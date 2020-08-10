УКР
Новини Революція в Білорусі
Тіхановська вийшла з ЦВК, сказала: "Я прийняла рішення" і поїхала в невідомому напрямку

Тіхановська вийшла з ЦВК, сказала: "Я прийняла рішення" і поїхала в невідомому напрямку

Світлана Тіхановська і представники об'єднаного штабу подали скаргу на порушення в ході виборів до Центральної виборчої комісії. Скарга була зареєстрована, повідомив після зустрічі адвокат Віктора Бабаріки Максим Знак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода. 

Тіхановська та її соратники увійшли в ЦВК близько 16:00. Через три години Максим Знак і його соратники покинули ЦВК. За його словами, "представники держорганів" розмовляли з Тіхановською, під час чого він не був присутній. Кандидата в президенти нібито попередили про неприпустимість дій, що сприяють його відсутності.

За словами Знака, Тіхановська вийшла з будівлі через інший під'їзд. Він каже, що кандидат у президенти вільний і все прокоментує пізніше.

Приблизно о 21.30 прессекретар штабу кандидата в президенти Світлани Тіхановської Анна Красуліна розповіла "Свободі", що Тіхановська, покинувши ЦВК, сказала: "Я прийняла рішення" і поїхала в невідомому напрямку. У штабі невідомо, яке рішення прийняв кандидат.

Зараз штаб із нею контакту не має.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Білорусь (8084) вибори (6755) Лукашенко Олександр (2695) Тіхановська Світлана (389)
Тихановская вышла из ЦИК, сказала: "Я приняла решение" и уехала в неизвестном направлении - Цензор.НЕТ 1897

Не?
10.08.2020 22:43 Відповісти
+43
Та знаємо, що Тихановська поїхала до москви.
10.08.2020 22:44 Відповісти
+29
Кремлю нужен слабый Александр Лукашенко, поэтому Российская Федерация заинтересована в радикализации https://sprotyv.info/news/protesty-v-belarusi-posle-vyborov-proizoshli-ulichnye-stolknoveniya-est-postradavshie протестов в Беларуси . Для этой цели Москва задействовала свой проект - лидеров оппозиции. Об этом в комментарии https://ghall.com.ua/ Guildhall заявил старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс.
«Рука Москвы в протестах в Беларуси очевидна, именно Кремль мобилизовал гражданское общество. Да, люди устали от режима Лукашенко, повлиял и кризис COVID-19, когда Лукашенко просто издевался над родственниками людей, которые умирали от пандемии. Большое народное недовольство, но в то же время, для того, чтобы люди не только были недовольны, но вышли бороться против режима, нужна мобилизация - именно это сделала Москва своим проектом по созданию белорусской оппозиции в лице Тихановского, Цепкала и Бабарико. Все трое явно связанны с Кремлем и это очень хорошо дирижированный российскими спецслужбами проект. Даже после того, как их не допустили к выборам, появление трио женщин является продолжением того же московского проекта. Тут же и появление политтехнолога Шклярова, который как минимум в Литве, связан известным близким к Кремлю технологом Тусовым», - считает эксперт.
«В то же время, я не вижу стремления Кремля устранить Лукашенко, нет активностей, направленных на свержение режима. Более того, я не вижу стратегической надобности для Кремля свергать существующий в Беларуси режим, ведь именно Лукашенко и является самым главным кандидатом Москвы, в которого многие годы инвестировали и который соответствует целям Кремля в Беларуси. Все это делается, чтобы максимально ослабить белорусского президента для достижения нужных России результатов в геополитических и экономических переговорах с Минском, в частности, по созданию "Союзного государства". Вторая стратегическая задача Кремля - спровоцировать эскалацию протестов, избиение активистов и последующую дискредитацию Александра Лукашенко на Западе, лишить его возможности маневра в сторону Европы и США», - отметил Мариус Лавринавичус.
«Лукашенко успешно маневрировал между РФ и Западом, поэтому Кремль лишает через протесты его такой возможности. Также Россия нивелирует прижившийся в Евросоюзе и США нарратив о необходимости помочь Лукашенко защититься от Кремля. Запад не сможет закрыть глаза на репрессии и пролитую кровь, поэтому Лукашенко будет лишен маневра заигрывания с Западом», - подытожил аналитик.
Напомним, как сообщала группа ИС, https://sprotyv.info/analitica/gibridnoj-belarusi-srochno-nuzhen-svoj-gibridnyj-dzhordzh-flojd гибридной Беларуси срочно нужен свой гибридный Джордж Флойд.
10.08.2020 22:47 Відповісти
На тепер Штаб Тихановської:
https://112.ua/mir/shtab-tihanovskoy-soobshhil-chto-ee-nasilno-uderzhivali-v-cik-a-zatem-ona-uehala-v-neizvestnom-napravlenii-546010.html "О местонахождении Светланы Тихановской неизвестно"
10.08.2020 23:41 Відповісти
Я надеюсь что она наконец своим тупым котелком поняла, что выборы она реально и убедительно проиграла. И если будет и дальше на ровном месте дестабилизировать ситуацию, то может сесть надолго за попытку государственного переворота.
10.08.2020 23:43 Відповісти
Как Вы боретесь с рассинхронизацией работы полушарий мозга Очень интересно, знаете ли...или Вы наслаждаетесь данной ситуацией
10.08.2020 23:50 Відповісти
оно тупо копипастит из методички. Вы как будто только вчера к интернету подключились
10.08.2020 23:53 Відповісти
Ба! Оказывается, методички не только Петя присылает, но и Лука. Ужас!
10.08.2020 23:59 Відповісти
Это широко известная в узких кругах Цензора буйнопомешанная на Лукашенко.
Вы отойдите подальше. Она плюётся и кусается.
11.08.2020 00:04 Відповісти
кто ж её посадит? Она же памятник!
10.08.2020 23:56 Відповісти
Дурдом
10.08.2020 23:44 Відповісти
Смартфон Тихановскої працює, але вона не відповідає на дзвінки (с).
10.08.2020 23:50 Відповісти
Якщо телефон працює, то місцезнаходження його можна визначити за допомогою GPS
10.08.2020 23:57 Відповісти
Можливо місцезнаходження телефону і Тихановської уже різні ... Та і не може місцезнаходження телефону визначити її куций штаб
11.08.2020 00:02 Відповісти
https://twitter.com/MrHimikus

