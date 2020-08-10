Вибори в Білорусі були далекими від вільних і справедливих, - голова ПАРЄ Дамс

Голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Хендрік Дамс заявив, що президентські вибори в Білорусі не можна назвати "ні вільними, ні справедливими".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві на сайті ПАРЄ.

"Я уважно стежив за президентськими виборами в Білорусі, а також за подіями минулої ночі після закінчення голосування - я глибоко шкодую, що ці вибори були далекі від того, щоб бути вільними і справедливими", - зазначив чиновник.

За його словами, кандидати не могли вільно балотуватися і вести передвиборну кампанію, були серйозні обмеження на свободу зібрань і свободу висловлення думок - включаючи масові затримання мирних протестувальників, активістів та журналістів. Таким чином чесність голосування була поставлена ​​під сумнів.

"Події минулої ночі, включаючи використання поліцією і військовими сили та затримання учасників акцій протесту, посилили моє занепокоєння", - зазначив голова ПАРЄ.

Дамс також закликав білоруську владу проявити "максимальну стриманість і забезпечити безперешкодне здійснення основних прав і свобод людей згідно з міжнародними зобов'язання Білорусі". І наголосив, що свобода висловлення думок і мирних зібрань є "найважливішою опорою демократичних суспільств і необхідною умовою плюралістичного та демократичного політичного процесу".

Варто також зазначити, що ЄС уже засудив застосування сили білоруськими правоохоронцями проти учасників протестів після оголошення результатів президентських виборів у цій країні. Свої заяви з осудом насильства проти громадян у Білорусі раніше оприлюднили багато європейських держав.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.