Президент Литви Науседа заявив, що Євросоюзу варто обговорити нові санкції щодо Білорусі

Президент Литви Гітанас Науседа в понеділок заявив, що Євросоюзу варто обговорити санкції для Білорусі у відповідь на дії влади республіки проти опозиції.

"Динаміка (подій у Білорусі) така, що нам варто з усією серйозністю говорити про санкції для Білорусі, оскільки те, що відбувається зараз, навіть здалека не нагадує ті репресії, які режим проводив усі останні роки", - цитує президента Литви портал delfi.lt, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не можемо дивитися на це крізь пальці", - додав Науседа.

За його словами, від ситуації з дотриманням прав людини буде залежати співпраця Литви з владою Білорусі.

Після президентських виборів у Білорусі відбулися сутички опозиції з міліцією. Міністерство внутрішніх справ Білорусі в понеділок повідомило про одного загиблого під час несанкціонованої акції в Мінську.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.