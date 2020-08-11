Більшість жителів окупованих територій не притягнуть до відповідальності після деокупації, - Кориневич
Глава представництва президента в АР Крим Антон Кориневич заявив, що більшість жителів окупованих територій не притягнуть до кримінальної покарання. За його словами, їм не варто боятися приходу української влади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна.
Він пояснив, що в концепції деокупації не описує "каталог професій", чиї представники на окупованих територіях точно будуть звільнені від відповідальності. Але при цьому є розуміння, хто точно повинен бути "амністований", а хто - покараний.
"Учитель або медсестра, наприклад, не повинні бути притягнуті до відповідальності. Щодо суддів і прокурорів треба буде ще визначатися, але я вважаю, що ці люди повинні бути позбавлені можливості брати участь у подальшому житті держави", - зазначив глава групи.
При цьому в концепції, за його словами, чітко й однозначно вказано, що ніяка амністія не може стосуватися осіб, які вчинили військові злочини і порушення міжнародного гуманітарного права.
"Наша концепція - це не про загальне прощення", - наголосив Кориневич.
За його словами, концепція передбачає також люстрацію осіб, які обіймали топ-посади в окупаційних адміністраціях ОРДЛО і Криму чи займалися організацією сепаратистських референдумів.
Це означає, що після приходу української влади на ці території колаборанти певний час не зможуть обіймати посад в органах державної та місцевої влади.
Нагадаємо, за підсумками обговорення закону про особливий статус Донбасу з російською стороною в ході засідання Тристоронньої контактної групи не вдалося досягти консенсусу навіть щодо преамбули, оскільки РФ вимагає прибрати з неї згадку про реінтеграцію переселенців.
Не соромся.
Ти про що мову вів?
Про про киримли.
https://chas.cv.ua/ukrnet/38930-specgrupa-smert-abo-hto-rozstrlyuvav-bukovincv.html
Від редакції. Звертаємо увагу на прізвища та адреси катів. Всі вони - росіяни, вихідці з російської глибинки. Розстрілювали українців, румунів, поляків та людей інших національностей не тільки з ідейних переконань. А й за гроші. Адже їм давали премії до 1 травня та 7 листопада. Хто більше розстріляв, тому й вищу премію…
А ви казали, що вони - наші брати. Ні, вони - наші катюги.
1. Трапіцин Григорій Олексійович, 1900 р.н., уродженець с.Баричі Куменського району Кіровської області, член Всесоюзної комуністичної партії (більшовиків) - ВКП(б) з 1926 року, в НКВД з 1926 року, начальник комендантського відділення, задіяний у спецроботах (розстрілах) з 1937 року;
2. Бєляєв Федір Олександрович, 1912 р.н., уродженець с.Леоново Чебсарского району Вологодської області, кандидат у члени ВКП(б) з 1942 року, в НКВД з 1942 року, помічник коменданта, задіяний у спецроботах (розстрілах) з 1942 року;
3. Васільєв Михайло Васильович, 1913 р.н., с. Ручьї, Ашевського району Калінінської області, член ВЛКСМ з 1939 року, в НКВД з 1937 року, черговий бюро пропусків, задіяний у спецроботах (розстрілах) з 1944 року;
4. Сметанін Михайло Іванович, 1914 р.н., уродженець с. Марі Малмиж Малмижського району Кіровської області, член ВЛКСМ з 1938 року, в НКВД з 1938 року, старший по корпусу, задіяний у спецроботах (розстрілах) з 1942 року;
5. Степанов Павло Іванович, 1900 р.н., уродженець с. Долгая Єткульського району Челябінської області, член ВКП(б) з 1930 року, в НКВД з 1939 року, старший вахтер, задіяний у спецроботах (розстрілах) з 1939 року;
6. Михайлов Микола Кузьміч, 1910 р.н., уродженець м.Куйбишевск Амурського Краю ДСК, кандидат у члени ВКП(б) з 1943 року, в НКВД з 1930 року, шофер, був задіяний у спецроботах (розстрілах) з 1930 по 1934 роки.»
А она уже идёт?
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская ******* сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.
И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.
Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?
Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?
Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?
А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны.
Учитель, який розказує школярам , про «звєрства бандеровскіх укров» ?
Медсестра, яка асистувала хірургу, коли він кастрував українського полоненого? Чи вирізав кістки у морпіха Ярослава Журавля?
Не повинні?
А хто ж тоді повинні?
Тех , кто не успеет убежать - развесить на кипарисах в качестве напоминания .
А привлекать не нужно ...
Крым наша страна удержать не в состоянии , а вот Бомбас этим придуркам из Киева могут и всучить , для восстановления и в качестве Приднестровья-2 .
Но и Параше Крым вряд ли достанется , скорее всего его приберёт Турция , в среднесрочной переспективе .
А вот турки им покажут , как мусульманскую родину нужно любить ...
В шахту, вниз головой, без парашюта.
Кстати - шахт в Даунбассе хватит. Для всей быдломассы.
А потом забетонировать - и строить Украину...
этих зебаранов надо гнать пинками в зад. иначе эта правящая зеленая мразота на пару с зажопенцами мертвечука и рабиновича сделает украинцев вечными терпилами. будут с наших налогов выплачивать компенсации
"пострадавшей "даунбасне от действий украинской армии. зескот надо отправлять на
лужайки жевать травку сцаной тряпкой)))
уже 16-ть лет
Просто еще добавится своих.
Слава свидомым.