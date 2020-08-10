Тіхановська вийшла з ЦВК, сказала: "Я прийняла рішення" і поїхала в невідомому напрямку
Світлана Тіхановська і представники об'єднаного штабу подали скаргу на порушення в ході виборів до Центральної виборчої комісії. Скарга була зареєстрована, повідомив після зустрічі адвокат Віктора Бабаріки Максим Знак.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода.
Тіхановська та її соратники увійшли в ЦВК близько 16:00. Через три години Максим Знак і його соратники покинули ЦВК. За його словами, "представники держорганів" розмовляли з Тіхановською, під час чого він не був присутній. Кандидата в президенти нібито попередили про неприпустимість дій, що сприяють його відсутності.
За словами Знака, Тіхановська вийшла з будівлі через інший під'їзд. Він каже, що кандидат у президенти вільний і все прокоментує пізніше.
Приблизно о 21.30 прессекретар штабу кандидата в президенти Світлани Тіхановської Анна Красуліна розповіла "Свободі", що Тіхановська, покинувши ЦВК, сказала: "Я прийняла рішення" і поїхала в невідомому напрямку. У штабі невідомо, яке рішення прийняв кандидат.
Зараз штаб із нею контакту не має.
Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
Вы отойдите подальше. Она плюётся и кусается.
А знаєте, що зробить Тіхановська, якщо стане президентом?
Розблокує створення «Союзного государства», якому почав опиратися Лука, причому зробить те саме, що і Зеленський, розказуючи всюди, що це Лукашенко (ото падлюка) взяв на себе зобов'язання, і вона просто мусила підписати.
Но це буде потім. А зараз білоруси щиро «скидають» осточортівшого всім Таракана.
Вышли погулять. Милиция пакует всех.
Ощущение - вышли просто подраться. Выпустить пар.
Луку тоже не понимаю. Ну ходят и пусть ходят себе.
Дурдом.
------------------------
Просто ситуация у нас такова, что требование только одно. И обе стороны его знают. И оно для нас настолько очевидно, что нет надобности лишний раз трепать языком.
"Мы старый мир разрушим до основанья,а затем...."-нічого
Чай з варэннем
На Притыцкого от взрыва погиб протестующий - официальный канал МВД Беларуси!
"Один человек погиб во время акций протеста в Минске 10 августа 2020 года", - сообщает "Радио Свобода".
Канал "Беларусь головного мозга" предполагает, что причиной гибели человека стал взрыв светошумовой гранаты.
"Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська вийшла на зв'язок вперше за кілька годин" (с)
Щось у них весь їхній триумвірат розсипається, усі зникають, потім деякі з"являються у росії ...
Возле универсама "Рига" протестующие установили баррикады. Силовики продолжают стрелять по протестующим, пустили слезоточивый газ.
В то же время люди на своих личных автомобилях въезжают в группы силовиков.
На улицу Пушкинскую прибыло много автомобилей "скорой помощи". Однако, по словам активистов, в "скорых" могут передвигаться бойцы ОМОНа.
Лукашенко не пускает протестующих в Рашу?
Навіть кролик розумів, що куля в лоба - то куля в лоба...
"Вона" не президент.