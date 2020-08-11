УКР
В Ірані заявили, що не будуть виплачувати компенсації за збитий Боїнг МАУ, оскільки лайнер був застрахований у європейських компаніях

Іран відмовився виплачувати компенсацію Міжнародним авіалініям України за збитий поблизу Тегерана літак, аргументуючи це тим, що літак був зареєстрований європейською страховою компанією, а не іранською.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву голови Центральної страхової організації Ірану Голамреза Солеймані.

"Український літак застрахований європейськими компаніями в Україні, а не іранськими. Тому компенсації мають виплачувати ті європейські компанії", - заявив Солеймані.

Водночас зазначається, що коментар Солеймані стосувався тільки літака, а не потенційної компенсації сім'ям жертв. Від європейських авіаційних страховиків поки не було коментаря.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Топ коментарі
+26
Привет из ирана нынешнему сильному и очень умному прогрессивному правительству молодых энергичных лиц...вытирайте об Украину ноги руки жопы и т.п...кто гаразд...потому что у нас крутые пацики у влади...
показати весь коментар
11.08.2020 00:10 Відповісти
+19
Об ЗЕбила вытерли ноги. Порох бы такой шум поднял, что всем бы было места мало
показати весь коментар
11.08.2020 00:12 Відповісти
+14
это все что вам нужно знать о персах...
показати весь коментар
11.08.2020 00:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Мда.. я так себе и представляю эту картину- сидят такие Меркель, Макрон и Трамп с озадаченно- взволнованными лицами смирно и Петя такой сидит весь в ажуре кулаком по столу стучит и санкции на рашку грозно требует! И кредит еще от МВФ в придачу
показати весь коментар
11.08.2020 00:49 Відповісти
Не ври, у тебя мозгов не хватит, что либо представлять.
Тебе только разжеванную кашку "аналитики" по методичке от Раша24 потреблять.
показати весь коментар
11.08.2020 00:57 Відповісти
А родственникам погибших они что то платили? Кто в курсе?
показати весь коментар
11.08.2020 00:38 Відповісти
Ну хоть родственникам выплатили.. https://www.5.ua/ru/obshchestvo/yran-uhovoryly-viplatyt-kompensatsyy-rodstvennykam-pohybshykh-v-katastrofe-samoleta-mau-218671.html
показати весь коментар
11.08.2020 00:42 Відповісти
Свежая новость из Беларуси
https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389034/
показати весь коментар
11.08.2020 00:43 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389035/
показати весь коментар
11.08.2020 00:46 Відповісти
В потязі, чи в автобусі будь-якого іранця можна сміло різати, адже у вартість квитка входить страховка.
показати весь коментар
11.08.2020 00:48 Відповісти
Украинцев на борту было 11, из них 9 - члены экипажа. 57 погибших - граждане Канады, 10 шведов, 4 британца, остальные иранцы и афганцы. Так что если Иран и вытирает ноги, то особо активно о Канаду.
показати весь коментар
11.08.2020 00:50 Відповісти
"комментарий Солеймани касался только самолета, а не потенциальной компенсации семьям жертв. Источник: https://censor.net/n3212954
Так що ні об яку Канаду Іран ноги не витирає.
показати весь коментар
11.08.2020 05:48 Відповісти
Если застрахован в европейских компаниях, то заплатят как миленькие
показати весь коментар
11.08.2020 01:09 Відповісти
Більшість українців у 19-му захотіла стати малоросами. А гопарі за кілометр відчувають принижених. Тепер бити і користатися будуть усі.
показати весь коментар
11.08.2020 03:23 Відповісти
Разбежались страховые выплачивать бабки за сбитый самолёт. Чем больше иранцы тупят, тем больше заплатят.
показати весь коментар
11.08.2020 03:24 Відповісти
Они заплатят, а потом выставят регресс+судебные издержки
показати весь коментар
11.08.2020 07:20 Відповісти
А что скажет по этому поводу Зельц?
показати весь коментар
11.08.2020 08:11 Відповісти
И что из того? Если кто-то застрахован, то виновник его гибели вообще не понесет никакой ответственности? Да чего с ними цацкаться дело в суд и арест всех счетов!
показати весь коментар
11.08.2020 08:16 Відповісти
Не уверен что страховка покрывает сбитие самолета ракетой. Так что бородатым прийдется платить в любом случае.
показати весь коментар
11.08.2020 08:32 Відповісти
офигевшие твари, кучу людей убили, а теперь стрелки переводят
показати весь коментар
11.08.2020 09:07 Відповісти
Очередной посыл ....посыл нахер.
показати весь коментар
11.08.2020 09:50 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 