків порушувала правопорядок. На вимогу співробітників поліції припинити дії вони не реагували і продовжували агресивно поводитися. Для встановлення особистих даних п'ятьох правопорушників доставили в Шевченківське управління поліції в м.Києві, де після перевірки дільничні офіцери поліції склали на них адміністративні матеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) і ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, правопорушникам загрожує накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Дивіться також: Після закінчення виборів незадоволений кинув яйце в будівлю посольства Білорусі в Києві, його затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадуємо, 10 серпня під час акції біля посольства Білорусі в Києві поліція затримала п'ятьох осіб, у т.ч. кримчанина Олександра Кольченка, який повернувся в Україну в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ у 2019 році.

Білорусь (8084) Київ (20195) Нацполіція (15512) посольство (962) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
как мусор не называй, даже полицией - он все равно остается мусором.
показати весь коментар
10.08.2020 22:01 Відповісти
+6
Напоминаем, 10 августа во время акции у посольства Беларуси в Киеве полиция задержала пятерых человек, в т.ч. крымчанина Александра Кольченко, вернувшегося в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ в 2019 году. Источник: https://censor.net.ua/n3212941
-----------------------------------------------
Тобто вже зевлада затримує Кольченка. Це і справжнє обличчя цієї влади.
показати весь коментар
10.08.2020 22:05 Відповісти
+3
https://twitter.com/iddqd_ua

https://twitter.com/iddqd_ua Рукопожатий Офшор™ @iddqd_ua

https://twitter.com/iddqd_ua https://twitter.com/iddqd_ua



Один раз за сябрів, більше не буду: сябрам під соусом альтернативи русня сує прорусняве гівно.
Бацьку ставлять на шпагат, бо дохуа виобувався останнім часом.
Для русні обидва варіанти безпрограшні - не сіпайтесь, а робіть висновки.
Оце репетиція наших наступних президентських.
показати весь коментар
10.08.2020 22:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://twitter.com/iddqd_ua

https://twitter.com/iddqd_ua Рукопожатий Офшор™ @iddqd_ua

https://twitter.com/iddqd_ua https://twitter.com/iddqd_ua



Один раз за сябрів, більше не буду: сябрам під соусом альтернативи русня сує прорусняве гівно.
Бацьку ставлять на шпагат, бо дохуа виобувався останнім часом.
Для русні обидва варіанти безпрограшні - не сіпайтесь, а робіть висновки.
Оце репетиція наших наступних президентських.
показати весь коментар
10.08.2020 22:01 Відповісти
На п'ятьох осіб, затриманих біля посольства Білорусі, складено адмінпротоколи про дрібне хуліганство, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8290
показати весь коментар
10.08.2020 22:31 Відповісти
как мусор не называй, даже полицией - он все равно остается мусором.
показати весь коментар
10.08.2020 22:01 Відповісти
зе-подкуйловники
показати весь коментар
10.08.2020 22:05 Відповісти
Напоминаем, 10 августа во время акции у посольства Беларуси в Киеве полиция задержала пятерых человек, в т.ч. крымчанина Александра Кольченко, вернувшегося в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ в 2019 году. Источник: https://censor.net.ua/n3212941
-----------------------------------------------
Тобто вже зевлада затримує Кольченка. Це і справжнє обличчя цієї влади.
показати весь коментар
10.08.2020 22:05 Відповісти
Лука, трымайся. Пустишь кремлят, соросят в страну - пропал дом...
показати весь коментар
10.08.2020 22:05 Відповісти
Толсто, Хоботов!
показати весь коментар
10.08.2020 22:06 Відповісти
В Бєларусі загинула людина, лукашенко ти тварь винний в її смерті! Коли відповідати будеш ?
показати весь коментар
10.08.2020 22:07 Відповісти
https://twitter.com/P22067877

https://twitter.com/P22067877 Колбаса по 2.20 https://twitter.com/P22067877 @P22067877 https://twitter.com/P22067877/status/1292572266350497792 21 ч

