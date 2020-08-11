За минулу добу найманці РФ здійснили один провокативний обстріл біля Красногорівки, втрат немає, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу 10 серпня збройними формуваннями Російської Федерації знову були порушені мирні домовленості. Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї було зафіксовано біля Красногорівки: "неприцільний постріл не становив загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об'єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню і перебували напоготові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника".

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби, 11 серпня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Також повідомляється, що в районі проведення операції належним чином виконують завдання і підрозділи ДФС зі складу Об'єднаних сил.

У межах досудового розслідування кримінального провадження співробітниками ДФС у Донецькій області проведено низку обшуків на території області. За їхніми результатами в Маріуполі в місцях зберігання виявлено тютюнові вироби з марками акцизного податку та ознаками підробки виробництва України, Білорусі та Молдови. Загалом у ході проведення заходів з незаконного обігу вилучено 26 500 пачок тютюнових виробів на суму понад 1,3 млн грн.