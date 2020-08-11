Другий день протестів у Білорусі: коктейлі "Молотова", світлошумові гранати, стрільба і барикади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Увечері 10 серпня і вночі 11 серпня по всій Білорусі тривали масові акції протесту, пов'язані з президентськими виборами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Акції протесту і насильницький розгін демонстрантів відбулися в низці міст Білорусі, зокрема в Бобруйську, Бресті, Вітебську, Гомелі, Гродно, Могильові, Березі, Мозирі.
Найбільше повідомлялося про протести і затримання у Мінську. Два основні осередки протесту утворилися біля площі Бангалор, під супермаркетом "Рига" і між станціями метро "Спортивна" і "Пушкінська". Повідомлялося також про затримання в центрі міста, в Кам'яній Гірці, Уруччі і Маяку Мінська.
Силовики демонтували барикади на "Ризі" щонайменше чотири рази - демонстранти розійшлися, потім повернулися і побудували нові.
Проти демонстрантів були застосовані кулі, світлошумові гранати, водомети і гумові кулі. Вибухи було чути в різних частинах міста до 2 години ночі.
У МВС визнали загибель одного мітингувальника - близько 23 години 10 серпня внаслідок вибуху на вулиці Притицького в Мінську загинув чоловік. У МВС стверджують, що це був саморобний вибуховий пристрій, який він хотів кинути в силовиків. Однак присутні журналісти зазначають, що тоді силовики обстріляли демонстрантів світлошумовими гранатами.
Журналісти стверджують, що по них стріляли люди у військовій формі, хоча вони були в жилетах "Преси", було поранено кореспондентку "Нашої Ніви" Наталію Лубневську.
Дії силовиків щодо демонстрантів стали більш агресивними, почали частіше застосовуватися спецзасоби, але демонстранти також почали частіше будувати барикади, кидаючи в силовиків різні предмети. Свідки в Бресті бачили, як силовики запустили феєрверк, а в Мінську казали, що бачили принаймні один "коктейль Молотова", який демонстранти кинули в міліцію, і саморобну піротехніку, яку кидали у водомети. З приводу останнього протестувальники заявили, що "це відповідь на те, що в них були кинуті гранати".
У Мінську в районі метро Пушкінська - водій громадського транспорту, поранений у ногу
выиграют 9% населения
остальные получат реформы
медецыны образования коммунальных служб
прихватизацию самых прыбыльных предприятий
и будет нищий народ как в Украине
где 7 млн. пенсионеров получают пенсию $65
и занимают первое место по нищете в Европе
И когда такие вопросы возникают с диагностикой, это еще ерунда, а вот когда по какой-либо причине не могут предоставить качественного лечения и даже не предлагают альтернативу...
Бывший военнослужащий спецназа ВВ МВД РБ (в\ч 3214)
Вот некоторая информация, которая поможет.
1. Два часа побегать в полном обмундировании - изматывает. А вот стоять и вытеснять толпу потихоньку нет. Поэтому мое мнение - изматывайте, а не открыто воюйте. Против открыто выступающей толпы у нас (3214) подготовка хорошая. А вот беготня из одного места в другое - сложно.
2. Мы приезжали намного заранее и уезжали позже, чем протесты. Поэтому на сон не оставалось времени (часа 4 в день). Неделю так нереально выдержать. Поэтому даже если не собираетесь выходить, все равно вбрасывайте дезу. Так вы этим измотаете личный состав.
3. Различайте ОМОН, Внутренние войска (вв), Милицию и Военных. Это разные навыки и подготовка. Это разная степень опасности для протестующих
4. Если видите, как 5 человек избивают 1 до полусмерти - это почти наверняка ОМОН. Он самый опасный, потому как десятилетиями у них не было лимита на применения силы и жестокости. Ни вв, ни военные не имеют таких широких прав на насилие, как ОМОН. Права накладывают психологический отпечаток и люди становятся зверьем. Но ОМОНа в РБ всего 1500 человек.
5. Вторые по опасности - это вв и милиция. Личный состав вв часто осуждает зверста ОМОНа, потому как у них нет таких прав на жестокость и они не так к ней склонны. Но вв хорошо подготовлены против толпы. Милиция труслива. Легко разбегается.
6. Меньше всего бояться надо военных (если они стрелять не начали). У них нет подготовки против толпы. Они привлечены скорее для устрашения. Чтобы подготовить бойца участвовать в подавлении протестов уходило 6 месяцев спецподготовки. У военных ее нет.
7. Бангалор, стелла, Октябрьская, пл Независимости, Немига, Я. Коласа - это места, которые хорошо известны офицерам. Они отработаны и много раз отрепетированы. Новые места протестов приводят к нескоординированным действиям личного состава.
8. Помните, что за то что вы вышли - получите 15 суток. Если человек под присягой перешел на вашу сторону - ему светит надолго тюрьма. Поэтому офицеры должны почувствовать силу за протестующими. Силу, которая может свергнуть диктатора, чтобы начать переходить на вашу сторону. Поверьте, они почти все ждут, что вы покажете что вас много и вы не сдадитесь. И начнут переходить массово.
9.Снимайте все зверства. Желательно с шевронами и нашивками. Потом этих людей надо будет судить. За превышение полномочий. Вы не представляете как им страшно под этими щитами! Пугайте, обрабатывайте их информационно. Снимайте со всех сторон. Если вы в квартирах, кричите сверху, что их будут судить, что в Беларуси есть смертная казнь, что им светит трибунал, что они нарушают присягу. Это действует. Просто "ганьба" и "сволочи" не работает. Военные понимают язык силы, а не этики. Их профессия - насилие, не забывайте.