УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9754 відвідувача онлайн
Новини Націоналізація "Приватбанку"
11 715 253

"ЄС" вимагає від Зеленського дати оцінку оприлюдненим у США фактам масштабного розкрадання коштів "Приватбанку", забезпечити неупереджене розслідування і повернення коштів в Україну

"ЄС" вимагає від Зеленського дати оцінку оприлюдненим у США фактам масштабного розкрадання коштів "Приватбанку", забезпечити неупереджене розслідування і повернення коштів в Україну

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки від імені Уряду США офіційно звинуватило колишніх власників "Приватбанку" в масштабному розкраданні коштів клієнтів цього закладу і відмиванні їх у різних країнах світу.

Про це йдеться в заяві "Європейської Солідарності", передає Цензор.НЕТ.

"У низці світових ЗМІ цілком слушно акцентовано увагу на прямому зв’язку Ігоря Коломойського та Володимира Зеленського. Українська влада робить тим часом вигляд, ніби не помічає міжнародного скандалу, пов’язаного із заявою Мінюсту США. Але зам’яти його вже не вийде – надто великий резонанс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": The Washington Post: Коломойського у США звинувачують у відмиванні мільярдів, виведених із "ПриватБанку". ПОВНИЙ ПЕРЕКЛАД

"Європейська Солідарність" вимагає від Президента України, Генерального прокурора України, НАБУ, НАЗК та Держфінмоніторингу:

  • піти на повне і всеохоплююче співробітництво з американською системою правосуддя в частині її звинувачень на адресу Коломойського та його спільників;
  • розпочати діалог з американською стороною з метою повернення незаконно виведених з "Приватбанку" фінансових ресурсів, які мають компенсувати витрати держави на захист клієнтів "Приватбанку" від наслідків шахрайських дій колишніх його приватних власників;
  • порушити кримінальні провадження проти Коломойського за епізодами, які дотичні до фактів фінансових махінацій, викритих американським правосуддям;
  • розкрити та нейтралізувати увесь злочинний спрут агентів впливу Коломойського в Офісі Президента, Кабінеті Міністрів, судовій системі та правоохоронних органах, фракціях парламенту, політичних партіях, які обіцяють "майбутнє" за рахунок більш ніж сумнівного походження коштів Коломойського;
  • гарантувати незалежність діяльності Національного банку України та відмову від політичного переслідування, розпочатого на догоду Коломойському проти тих, хто врятував кошти десятків мільйонів вкладників, забезпечивши націоналізацію "Приватбанку";
  • створити Тимчасову слідчу комісію із жорстким контролем з боку опозиції та суспільства за розслідуванням наймасштабнішого в історії України шахрайства з активами "Приватбанку".

Потреба створення такої комісії є очевидною з огляду на те, що Володимир Зеленський в силу залежності від Коломойського і конфлікту інтересів зацікавлений у блокуванні розслідування діяльності Коломойського.

До обрання Президентом Зеленський був молодшим бізнес партнером Коломойського.

Зеленський особисто – фігурант одного із скандалів, пов’язаних із виведенням коштів "Приватбанку". Зокрема, у лютому 2019 року оприлюднено інформацію про те, що протягом 2012-2016 років понад мільярд гривень коштів вкладників Приватбанку вивели на рахунки студії "Квартал 95".

На виборах Президента в 2019 році Зеленський переміг саме завдяки підтримці медіаресурсів Коломойського. А так звана монобільшість є по суті коаліцією Зеленського і Коломойського", - йдеться в заяві "ЄС".

