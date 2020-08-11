Кількість активних хворих на COVID-19 знизилася в 10 областях України, - РНБО

Кількість осіб, які вилікувалися від COVID-19, перевищила кількість захворілих за минулу добу в дев'яти областях України.

про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України.

Найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській, Харківській, Одеській та Івано-Франківській областях, а також у Києві (понад 100).

Водночас у більшості областей, крім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської, а також Києва, кількість видужалих від початку пандемії перевищує кількість захворілих на цей час.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 17 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 випадок смерті і 28 випадків одужання, зараз в області хворіє 676 осіб (на 12 менше за добу);

- у Волинській області підтверджено 48 випадків захворювання, 1 людина померла, 33 видужали, зараз хворіє 1085 осіб (на 14 більше за добу);

- у Дніпропетровській області немає нових випадків захворювання, але 2 раніше захворілих осіб померли, а 14 - одужали, зараз хворіє 390 осіб (на 16 менше за добу);

- у Донецькій області зафіксовано 6 нових випадків захворювання і 19 одужання, хворіє 206 осіб (на 13 менше);

- у Житомирській області 24 людини захворіли, 3 померли і 29 одужали, хворіє 579 осіб (на 8 менше);

- у Закарпатській області 66 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 11 - одужання, зараз хворіє 3144 особи (на 54 більше за добу);

- у Запорізькій області 6 нових хворих і 7 осіб одужали, зараз хворіє 278 осіб (на 1 менше);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 114 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 83 - одужання, зараз хворіють 3467 осіб (на 29 більше);

- у Києві 123 нові випадки захворювання і 33 особи одужали, зараз хворіє 6293 особи (на 90 більше за добу);

- у Київській області 42 нових хворих, 1 людина померла і 8 одужали, зараз хворіють 1199 осіб (на 33 більше за добу);

- у Кіровоградській області 1 людина захворіла і 4 одужали, зараз хворіє 33 особи (на 3 менше за добу);

- у Луганській області 2 випадки захворювання, хворіє 40 осіб;

- у Львівській області підтверджено 161 новий випадок захворювання на COVID-19, 4 випадки смерті і 13 одужання, зараз хворіють 7884 особи (на 144 більше за добу);

- у Миколаївській області 13 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 6 - одужання, зараз хворіє 222 особи (на 6 більше за добу);

- в Одеській області 134 нові випадки захворювання, 2 людини померли, 39 видужали, зараз хворіє 2849 осіб (на 93 більше за добу);

- у Полтавській області 6 нових випадків захворювання і 5 одужання, зараз хворіє 130 осіб (на 1 більше за добу);

- у Рівненській області 95 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 66 випадків одужання, зараз хворіє 1561 особа (на 28 більше за добу);

- у Сумській області 3 нові випадки захворювання, 1 випадок смерті і 13 - одужання, зараз хворіє 275 осіб (на 11 менше);

- у Тернопільській області 51 новий випадок захворювання, 3 випадки смерті і 76 випадків одужання, зараз хворіють 1163 особи (на 28 менше);

- у Харківській області 129 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті, 20 осіб одужали, зараз хворіють 2352 особи (на 107 більше, ніж напередодні);

- у Херсонській області 2 нові випадки захворювання та 1 випадок смерті, хворіють 53 особи (на 1 більше, ніж напередодні);

- у Хмельницькій області 8 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 8 - одужання, зараз хворіє 301 особа (на 1 менше за добу);

- у Черкаській області 3 людини захворіли і 9 одужали, зараз хворіють 223 особи (на 6 менше за добу);

- у Чернівецькій області 90 нових випадків захворювання, 2 людини померли і 51 особа видужала, зараз хворіє 1371 особа (на 37 більше за добу);

- у Чернігівській області 14 нових випадків захворювання, зараз хворіє 456 осіб.

