4 773 55

Вибори в Білорусі були далекими від вільних і справедливих, - голова ПАРЄ Дамс

Вибори в Білорусі були далекими від вільних і справедливих, - голова ПАРЄ Дамс

Голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Хендрік Дамс заявив, що президентські вибори в Білорусі не можна назвати "ні вільними, ні справедливими".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві на сайті ПАРЄ.

"Я уважно стежив за президентськими виборами в Білорусі, а також за подіями минулої ночі після закінчення голосування - я глибоко шкодую, що ці вибори були далекі від того, щоб бути вільними і справедливими", - зазначив чиновник.

За його словами, кандидати не могли вільно балотуватися і вести передвиборну кампанію, були серйозні обмеження на свободу зібрань і свободу висловлення думок - включаючи масові затримання мирних протестувальників, активістів та журналістів. Таким чином чесність голосування була поставлена ​​під сумнів.

"Події минулої ночі, включаючи використання поліцією і військовими сили та затримання учасників акцій протесту, посилили моє занепокоєння", - зазначив голова ПАРЄ.

Дамс також закликав білоруську владу проявити "максимальну стриманість і забезпечити безперешкодне здійснення основних прав і свобод людей згідно з міжнародними зобов'язання Білорусі". І наголосив, що свобода висловлення думок і мирних зібрань є "найважливішою опорою демократичних суспільств і необхідною умовою плюралістичного та демократичного політичного процесу".

Варто також зазначити, що ЄС уже засудив застосування сили білоруськими правоохоронцями проти учасників протестів після оголошення результатів президентських виборів у цій країні. Свої заяви з осудом насильства проти громадян у Білорусі раніше оприлюднили багато європейських держав.

Також читайте: НАТО засудило насильство проти протестувальників у Білорусі

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Білорусь (8084) вибори (6755) Лукашенко Олександр (2695) ПАРЄ (856) Дамс Хендрік (5) Тіхановська Світлана (389)
+9
https://twitter.com/novosyolov

то не спєцназ, то їх ескадрони смерті...

https://twitter.com/novosyolov Алексей Новоселов https://twitter.com/novosyolov @novosyolov https://twitter.com/novosyolov/status/1292885699348369408 1 ч

Я дико извиняюсь, но международное право вообще позволяет использовать военный спецназ против безоружных людей?

Выборы в Беларуси были далеки от свободных и справедливых, - глава ПАСЕ Дамс - Цензор.НЕТ 7696
10.08.2020 22:21
+8
Незабуваймо про Хабарівськ. Зелений клин доси пручається ************.
Крім того, вчора повстали башкіри. В них там мокши якусь гору забирають.
Ось посилання https://www.svoboda.org/a/30774444.html

Одного не розумію - де наши пропагандисти? Чому я маю все сам гуглити, чому падіння рашкінської імперії я маю тільки сам собі домислювати? Оце крута інформ війна по українські
10.08.2020 22:49
+6
Доречі ті башкіри теж за фургалівський Хабарівськ.
10.08.2020 22:51
а чому ця потвора мовчить за референдум в раші? тому, що всі на кармані в раші!
10.08.2020 22:17
русский мир в Бацьке не пройдет!
10.08.2020 22:18
Кацапня уже Луку отмазывает. Типа спаситель...
Выборы в Беларуси были далеки от свободных и справедливых, - глава ПАСЕ Дамс - Цензор.НЕТ 1890
10.08.2020 22:18
Что-то эта женщина не тянет на сакральную жертву, скорее она похожа на жену олигарха, которая за чьи-то деньги пробиралась к государственному корыту.
10.08.2020 23:09
Есть мнение, что это многоходовочка *****...
10.08.2020 23:11
Дерево свободы нужно поливать кровью патриотов. Вот сейчас и посмотрим какие это патриоты... промыли мозги этим патриотам в интернете... почерк такой же как и с ЗЕ.
10.08.2020 22:20
Выборы?
10.08.2020 22:21
Выборы и от выборов были далеки.. но случаются в жизни такие ситуации, когда проще на выбор забить, чем потом десятилетиями разгребать и расхлёбывать этот выбор.. картопляныкы, правильно вы сделали, но не слазьте с него..
10.08.2020 22:21
https://charter97.org/ru/news/2020/8/10/388975/ Самые последние текстовые онлайн новости.
10.08.2020 22:24
Вся "опозиція" імигрірує у Москва-сіті у нові квартири
Це, як наша жопозиції
10.08.2020 22:27
Після того як 73% проголосувавших у нас проголосували за повний нуль- я вірю що 80% білорусів проголосували за бодай щось.
10.08.2020 22:27
Що?
Їх, як нації 25 років - нема
10.08.2020 22:30 Відповісти
Аби не Порох Лука, хоч за чорта лисого.
10.08.2020 22:47
Це не вибори, а тоталітарна я пародія на вибори для прикриття легітимності Луки.
10.08.2020 22:29
Нормальные выборы. Внимательно ознакомился со всеми кандидатами. Внятная программа только у одного. У остальных "взять и поделить". Только непонятно у кого взять и кто будет делить.
10.08.2020 22:42 Відповісти
Ты в них участвовал в качестве наблюдателя? Или нашептал кто?
10.08.2020 23:06
Террорист Бацька Лука снова всех обьегорил...
10.08.2020 22:29
Чета Чаушеску это были евреи державшие Румынию в покорности и бедности десятилетия...
Сравнивать Лукашенко с этим диктатором глупо. У Бацьки народ не так уж и плохо живёт и не бедствует в нищите и голоде...
10.08.2020 22:30
Перш за все Чаушеску був комуняка, але вів незалежну від маскви політику. Він розрахувався зі всіма зовнішніми боргами Румунії і до його зміщення масква приклала руку. На Балканах на той час маскве вірні були серби і трохі болгари, поки комуняки болгарські не зробили в середині 90 в Болгарії великий голод, що Києві на вокзалі болгарські жінки банально заробляли на хліб.
10.08.2020 22:38
Там вже давно не було виборів.
10.08.2020 22:34
Когда в Украине началась «Революция достоинства» и на Майдан стали стягиваться люди, это были отнюдь не крепкого телосложения агрессивные молодые люди, представляющие интересы некоего политического лидера. Это были программисты, архитекторы, писатели, официанты, врачи и преподаватели. Это были люди объединённые убеждением, что при Януковиче, президенте - российской марионетке, страна движется в совершенно неверном направлении.