Автор: 

Зеленський Володимир (25612) Коломойський Ігор (3140) США (24399) Приватбанк (2464) Європейська Солідарність (1107)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+52
"ЕС" требует от Зеленского дать оценку обнародованным в США фактам разворовывания средств "ПриватБанка", обеспечить расследование и возврат средств - Цензор.НЕТ 6627
показати весь коментар
11.08.2020 09:41 Відповісти
+42
"ЕС" требует от Зеленского дать оценку обнародованным в США фактам масштабного разворовывания средств "ПриватБанка", обеспечить беспристрастное расследование и возврат средств в Украину - Цензор.НЕТ 9087
показати весь коментар
11.08.2020 09:37 Відповісти
+41
Так зеленский сооучастник аферы с разгарблением приватбанка коломойским. Какую оценку этот моральный урод может дать?!
показати весь коментар
11.08.2020 09:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
вау! шо делать?
за самое вьімечко
показати весь коментар
11.08.2020 10:22 Відповісти
Так а где ссылка на якобы распространенные факты в США разворовывания Коломойским? Есть ссылка на заявление партии ЕС, которое ни на что не опирается.
Мне очень хочется узнать кого именно обокрал Коломойский, чьи именно деньги он выводил, и кто эти деньги ему запихивал в Приват с 2014-по 2016 года!
показати весь коментар
11.08.2020 10:28 Відповісти
Вот ссылка.

Ukrainian who made appearance in Trump impeachment saga accused by U.S. of stealing, laundering billions.

https://www.washingtonpost.com/national-security/justice-department-accuses-ukrainian-oligarch-of-stealing-billions-from-bank-he-once-owned-and-laundering-it-in-the-us/2020/08/06/b88924b8-d7f4-11ea-aff6-220dd3a14741_story.html?fbclid=IwAR2zYN-aNZK0dWiQ-G2kV1jpJkgyreqyAxXCxo6_Mq9jc9S8UeHCpbvr3cI
показати весь коментар
11.08.2020 10:41 Відповісти
лайкерам своим тоже передай, пусть читают, некоторые из них тут неоднократно корчили из себя знатоков английского языка.
показати весь коментар
11.08.2020 10:42 Відповісти
Столько вопросов? Сейчас начнутся поломки мозгов.
показати весь коментар
11.08.2020 10:42 Відповісти
Кацапская крыса
показати весь коментар
11.08.2020 10:50 Відповісти
А я думала, ты Вика. А оно, вот как получается, ты кацапская крыса под прокси
показати весь коментар
11.08.2020 10:56 Відповісти
Ты снова тут, латентный дырявый ишак? Думал хоть под такими новостями чернь ЗЕбильная73 не найдется что кукарекать! И на тебе!))))Вас мразей хлопнул пархатый с дружком клоуном, из бюджета моими деньгами покрыли дыру, а вы бараны и тут под сомнение берете!
показати весь коментар
11.08.2020 11:39 Відповісти
Читайте статью в "Вашингтон пост".
Если поймете что написано, не будет глупых вопросов.
показати весь коментар
11.08.2020 10:56 Відповісти
Этого мелкого ЗЕленого ЧМО ЗЕянелоха, который мнит из себя ***********, вместе с Коломойским на нары за разграбление Привата.
показати весь коментар
11.08.2020 10:32 Відповісти
Пепики, каждый баран отвечает за свои яйца, как только будет официально объявлено, будет дана оценка Нацбанка и президента
показати весь коментар
11.08.2020 10:43 Відповісти
В ЕС только от пети могут требовать
показати весь коментар
11.08.2020 10:44 Відповісти
Э, нет, моль! С зебени буду требовать Я! Как вкладчица банка. И такие же, как я. А еще те люди, которые заплатили за их делишки, даже не будучи вкладчиками Привата.
