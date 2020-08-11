УКР
Новини Революція в Білорусі
Президент Литви Науседа заявив, що Євросоюзу варто обговорити нові санкції щодо Білорусі

Президент Литви Гітанас Науседа в понеділок заявив, що Євросоюзу варто обговорити санкції для Білорусі у відповідь на дії влади республіки проти опозиції.

"Динаміка (подій у Білорусі) така, що нам варто з усією серйозністю говорити про санкції для Білорусі, оскільки те, що відбувається зараз, навіть здалека не нагадує ті репресії, які режим проводив усі останні роки", - цитує президента Литви портал delfi.lt, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не можемо дивитися на це крізь пальці", - додав Науседа.

За його словами, від ситуації з дотриманням прав людини буде залежати співпраця Литви з владою Білорусі.

Після президентських виборів у Білорусі відбулися сутички опозиції з міліцією. Міністерство внутрішніх справ Білорусі в понеділок повідомило про одного загиблого під час несанкціонованої акції в Мінську.

Також дивіться: "Без Цензури": бунт у Білорусі. Лукашенко, інтерес Путіна, позиція України. ВIДЕО

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Автор: 

Білорусь (8084) вибори (6755) Лукашенко Олександр (2695) Науседа Гітанас (372) Тіхановська Світлана (389)
Топ коментарі
+7
Когда вы поймете уже что санкции нужно вводить против рашки, чтобы у них навсегда пропало желание сунуть свой пятак в чужие страны! Дайте путину срок в 10 дней и через 2 дня от лукашенко ничего не останется.
11.08.2020 02:09 Відповісти
+6
Какие ещё нафиг санкции ? Тут такое под боком назревает... Думаю нужно нам готовиться к полномасштабной войне с рашей. Окружают со всех сторон.
11.08.2020 02:10 Відповісти
+3
*********** кляті..

СТОЯТИ, ДРУЗІ.
ЖИВЄ БЄЛАРУСЬ!!!

І житиме! по-любому
11.08.2020 02:33 Відповісти
11.08.2020 08:05 Відповісти
Зайдите на твит чай з варенням ..там видос с калашей херачат нестесняются
11.08.2020 02:14 Відповісти
мусора в пожарной форме,мусора на скорой которых все пропускают..куча русни со своими знаками ,не стесняются....
11.08.2020 02:21 Відповісти
Войска НАТО вводите . Какие санкции ? Плевал лукашенко на санкции .

11.08.2020 02:23 Відповісти
Веришь? Батьке такой расклад на руку)) если ты не глуп то поймешь почему.
11.08.2020 02:32 Відповісти
Ти ще марсіан запроси... Який стосунок Білорусь до НАТО має? Вона що, член альянсу? А в статуті вказано, що в подібних випадках приймається рішення по принципу "з якої ноги встав"?...
11.08.2020 04:33 Відповісти
Мда... Батьке не позавидуешь)) теперь только на поклон к пуйлу
показати весь коментар
якщо теперь только на поклон к пуйлу, то який він бацька Білоруському народу?
Лакей ординський!
11.08.2020 02:42 Відповісти
А у него выбора нет.. Запад его вон санкциями давить собрался. Теперь либо к пуйлу за помощью взамен на покорность либо в бега потому что крышка.
11.08.2020 02:45 Відповісти
Чехия - страна Евросоюза, поставляет диктаторскому режиму лукашенко светошумовые гранаты, ранящие мирных протестующих. Интересно, какова будет реакция Евросоюза относительно Чехии?

Президент Литвы Науседа заявил, что Евросоюзу следует обсудить новые санкции в отношении Беларуси - Цензор.НЕТ 827 Президент Литвы Науседа заявил, что Евросоюзу следует обсудить новые санкции в отношении Беларуси - Цензор.НЕТ 5932
Там раненых писец думаю минчане завтра мусоров зубами загрызут
Ось тепер бєларуси можуть мати наслідки своїх переконань щодо "братнього" російського народу та нібито не "майданутості"... Жаль лише нормальну адекватну частину бєларусів, а інші отримують наслідки подібні на ті, що у нас в ОРДЛО.
братский народ там в игру пока не вошел. во всяком случае активно и видимо. пока белорусы друг друга сами мочат.
Я всю ночь читаю все паблики с Беларуси все пишут что назад дороги нет после вчерашнего ....Коктели Вам помощ и не цурайтесь Майдану бо це святое
Единственный руководитель государства посетивший Лукашенка накануне выборов стал ЗЕ. Говно до говна липнет?
бацьке не хватило ума мягко отказать всаднику **************)))...
Порохоботы когда вы успокоетесь вы своим Зе уже просто за.....ли
Сядь в таз со льдом.
це точно!

