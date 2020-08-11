УКР
Новини Революція в Білорусі
3 429 16

Байден - Лукашенку: арешти громадян і спроби заткнути рот спостерігачам - не дії політика, впевненого в перемозі

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден підтримав учасників протестних акцій у Білорусі.

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден підтримав учасників протестних акцій у Білорусі.

Про це йдеться в заяві політика, опублікованій у понеділок на сайті Medium, передає Цензор.НЕТ.

"Після систематичних репресій протягом останніх 26 років при авторитарному режимі президента Олександра Лукашенка народ Білорусі вимагає, щоб його голоси були почуті", - зазначив Байден, наголосивши, що під час виборів мали місце фальсифікації і люди вимагають точного підрахунку голосів.

Байден пише, що режим Лукашенка відключив доступ до інтернету, заарештував протестувальників і незалежних журналістів та спробував заткнути рот іноземним спостерігачам.

"Це не дії політичного лідера, впевненого в тому, що він переміг на справедливих виборах. Але завдяки відважним громадянам - журналістам, активістам і звичайним людям, які документували ці екстраординарні події - ми знаємо правду про напади на демократію, що здійснюються режимом", - зазначає кандидат у президенти США.

"Я підтримую тих, хто закликає до звільнення всіх політичних ув'язнених. Я закликаю Лукашенка поважати права учасників протестів та утриматися від подальшого насильства", - заявив Байден.

Читайте також: Протестувальники в Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк: вимагають визнати Тіхановську президентом, звільнити політв'язнів і провести нові вибори

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Байден Джо (2899) Білорусь (8084) вибори (6755) Лукашенко Олександр (2695) протест (2446) Тіхановська Світлана (389)
Топ коментарі
+9
Лука програв. Те саме станеться і з фуйлом.
показати весь коментар
11.08.2020 09:35 Відповісти
+9
малоймовірно. в рашке живьот бидло-скот який звик на колєнях стоять усе життя... де-де, а на параші такі процеси не можливі...
показати весь коментар
11.08.2020 09:37 Відповісти
+8
Судя по всему , не быть Коле наследным прынцем .
Такая династия накрылась ...
показати весь коментар
11.08.2020 09:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Лука програв. Те саме станеться і з фуйлом.
показати весь коментар
11.08.2020 09:35 Відповісти
малоймовірно. в рашке живьот бидло-скот який звик на колєнях стоять усе життя... де-де, а на параші такі процеси не можливі...
показати весь коментар
11.08.2020 09:37 Відповісти
Кстати, а где выступления луки в стиле "Страну мы им не отдадим"?Тоже в бункере отсиживается небось?
показати весь коментар
11.08.2020 09:36 Відповісти
Судя по всему , не быть Коле наследным прынцем .
Такая династия накрылась ...
показати весь коментар
11.08.2020 09:42 Відповісти
коля улетел, иначе зачем самолет гоняли?
показати весь коментар
11.08.2020 10:31 Відповісти
Кучма молодец, сумел отдать власть без крови. Но и протесты в 2004 году были умные и огромные, полмиллиона на Майдане частенько колоссилось. Рада разделилась и по сути взяла на себя функции баланса власти в Украине. А что в Беларуси: скопище агрессивных молодых людей, пидбуренных росс пропагандной и агентами Кремля, без организационной структуры, без внятных целей на будущее, просто вот они злые на Лукашенко и хотят его мочить. Это путь к кровавому и позорному проигрышу. Это коллективный инфантилизм и самолюбование а не Революция.
показати весь коментар
11.08.2020 09:44 Відповісти
Может и так .
Но всё подготовил и создал все условия сам Лука .
Отсутствие оппозиции и контроля со стороны народа , отсутствие баланса ветвей власти , отсутствие внятной идеологии , постоянное подкручивание гаек - вот и результат .
показати весь коментар
11.08.2020 09:52 Відповісти
на вранье ничего долго не устоит, это как неисправный автомобиль
показати весь коментар
11.08.2020 10:32 Відповісти
Чё? Вон россия с 17-го года стоит.
показати весь коментар
11.08.2020 13:20 Відповісти
якого століття? з 1717-го року?
показати весь коментар
11.08.2020 14:36 Відповісти
лопла расея в 91-м, и вторично сдуется со всеми скрепами
показати весь коментар
12.08.2020 12:11 Відповісти
Ради прикола, надо будет посмотреть какие демонстрации будут в США после победы Байдена. После победы Трампа демонстрации были шикарные, и не один месяц.
показати весь коментар
11.08.2020 10:01 Відповісти
так вербуйте эту новую пуйловскую подстилку ,чтоб посцать без вас боялась, а не без пуйла-мне лично не надо ,чтоб кацапы пошли на нас со стороны Беларуси, как свинособаки и рассчитывают
показати весь коментар
11.08.2020 10:02 Відповісти
это действия младшего брата
показати весь коментар
11.08.2020 10:30 Відповісти
Байден, который из прошлой власти, поддерживает всяких негодяев, пытающихся проводить государственный переворот. Наверно лучший вариант для США это Трамп.
Псевдооппозиция перешла всякие границы. Избиратели разгромно их не поддержали. Что им еще надо, чтобы они поняли свое место и успокоились. Они никто. Народ на них плюнул. Но они нагло пытаются сделать насильственный государственный переворот.

На сайте собралась какая-то шантрапа, помогающая шантрапе что на улице в попытках проводить гос переворот в Беларуси.
показати весь коментар
11.08.2020 10:58 Відповісти
 
 