Іран може компенсувати збитки МАУ не безпосередньо, а через страхові компанії, - МЗС про збитий літак у Тегерані

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву Ірану про те, що вони не будуть платити компенсації компанії "Міжнародні авіалінії України" за збитий у січні літак під Тегераном. Оскільки літак був застрахований європейськими фірмами, то, на думку іранської влади, компенсації мають виплачувати європейські страхові компанії.

Як передає Цензор.НЕТ, заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін висловив позицію відомства щодо цього.

Він заявив: "Мені важко уявити можливість уникнення іранською стороною відповідальності за збитий український Боїнг, і це розуміють всі причетні гравці.



Під час двосторонніх перемовин іранська сторона підтвердила свою готовність компенсувати збитки, у т.ч. і авіакомпанії МАУ, представники якої були запрошені на переговори з української сторони. Ми домовились включити це питання до порядку денного наступного раунду переговорів.



Дійсно, літак МАУ було застраховано в одній з європейських страхових компаній, яка своєю чергою перестрахувала свої ризики в інших страховиків. Відповідно Ірану доведеться компенсувати збитки компанії МАУ якщо не безпосередньо, то в регресному порядку відповідним страховим компаніям, але все одно йтиметься про ті ж самі компенсації".

Раніше з'явилася заява іранських чиновників, що Тегеран відмовляється виплачувати компенсацію Міжнародним авіалініям України за збитий поблизу Тегерана літак, аргументуючи це тим, що літак був зареєстрований європейською страховою компанією, а не іранською.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.