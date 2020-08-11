УКР
Трамп має намір провести саміт G7 після виборів і запросити на нього Путіна

Президент США Дональд Трамп запропонував провести саміт "Великої сімки" в листопаді, після президентських виборів у США. Він додав, що запросив би на зустріч президента Росії Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.

"Ми вже запросили кількох людей на зустріч. Я б, звісно, запросив його (Путіна. - Ред.) на зустріч. Гадаю, це важливий чинник. Ми запросимо окремих людей, які не представляють "Велику сімку". І дехто вже погодився взяти участь", - заявив Трамп.

Під час брифінгу американського президента поблизу Білого дому сталася стрілянина, тож Трамп перервав пресконференцію та залишив приміщення разом з охороною.

Пізніше Трамп знову повернувся до журналістів та повідомив, що нападник був поранений та доправлений у лікарню.

Також читайте: Трамп залишив пресконференцію через стрілянину поруч із Білим домом

Наприкінці травня Трамп заявив, що переносить зустріч "Великої сімки" з кінця червня на щонайменше вересень 2020 року.

Росію виключили з "Великої вісімки" в 2014 році після анексії Криму і початку війни на Донбасі. Відтоді співтовариство існує як "Велика сімка". До неї входять США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія і Японія.

+20
Складывается стойкое впечатление, что мир населён исключительно идиотами...
показати весь коментар
11.08.2020 08:53 Відповісти
+17
ты их сначала выиграй ,а потом приглашай кого хочешь
показати весь коментар
11.08.2020 08:47 Відповісти
+8
что и требовалось доказать, путин управляет трампом, скорей всего доплачивает за это
показати весь коментар
11.08.2020 08:48 Відповісти
ты их сначала выиграй ,а потом приглашай кого хочешь
показати весь коментар
11.08.2020 08:47 Відповісти
все равно хад решил пригласить )(уйла, даже если проиграет)).. как бы на свой прощальный бенефис тогда, ведь Трамп остается в Белом Доме до 20 января в любов случае
показати весь коментар
11.08.2020 08:54 Відповісти
Выборы выиграй сначала дурень, или будешь как лукашенко амеров мочить, ведь выборы выиграет друг Украины - Джо Байден!!!
показати весь коментар
11.08.2020 08:48 Відповісти
что и требовалось доказать, путин управляет трампом, скорей всего доплачивает за это
показати весь коментар
11.08.2020 08:48 Відповісти
Да нет там говорят что когда Трамп был в России его там старпомила участница конкурса красоты и есть говорят видосик! Думаю похожий видосик у Путина есть и про Зеленского!
показати весь коментар
11.08.2020 09:18 Відповісти
Да Трампу до ж... видосики! Присядет он за отмывание денег тамбовских, солнцевских и т.д., при активном участии ..уйла... Для того и держит ху...ло Кумарина живым до сих пор, хотя мог бы прихлопнуть, как неудобного свидетеля....
показати весь коментар
11.08.2020 10:09 Відповісти
Складывается стойкое впечатление, что мир населён исключительно идиотами...
показати весь коментар
11.08.2020 08:53 Відповісти
Ещё хуже - педофил ,некрофил ,комсомолка и два 🤡🤢👨‍🦰🤡 дегенерата!
показати весь коментар
11.08.2020 08:59 Відповісти
А кто второй дегенерат?
показати весь коментар
11.08.2020 10:10 Відповісти
Трампопон пригласит Путина на Гуантанамо в соседнюю с его камеру, только Вован туда не поедет, поблагодарив за приглашение.
показати весь коментар
11.08.2020 08:53 Відповісти
В оральный кабинет лучче пригласи..
показати весь коментар
11.08.2020 08:54 Відповісти
егеж..у ростові проведеш
Фуйло Трамп Лукашенко Додон Назарбаєв Ким Сунь Хунь та Сяопін
Г(овнюков)7
показати весь коментар
11.08.2020 08:54 Відповісти
Шансы у Трампа на переизбрание почти как у Лукашенки....
показати весь коментар
11.08.2020 08:55 Відповісти
А Хомячка из КНДР он не хочет пригласить?
показати весь коментар
11.08.2020 09:01 Відповісти
Трамп не идиот.
Он такими заявами даёт мэседж Путину:
"Помоги выиграть выборы и я верну тебя в G7"
показати весь коментар
11.08.2020 09:01 Відповісти
Трамп изо всех сил посылает сигналы:
- пацаны, я свой, ваш, всё помню и за всё спасибо, но эти же суки не дают мне ничего делать..
я же предупреждал, что у нас другая политическая система, и полностью как у вас или в Казахстане/Беларуси не получится..
в общем, Батя, я стараюсь.
показати весь коментар
