УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9754 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
786 1

За добу в Україні COVID-19 виявили у 66 дітей і 75 медпрацівників, загалом у 5779 дітей і 9335 медиків, - Степанов

За добу в Україні COVID-19 виявили у 66 дітей і 75 медпрацівників, загалом у 5779 дітей і 9335 медиків, - Степанов

За минулу добу з COVID-19 були госпіталізовані 266 осіб.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 1158 осіб, з них 66 дітей та 75 медпрацівників. Госпіталізовано 266 осіб. Зафіксовано 29 летальних випадків. Одужали 575 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії захворіли 83 116 осіб, з них 5779 дітей і 9335 медпрацівників. За минулу добу всього було зроблено 32 412 тестів, з них 16 127 методом ПЛР і 16 275 методом ІФА", - розповів Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 1158 нових випадків коронавірусу за добу

Автор: 

діти (5321) карантин (18172) лікарі (1305) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
deti - vragi naroda. chemodan, vokzal, pionerskiy lager
показати весь коментар
11.08.2020 10:56 Відповісти
 
 