Вот прям интересно, куда ж оно с'*вацца будет от америкосов, если из Украины успеет живым выпхацца ...Ась?
показати весь коментар
11.08.2020 18:27 Відповісти
Ты бот. Ты не можешь ничего требовать
показати весь коментар
12.08.2020 12:25 Відповісти
От бота слышу.)))
показати весь коментар
12.08.2020 15:33 Відповісти
Предлагаю Владимиру Александровичу заключить сделку с американским следствием. За это срок , возможно, уменьшат. Пусть рассказывает всё, что знает про аферы Каломойского. Пусть называет все свои фирмы - прокладки, все схемы по выводу денег в офшоры....
показати весь коментар
11.08.2020 10:47 Відповісти
А де ДБР, НАБУ, Генпрокурорша, СБУ, нацжони, швабода та інші кричуни???
Де єврозвиздюки: Лещенко, Наєм, Соболєв, Шабунін, Записок,Семенченко та інші? Чи це вам не мародерство і не бариги, які вкрали 5,5 млрд доларів людських грошей і вивели в овшори через цей банк і Беню більше 200 млрд.доларів?
показати весь коментар
11.08.2020 10:51 Відповісти
Надо их палкой потыкать. Может они уже сдохли?!)
показати весь коментар
11.08.2020 18:31 Відповісти
""ЕС" требует от Зеленского дать оценку обнародованным в США фактам разворовывания средств "ПриватБанка", обеспечить расследование и возврат средств" - грабят гады - https://www.obozrevatel.com/economics/iz-privatbanka-vyiveli-41-mln-v-dele-neozhidanno-vsplyil-zelenskij.htm На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.
показати весь коментар
11.08.2020 11:01 Відповісти
Уже забыли про записи разговоров где вроде гонтарева предупреждала и говорила выводить деньги? Это всё афера гос чиновников, преступный сговор. Кстати при порохе. Бабки вывели, а из бюджета возместили вкладчикам, круто "поработали", сволочи! Как страна может развиваться, процветать если у власти воры и негодяи, причём все годы так называемой независимости?!!!! Независимость им нужна была чтобы безнаказанно грабить, а лохторат, нищающий, должен быть сыт исключительно лозунгами и "национальными идеями"
показати весь коментар
11.08.2020 11:09 Відповісти
Светлана! У вас аквафреш відклеівся.
Я знала, що ця ватниця із-за парєбріка вєщаєт. Від вас завжди кацапсіною смердить.
показати весь коментар
11.08.2020 11:16 Відповісти
+100500
показати весь коментар
11.08.2020 11:28 Відповісти
Мдя..... Обвинения выдвигают США, а власть при которой происходило воровство требует... Это какой-то сюр...)
показати весь коментар
11.08.2020 11:29 Відповісти
Где вас ЗЕбилов размножают?
В мае 2014 Национальным банком Украины начато диагностическое обследование 15 крупнейших по размеру активов банков Украины. В период 2015-2016 гг. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НБУ проводил диагностику 60 крупнейших банков страны, на которые в совокупности приходилось 97% банковского сектора Украины. Диагностическое обследование банков осуществлялось https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80 независимыми аудиторскими фирмами . Оно включало оценку качества активов, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83 достаточности (адекватности) регулятивного капитала с целью определения необходимых объемов докапитализации банков. В декабре 2016 : «Инспекционные проверки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НБУ обнаружили недостачу капитала https://uk.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%C2%BB " ПриватБанка " .

