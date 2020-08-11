Байден - Лукашенку: арешти громадян і спроби заткнути рот спостерігачам - не дії політика, впевненого в перемозі
Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден підтримав учасників протестних акцій у Білорусі.
Про це йдеться в заяві політика, опублікованій у понеділок на сайті Medium, передає Цензор.НЕТ.
"Після систематичних репресій протягом останніх 26 років при авторитарному режимі президента Олександра Лукашенка народ Білорусі вимагає, щоб його голоси були почуті", - зазначив Байден, наголосивши, що під час виборів мали місце фальсифікації і люди вимагають точного підрахунку голосів.
Байден пише, що режим Лукашенка відключив доступ до інтернету, заарештував протестувальників і незалежних журналістів та спробував заткнути рот іноземним спостерігачам.
"Це не дії політичного лідера, впевненого в тому, що він переміг на справедливих виборах. Але завдяки відважним громадянам - журналістам, активістам і звичайним людям, які документували ці екстраординарні події - ми знаємо правду про напади на демократію, що здійснюються режимом", - зазначає кандидат у президенти США.
"Я підтримую тих, хто закликає до звільнення всіх політичних ув'язнених. Я закликаю Лукашенка поважати права учасників протестів та утриматися від подальшого насильства", - заявив Байден.
9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
Такая династия накрылась ...
Но всё подготовил и создал все условия сам Лука .
Отсутствие оппозиции и контроля со стороны народа , отсутствие баланса ветвей власти , отсутствие внятной идеологии , постоянное подкручивание гаек - вот и результат .
Псевдооппозиция перешла всякие границы. Избиратели разгромно их не поддержали. Что им еще надо, чтобы они поняли свое место и успокоились. Они никто. Народ на них плюнул. Но они нагло пытаются сделать насильственный государственный переворот.
На сайте собралась какая-то шантрапа, помогающая шантрапе что на улице в попытках проводить гос переворот в Беларуси.