48 519 229

Другий день протестів у Білорусі: коктейлі "Молотова", світлошумові гранати, стрільба і барикади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 10 серпня і вночі 11 серпня по всій Білорусі тривали масові акції протесту, пов'язані з президентськими виборами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Акції протесту і насильницький розгін демонстрантів відбулися в низці міст Білорусі, зокрема в Бобруйську, Бресті, Вітебську, Гомелі, Гродно, Могильові, Березі, Мозирі.

Найбільше повідомлялося про протести і затримання у Мінську. Два основні осередки протесту утворилися біля площі Бангалор, під супермаркетом "Рига" і між станціями метро "Спортивна" і "Пушкінська". Повідомлялося також про затримання в центрі міста, в Кам'яній Гірці, Уруччі і Маяку Мінська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі порушили 21 кримінальну справу проти протестувальників

Другий день протестів у Білорусі: коктейлі Молотова, світлошумові гранати, стрільба і барикади 01

Силовики демонтували барикади на "Ризі" щонайменше чотири рази - демонстранти розійшлися, потім повернулися і побудували нові.

Другий день протестів у Білорусі: коктейлі Молотова, світлошумові гранати, стрільба і барикади 02

Проти демонстрантів були застосовані кулі, світлошумові гранати, водомети і гумові кулі. Вибухи було чути в різних частинах міста до 2 години ночі.

Другий день протестів у Білорусі: коктейлі Молотова, світлошумові гранати, стрільба і барикади 03

У МВС визнали загибель одного мітингувальника - близько 23 години 10 серпня внаслідок вибуху на вулиці Притицького в Мінську загинув чоловік. У МВС стверджують, що це був саморобний вибуховий пристрій, який він хотів кинути в силовиків. Однак присутні журналісти зазначають, що тоді силовики обстріляли демонстрантів світлошумовими гранатами.

Другий день протестів у Білорусі: коктейлі Молотова, світлошумові гранати, стрільба і барикади 04

Журналісти стверджують, що по них стріляли люди у військовій формі, хоча вони були в жилетах "Преси", було поранено кореспондентку "Нашої Ніви" Наталію Лубневську.

Другий день протестів у Білорусі: коктейлі Молотова, світлошумові гранати, стрільба і барикади 05
Другий день протестів у Білорусі: коктейлі Молотова, світлошумові гранати, стрільба і барикади 06

Дії силовиків щодо демонстрантів стали більш агресивними, почали частіше застосовуватися спецзасоби, але демонстранти також почали частіше будувати барикади, кидаючи в силовиків різні предмети. Свідки в Бресті бачили, як силовики запустили феєрверк, а в Мінську казали, що бачили принаймні один "коктейль Молотова", який демонстранти кинули в міліцію, і саморобну піротехніку, яку кидали у водомети. З приводу останнього протестувальники заявили, що "це відповідь на те, що в них були кинуті гранати".

Другий день протестів у Білорусі: коктейлі Молотова, світлошумові гранати, стрільба і барикади 07
Фото: Радіо Свобода

Другий день протестів у Білорусі: коктейлі Молотова, світлошумові гранати, стрільба і барикади 08
У Мінську в районі метро Пушкінська - водій громадського транспорту, поранений у ногу

Другий день протестів у Білорусі: коктейлі Молотова, світлошумові гранати, стрільба і барикади 09
Другий день протестів у Білорусі: коктейлі Молотова, світлошумові гранати, стрільба і барикади 10
Другий день протестів у Білорусі: коктейлі Молотова, світлошумові гранати, стрільба і барикади 11
Другий день протестів у Білорусі: коктейлі Молотова, світлошумові гранати, стрільба і барикади 12
Другий день протестів у Білорусі: коктейлі Молотова, світлошумові гранати, стрільба і барикади 13
Другий день протестів у Білорусі: коктейлі Молотова, світлошумові гранати, стрільба і барикади 14
Фото: TUT.by

