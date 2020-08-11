УКР
5 296 69

Більшість жителів окупованих територій не притягнуть до відповідальності після деокупації, - Кориневич

Глава представництва президента в АР Крим Антон Кориневич заявив, що більшість жителів окупованих територій не притягнуть до кримінальної покарання. За його словами, їм не варто боятися приходу української влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна.

Він пояснив, що в концепції деокупації не описує "каталог професій", чиї представники на окупованих територіях точно будуть звільнені від відповідальності. Але при цьому є розуміння, хто точно повинен бути "амністований", а хто - покараний.

"Учитель або медсестра, наприклад, не повинні бути притягнуті до відповідальності. Щодо суддів і прокурорів треба буде ще визначатися, але я вважаю, що ці люди повинні бути позбавлені можливості брати участь у подальшому житті держави", - зазначив глава групи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведення демократичних виборів на окупованому Донбасі поки що неможливе - Маас

При цьому в концепції, за його словами, чітко й однозначно вказано, що ніяка амністія не може стосуватися осіб, які вчинили військові злочини і порушення міжнародного гуманітарного права.

"Наша концепція - це не про загальне прощення", - наголосив Кориневич.

За його словами, концепція передбачає також люстрацію осіб, які обіймали топ-посади в окупаційних адміністраціях ОРДЛО і Криму чи займалися організацією сепаратистських референдумів.

Це означає, що після приходу української влади на ці території колаборанти певний час не зможуть обіймати посад в органах державної та місцевої влади.

Нагадаємо, за підсумками обговорення закону про особливий статус Донбасу з російською стороною в ході засідання Тристоронньої контактної групи не вдалося досягти консенсусу навіть щодо преамбули, оскільки РФ вимагає прибрати з неї згадку про реінтеграцію переселенців.

Крим (14255) кримінальна відповідальність (217) Донбас (22366) Кориневич Антон (91)
Топ коментарі
+29
еще раз тебе отвечаю: нет конечно, не прав был он, тогда територию Украины населяли этнические украинцы. Срален вывез с востока Украины патриотов, а завез туда быдло-скот в теплушках и шапках ушанках товарняками всяких зеко-урок, таких как твой зеленский, которые дали потомство, которое призвало кремлядей в наш дом. Ты не путай вторую мировую, или как вы ее там зебилы называете виликоотечественную с нынешнеми событиями. Ту мразь которая живет на востоке и в крыму даже не сравнивай с исконно украинским этническим населением тех времен. Это жлобы, зебилы и запроданцы
11.08.2020 09:53 Відповісти
+19
А она, как и все войны, когда-то окончится.
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская ******* сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.
И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.
Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?
Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?
Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?
А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны.
11.08.2020 09:51 Відповісти
+18
А почему автоматически не лишать гражданства? Вы задолбали имбецилы со своими прощайками всех и везде.
11.08.2020 09:47 Відповісти
А стоило бы. Хотя бы лет так на 10к на черновые работы. Улицы там заметать, да вагоны разгружать было бы для них самое то!!!
11.08.2020 09:46 Відповісти
Т.е. , повторно тебя спрашиваю: прав был Срален, когда в 1944-м хотел все население Украины депортировать в Сибирь?
показати весь коментар
11.08.2020 09:48 Відповісти
еще раз тебе отвечаю: нет конечно, не прав был он, тогда територию Украины населяли этнические украинцы. Срален вывез с востока Украины патриотов, а завез туда быдло-скот в теплушках и шапках ушанках товарняками всяких зеко-урок, таких как твой зеленский, которые дали потомство, которое призвало кремлядей в наш дом. Ты не путай вторую мировую, или как вы ее там зебилы называете виликоотечественную с нынешнеми событиями. Ту мразь которая живет на востоке и в крыму даже не сравнивай с исконно украинским этническим населением тех времен. Это жлобы, зебилы и запроданцы
11.08.2020 09:53 Відповісти
11.08.2020 09:58 Відповісти
Якийсь Кореневіч від імені України робить якісь заяви що хтось не буде притягнутий до кримінальної відповідальності! Це повна дурня. Кореневіч ніхто і звуть його - ніяк! Вирішувати питання відповідальності колаборантів та зрадників буде український суд. Більшість буде виселена з Криму і позбавлена українського громадянства!
11.08.2020 12:06 Відповісти
Какого "востока", о чем ты городишь огород? Я тебе о 1944 годе, а не о периоде с 1927-го года, когда, при "раскулачивании", жителей Украины в Сибирь отправляли, а с Зауральских епеней в Украину переселяли "брацьеф навек".
показати весь коментар
Публицист https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%A7%D1%83%D0%B5%D0%B2 Феликс Чуев в книге «Солдаты империи» привел описание своей беседы с генералом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. С. Рясным (в 1944 г. - нарком внутренних дел УССР). По утверждению Чуева, приказ Жукова и Берии генералу был знаком и даже начал выполняться.
11.08.2020 10:06 Відповісти
простите, потомки уголовников, которые десятилетиями ссылались на Донбасс НЕ могут называться украинцами!
11.08.2020 10:05 Відповісти
о, срулина вспомнил... так я тебе скажу, срулин у вас, дамбасни, в крови. И после возвращения украинских земель стук будет стоять по бамбасу и крыму... сосед будет стучать на соседа... интеллихенция - на интелихенцию... барды снова начнут петь авторские песни за портвейном у костра, чтобы на утро наперегонки настучать на прговорившихся... срулина он вспомнил... срулин из вас не выходил...
11.08.2020 10:07 Відповісти
Крымских татар тоже уже объявляли предателями и пособниками.
показати весь коментар
11.08.2020 09:52 Відповісти
Росіяни оголошували.
Не соромся.
11.08.2020 09:59 Відповісти
Всё на рабсеян списываешь?
показати весь коментар
11.08.2020 10:11 Відповісти
Ти гуппі?
Ти про що мову вів?
Про про киримли.
11.08.2020 10:12 Відповісти
Яснопонятно всё с тобой.
11.08.2020 10:14 Відповісти
Ну да. И коллективизацию заезжие делали... Все делал кто то...
11.08.2020 10:15 Відповісти
Вот и я о том же. Понаехали, панимаеш, заезжие касабы, это всьо ани.
11.08.2020 10:18 Відповісти
Спецгрупа смерті, або хто розстрілював буковинців.


