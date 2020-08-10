На п'ятьох осіб, затриманих біля посольства Білорусі, складено адмінпротоколи про дрібне хуліганство, - Нацполіція
За порушення громадського правопорядку та дрібне хуліганство біля посольства Республіки Білорусь у Києві на п'ятьох осіб складено адміністративні протоколи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комуникації Національної поліції України.
"Під час акції біля посольства Республіки Білорусь на вулиці Коцюбинського група чоловіків порушувала правопорядок. На вимогу співробітників поліції припинити дії вони не реагували і продовжували агресивно поводитися. Для встановлення особистих даних п'ятьох правопорушників доставили в Шевченківське управління поліції в м.Києві, де після перевірки дільничні офіцери поліції склали на них адміністративні матеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) і ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в поліції, правопорушникам загрожує накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.
Нагадуємо, 10 серпня під час акції біля посольства Білорусі в Києві поліція затримала п'ятьох осіб, у т.ч. кримчанина Олександра Кольченка, який повернувся в Україну в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ у 2019 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/iddqd_ua Рукопожатий Офшор™ @iddqd_ua
https://twitter.com/iddqd_ua https://twitter.com/iddqd_ua
Один раз за сябрів, більше не буду: сябрам під соусом альтернативи русня сує прорусняве гівно.
Бацьку ставлять на шпагат, бо дохуа виобувався останнім часом.
Для русні обидва варіанти безпрограшні - не сіпайтесь, а робіть висновки.
Оце репетиція наших наступних президентських.
-----------------------------------------------
Тобто вже зевлада затримує Кольченка. Це і справжнє обличчя цієї влади.
https://twitter.com/P22067877 Колбаса по 2.20 https://twitter.com/P22067877 @P22067877 https://twitter.com/P22067877/status/1292572266350497792 21 ч
Поучительная история Белоруси. Не стоит заигрывать с русней. Всегда найдут кого-то более сговорчивого, даже если ты с ними взасос.
Что мне всегда нравилось в русне, так это то, что они плюют в морду тем, кто им вылизывает зад.
Вот и сегодня белорусская "оппозиция" получила сапогом в харю от своих русских друзей.
Для встановлення особистих даних п'ятьох правопорушників доставили в Шевченківське управління поліції в м.Києві, де після перевірки дільничні офіцери поліції склали на них адміністративні матеріали за ст. 173 (дрібне ***********) і ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3212941
Не ври, кацап.
Разве могут быть сомненья...
https://twitter.com/NEXTA_EN Беларусь інфармацыі https://twitter.com/NEXTA_EN @NEXTA_EN https://twitter.com/NEXTA_EN/status/1292907325636980738 4 мин
Минск, ТЦ "Рига" срочно нужны люди! Собирается огромная толпа! Помогите, пожалуйста!
В Бресте ответили ОМОНу фейерверком прямо в них. Ну, а чего они ожидали стреляя по людям!
Брест АД, в людей стреляют, люди идут на них, просто ужас