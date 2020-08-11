ЦВК утворила і сформувала склад 532 територіальних виборчих комісій для проведення місцевих виборів

Центральна виборча комісія України утворила і сформувала склад 532 територіальних виборчих комісій для проведення місцевих виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ взаємодії із засобами масової інформації секретаріату ЦВК.

"Розглянувши відповідні подання місцевих організацій політичних партій, врахувавши результати проведеного жеребкування та відповідні відхилення, Комісія утворила та сформувала склад 532 обласних, районних (крім районів в АР Крим), міських (крім міст в АР Крим), районних у місті Києві виборчих комісій у межах 24 областей України. Таким чином, у встановлений законом строк Комісією сформовано 22 обласні, 119 районних, 381 міську та 10 районних у місті Києві виборчих комісій для організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ЦВК у ніч на вівторок

У ЦВК зауважили, що найближчим часом сформований склад територіальних виборчих комісій буде оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії.

Також читайте: ЦВК просить профільні комітет ВР і міністерство роз'яснити правила призначення виборів до райрад