Кількість інфікованих COVID-19 на Львівщині перевищила 11,1 тис. осіб, за добу - 161 новий випадок
За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 161 новий випадок захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 11 142 осіб, 309 осіб померли, 2949 пацієнтів одужали.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1325 ПЛР-тестів, з них 161 - позитивний. Серед них львів'ян - 59.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становмив 240 осіб.
