В Ірані заявили, що не будуть виплачувати компенсації за збитий Боїнг МАУ, оскільки лайнер був застрахований у європейських компаніях

Іран відмовився виплачувати компенсацію Міжнародним авіалініям України за збитий поблизу Тегерана літак, аргументуючи це тим, що літак був зареєстрований європейською страховою компанією, а не іранською.

про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву голови Центральної страхової організації Ірану Голамреза Солеймані.

"Український літак застрахований європейськими компаніями в Україні, а не іранськими. Тому компенсації мають виплачувати ті європейські компанії", - заявив Солеймані.

Водночас зазначається, що коментар Солеймані стосувався тільки літака, а не потенційної компенсації сім'ям жертв. Від європейських авіаційних страховиків поки не було коментаря.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