https://chas.cv.ua/ukrnet/38930-specgrupa-smert-abo-hto-rozstrlyuvav-bukovincv.html
Від редакції. Звертаємо увагу на прізвища та адреси катів. Всі вони - росіяни, вихідці з російської глибинки. Розстрілювали українців, румунів, поляків та людей інших національностей не тільки з ідейних переконань. А й за гроші. Адже їм давали премії до 1 травня та 7 листопада. Хто більше розстріляв, тому й вищу премію…
А ви казали, що вони - наші брати. Ні, вони - наші катюги.
1. Трапіцин Григорій Олексійович, 1900 р.н., уродженець с.Баричі Куменського району Кіровської області, член Всесоюзної комуністичної партії (більшовиків) - ВКП(б) з 1926 року, в НКВД з 1926 року, начальник комендантського відділення, задіяний у спецроботах (розстрілах) з 1937 року;
2. Бєляєв Федір Олександрович, 1912 р.н., уродженець с.Леоново Чебсарского району Вологодської області, кандидат у члени ВКП(б) з 1942 року, в НКВД з 1942 року, помічник коменданта, задіяний у спецроботах (розстрілах) з 1942 року;
3. Васільєв Михайло Васильович, 1913 р.н., с. Ручьї, Ашевського району Калінінської області, член ВЛКСМ з 1939 року, в НКВД з 1937 року, черговий бюро пропусків, задіяний у спецроботах (розстрілах) з 1944 року;
4. Сметанін Михайло Іванович, 1914 р.н., уродженець с. Марі Малмиж Малмижського району Кіровської області, член ВЛКСМ з 1938 року, в НКВД з 1938 року, старший по корпусу, задіяний у спецроботах (розстрілах) з 1942 року;
5. Степанов Павло Іванович, 1900 р.н., уродженець с. Долгая Єткульського району Челябінської області, член ВКП(б) з 1930 року, в НКВД з 1939 року, старший вахтер, задіяний у спецроботах (розстрілах) з 1939 року;
6. Михайлов Микола Кузьміч, 1910 р.н., уродженець м.Куйбишевск Амурського Краю ДСК, кандидат у члени ВКП(б) з 1943 року, в НКВД з 1930 року, шофер, був задіяний у спецроботах (розстрілах) з 1930 по 1934 роки.»
11.08.2020 10:24 Відповісти
По его словам, им не стоит бояться прихода украинской власти.

