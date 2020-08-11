Патрульний поліцейський сам зняв на бодікамеру, як бере хабарі, - прокуратура Волинської області
Правоохоронці повідомили про підозру в неодноразовому одержанні неправомірної вигоди (ч. 1, ч. 3 ст. 368 КК України) працівнику Управління патрульної поліції у Волинській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.
Слідство вважає, що 18 березня 2020 року патрульний на автодорозі поблизу села Кременець Рожищенського району зупиняв автомобілі під приводом перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів і пропонував водіям за кількасот гривень не притягувати їх до адміністративної відповідальності.
Таким чином, троє водіїв надали капралу поліції по 200 гривень і ще один – 300. Усі ці факти правоохоронець сам же зафіксував на свою бодікамеру.
Триває досудове розслідування. Вирішуються питання про обрання поліцейському запобіжного заходу.
З роботи його вже звільнено.
