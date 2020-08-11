Президент Литви Науседа заявив, що Євросоюзу варто обговорити нові санкції щодо Білорусі
Президент Литви Гітанас Науседа в понеділок заявив, що Євросоюзу варто обговорити санкції для Білорусі у відповідь на дії влади республіки проти опозиції.
"Динаміка (подій у Білорусі) така, що нам варто з усією серйозністю говорити про санкції для Білорусі, оскільки те, що відбувається зараз, навіть здалека не нагадує ті репресії, які режим проводив усі останні роки", - цитує президента Литви портал delfi.lt, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми не можемо дивитися на це крізь пальці", - додав Науседа.
За його словами, від ситуації з дотриманням прав людини буде залежати співпраця Литви з владою Білорусі.
Після президентських виборів у Білорусі відбулися сутички опозиції з міліцією. Міністерство внутрішніх справ Білорусі в понеділок повідомило про одного загиблого під час несанкціонованої акції в Мінську.
9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
СТОЯТИ, ДРУЗІ.
ЖИВЄ БЄЛАРУСЬ!!!
І житиме! по-любому
..
..
Лакей ординський!
про що б не йшлося - а воно таки як не сцикне, то пердне..
"Бацька" вже десятки років кладе на вас і на ваші санкції.
А що стосується виборів, так там навіть опозиційного кандидата за якого можна було б проголосувати - не було.