Патрульний поліцейський сам зняв на бодікамеру, як бере хабарі, - прокуратура Волинської області

Правоохоронці повідомили про підозру в неодноразовому одержанні неправомірної вигоди (ч. 1, ч. 3 ст. 368 КК України) працівнику Управління патрульної поліції у Волинській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Слідство вважає, що 18 березня 2020 року патрульний на автодорозі поблизу села Кременець Рожищенського району зупиняв автомобілі під приводом перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів і пропонував водіям за кількасот гривень не притягувати їх до адміністративної відповідальності.

Таким чином, троє водіїв надали капралу поліції по 200 гривень і ще один – 300. Усі ці факти правоохоронець сам же зафіксував на свою бодікамеру.

Триває досудове розслідування. Вирішуються питання про обрання поліцейському запобіжного заходу.

З роботи його вже звільнено.