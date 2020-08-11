Більшість жителів окупованих територій не притягнуть до відповідальності після деокупації, - Кориневич

Глава представництва президента в АР Крим Антон Кориневич заявив, що більшість жителів окупованих територій не притягнуть до кримінальної покарання. За його словами, їм не варто боятися приходу української влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна.

Він пояснив, що в концепції деокупації не описує "каталог професій", чиї представники на окупованих територіях точно будуть звільнені від відповідальності. Але при цьому є розуміння, хто точно повинен бути "амністований", а хто - покараний.

"Учитель або медсестра, наприклад, не повинні бути притягнуті до відповідальності. Щодо суддів і прокурорів треба буде ще визначатися, але я вважаю, що ці люди повинні бути позбавлені можливості брати участь у подальшому житті держави", - зазначив глава групи.

При цьому в концепції, за його словами, чітко й однозначно вказано, що ніяка амністія не може стосуватися осіб, які вчинили військові злочини і порушення міжнародного гуманітарного права.

"Наша концепція - це не про загальне прощення", - наголосив Кориневич.

За його словами, концепція передбачає також люстрацію осіб, які обіймали топ-посади в окупаційних адміністраціях ОРДЛО і Криму чи займалися організацією сепаратистських референдумів.

Це означає, що після приходу української влади на ці території колаборанти певний час не зможуть обіймати посад в органах державної та місцевої влади.

Нагадаємо, за підсумками обговорення закону про особливий статус Донбасу з російською стороною в ході засідання Тристоронньої контактної групи не вдалося досягти консенсусу навіть щодо преамбули, оскільки РФ вимагає прибрати з неї згадку про реінтеграцію переселенців.