УКР
Новини Агресія Росії проти України
За минулу добу найманці РФ здійснили один провокативний обстріл біля Красногорівки, втрат немає, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу 10 серпня збройними формуваннями Російської Федерації знову були порушені мирні домовленості. Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї було зафіксовано біля Красногорівки: "неприцільний постріл не становив загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об'єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню і перебували напоготові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника".

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби, 11 серпня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Також повідомляється, що в районі проведення операції належним чином виконують завдання і підрозділи ДФС зі складу Об'єднаних сил.

У межах досудового розслідування кримінального провадження співробітниками ДФС у Донецькій області проведено низку обшуків на території області. За їхніми результатами в Маріуполі в місцях зберігання виявлено тютюнові вироби з марками акцизного податку та ознаками підробки виробництва України, Білорусі та Молдови. Загалом у ході проведення заходів з незаконного обігу вилучено 26 500 пачок тютюнових виробів на суму понад 1,3 млн грн.

обстріл (31050) Донбас (22366) перемир’я (1006) операція Об’єднаних сил (6725)
+10
Є одна жертва аборту Чигрин.
11.08.2020 07:44 Відповісти
+6
Це ж треба - який штиль ...
Добросовісно-добросовісно...

Не хотілося б наврочити, але чим далі того зе-"перемир*я" - тим більші побоювання ...
11.08.2020 07:22 Відповісти
+5
Придністров'я №2
11.08.2020 08:22 Відповісти
Це ж треба - який штиль ...
Добросовісно-добросовісно...

Не хотілося б наврочити, але чим далі того зе-"перемир*я" - тим більші побоювання ...
11.08.2020 07:22 Відповісти
Жертв нет - порохоботам горе
11.08.2020 07:28 Відповісти
Є одна жертва аборту Чигрин.
11.08.2020 07:44 Відповісти
11.08.2020 07:42 Відповісти
Якщо презЕдент не проти принизитися перед кадировим, чому б і військо не принизити перед окупантами?
Навіть один постріл, не кажучи про обстріл, для вього світу зрив домовленостей і привід для введеня нових санкцій. А для "української" влади "каждодневные постреливания"- не варті уваги сепарські пустощі.
11.08.2020 07:59 Відповісти
Странно, штаб ОС не стесняется называть вооруженные формирования рф, а вот Ваве все "та сторона". Как же так?
11.08.2020 08:13 Відповісти
Если уж быть до конца объективным то юридический смысл той стороны прописан в Минских соглашениях кои являются главным официальным документом всей этой вакханалии.. читаем второй пункт о разведении https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/02/12/7058327/
2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У"):
- для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;
!!!!!! - для вооруженных формирований ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г..
11.08.2020 08:27 Відповісти
дохера букв, кацапчик. Ты не путай хер с пальцем. Ты еще многословно ответь на вопрос чей Крым.
11.08.2020 08:38 Відповісти
Крым украинский! По ссылке перейди если лентяй там большими буквами для тебя на твой мучающий тебя вопрос ответ написан выше в моем комментарии.
11.08.2020 08:43 Відповісти
та меня ничего не мучает) только вот еле успеваю спамить троллей типа тебя
11.08.2020 08:50 Відповісти
11.08.2020 08:54 Відповісти
Тоесть не российских войск, не российских наемников а вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. И это не кремлеботство а сами Петины представители в Минске подписались под этим документом.
11.08.2020 08:29 Відповісти
Ну ладно! А дальше что?
11.08.2020 08:17 Відповісти
Придністров'я №2
11.08.2020 08:22 Відповісти
Не дай Бог....Чур,чур мемя...
11.08.2020 08:31 Відповісти
увы, к этому ведет наша власть.
11.08.2020 08:40 Відповісти
Стратеги бл***ь! По современным учебникам украинской академии генштаба на платном факультете - Гитлер, совершив провокацию в рамках Мюнхенских соглашений захватил Сталинград и пол-СССР. Озабоченный Запад решил таки продать патроны стороне, которая своими голыми ягодицами спровоцировала утреннее тискание ее ягодиц в общей Европейской кухне... Ну не выдержал мужик... Не фиг на общую кухню в понедельник утром ходить без трусов, когда халатик в стирке...
11.08.2020 08:18 Відповісти
Гы-гы-гы... Это ***** договорилось с огентом "Буратино", чтобы ВСУ не стреляли, пока бандюки съездят в Белорусь позащищать там руЦкАгАвАрящих. Не стреляют? Так их нет в окопах. Все уехали в Беларусь. Для этого и аэроразведку запретили, чтобы не видно было, что перед ВСУ никого нет. Але!, гавнокомандующий, сейчас самое время двинуть войска вперед и освободить Донецк.
11.08.2020 09:40 Відповісти
**
..
11.08.2020 12:25 Відповісти
Понятное дело не до Украины сейчас, надо с Белорусью разобраться.
Были бы умные руководители, то активизировали бы наступление именно сейчас....
11.08.2020 14:19 Відповісти
Не верю! Почему молчит ОБСЕ? Обычно их данные отличаются от официальный примерно в сто раз.
11.08.2020 17:22 Відповісти
Не вірю в мир з агресором. Там завжди вовча думка.
12.08.2020 03:37 Відповісти
 
 