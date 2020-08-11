УКР
Патрульний поліцейський сам зняв на бодікамеру, як бере хабарі, - прокуратура Волинської області

Патрульний поліцейський сам зняв на бодікамеру, як бере хабарі, - прокуратура Волинської області

Правоохоронці повідомили про підозру в неодноразовому одержанні неправомірної вигоди (ч. 1, ч. 3 ст. 368 КК України) працівнику Управління патрульної поліції у Волинській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Слідство вважає, що 18 березня 2020 року патрульний на автодорозі поблизу села Кременець Рожищенського району зупиняв автомобілі під приводом перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів і пропонував водіям за кількасот гривень не притягувати їх до адміністративної відповідальності.

Таким чином, троє водіїв надали капралу поліції по 200 гривень і ще один – 300. Усі ці факти правоохоронець сам же зафіксував на свою бодікамеру.

Триває досудове розслідування. Вирішуються питання про обрання поліцейському запобіжного заходу.

З роботи його вже звільнено.

хабар (4793) прокуратура (3753) патрульна поліція (1449) Волинська область (913)
Топ коментарі
+10
Надеюсь он сразу сам себя за это арестовал
11.08.2020 08:25 Відповісти
+8
Может он рассчитывал на премию Дарвина?
11.08.2020 08:21 Відповісти
+7
От такой отреформированный капрал.
11.08.2020 08:23 Відповісти
Ни украсть, ни покараулить!
11.08.2020 08:20 Відповісти
Может он рассчитывал на премию Дарвина?
11.08.2020 08:21 Відповісти
От такой отреформированный капрал.
11.08.2020 08:23 Відповісти
Але в той тьолкі тільки тєло красівое, а мозгов нєт ні...я(с) Подерв'янський
11.08.2020 08:30 Відповісти
Премию Дарвина ему! Небойсь думал что камера муляж)))
11.08.2020 08:25 Відповісти
Надеюсь он сразу сам себя за это арестовал
11.08.2020 08:25 Відповісти
Заплати налоги и гуляй дальше!!
😂
11.08.2020 08:26 Відповісти
"Подчиняйся, а потом обжалуй". (с)
11.08.2020 08:40 Відповісти
Кадры решают всё...
11.08.2020 08:39 Відповісти
Были тупыми-такими и остались
11.08.2020 09:10 Відповісти
11.08.2020 12:52 Відповісти
 
 