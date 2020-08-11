Другий день протестів у Білорусі: коктейлі "Молотова", світлошумові гранати, стрільба і барикади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 10 серпня і вночі 11 серпня по всій Білорусі тривали масові акції протесту, пов'язані з президентськими виборами.

Акції протесту і насильницький розгін демонстрантів відбулися в низці міст Білорусі, зокрема в Бобруйську, Бресті, Вітебську, Гомелі, Гродно, Могильові, Березі, Мозирі.

Найбільше повідомлялося про протести і затримання у Мінську. Два основні осередки протесту утворилися біля площі Бангалор, під супермаркетом "Рига" і між станціями метро "Спортивна" і "Пушкінська". Повідомлялося також про затримання в центрі міста, в Кам'яній Гірці, Уруччі і Маяку Мінська.

Силовики демонтували барикади на "Ризі" щонайменше чотири рази - демонстранти розійшлися, потім повернулися і побудували нові.

Проти демонстрантів були застосовані кулі, світлошумові гранати, водомети і гумові кулі. Вибухи було чути в різних частинах міста до 2 години ночі.

У МВС визнали загибель одного мітингувальника - близько 23 години 10 серпня внаслідок вибуху на вулиці Притицького в Мінську загинув чоловік. У МВС стверджують, що це був саморобний вибуховий пристрій, який він хотів кинути в силовиків. Однак присутні журналісти зазначають, що тоді силовики обстріляли демонстрантів світлошумовими гранатами.

Журналісти стверджують, що по них стріляли люди у військовій формі, хоча вони були в жилетах "Преси", було поранено кореспондентку "Нашої Ніви" Наталію Лубневську.





Дії силовиків щодо демонстрантів стали більш агресивними, почали частіше застосовуватися спецзасоби, але демонстранти також почали частіше будувати барикади, кидаючи в силовиків різні предмети. Свідки в Бресті бачили, як силовики запустили феєрверк, а в Мінську казали, що бачили принаймні один "коктейль Молотова", який демонстранти кинули в міліцію, і саморобну піротехніку, яку кидали у водомети. З приводу останнього протестувальники заявили, що "це відповідь на те, що в них були кинуті гранати".



Фото: Радіо Свобода



У Мінську в районі метро Пушкінська - водій громадського транспорту, поранений у ногу













Фото: TUT.by