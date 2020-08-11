Кількість інфікованих COVID-19 на Львівщині перевищила 11,1 тис. осіб, за добу - 161 новий випадок

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 161 новий випадок захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 11 142 осіб, 309 осіб померли, 2949 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1325 ПЛР-тестів, з них 161 - позитивний. Серед них львів'ян - 59.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 1158 нових випадків коронавірусу за добу

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становмив 240 осіб.