Тіхановська вийшла з ЦВК, сказала: "Я прийняла рішення" і поїхала в невідомому напрямку

Світлана Тіхановська і представники об'єднаного штабу подали скаргу на порушення в ході виборів до Центральної виборчої комісії. Скарга була зареєстрована, повідомив після зустрічі адвокат Віктора Бабаріки Максим Знак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода.

Тіхановська та її соратники увійшли в ЦВК близько 16:00. Через три години Максим Знак і його соратники покинули ЦВК. За його словами, "представники держорганів" розмовляли з Тіхановською, під час чого він не був присутній. Кандидата в президенти нібито попередили про неприпустимість дій, що сприяють його відсутності.

За словами Знака, Тіхановська вийшла з будівлі через інший під'їзд. Він каже, що кандидат у президенти вільний і все прокоментує пізніше.

Приблизно о 21.30 прессекретар штабу кандидата в президенти Світлани Тіхановської Анна Красуліна розповіла "Свободі", що Тіхановська, покинувши ЦВК, сказала: "Я прийняла рішення" і поїхала в невідомому напрямку. У штабі невідомо, яке рішення прийняв кандидат.

Зараз штаб із нею контакту не має.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.