18 декабря 2016 г..Кабинет Министров Украины информирует о переходе ПАО https://uk.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%C2%BB «ПриватБанк» в стопроцентную собственность государства и принимает соответствующее решение https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#cite_note-%D0%BA%D0%BC%D1%83-96 [96]
показати весь коментар
11.08.2020 11:48 Відповісти
Да уж точно не среди карликов))
показати весь коментар
11.08.2020 14:27 Відповісти
подозреваю, что размножают вас путем надрачивания в банку из под килек в томате, с последующим оплодотворением в анальном проходе, во время просмотра сериалов Скоты Лакей Урода и шоу Быдло95.
показати весь коментар
11.08.2020 16:25 Відповісти
охренеть…
Деньги скомуниздили Беня с кокаиновый ишаком, а виновата всё равно предыдущая власть.
показати весь коментар
11.08.2020 13:28 Відповісти
Как скажешь)
показати весь коментар
11.08.2020 14:24 Відповісти
ох как тяжело зеботам под такими новостями что то мычать)
дальше мысли, что стырили деньги при Пете не дошли еще?)
вас как почитать так это Петя и Гонтарева стырили деньги, а не беня+зе.
а ведь весь адекватный мир знает, что Гонтарева нашла факт воровства, а Петя наехал на беню, из-за чего тот смылся со страны, а против него в итоге при Пете открыли дела в высшем суде Лондона. И да, так сложилось что из-за этого он даже из Швейцарии в Израиль перебрался вынужденно, а британцы арестовали активы бени и ведут судебный процесс с иском в 3 млрд дол в пользу государственного Приват.
а вы и дальше мычите про "злого" Пороха и "доброго" зебеню)
показати весь коментар
11.08.2020 12:48 Відповісти
Поэтому мычишь ты))
показати весь коментар
11.08.2020 14:25 Відповісти
сходи в зеленые группы на ФБ зарядись творческим позитивом или шо.
креатива уже ноль у вас)
по скидке вас там набирают оптом или как?)
показати весь коментар
11.08.2020 15:43 Відповісти
я понимаю твою обиду - тебя задело слово "мычишь", ведь большинство безмозглых ЗЕлупососов, вроде тебя, кудахчут.
Те представители вашей быдлопопуляции, что мычат и блеют, уже входят в высшую прослойку избирателей Зеленского, и даже могут быть причислены по интеллекту к среднему рогатому скоту.
показати весь коментар
12.08.2020 09:38 Відповісти
все следователи заняты. не мешайте "работать".
показати весь коментар
11.08.2020 12:51 Відповісти
этот трусливый сцыкун Зеленский никогда не пойдёт против своего папика Коломойского!!
показати весь коментар
11.08.2020 13:19 Відповісти
А мне из всего бла-бла-бла от ПЕСов понравилось только одно: - "...создать Временную следственную комиссию с жестким контролем со стороны оппозиции". И Юльков надо в эту комиссию побольше. Тогда они и Коломойского перетрусят, и выведут на чистую воду клерков из МВФ и Петей-лер-рожковых-смолиёв за "Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации", за "...вопрос национализации Приватбанка как одно из условий получения Украиной финансовой помощи".
И ... всех за граты! А Юльке потом США дадут очередные миллионы откупного...
показати весь коментар
11.08.2020 15:08 Відповісти
ты опять приём таблеток пропустило? Снова из смирительной рубашки развязалось и пробралось к компьютеру в кабинете дежурного психиатра?
показати весь коментар
12.08.2020 09:41 Відповісти
прикольно, когда каломойша сядет а рядом с ним зеленая шмаркля)))
показати весь коментар
11.08.2020 17:55 Відповісти
Какую оценку, деньги с Приватбанка также выводились через Зеленского.
показати весь коментар
11.08.2020 20:36 Відповісти
«Неразрешимые проблемы одного из главных украинских олигархов с американским правосудием, о которых мы уже писали сегодня, являются настоящим подарком судьбы для президента Зеленского, если бы он думал о спасении своего государства от надвигающегося краха. Сбежать из Украины Коломойский никуда не может, потому что тут же будет выдан в США, где ему светит минимум 150 лет тюрьмы. Властям Украины достаточно запереть его на неделю в общую камеру Лукьяновского СИЗО, и он отдаст все, что нажито непосильным трудом, в госбюджет. Это гораздо больше, чем те гроши, которые на унизительных и кабальных условиях выделяет МВФ. Но нам кажется, что Зеленский не решится. Потому что никакой пиар не превратит ручную болонку в вожака волчьей стаи»