В Беларуси, мы можем видеть кардинально обратную ситуацию, а именно, народ выходит на улицы против президента, установившего в стране авторитарный режим, но в поддержку кандидатов российских марионеток.

Не мне судить, какой президент нужен Беларуси. Но я могу сказать с полной уверенностью, какая Беларусь, как соседка, не нужна Украине - Беларусь поглощённая Россией. А вчера мы как никогда могли наблюдать, какое внимание российская пропагандистская машина уделяла протестам в Беларуси, причем не в пользу Лукашенко, что странно… Ведь когда в России подавляют протест оппозиции это правильно и заслуживает поощрения. Неужто в Беларуси был какой-то другой, необычный протест?
10.08.2020 22:38
Шо ты гонишь? А сейчас шо за войска стоят в Беларуси?
10.08.2020 22:42
А что за войска стояли в крыму, абхазии, преднестровьи .........
Не тупи. Идет сценарий против Украины. В Украине уже выбрали зебилы скомороха кацапского, теперь его могут скинуть по такой же процедуре.
Колхозник козел, но он сегодня более выгоден Украине и миру, чем эти мертветчуки и бойки с абрамовичами.
10.08.2020 22:51
Как сообщают российские пропагандистские СМИ, в ночь на 10 августа в Минске милиция задержала их «коллег по ремеслу» из издания Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. По их словам, они не сопротивлялись, однако их все равно побили дубинками.
С вышеуказанными лицами был задержан также создатель паблика WarGonzo Семен Пегов, известный своим участием в освещении «подвигов» российских оккупантов на Донбассе, и не скрывающий своей симпатии к разного рода террористам. В свое время этот деятель был корреспондентом LifeNews, а в 2014 году удостоился медали «За заслуги перед Отечеством» «за объективное освещение событий в Крыму», когда Россия оккупировала часть территории Украины.
10.08.2020 22:53
https://twitter.com/NEXTA_EN

https://twitter.com/NEXTA_EN Беларусь інфармацыі https://twitter.com/NEXTA_EN @NEXTA_EN https://twitter.com/NEXTA_EN/status/1292907327822209028 3 мин

Заключенные СИЗО КГБ американка несмотря на угрозы кричат и скандируют ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ.

ПРОСИМ ЛЮДЕЙ ИЗ-ЗА ПРЕДЕЛОВ БЕЛАРУСИ ПОКА НЕ СЛАТЬ ВИДЕО И ФОТО!
У НАС ОГРОМНЫЙ ПОТОК ИНФОРМАЦИИ!
СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!