11.08.2020 09:05 Відповісти
************.
показати весь коментар
11.08.2020 09:01 Відповісти
Шоб ***** опытом обху..тьфу...обнуления пааделился??
показати весь коментар
11.08.2020 09:03 Відповісти
Да, и лукашенко пригласи.
показати весь коментар
11.08.2020 09:04 Відповісти
после выборов рыжего дурака ждет судебный процесс и отсидка.
показати весь коментар
11.08.2020 09:05 Відповісти
Жду комментариев от российских троллей під жовто-блакитними стяжками : почему путину с Трампом обязательно надо встретиться на Саммите и по душам поговорить, а иначе это а-та-та... секретный план против Украины.
показати весь коментар
11.08.2020 09:05 Відповісти
дно
показати весь коментар
11.08.2020 09:09 Відповісти
***** не поедет в качестве гостя.
Он сейчас занят внедрением на Ближний Восток.
показати весь коментар
11.08.2020 09:18 Відповісти
Який стосунок має раша до сімки найрозвинутіших країн світу? Що нашинкована ядерним хламом? Є клуб ядерних держав, ось на тій платформі нехай і тусуються, скільки забажають. А нічого сунутися туди, де ніякого стосунку не маєш.
показати весь коментар
11.08.2020 09:22 Відповісти
Послп выборов, ты сможешь ***** только в свою камеру в гуантанамо пригласить.
показати весь коментар
11.08.2020 09:23 Відповісти
Э!
Э!
Вы не оценили красоту прикола - пригласить Путина на Г7 мальчиком за дверью постоять!
показати весь коментар
11.08.2020 09:26 Відповісти
хто би міг подумати років 10 назад що Америкою буде правити таке лайно....
показати весь коментар
11.08.2020 09:28 Відповісти
Грузины, например. После агрессии РФ в Грузии, Клинтон привезла Лаврову кнопку "перезагрузка", чтобы, как ни в чём не бывало, продолжать отношения с ****** - типа, произошло досадное недоразумение, которое не помешает "дружбе".
показати весь коментар
11.08.2020 09:50 Відповісти
Рыжий козел. Подпуйловный на всю голову...
показати весь коментар
11.08.2020 09:29 Відповісти
Ога, и G7 будет состоять из *****, елбасы, бацьки, Викторфедороча,, МадурЫ, Ына и тебя рыжего дурака. А пройдет мероприятие в Ростове.
показати весь коментар
11.08.2020 09:31 Відповісти
Ага, пусть еще пару раз такое заявление сделает, чтоб свой рейтинг опустить до нуля. Он вроде как и не понимает, что американцы на слово путин-друг реагируют хреновенько.
показати весь коментар
11.08.2020 10:30 Відповісти
ага, пора легитимизировать обнуленного всея руси
показати весь коментар
11.08.2020 10:34 Відповісти
Ничего иного, просто бизнес.
показати весь коментар
11.08.2020 10:36 Відповісти
-
Трапп має намір провести саміт G7 після виборів і запросити на нього Путіна ( )(уйла). Видно Трапп хоче повернути свого кореша )(уйла і поговорити з ним,і напевно про исторічну Аляску. Так спочатку треба йому кремлівському холую виграти вибори призидента США .... А такому як він явному кацапська агенту американський народ ніколи не дасть довіри бути гарантом США. Так що саміті G7 точно не буде фашиста )(уйла і швидше за все не буде і його вірного другана кремлівської затички Траппа.
показати весь коментар
11.08.2020 11:26 Відповісти
Тепер точно не виграє. А вигравший вибори Байден накаже привести терориста № 1 ху@ла на саміт в клітці.
показати весь коментар
11.08.2020 11:39 Відповісти
После выборов он разве что путлерка в баню со шлюхами пригласит.
показати весь коментар
11.08.2020 11:49 Відповісти
Кто вам Джавелины дал и другую военную помощь поставляет на 250-300млн в год? кто? обама или байден? или хиллари? н с чего вы взяли что маразматик байден ваш друг?

TRUMP2020!
показати весь коментар
11.08.2020 12:34 Відповісти
Тут хорошо подходит -"дурень думкою багатіе"
Такое впечатление, что люди так далеко просто не помнят. Совсем недавно было - "кто угодно, только не Порошенко", теперь им мешает жить президент станы, которая является нашим главным союзником. Любой кто предлагает проанализировать не только слова, но и дела - автоматически записывается в агенты кремля.
показати весь коментар
11.08.2020 12:55 Відповісти
это уё таким образом собирает голоса кремлеголовых, думаю не поможет.
показати весь коментар
11.08.2020 13:04 Відповісти
Все никак не уймется баран,со своим Пуйлом!!!...
показати весь коментар
11.08.2020 20:42 Відповісти
Дайош новый формат международного общения - G2= Трамп- Путин (ТРУП)!!!
показати весь коментар
11.08.2020 21:26 Відповісти
 
 