А она уже идёт?
11.08.2020 09:47 Відповісти
В обратную сторону.
11.08.2020 10:10 Відповісти
просто некого будет привлекать, кто сбежит в расиюшку, кто сдохнет от украинского солдата ибо деокупация мирной не будет
11.08.2020 09:47 Відповісти
не привлекут,а просто выдадут путевку бессрочную на козломордию
11.08.2020 09:47 Відповісти
А почему автоматически не лишать гражданства? Вы задолбали имбецилы со своими прощайками всех и везде.
11.08.2020 09:47 Відповісти
Вот именно. Сейчас там учителя и воспитатели детям вдалбливают в головы какая засрашка великая и как им повезло вернуться в родную говень. И что, тоже прощать за участие в этой идеологической войне?
11.08.2020 10:04 Відповісти
А она, как и все войны, когда-то окончится.
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская ******* сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.
И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.
Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?
Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?
Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?
А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны.
11.08.2020 09:51 Відповісти
+100500!!!! при той правящей мрази,которую выбирает лохторат так и будет и к гадалке не ходи!!!
11.08.2020 10:43 Відповісти
підуть годувати крабів
11.08.2020 09:51 Відповісти
"Учитель или медсестра, например, не должны быть привлечены к ответственности. По судьям и прокурорам надо будет еще определяться, но я считаю, что эти люди должны быть лишены возможности принимать участие в дальнейшей жизни государства", - отметил глава группы.Источник: https://censor.net/n3212989»

