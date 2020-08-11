Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 20,2 млн, жертв - 738,9 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 11 серпня у світі зареєстрували 216 297 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4,5 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 20 256 547 випадків інфікування та 738 937 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 166 192 (+569 за добу), хворих - 5 251 446 (+49 800 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​3 057 470 інфікованих (+21 888 за добу) і 101 857 (+721 за добу) летальних випадків.

Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 2 267 153 особи (+53 016 за добу), кількість смертей - 45 353 (+887 за добу).

У Росії 892 654 хворих (+5118 за добу) і 15 001 летальний випадок (+70 за добу).

Південна Африка на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 563 598 осіб (+3739 за добу), кількість смертей - 10 621 (+213 за добу).