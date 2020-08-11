СБУ викрила схему "Укрбуду" на мільйони гривень під час будівництва ядерних об'єктів у зоні ЧАЕС

Служба безпеки України викрила керівництво державної будівельної корпорації "Укрбуд" на мільйонних зловживаннях під час тендерів на будівництво об'єктів зберігання та переміщення радіоактивних відходів на території зони відчуження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Оперативники спецслужби встановили, що в оборудці задіяні ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" та ПрАТ "Укренергомонтаж", які входять до складу Укрбуду. Протягом 2017-2018 років ці компанії перемогли у низці державних закупівель, оголошених ДСП "Чорнобильська АЕС" та ДП "НАЕК "Енергоатом". Йдеться про будівництво 4-ядерних об`єктів у Чорнобильській зоні: централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, комплекси інженерно-технічних систем фізичного захисту та радіаційного контролю і завод із переробки рідких радіоактивних відходів. Загальна сума тендерів на спорудження цих об’єктів становила 1,1 мільярда гривень.

Перевірка СБУ показала, що Укрбудмонтаж і Укренергомонтаж грубо порушили вітчизняне законодавство та виграли торги неправомірно: фірми вступили у змову для маніпулювання цінами і усунення конкурентів. Крім того, будівельні компанії значно завищили ринкову вартість на роботи та послуги, що призвело необґрунтованого виділення понад 26 млн гривень державних коштів.

Матеріали перевірки Служба безпеки передала до Антимонопольного комітету.

Наразі обидві комерційні структури оштрафовані на 117 мільйонів гривень і позбавлені права брати участь у державних закупівлях терміном на 3 роки. Перевірка триває.

Також читайте: "Укрбуд" подав до суду на компанії, які добудовують житло його обдуреним інвесторам