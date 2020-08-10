Вибори в Білорусі були далекими від вільних і справедливих, - голова ПАРЄ Дамс
Голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Хендрік Дамс заявив, що президентські вибори в Білорусі не можна назвати "ні вільними, ні справедливими".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві на сайті ПАРЄ.
"Я уважно стежив за президентськими виборами в Білорусі, а також за подіями минулої ночі після закінчення голосування - я глибоко шкодую, що ці вибори були далекі від того, щоб бути вільними і справедливими", - зазначив чиновник.
За його словами, кандидати не могли вільно балотуватися і вести передвиборну кампанію, були серйозні обмеження на свободу зібрань і свободу висловлення думок - включаючи масові затримання мирних протестувальників, активістів та журналістів. Таким чином чесність голосування була поставлена під сумнів.
"Події минулої ночі, включаючи використання поліцією і військовими сили та затримання учасників акцій протесту, посилили моє занепокоєння", - зазначив голова ПАРЄ.
Дамс також закликав білоруську владу проявити "максимальну стриманість і забезпечити безперешкодне здійснення основних прав і свобод людей згідно з міжнародними зобов'язання Білорусі". І наголосив, що свобода висловлення думок і мирних зібрань є "найважливішою опорою демократичних суспільств і необхідною умовою плюралістичного та демократичного політичного процесу".
Варто також зазначити, що ЄС уже засудив застосування сили білоруськими правоохоронцями проти учасників протестів після оголошення результатів президентських виборів у цій країні. Свої заяви з осудом насильства проти громадян у Білорусі раніше оприлюднили багато європейських держав.
Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
то не спєцназ, то їх ескадрони смерті...
https://twitter.com/novosyolov Алексей Новоселов https://twitter.com/novosyolov @novosyolov https://twitter.com/novosyolov/status/1292885699348369408 1 ч
Я дико извиняюсь, но международное право вообще позволяет использовать военный спецназ против безоружных людей?
Це, як наша жопозиції
Їх, як нації 25 років - нема
ПорохЛука, хоч за чорта лисого.
Сравнивать Лукашенко с этим диктатором глупо. У Бацьки народ не так уж и плохо живёт и не бедствует в нищите и голоде...
В Беларуси, мы можем видеть кардинально обратную ситуацию, а именно, народ выходит на улицы против президента, установившего в стране авторитарный режим, но в поддержку кандидатов российских марионеток.
Не мне судить, какой президент нужен Беларуси. Но я могу сказать с полной уверенностью, какая Беларусь, как соседка, не нужна Украине - Беларусь поглощённая Россией. А вчера мы как никогда могли наблюдать, какое внимание российская пропагандистская машина уделяла протестам в Беларуси, причем не в пользу Лукашенко, что странно… Ведь когда в России подавляют протест оппозиции это правильно и заслуживает поощрения. Неужто в Беларуси был какой-то другой, необычный протест?
Не тупи. Идет сценарий против Украины. В Украине уже выбрали зебилы скомороха кацапского, теперь его могут скинуть по такой же процедуре.
Колхозник козел, но он сегодня более выгоден Украине и миру, чем эти мертветчуки и бойки с абрамовичами.
С вышеуказанными лицами был задержан также создатель паблика WarGonzo Семен Пегов, известный своим участием в освещении «подвигов» российских оккупантов на Донбассе, и не скрывающий своей симпатии к разного рода террористам. В свое время этот деятель был корреспондентом LifeNews, а в 2014 году удостоился медали «За заслуги перед Отечеством» «за объективное освещение событий в Крыму», когда Россия оккупировала часть территории Украины.
https://twitter.com/NEXTA_EN Беларусь інфармацыі https://twitter.com/NEXTA_EN @NEXTA_EN https://twitter.com/NEXTA_EN/status/1292907327822209028 3 мин
Заключенные СИЗО КГБ американка несмотря на угрозы кричат и скандируют ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ.
ПРОСИМ ЛЮДЕЙ ИЗ-ЗА ПРЕДЕЛОВ БЕЛАРУСИ ПОКА НЕ СЛАТЬ ВИДЕО И ФОТО!
У НАС ОГРОМНЫЙ ПОТОК ИНФОРМАЦИИ!
СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!
Брест - подняли 38 бригаду вдв
В 2012 їхав БЖ з Лубен у Києві, так у белорусів, які їхали з наших чорномоських курортів тілько і розмов було про новий курс долара до "зайчиків", їм завжди та Біла Русь до одного місця була, головне, щоб корите повне
Крім того, вчора повстали башкіри. В них там мокши якусь гору забирають.
Ось посилання https://www.svoboda.org/a/30774444.html
Одного не розумію - де наши пропагандисти? Чому я маю все сам гуглити, чому падіння рашкінської імперії я маю тільки сам собі домислювати? Оце крута інформ війна по українські
я согласен что Луку нужно менять т.к. уморил уже Всех - но менять то не на кого !?
Больше всего я боюсь, что Лукашенко, цепляясь за власть, обратится "Путин, введи войска". И Путин их введет, и оттяпает часть территории Беларуси, и начнется там война. В общем, все по сценарию захвата части Украины.