Байден - Лукашенку: арешти громадян і спроби заткнути рот спостерігачам - не дії політика, впевненого в перемозі

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден підтримав учасників протестних акцій у Білорусі.

Про це йдеться в заяві політика, опублікованій у понеділок на сайті Medium, передає Цензор.НЕТ.

"Після систематичних репресій протягом останніх 26 років при авторитарному режимі президента Олександра Лукашенка народ Білорусі вимагає, щоб його голоси були почуті", - зазначив Байден, наголосивши, що під час виборів мали місце фальсифікації і люди вимагають точного підрахунку голосів.

Байден пише, що режим Лукашенка відключив доступ до інтернету, заарештував протестувальників і незалежних журналістів та спробував заткнути рот іноземним спостерігачам.

"Це не дії політичного лідера, впевненого в тому, що він переміг на справедливих виборах. Але завдяки відважним громадянам - журналістам, активістам і звичайним людям, які документували ці екстраординарні події - ми знаємо правду про напади на демократію, що здійснюються режимом", - зазначає кандидат у президенти США.

"Я підтримую тих, хто закликає до звільнення всіх політичних ув'язнених. Я закликаю Лукашенка поважати права учасників протестів та утриматися від подальшого насильства", - заявив Байден.

Читайте також: Протестувальники в Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк: вимагають визнати Тіхановську президентом, звільнити політв'язнів і провести нові вибори

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.