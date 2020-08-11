Трамп має намір провести саміт G7 після виборів і запросити на нього Путіна
Президент США Дональд Трамп запропонував провести саміт "Великої сімки" в листопаді, після президентських виборів у США. Він додав, що запросив би на зустріч президента Росії Володимира Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.
"Ми вже запросили кількох людей на зустріч. Я б, звісно, запросив його (Путіна. - Ред.) на зустріч. Гадаю, це важливий чинник. Ми запросимо окремих людей, які не представляють "Велику сімку". І дехто вже погодився взяти участь", - заявив Трамп.
Під час брифінгу американського президента поблизу Білого дому сталася стрілянина, тож Трамп перервав пресконференцію та залишив приміщення разом з охороною.
Пізніше Трамп знову повернувся до журналістів та повідомив, що нападник був поранений та доправлений у лікарню.
Наприкінці травня Трамп заявив, що переносить зустріч "Великої сімки" з кінця червня на щонайменше вересень 2020 року.
Росію виключили з "Великої вісімки" в 2014 році після анексії Криму і початку війни на Донбасі. Відтоді співтовариство існує як "Велика сімка". До неї входять США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія і Японія.
Фуйло Трамп Лукашенко Додон Назарбаєв Ким Сунь Хунь та Сяопін
Г(овнюков)7
Он такими заявами даёт мэседж Путину:
"Помоги выиграть выборы и я верну тебя в G7"
- пацаны, я свой, ваш, всё помню и за всё спасибо, но эти же суки не дают мне ничего делать..
я же предупреждал, что у нас другая политическая система, и полностью как у вас или в Казахстане/Беларуси не получится..
в общем, Батя, я стараюсь.
Он сейчас занят внедрением на Ближний Восток.
Э!
Вы не оценили красоту прикола - пригласить Путина на Г7 мальчиком за дверью постоять!
Трапп має намір провести саміт G7 після виборів і запросити на нього Путіна ( )(уйла). Видно Трапп хоче повернути свого кореша )(уйла і поговорити з ним,і напевно про исторічну Аляску. Так спочатку треба йому кремлівському холую виграти вибори призидента США .... А такому як він явному кацапська агенту американський народ ніколи не дасть довіри бути гарантом США. Так що саміті G7 точно не буде фашиста )(уйла і швидше за все не буде і його вірного другана кремлівської затички Траппа.
TRUMP2020!
Такое впечатление, что люди так далеко просто не помнят. Совсем недавно было - "кто угодно, только не Порошенко", теперь им мешает жить президент станы, которая является нашим главным союзником. Любой кто предлагает проанализировать не только слова, но и дела - автоматически записывается в агенты кремля.