За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 161 новий випадок захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 11 142 осіб, 309 осіб померли, 2949 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1325 ПЛР-тестів, з них 161 - позитивний. Серед них львів'ян - 59.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 1158 нових випадків коронавірусу за добу

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становмив 240 осіб.

Кількість інфікованих COVID-19 на Львівщині перевищила 11,1 тис. осіб, за добу - 161 новий випадок 01

карантин (18172) статистика (2256) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Львівська область (2564)