(Д.Ковалев).
показати весь коментар
11.08.2020 21:30 Відповісти
разворовывали-то при потужнейшем.
показати весь коментар
12.08.2020 01:09 Відповісти
разворовывали-то при многих президентах, а вот за наглую жирную маланскую задницу взяли как раз при Порошенко (уголовные дела против банды Коломойского, иски в суды, в т.ч. и международные, сотрудничество ГПУ с ФБР и Минюстом США)… Или Беня при Порошенко сбрился в Швейцарию и Израиль, и сидел там как мышь под веником, просто так?

ЗЕлупососы, в попытках оправдать и отбелить преступника Коломойского с его младшими подельниками типа Зеленского, вы просто смешны и убоги.
показати весь коментар
12.08.2020 09:52 Відповісти
хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
ты кондитерский зелупосос, в попытках оправдать и отбелить преступника пирожника с его младшими подельниками типа медвдчука, ты просто смешной и убогий.
.
Между Пе и Кол был личный конфликт, хорошо Кол его наказал. Пе больше не президент, продут с позорным счётом актёру. Вот это унижение.
показати весь коментар
12.08.2020 14:22 Відповісти
здорово у тебя подгорает. Смотри, жопу на пополам не разорви, защищая Коломойского

По поводу "ты кондитерский зелупосос" - не неси бред. Я за Зеленского не голосовал, поэтому к вашей популяции зелупососов отношения иметь не могу. Я понятно объясняю, безмозглое желудкоголовое недоразумение?
показати весь коментар
12.08.2020 14:30 Відповісти
прекрасно ты снова само себе исключительно о себе написало.
это же не , а ты защищаешь каломойского разрывая свою свою ждорво подгоревшую жопу пополам.
я не несу бред.
ты несешь бред, кондитерский зепупосос, все кто пишет тут против Зе - все зелупососы.
да, ты понятно сам себе всё объясняешь, и не я, а ты безмозглое желудкоголовое недоразумение?
всё, я тебя запросто победил, ты слабоумный лузер.
показати весь коментар
12.08.2020 14:37 Відповісти
какой же ты убогий и тупой...
Отвечать в стиле "сам дурак" - это уровень волнистого попугая, а не избирателя Зеленского, которым ты, без сомнения являешься. Сужу по глупости и общей репообразности твоей грамматически никчемной писанины.

Кстати. Нелепо выглядит, когда подобное тебе генетическое уродство, оскорбляющее самим своим существованием эволюционную теорию и обладающее интеллектом кольчатого червя, самодовольно пытается давать оценку окружающим тебя порохоботам. Т.е. людям, находящимся выше тебя во всех возможных отношениях.

Поэтому займись привычным быдло-досугом: просмотром "Сватов", сосанием дешевого пиваса и лузганием семок, сидя на кортанах. И помни - твоё ротовое отверстие предназначено для сосания и других манипуляций, связанных с твоим питанием. А не для плевков собственным дерьмом в окружающих.
показати весь коментар
12.08.2020 15:46 Відповісти
я снова заранее победил. уже 4:0. всухую, ты лузер.
некогда мне читать тебя, кацапского конфетного зелупососа.
я только знаю, что ты написал самовнушение для себя самого:
на вот прочти его себе о себе: ДШ какой же ты убогий и тупой...Отвечать в стиле "сам дурак" - это уровень волнистого попугая, а не избирателя Зеленского, которым ты, без сомнения являешься. Сужу по глупости и общей репообразности твоей грамматически никчемной писанины.

Кстати. Нелепо выглядит, когда подобное тебе генетическое уродство, оскорбляющее самим своим существованием эволюционную теорию и обладающее интеллектом кольчатого червя, самодовольно пытается давать оценку окружающим тебя порохоботам. Т.е. людям, находящимся выше тебя во всех возможных отношениях.

Поэтому займись привычным быдло-досугом: просмотром "Сватов", сосанием дешевого пиваса и лузганием семок, сидя на кортанах. И помни - твоё ротовое отверстие предназначено для сосания и других манипуляций, связанных с твоим питанием. А не для плевков собственным дерьмом в окружающих."
показати весь коментар
12.08.2020 19:34 Відповісти
Беги админу стучать.
показати весь коментар
12.08.2020 14:23 Відповісти
Борьба за место у корыта.
показати весь коментар
12.08.2020 09:12 Відповісти
"ЄС" вимагає від Зеленського дати оцінку оприлюдненим у США фактам масштабного розкрадання коштів "Приватбанку", забезпечити неупереджене розслідування і повернення коштів в Україну - Цензор.НЕТ 9182
показати весь коментар
12.08.2020 14:10 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 