Учитель, який розказує школярам , про «звєрства бандеровскіх укров» ?
Медсестра, яка асистувала хірургу, коли він кастрував українського полоненого? Чи вирізав кістки у морпіха Ярослава Журавля?
Не повинні?
А хто ж тоді повинні?
11.08.2020 09:52 Відповісти
Что этот кретин несёт ? Что значит большинство не понесет наказание ? Закон один для всех и выборочно ?
11.08.2020 09:52 Відповісти
Привлекать не нужно .
Тех , кто не успеет убежать - развесить на кипарисах в качестве напоминания .
А привлекать не нужно ...
11.08.2020 09:55 Відповісти
Не буде ніякої деокупації. Не треба себе обманювати.
11.08.2020 09:58 Відповісти
Скорее всего .
Крым наша страна удержать не в состоянии , а вот Бомбас этим придуркам из Киева могут и всучить , для восстановления и в качестве Приднестровья-2 .
Но и Параше Крым вряд ли достанется , скорее всего его приберёт Турция , в среднесрочной переспективе .
А вот турки им покажут , как мусульманскую родину нужно любить ...
11.08.2020 10:03 Відповісти
Чи не найбільше чого я зараз боюсь (зі справжніх загроз) - те, що Путя таки накине зебілам, а вони нам, відновлення окупованих територій.
11.08.2020 10:06 Відповісти
Любители паРаши должны повторить судьбу советикусов из Молодой Гвардии:
В шахту, вниз головой, без парашюта.
Кстати - шахт в Даунбассе хватит. Для всей быдломассы.
А потом забетонировать - и строить Украину...
11.08.2020 09:58 Відповісти
Ну да, наградить за то, что 6 лет назад так классно отреферендились. Ты им ещё бабла так навали.......М-ля, может от таких заявлений ему в дыню заехать? Ну совсем олигофрне какой-то.
11.08.2020 09:59 Відповісти
Більшість жителів окупованих територій не притягнуть до відповідальності після деокупації, - Кориневич - Цензор.НЕТ 7296
11.08.2020 10:02 Відповісти
Нужно пользоваться моментом и выдавливать вату на историческую родину .
11.08.2020 09:59 Відповісти
начать можно уже сейчас со множества быкующих т.н. * переселенцев* на мерсах, роверах, ламбах
11.08.2020 10:02 Відповісти
что, простите? учитель не будет привлечен??? лично знаю учителя города Луганска, которая ненавидит Украину и с 2014-го промывает мозги детям, вкладывает свою ненависть им в головы!!! заметьте - учитель НАЧАЛЬНЫХ классов!!!
11.08.2020 10:04 Відповісти
Як мінімум покаранні повинні бути всі хто приймав участь в злочинному референдумі,блокуванні частин,переслідуванні за проукраїнські погляди,і вів та веде проросійську агітацію...Давай і на решті території України не наказувати за злочини вчителів і медсестр.Чим вони гірші?А водії,будівельники,чи робітники с/г чим гірші за вчителів та медсестр?Неякісні діти-чи що?..Ти,зелений недоумку,перед тим як іти на державну посаду,хоча б десь розуму набралося б.
11.08.2020 10:05 Відповісти
и не забыть при этом полоумных старух, которые под украинские танки с детьми и иконами кидались! за детей тогда им приплачивали
11.08.2020 10:10 Відповісти
Ясно. Значить, відновлювати окуповані території будуть за мій рахунок. нікого не покарають, ахмєтка стане ще багатшим.
11.08.2020 10:07 Відповісти
вы сомневались??
11.08.2020 10:10 Відповісти
Ні. Але завжди добре знати, що був правий.
11.08.2020 10:21 Відповісти
Делим шкуру не убитого медведя.
11.08.2020 10:10 Відповісти
Как стало известно, будут созданы специальные места для занятия сепаратизмом: они будут защищены колючей проволокой и надежно охраняются. Здесь можно беспрепятственно заниматься сепаратизмом от 5 до 10 лет.
11.08.2020 10:13 Відповісти
От пяти - что то слишком негуманно! Надо минимум от 10 лет и до пожизненного.
11.08.2020 10:27 Відповісти
Як цікаво? То злочинцям можна не турбуватись?
11.08.2020 10:16 Відповісти
Конечно не будут. Потому что пока та "деоккупация" придет, они уже умрут от старости.
11.08.2020 10:25 Відповісти
Чому??? Я за депортацію на історичну батьківщину!
11.08.2020 10:32 Відповісти
невже цю галіматню хто сприймає серйозно? за кого, ці дешеві і шмаркаті вилупки, мають українців. та будь-хто серед пересічних українців хто хоч краєм гока читав історію України не у рашапоїдній інтерпритації, чудово розуміють ціну будь-яких домовленостей з кремлівськими покидьками, інтересів саме України там не було ніоли в принципі, були виключно інтереси продажної гівноеліти і ненажерливої козацької старшини, та інтереси абсолютно продажного православного духовенства.
11.08.2020 10:32 Відповісти
Не с того начинают наши правители... В данный момент на оккупированной части Донбасса нет граждан Украины. Они все получили паспорта другого государства. Фигня, что его ни кто не признаёт Но получая паспорт другой страны, ты присягаешь ей на верность... Более 230000 людей стали гражданами России. Так что начинать нужно с того, что все граждане оккупированных территорий должны получить гражданство Украины заново. На эту территорию наехало очень много граждан России, Их что тоже автоматически считать гражданами Украины. К стати те же проблемы будут и в Крыму. Не нужно заискивать перед негодяями, предателями и Власовцами. Они этого не достойны. В анкете должны быть включены графы: - Пребывание на оккупированной территории и участие в бандформирования. И эти графы лет 50 должны влиять на получение образования и качество работы. И люди должны знать это. Предательство оставлять без наказания нельзя. И вообще. Мы должны освобождать наши территории, а люди сами выберут где они будут жить. Зачем нарушать их права. Теперь на счёт того, что учителя и медсёстры не должны нести ответственности. На счёт медсестёр могу согласиться. А учителей к ногтю в первую очередь. Они 6 лет втирали в мозги детей враждебные для страны идеи. Или Вы думаете, что они бы смогли там работать продвигая идеи за Украину. так что и тут ошибочка получается.Я заметил, что нас усиленно готовя к в тюхиванию этих территорий в тело нашей страны на условиях России. Думаю, что лучше даже не пытаться это делать, если власть ещё хоть немножко ещё хочет поправить...
11.08.2020 10:34 Відповісти
А ви їм ще матеріальну компенсацію зробіть і відбудуйте житло ЗА РАХУНОК ВСІХ УКРАЇНЦІВ, і пільгів, пільгів побільше, як тепер у виші абітурієнтам з донбасятини.
11.08.2020 10:39 Відповісти
Учителя на оккупированных территориях должны сесть минимум лет на 10 каждый. Это очень маленький срок для них. Благодаря их уродству, формируется поколение детей ненавидящих Украину.
11.08.2020 10:49 Відповісти
вы на рожу этого представителя посмотрите, типичный зеленый имбецил. )))
этих зебаранов надо гнать пинками в зад. иначе эта правящая зеленая мразота на пару с зажопенцами мертвечука и рабиновича сделает украинцев вечными терпилами. будут с наших налогов выплачивать компенсации
"пострадавшей "даунбасне от действий украинской армии. зескот надо отправлять на
лужайки жевать травку сцаной тряпкой)))
11.08.2020 10:55 Відповісти
После оккупации немцами территории СССР, те кто учил детей что Германия великая страна и нация и работал в управах, тоже были прощены? Или сосланы в Сибирь? Там же так любят паРашу и хотят вернуться в СССР. Вот и надо к ним применить принцип их любимого совка.
11.08.2020 10:56 Відповісти
Организаторы ПиСУАРов и ОРДЛО хорошо живут в Киеве
уже 16-ть лет
Просто еще добавится своих.

Слава свидомым.
11.08.2020 11:13 Відповісти
 
 