За добу в Україні COVID-19 виявили у 66 дітей і 75 медпрацівників, загалом у 5779 дітей і 9335 медиків, - Степанов
За минулу добу з COVID-19 були госпіталізовані 266 осіб.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 1158 осіб, з них 66 дітей та 75 медпрацівників. Госпіталізовано 266 осіб. Зафіксовано 29 летальних випадків. Одужали 575 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії захворіли 83 116 осіб, з них 5779 дітей і 9335 медпрацівників. За минулу добу всього було зроблено 32 412 тестів, з них 16 127 методом ПЛР і 16 275 методом ІФА", - розповів Степанов.
