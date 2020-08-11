УКР
ЦВК утворила і сформувала склад 532 територіальних виборчих комісій для проведення місцевих виборів

Центральна виборча комісія України утворила і сформувала склад 532 територіальних виборчих комісій для проведення місцевих виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ взаємодії із засобами масової інформації секретаріату ЦВК.

"Розглянувши відповідні подання місцевих організацій політичних партій, врахувавши результати проведеного жеребкування та відповідні відхилення, Комісія утворила та сформувала склад 532 обласних, районних (крім районів в АР Крим), міських (крім міст в АР Крим), районних у місті Києві виборчих комісій у межах 24 областей України. Таким чином, у встановлений законом строк Комісією сформовано 22 обласні, 119 районних, 381 міську та 10 районних у місті Києві виборчих комісій для організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ЦВК у ніч на вівторок

У ЦВК зауважили, що найближчим часом сформований склад територіальних виборчих комісій буде оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії.

Також читайте: ЦВК просить профільні комітет ВР і міністерство роз'яснити правила призначення виборів до райрад

ЗЕ приказал выборы в Донецкой и Луганской областях не проводить. Приберёг их для сепаров. Знатный гавно у
11.08.2020 05:50 Відповісти
У него ещё инстинкт самосохранения не атрофировался, что бы там выборы проводить.
Не хочет всего через год на Ростов драпать.
11.08.2020 07:30 Відповісти
ЦИК создал и сформировал состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов по белорусскому сценарию
11.08.2020 07:52 Відповісти
Очень обидно, что сделали все, чтобы не было выборов в восточных регионах.. Это меня опечалило.. Потому что власть повторяет шаги Порошенко.. Недаром Пальчевский констатировал, что и люди, и деятели не видят разницы между нынешним президентом, и прошлым
11.08.2020 10:21 Відповісти
Действительно, много изб. участков, много новых партий, но выбрать почти нет кого.. Внимание стоит лишь политсила "Перемога. Пальчевского". Там точно людей действий, а не слов, как у наших старо-новых партиях Рады
11.08.2020 10:22 Відповісти
Очень жду выборов в Киеве. Там давно нужно сменить мэра, а лучший вариант сейчас для киевлян - это Пальчевский! Многи о нем говорят, по-разному, но самое важное - он вызывает эмоции, разные, а это показатель и популярности, и узнаваемости
11.08.2020 10:23 Відповісти
Вибори в Києві пройшли, недоумкувата.
21.11.2020 08:11 Відповісти
 
 