За минулу добу найманці РФ здійснили один провокативний обстріл біля Красногорівки, втрат немає, - штаб ОС
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу 10 серпня збройними формуваннями Російської Федерації знову були порушені мирні домовленості. Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї було зафіксовано біля Красногорівки: "неприцільний постріл не становив загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об'єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню і перебували напоготові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника".
Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.
Від початку поточної доби, 11 серпня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.
Також повідомляється, що в районі проведення операції належним чином виконують завдання і підрозділи ДФС зі складу Об'єднаних сил.
У межах досудового розслідування кримінального провадження співробітниками ДФС у Донецькій області проведено низку обшуків на території області. За їхніми результатами в Маріуполі в місцях зберігання виявлено тютюнові вироби з марками акцизного податку та ознаками підробки виробництва України, Білорусі та Молдови. Загалом у ході проведення заходів з незаконного обігу вилучено 26 500 пачок тютюнових виробів на суму понад 1,3 млн грн.
Добросовісно-добросовісно...
Не хотілося б наврочити, але чим далі того зе-"перемир*я" - тим більші побоювання ...
Навіть один постріл, не кажучи про обстріл, для вього світу зрив домовленостей і привід для введеня нових санкцій. А для "української" влади "каждодневные постреливания"- не варті уваги сепарські пустощі.
2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У"):
- для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;
!!!!!! - для вооруженных формирований ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г..
..
Были бы умные руководители, то активизировали бы наступление именно сейчас....