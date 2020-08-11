Трамп має намір провести саміт G7 після виборів і запросити на нього Путіна

Президент США Дональд Трамп запропонував провести саміт "Великої сімки" в листопаді, після президентських виборів у США. Він додав, що запросив би на зустріч президента Росії Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.

"Ми вже запросили кількох людей на зустріч. Я б, звісно, запросив його (Путіна. - Ред.) на зустріч. Гадаю, це важливий чинник. Ми запросимо окремих людей, які не представляють "Велику сімку". І дехто вже погодився взяти участь", - заявив Трамп.

Під час брифінгу американського президента поблизу Білого дому сталася стрілянина, тож Трамп перервав пресконференцію та залишив приміщення разом з охороною.

Пізніше Трамп знову повернувся до журналістів та повідомив, що нападник був поранений та доправлений у лікарню.

Наприкінці травня Трамп заявив, що переносить зустріч "Великої сімки" з кінця червня на щонайменше вересень 2020 року.

Росію виключили з "Великої вісімки" в 2014 році після анексії Криму і початку війни на Донбасі. Відтоді співтовариство існує як "Велика сімка". До неї входять США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія і Японія.