https://twitter.com/MrHimikus Himikus https://twitter.com/MrHimikus @MrHimikus https://twitter.com/MrHimikus/status/1292599028719419392 21 ч

А знаєте, що зробить Тіхановська, якщо стане президентом?
Розблокує створення «Союзного государства», якому почав опиратися Лука, причому зробить те саме, що і Зеленський, розказуючи всюди, що це Лукашенко (ото падлюка) взяв на себе зобов'язання, і вона просто мусила підписати.

Но це буде потім. А зараз білоруси щиро «скидають» осточортівшого всім Таракана.
10.08.2020 23:53 Відповісти
А ипашиться на белорусских выборах можно??
10.08.2020 23:53 Відповісти
"Володя прощай": Лукашенко нашёл себе нового "старшего брата", богаче и сильнее.
10.08.2020 23:57 Відповісти
Что требуют протестующие? Нигде ничего нет.
Вышли погулять. Милиция пакует всех.
Ощущение - вышли просто подраться. Выпустить пар.
Луку тоже не понимаю. Ну ходят и пусть ходят себе.
Дурдом.
10.08.2020 23:57 Відповісти
... Что требуют протестующие? Нигде ничего нет...
------------------------
Просто ситуация у нас такова, что требование только одно. И обе стороны его знают. И оно для нас настолько очевидно, что нет надобности лишний раз трепать языком.
11.08.2020 00:17 Відповісти
Там ще й наша відморожена беркутня пригрілась.Невже й вони зараз в людей стріляють?Невже нічому життя не навчило.Якщо чесно,жаль білорусів.Нема в них лідера,нема ідеї.Луку геть,а що потім-ніхто толком і не розуміє.
"Мы старый мир разрушим до основанья,а затем...."-нічого
11.08.2020 00:22 Відповісти
ох и память же у вас. Точно так же 6 лет назад все орали "нет лидера кроме Януковича и Азиров премьер его".
11.08.2020 13:52 Відповісти
Тіхановська вийшла з ЦВК, сказала: "Я прийняла рішення" і поїхала в невідомому напрямку - Цензор.НЕТ 7050
10.08.2020 23:58 Відповісти
https://mobile.twitter.com/belteanews
https://mobile.twitter.com/belteanews

Чай з варэннем

@belteanews

·https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1292924938647724034 12 мин

На Притыцкого от взрыва погиб протестующий - официальный канал МВД Беларуси!
10.08.2020 23:59 Відповісти
Это сегодня уже не единственный погибший.
11.08.2020 00:06 Відповісти
В Минске во время столкновений с полицией на ул. Пушкинская погиб мужчина

Об этом пишут белорусские Telegram-каналы со ссылкой на правоохранителей, передает "https://www.dsnews.ua/ ДС ".

"Один человек погиб во время акций протеста в Минске 10 августа 2020 года", - сообщает "Радио Свобода".