Поучительная история Белоруси. Не стоит заигрывать с русней. Всегда найдут кого-то более сговорчивого, даже если ты с ними взасос.
Что мне всегда нравилось в русне, так это то, что они плюют в морду тем, кто им вылизывает зад.
Вот и сегодня белорусская "оппозиция" получила сапогом в харю от своих русских друзей.
показати весь коментар
10.08.2020 22:09 Відповісти
я настаиваю чтобы им порвали очко на москаль-ордынский орнамент!!! и на пинках гнали обратно в логово рассоию
показати весь коментар
10.08.2020 22:22 Відповісти
Вау, яка цікава підстава у нас є для обмеження волі...
Для встановлення особистих даних п'ятьох правопорушників доставили в Шевченківське управління поліції в м.Києві, де після перевірки дільничні офіцери поліції склали на них адміністративні матеріали за ст. 173 (дрібне ***********) і ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3212941
показати весь коментар
10.08.2020 22:23 Відповісти
Пусть в суде покажут видедоказательства непокоры и хулиганские действия или на ментов встречный иск сразу в суде по 365 ст
показати весь коментар
10.08.2020 22:28 Відповісти
Правильно. Порядок нельзя нарушать, ни в Киеве, ни в Минске.
показати весь коментар
10.08.2020 22:37 Відповісти
Странно...Бацька сказал, что заграничные враги отрубили Беларуси инет...а ты пишешь...кацап под прокси? Давно были такие предположения, а тут подарок - ты спалился.
показати весь коментар
10.08.2020 22:44 Відповісти
Он не сказал, что отрубили. Но тормозит конечно, враги не дремлют.
показати весь коментар
10.08.2020 23:00 Відповісти
В Беларуси уже второй день с большими перебоями работает интернет. Президент страны https://file.liga.net/persons/aleksandr-lykashenko Александр Лукашенко заявил, что интернет якобы "отключают из-за границы" и заверил, что это не инициатива властей, пишет государственное агентство https://www.belta.by/president/view/lukashenko-internet-v-belarusi-otkljuchajut-iz-za-granitsy-eto-ne-initsiativa-vlasti-402299-2020/ БЕЛТА .

Не ври, кацап.
показати весь коментар
10.08.2020 23:07 Відповісти
С перебоями работает или полностью отключен. Ты логику включи(если можешь). Да, на многие сайты не могу попасть или слетает регистрация. Но у вас то работает, вот и пользуюсь.
показати весь коментар
10.08.2020 23:14 Відповісти
Из десятка белорусов, завсегдателей данного ресурса, "пользуешься", почему то, только ты. Вот используя логику, и принцип "бритвы Оккама", получается что ты - кацап.
показати весь коментар
10.08.2020 23:23 Відповісти
Я голосовал за Лукашенко, поэтому спокойно сижу дома, отдыхаю. А те "завсегдатаи" сейчас по улицам с ОМОНом дерутся(наверно). А может их уже и "упаковали".
показати весь коментар
10.08.2020 23:35 Відповісти
Я тебе конечно верю,
Разве могут быть сомненья...
показати весь коментар
10.08.2020 23:42 Відповісти
https://twitter.com/NEXTA_EN

https://twitter.com/NEXTA_EN Беларусь інфармацыі https://twitter.com/NEXTA_EN @NEXTA_EN https://twitter.com/NEXTA_EN/status/1292907325636980738 4 мин

Минск, ТЦ "Рига" срочно нужны люди! Собирается огромная толпа! Помогите, пожалуйста!
В Бресте ответили ОМОНу фейерверком прямо в них. Ну, а чего они ожидали стреляя по людям!
Брест АД, в людей стреляют, люди идут на них, просто ужас
показати весь коментар
10.08.2020 22:40 Відповісти
У Нас было 2 Майдана и оба Майдана победили ..И все против одного дятла делалось которого Кучма притащило в Киев
показати весь коментар
10.08.2020 22:50 Відповісти
Вже забули,як Порохло і його кум Луцик видали фсб москви двох кавказців,чим покрили Україну і себе ганьбою.
показати весь коментар
11.08.2020 10:40 Відповісти
 
 