Білорусь (8084) Лукашенко Олександр (2695) репресії (1629)
+39
и придти московская глупая марионетка Тихановская..., а после нее уже сам путин..
показати весь коментар
11.08.2020 07:39 Відповісти
+37
Сябры, не сдавайтесь. Лука должен уйти!
показати весь коментар
11.08.2020 07:34 Відповісти
+36
да всем начхать на тихановскую, она не призывала к протестам, люди вышли сами
показати весь коментар
11.08.2020 07:40 Відповісти
Он не твой ватопе*долочь.Иначе ты,гнида,писал Майдан с большой буквы а ,,бацька,, с маленькой.
показати весь коментар
11.08.2020 10:51 Відповісти
думаю при отставке Лукашенко
выиграют 9% населения
остальные получат реформы
медецыны образования коммунальных служб
прихватизацию самых прыбыльных предприятий
и будет нищий народ как в Украине
где 7 млн. пенсионеров получают пенсию $65
и занимают первое место по нищете в Европе
показати весь коментар
11.08.2020 10:17 Відповісти
Бесплатная медицина давно ни от чего не лечит, в серьезном случае без платных услуг никуда (при этом страховая система массово не внедрена, все доставай непосредственно из кармана), образование платное, причем дорогое, альтернатива - продолжительная "отработка" молодым специалистом, в скотских условиях и за недостаточную для выживания плату. Коммунальные службы метут проспекты, за жильем граждан ухаживают плохо. Почитайте про минский коллапс с отравленной водой для почти миллиона человек этим летом. Стоимость коммунального обслуживания, как заявлено, поэтапно приводится "полной окупаемости", при абсолютной экономической неэффективности самой службе. Т.е. становится дорого и еще дороже, у людей растут задолженности. Пенсии на достойную жизнь не хватает многим пенсионерам, ввиду дороговизны этой жизни по сравнению с Украиной (отсутствие льготного проезда, очень дорогие товары, продовольственные и непродовольственные). Прибыльные предприятия давно приватизированы. Советские флагманы убыточны и дотируются из наших налогов. Зарплата там - это фактически скрытое пособие по безработице. Беларусь в тройке самых бедных стран Европы вместе с Украиной и Молдовой, при том что на ее территории почти 80 лет не было войны и у нее нет спорных территорий. Еще что-нибудь расскажете?
показати весь коментар
11.08.2020 10:31 Відповісти
Блін Руслан, це ватний кізяк, вони такі великі тести не сприймають.
показати весь коментар
11.08.2020 10:35 Відповісти
Так я не для него пишу. Просто эти реальные факты надо периодически освежать. А то от частого повторения, даже троллями (в первую очередь ими) люди начинают верить в обратное.
показати весь коментар
11.08.2020 10:37 Відповісти
тільки у бєларусів ВВП на душу населення більший за наш у кілька разів
показати весь коментар
11.08.2020 12:16 Відповісти
І шо? А в СРСР ВВП був ще більший, тільки більшість отримували зарплату 120 руб. і жили від получки до получки.
показати весь коментар
11.08.2020 18:13 Відповісти
платная лечит только карманы)))лечащих)))
показати весь коментар
11.08.2020 20:47 Відповісти
Вот банальная ситуация с платностью. Допустим, у вас предполагают онкологию и сообщают: "Без МРТ дальше никуда, несите результаты обследования, тогда посмотрим". Потом уточняют: "Мы на МРТ направления не даем. Делайте платную процедуру". Вы можете, конечно, предположить, что врачи просто в сговоре с коммерческими клиниками и пытаются вас раскрутить. Но нет. Они действительно не дают направлений, кроме, может быть, совсем критических случаев, и им действительно пофиг. Они вам даже ничего не посоветуют, куда пойти. Ищите сами. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Вы начинаете разбираться и узнаете, что есть варианты очень задорого в обозримом интервале времени и не очень задорого, но очередь туда расписана на год вперед, и буде у вас действительно онкология, вы до обследования просто не доживете. Решаетесь, вытряхиваете заначку (страховки у 99% людей нет), обследуетесь и с чистым сердцем и карманами возвращаетесь в лоно тупой бесплатной медицины, пока не окажется, что они там опять чего-то сами "не делают".

И когда такие вопросы возникают с диагностикой, это еще ерунда, а вот когда по какой-либо причине не могут предоставить качественного лечения и даже не предлагают альтернативу...
показати весь коментар
11.08.2020 21:12 Відповісти
Тобто біларусам піднімуть мінімалку до рівня української?
показати весь коментар
11.08.2020 10:34 Відповісти
Браво Белорусь, милиция с народом!
Другий день протестів у Білорусі: коктейлі "Молотова", світлошумові гранати, стрільба і барикади - Цензор.НЕТ 6568
показати весь коментар
11.08.2020 10:36 Відповісти
Єто типа хоть под путлером, лишь би не лукашенко. Очень повезет если не будет войни.
показати весь коментар
11.08.2020 10:41 Відповісти
это типа свобода любой ценой.
показати весь коментар
11.08.2020 10:43 Відповісти
Какая война? Для этого надо, чтобы Луку хоть кто-то поддерживал, но ,кроме ментов и пуйла, он никому не нужен - люди выступают за свое право не быть стадом рабов.От Тихановской уже ничего не зависит - она сделала свое дело - вышла на выборы, в которых Лука вчистую проиграл, и не хочет очистить место.
показати весь коментар
11.08.2020 18:29 Відповісти
Очень похоже, что там уже рулит не белорусский ОМОН, а рашинский. Эти не пощадят никого.
показати весь коментар
11.08.2020 10:45 Відповісти
не возможно, а так оно и есть. Об этом уже написали.
показати весь коментар
11.08.2020 10:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Gz0elAxT85A&fbclid=IwAR2KUOFDcf3aC333gk_2FnINcXPQbo7LV6IeK51Yi30mZPRUwxqOEFMfDko В Беларуси для подавления протестов задействован российский спецназ
показати весь коментар
11.08.2020 11:09 Відповісти
РАСПРОСТРАНЯЙТЕ!