Канал "Беларусь головного мозга" предполагает, что причиной гибели человека стал взрыв светошумовой гранаты.
11.08.2020 00:25 Відповісти
Пишуть, що він хотів кинути якийсь вибуховий пристрій, а той розірвався у нього в руках.
11.08.2020 00:33 Відповісти
всё закономерно, бацька, уничтожил оппозицию в Беларуссии, но он обрёл её в лице народа
11.08.2020 00:06 Відповісти
Мавр сделал свое дело, мавр может уходить)
11.08.2020 00:09 Відповісти
Усе змінюється
"Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська вийшла на зв'язок вперше за кілька годин" (с)
Щось у них весь їхній триумвірат розсипається, усі зникають, потім деякі з"являються у росії ...
11.08.2020 00:10 Відповісти
Светлана Тихановская вышла на связь. С ней все хорошо.
це з офф телеграму штабу.
11.08.2020 00:15 Відповісти
Та якось пофіг,що з тією куркою.Людей шкода
11.08.2020 00:33 Відповісти
В Минске противостояние между ОМОНом и протестующими набирает обороты, к центру города стягивают военную технику

Об этом пишут белорусские Telegram-каналы, передает "https://www.dsnews.ua/ ДС ".

Возле универсама "Рига" протестующие установили баррикады. Силовики продолжают стрелять по протестующим, пустили слезоточивый газ.

В то же время люди на своих личных автомобилях въезжают в группы силовиков.

На улицу Пушкинскую прибыло много автомобилей "скорой помощи". Однако, по словам активистов, в "скорых" могут передвигаться бойцы ОМОНа.
11.08.2020 00:24 Відповісти
Є загиблий. Чоловік намагався кинути у поліцаїв невстановлений вибуховий пристрій і він вибухнув у нього в руках (офіційна версія).
11.08.2020 00:31 Відповісти
а не официальная какая?...беркутня сама ему дала гранату и попросила кинуть в них?....
11.08.2020 14:44 Відповісти
мутна баба.
11.08.2020 00:38 Відповісти
Воспитайте своих детей И внуковЛюбить Украину !,и через 60 лет будет суппер страна ,26лет коту под хвост,
11.08.2020 01:18 Відповісти
тихановская, чей крым??
11.08.2020 01:24 Відповісти
Та отож...
11.08.2020 06:38 Відповісти
случайный человек, похоже, возможно хороший, не хочет вешать на себя трупы, но если рядом Х#йло и "союзное государство" - тут не отвертеться, нужно понимать куда лезешь и зачем. а без четкого плана и организации ничего не получится, только большее количество жертв в результате. (как наши "реформы", которые на от**бись, мы пилим бабло, делают)
11.08.2020 04:25 Відповісти
Ну и что? Есть Тихановская или нет, ничего не меняется. Страна должна быть свободной. Значит пусть подключают армию, которая собирается их тоже разгонять. По сути все кто бегает в эту чехарду ...это все один народ умышленно запутанный. У тех же силовиков есть те же семьи, и вы не поверите они даже дружат с теми, кого разгоняют.
11.08.2020 06:20 Відповісти
Флагов нет. Странно.
Лукашенко не пускает протестующих в Рашу?
11.08.2020 06:28 Відповісти
Вперед, орлы, а я за вами, уж постою я головой за вашими спинами.
11.08.2020 06:55 Відповісти
как только бацька согласится на условия ***** так тихановская пропадет а бунты закончатся))) у них нет кули в лоб или пороха
11.08.2020 06:59 Відповісти
Всё было ясно с самого начала президентской гонки.Консервы нужны для победы,победы не будет и об этом знали.Народ постреляют и таракан пойдёт на сближение и вольётся в московию.Вот и вся задумка.
11.08.2020 07:14 Відповісти
Тихоновская случайный человек в этом процессе. Поэтому бороться не будет, ну разве что выступать с комментариями и то из за границы с переездом туда на проживание. Вероятно ее мужа ей вернут ( или по крайней мере пообещали), ее ближайшее окружение разбежится. Без руководящего и координирующего ядра протестное движение будет затухать особенно в процессе жесткого подавления. На Лукашенко и Беларусь введут санкции Запада. Китай и страны СНГ поддержат "таракана",РФ начнет давить на ослабленного Лукашенко требуя признания Крыма, Абхазии, Юж, Осетии, ОРДЛО ( "гражданской войны" в Украине), возможно начнут протягивать тезис о " белорусских миротворцах" ну и углублять интеграционные процессы с РФ( давая понять Луке, что следующего бунта он может и не пережить). Лукашенко вернет вагнеровцев с извинениями ( может не формальными), расскажет о происках Украины и НАТО в процессе выборов ну и дальше по списку.
11.08.2020 08:51 Відповісти
"будэш у мэня аппазицыанеркай"- так решил "калхозный диктатор бацка лукавый".
11.08.2020 09:18 Відповісти
Отамана треба вибирати серед своїх протестантів не повторюйте український сценарій де перемогла сцена,а не Майдан.
11.08.2020 12:10 Відповісти
Ганьба !
Навіть кролик розумів, що куля в лоба - то куля в лоба...
"Вона" не президент.
11.08.2020 22:05 Відповісти
