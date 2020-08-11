"ЄС" вимагає від Зеленського дати оцінку оприлюдненим у США фактам масштабного розкрадання коштів "Приватбанку", забезпечити неупереджене розслідування і повернення коштів в Україну
Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки від імені Уряду США офіційно звинуватило колишніх власників "Приватбанку" в масштабному розкраданні коштів клієнтів цього закладу і відмиванні їх у різних країнах світу.
Про це йдеться в заяві "Європейської Солідарності", передає Цензор.НЕТ.
"У низці світових ЗМІ цілком слушно акцентовано увагу на прямому зв’язку Ігоря Коломойського та Володимира Зеленського. Українська влада робить тим часом вигляд, ніби не помічає міжнародного скандалу, пов’язаного із заявою Мінюсту США. Але зам’яти його вже не вийде – надто великий резонанс.
"Європейська Солідарність" вимагає від Президента України, Генерального прокурора України, НАБУ, НАЗК та Держфінмоніторингу:
- піти на повне і всеохоплююче співробітництво з американською системою правосуддя в частині її звинувачень на адресу Коломойського та його спільників;
- розпочати діалог з американською стороною з метою повернення незаконно виведених з "Приватбанку" фінансових ресурсів, які мають компенсувати витрати держави на захист клієнтів "Приватбанку" від наслідків шахрайських дій колишніх його приватних власників;
- порушити кримінальні провадження проти Коломойського за епізодами, які дотичні до фактів фінансових махінацій, викритих американським правосуддям;
- розкрити та нейтралізувати увесь злочинний спрут агентів впливу Коломойського в Офісі Президента, Кабінеті Міністрів, судовій системі та правоохоронних органах, фракціях парламенту, політичних партіях, які обіцяють "майбутнє" за рахунок більш ніж сумнівного походження коштів Коломойського;
- гарантувати незалежність діяльності Національного банку України та відмову від політичного переслідування, розпочатого на догоду Коломойському проти тих, хто врятував кошти десятків мільйонів вкладників, забезпечивши націоналізацію "Приватбанку";
- створити Тимчасову слідчу комісію із жорстким контролем з боку опозиції та суспільства за розслідуванням наймасштабнішого в історії України шахрайства з активами "Приватбанку".
Потреба створення такої комісії є очевидною з огляду на те, що Володимир Зеленський в силу залежності від Коломойського і конфлікту інтересів зацікавлений у блокуванні розслідування діяльності Коломойського.
До обрання Президентом Зеленський був молодшим бізнес партнером Коломойського.
Зеленський особисто – фігурант одного із скандалів, пов’язаних із виведенням коштів "Приватбанку". Зокрема, у лютому 2019 року оприлюднено інформацію про те, що протягом 2012-2016 років понад мільярд гривень коштів вкладників Приватбанку вивели на рахунки студії "Квартал 95".
На виборах Президента в 2019 році Зеленський переміг саме завдяки підтримці медіаресурсів Коломойського. А так звана монобільшість є по суті коаліцією Зеленського і Коломойського", - йдеться в заяві "ЄС".
Мне очень хочется узнать кого именно обокрал Коломойский, чьи именно деньги он выводил, и кто эти деньги ему запихивал в Приват с 2014-по 2016 года!
Ukrainian who made appearance in Trump impeachment saga accused by U.S. of stealing, laundering billions.
https://www.washingtonpost.com/national-security/justice-department-accuses-ukrainian-oligarch-of-stealing-billions-from-bank-he-once-owned-and-laundering-it-in-the-us/2020/08/06/b88924b8-d7f4-11ea-aff6-220dd3a14741_story.html?fbclid=IwAR2zYN-aNZK0dWiQ-G2kV1jpJkgyreqyAxXCxo6_Mq9jc9S8UeHCpbvr3cI
В мае 2014 Национальным банком Украины начато диагностическое обследование 15 крупнейших по размеру активов банков Украины. В период 2015-2016 гг. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НБУ проводил диагностику 60 крупнейших банков страны, на которые в совокупности приходилось 97% банковского сектора Украины. Диагностическое обследование банков осуществлялось https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80 независимыми аудиторскими фирмами . Оно включало оценку качества активов, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83 достаточности (адекватности) регулятивного капитала с целью определения необходимых объемов докапитализации банков. В декабре 2016 : «Инспекционные проверки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НБУ обнаружили недостачу капитала https://uk.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%C2%BB " ПриватБанка " .
18 декабря 2016 г..Кабинет Министров Украины информирует о переходе ПАО https://uk.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%C2%BB «ПриватБанк» в стопроцентную собственность государства и принимает соответствующее решение https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#cite_note-%D0%BA%D0%BC%D1%83-96 [96]