про що б не йшлося - а воно таки як не сцикне, то пердне..
Ню-ню..........
"Бацька" вже десятки років кладе на вас і на ваші санкції.

А що стосується виборів, так там навіть опозиційного кандидата за якого можна було б проголосувати - не було.
Твари ооочень завидно что Беларусь экономически развивается и показывает "соседу" как уйти,например,от зависимости по э\э,а этот никчема,закрывший собственную АЭС,покупает э\э в России( через финов). Просто желчь придурка.
в Беларуси теперь собственная АЭС имеется !
Da bomba jest i zal eto 30 kilomtetrov ot Litvi.Vot eto bezpokojit.Ne svojio eto a nado budet platyt vsiu zyzn raske procenti za kredit.
Kakaja tut zavist?Ekonoiceski razvivajetsia a ciom vy bredyte?Im do LItvi 30 let.Zakupajet da elektricestvo s Sveciji bolsinstvo cerez kabelia prolozeni cerez more i ne ruskoje a svedskoje elektricestvo,kak i gaz zakupajem s norvegov bolsinstve.
U nix teper jest zarplati 100 evro na zavodax polucajet.U nas na zavodax primerno 1500 evro zarplati.Vot luci pokazatel Ocen mnogo liudej rabotajet tut,v etom godu samoje bolsoje cislo liudej prijexali imeno s Belorus u nas
Жаль білорусів.
https://charter97.org/ru/news/2020/8/10/388975/ В Беларуси продолжаются массовые акции протеста (Онлайн) - Хартия'97 :: Новости Беларуси - Белорусские новости - Новости Белоруссии - Республика Беларусь - Минск .....
Не принимает там народ радикальных революционеров. Всех напугала Украина. По любому, пусть не 80, но 60% электората, голосовало за Лукашенко, по принципу, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Беларусь стала бы демократической страной, если бы не страх попасть в Украинскую колею. Сколько вы вреда миру принесли, просто ужас.
Вред Украине и миру принес твой *****.
Это он приказывал живых людей зелёнкой обливать и в мусорный контейнер выбрасывать? После таких кадров в экране телевизора, в любой стране, родители таких начинающих революционеров задушат своими руками. Я уж молчу, про унижения людей с тризубами на своих кокардах.
Около 14.000 погибших за время оккупации, это тебе зеленка-контейнер, земляк Моцарта и Шикльгрубера?
14000, это в сумме с обеих сторон.
Кто начал этот ужас, русский?
Украинские граждане на Украинской земле, свергли Украинского президента, за которого голосовали Украинские восточные регионы !? Ты это начало имеешь в виду?
Кто с оружием вторгся в Украину, захватил ее территории и стал убивать ее жителей?
Честно. Я не знаю, ни единого вторгателя или закупанта Украины. Они есть конечно, в небольших количествах, военные специалисты для обучения работе на сложной технике и вооружении личного состава в основном. А как же ты хотел? А кто же должен помогать противоположной стороне? У вас тоже немало иностранцев участвует в войне.
Честный кацап-ихтамнет, который рассуждает о вреде Украины, причиненном миру, и отрицает российскую агрессию. Ступай на своего обнуленного сцаря, пропагандон.
У нас с тобой тема Беларуси уходит в сторону. Я начал с того, что люди на ошибках учатся. Пока, что там, всё более менее спокойно, и они не хотят судьбы Украины.
Molodyje liudi jest protiv rezima Lukasenko.Xocet peremen,oni i jest buducyje
Твой язык даже гугл переводчик не берёт. Я не понимаю тех людей, которые, не говорят по украински или по русски.
Potomu sto ja ne ruski i u nas ruskogo jazyka v skolax neucet.Vet ne obezatelno znat jazyk ktory sovsem nenuzno znat i kotorogo tut na ulice neuslisis
Jest konecno tursiti xodiat po ulicam i govoriat po ruski,kak i japonci ili drugyje no vet ne obezatelno nado znat tot jazyk,mozno po angliski s nimi obcatsia
Не напрягайся по напрасно. Не стану я из-за тебя одного учить твои буквы.
Avstriji toze po ruski govoryte Tam vet nemecki jazyk glavni ili vsio taki na ruskom vse govoriat?
Angliski jazyk i bukvy mog i bi znat.Mnogyje ruskije daze znajut,vydymo ne vse takyje umnyje
Беларусь тихо отсидеться не получиться ,пора белорусам мозгами шевелить с кем они с Европой(люблинский треугольник + Беларусь) или с Московией
Логично. Но для Белорусов, привычный мир сейчас становится другим: новым, чужим и странным. Европа за последние 3-5 лет стала гораздо более слабой, а логика развития оказывается все более и более непонятной.