Брест - подняли 38 бригаду вдв
10.08.2020 22:38
У мене питання як до білорусів, так і до українців - чому Президентами стають кловуни, завгари і бригадири польової бригади безкровно, а щоб змістити їх потрібна кров платників податків? Думай .те.
10.08.2020 22:46
А шо просто не сказать - диктатор Лукашенко сфальсифицировал выборы. Или охерели в конец в этом обеесе?
10.08.2020 22:40
когда полиция в Сша хренячило своих граждан почему то все языки в жопу засунули.. никто не осудил а теперь как по команде повылазили
10.08.2020 22:42
Хренячат тех то первый начинает кидать камни и коктейли молотова. А в диктаторских странах мочат мирных граждан
10.08.2020 22:44
так то и кидают мирные жители.. или там другие были?
10.08.2020 22:58
А Трамп диктатор сидящий 30 лет на троне в едино личной монархией?? Шо то ты ватник попутал причину и следствие
11.08.2020 00:26
В Бресте из лавочек делают барикады, в Минске сожгли автобус
10.08.2020 22:44
Сябри терпить...
В 2012 їхав БЖ з Лубен у Києві, так у белорусів, які їхали з наших чорномоських курортів тілько і розмов було про новий курс долара до "зайчиків", їм завжди та Біла Русь до одного місця була, головне, щоб корите повне
10.08.2020 22:47
Незабуваймо про Хабарівськ. Зелений клин доси пручається ************.
Крім того, вчора повстали башкіри. В них там мокши якусь гору забирають.
Ось посилання https://www.svoboda.org/a/30774444.html

Одного не розумію - де наши пропагандисти? Чому я маю все сам гуглити, чому падіння рашкінської імперії я маю тільки сам собі домислювати? Оце крута інформ війна по українські
10.08.2020 22:49
Доречі ті башкіри теж за фургалівський Хабарівськ.
10.08.2020 22:51
А не треба було розсиляти українців по наросійській Набутилщині.
10.08.2020 23:01
Хто зна, хто зна...
10.08.2020 23:11
В Білорусі немає опозиції.
10.08.2020 22:53
В Наросії - теж. Якби я був одестом, то сказав би так - Україна має кілька опозицій і могла б позичити, наприклад Йулю - Наросії, а Голос - Бєларусі.....ОПЗЖ - Лівії.))))
10.08.2020 22:58
вопрос к модеру почему неугодные коменты помечают как "спам" а как же свобода слова?
10.08.2020 22:57
Просто не треба себе лайкати. Адміни ЦН не ******* ононистів.))
10.08.2020 23:03
це рішення дописувачів форуму.
10.08.2020 23:04
я чет не припомню когда все эти организации были не против таких вот выборов от Луки !! Но Бацько на все забил куй и правит уже столько лет подряд !!!

я согласен что Луку нужно менять т.к. уморил уже Всех - но менять то не на кого !?
10.08.2020 23:03
Если у Лукашенко действительно поддержка около 15%, как показали независимые экзит-полы, то его снесут. И силовики не помогут - у них тоже есть семьи и родственники.
Больше всего я боюсь, что Лукашенко, цепляясь за власть, обратится "Путин, введи войска". И Путин их введет, и оттяпает часть территории Беларуси, и начнется там война. В общем, все по сценарию захвата части Украины.
10.08.2020 23:03
Нет, Лукашенко не хочет судьбы Януковича. Белорусы еще не знают другой жизни, такой, как в Украине, а то бы быстро оценили, что Лукашенко не худший вариант. В Беларуссии работают предприятия, колхозы, китайцы построили им атомную станцию, несмотря на то, что белорусов всего 5 миллионов. А что у нас в Украине построили за последнее время. Ничего, потому что новые лица воруют бюджет страны и не думают о народе и стране.
10.08.2020 23:20
Рівень життя в РБ і Україні приблизно однаковий, все інше - не варті уваги словесні звороти. І населення Білорусі зовсім не 5 млн, а приблизно вдвічі більше. Хоч би погуглили.
10.08.2020 23:53
А где была справедливость ПАСЕ, когда она принимала назад рашу из-за денег.
10.08.2020 23:07
Расходитесь сябры. У важного человека "усилилось беспокойство" . Не доводите до греха.
10.08.2020 23:09
Н. Негатив - в Набутилнівщині і в Бєларусі будуть зміни, коли здохне *уйло і Лука. Треба просто потерпіти.....або лийте кров - немає більше варіантів. Свобода завжди через Кров.
10.08.2020 23:13
Западу лучше не лезть в те вопросы в которых они ни бум бум. Пусть они лучше попробуют разобраться в протестах в США. В Беларуси бывшая номенклатура СССР которой Лукашенко не позволил раздерибанить Беларусь пытается сделать государственный переворот. А Лукашенко реально победил на выборах притом очень убедительно.
10.08.2020 23:31
Т.е. Украина и США получили по Клоуну - по справедливости?
11.08.2020 09:32
 
 