Бывший военнослужащий спецназа ВВ МВД РБ (в\ч 3214)

Вот некоторая информация, которая поможет.

1. Два часа побегать в полном обмундировании - изматывает. А вот стоять и вытеснять толпу потихоньку нет. Поэтому мое мнение - изматывайте, а не открыто воюйте. Против открыто выступающей толпы у нас (3214) подготовка хорошая. А вот беготня из одного места в другое - сложно.

2. Мы приезжали намного заранее и уезжали позже, чем протесты. Поэтому на сон не оставалось времени (часа 4 в день). Неделю так нереально выдержать. Поэтому даже если не собираетесь выходить, все равно вбрасывайте дезу. Так вы этим измотаете личный состав.

3. Различайте ОМОН, Внутренние войска (вв), Милицию и Военных. Это разные навыки и подготовка. Это разная степень опасности для протестующих

4. Если видите, как 5 человек избивают 1 до полусмерти - это почти наверняка ОМОН. Он самый опасный, потому как десятилетиями у них не было лимита на применения силы и жестокости. Ни вв, ни военные не имеют таких широких прав на насилие, как ОМОН. Права накладывают психологический отпечаток и люди становятся зверьем. Но ОМОНа в РБ всего 1500 человек.

5. Вторые по опасности - это вв и милиция. Личный состав вв часто осуждает зверста ОМОНа, потому как у них нет таких прав на жестокость и они не так к ней склонны. Но вв хорошо подготовлены против толпы. Милиция труслива. Легко разбегается.

6. Меньше всего бояться надо военных (если они стрелять не начали). У них нет подготовки против толпы. Они привлечены скорее для устрашения. Чтобы подготовить бойца участвовать в подавлении протестов уходило 6 месяцев спецподготовки. У военных ее нет.

7. Бангалор, стелла, Октябрьская, пл Независимости, Немига, Я. Коласа - это места, которые хорошо известны офицерам. Они отработаны и много раз отрепетированы. Новые места протестов приводят к нескоординированным действиям личного состава.

8. Помните, что за то что вы вышли - получите 15 суток. Если человек под присягой перешел на вашу сторону - ему светит надолго тюрьма. Поэтому офицеры должны почувствовать силу за протестующими. Силу, которая может свергнуть диктатора, чтобы начать переходить на вашу сторону. Поверьте, они почти все ждут, что вы покажете что вас много и вы не сдадитесь. И начнут переходить массово.

9.Снимайте все зверства. Желательно с шевронами и нашивками. Потом этих людей надо будет судить. За превышение полномочий. Вы не представляете как им страшно под этими щитами! Пугайте, обрабатывайте их информационно. Снимайте со всех сторон. Если вы в квартирах, кричите сверху, что их будут судить, что в Беларуси есть смертная казнь, что им светит трибунал, что они нарушают присягу. Это действует. Просто "ганьба" и "сволочи" не работает. Военные понимают язык силы, а не этики. Их профессия - насилие, не забывайте.
показати весь коментар
11.08.2020 11:40 Відповісти
Если белорусы не дожмут требования, то их сожмут в тисках системы. Люд простой с палками и камнями, а они с автоматами. бацка вообще берега попутал, думает судьба с яныком не пройдет, тогда судьбу Каддафи повторит.
показати весь коментар
11.08.2020 12:01 Відповісти
У них там что, шин нет?
показати весь коментар
11.08.2020 12:09 Відповісти
У них нет "Правого сектора", как в Украине.
показати весь коментар
11.08.2020 18:33 Відповісти
Підарас вусатий
показати весь коментар
11.08.2020 13:21 Відповісти
Теперь нужны не только столкновения с полицачми, а и массовые забастовки с лозунгами изгнания проигравшего диктатора.
показати весь коментар
11.08.2020 18:32 Відповісти
Це сміх, а не протести. На другий день протестів в УКРАЇНІ вийшов мільйон свідомих громадян. Спробуйте за ніч організувати мільйон. Це для тих барбосів які кажуть, що в Україні Майдан організував Госдеп.
показати весь коментар
11.08.2020 19:53 Відповісти
платная лечит только карманы)))лечащих)))
показати весь коментар
11.08.2020 20:48 Відповісти
молоці сябри - схоже , потроху , починають прокидатися !
показати весь коментар
11.08.2020 21:40 Відповісти
С нацией, лишенной языка, веры и истории (читай быдлом) можно делать все, что хочешь.Хотя молодцы, что борятся с фальсификацией выборов. Это потолок. Нет ни национальной идеи, ни стремления к цивилизации. Есть ПаРаша, таёжный союз, чучела ленина, колорадские ленточки и гены рабов. Исход очевиден. Рожденный ползать летать не может.
показати весь коментар
12.08.2020 09:17 Відповісти
