За місяць кількість людей, госпіталізованих із COVID-19, зросла на 1,6 тис. осіб, - Степанов
Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що за останній місяць в Україні стало на 1 636 госпіталізованих із коронавірусною хворобою COVID-19 більше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у ході брифінгу в МОЗ.
"Сьогодні вранці в стаціонарних відділеннях, тобто госпіталізовані, 5 549 осіб. Якщо взяти цифру, яка була місяць тому, 11 липня, - то (було) 3 913 осіб. Ви бачите, як за цей час зросла кількість людей, які перебувають у лікарнях і лікуються від COVID-19. І ця кількість збільшується щодня.
Уже третій день поспіль лікарні Львівської області заповнені на понад 50%. Ми почали розгортати "другу хвилю" лікарень", - повідомив він.
За словами Степанова, в лікарнях "другої хвилі" передбачено близько 10 тисяч ліжок.
"Але ми повинні розуміти, що скільки б ми не передбачили, є певна межа. Тому в нас це викликає занепокоєння. Тому ми говоримо про напружену ситуацію з розвитком COVOD-19", - зазначив глава МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль