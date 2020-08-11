УКР
СБУ викрила схему "Укрбуду" на мільйони гривень під час будівництва ядерних об'єктів у зоні ЧАЕС

Служба безпеки України викрила керівництво державної будівельної корпорації "Укрбуд" на мільйонних зловживаннях під час тендерів на будівництво об'єктів зберігання та переміщення радіоактивних відходів на території зони відчуження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Оперативники спецслужби встановили, що в оборудці задіяні ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" та ПрАТ "Укренергомонтаж", які входять до складу Укрбуду. Протягом 2017-2018 років ці компанії перемогли у низці державних закупівель, оголошених ДСП "Чорнобильська АЕС" та ДП "НАЕК "Енергоатом". Йдеться про будівництво 4-ядерних об`єктів у Чорнобильській зоні: централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, комплекси інженерно-технічних систем фізичного захисту та радіаційного контролю і завод із переробки рідких радіоактивних відходів. Загальна сума тендерів на спорудження цих об’єктів становила 1,1 мільярда гривень.

Перевірка СБУ показала, що Укрбудмонтаж і Укренергомонтаж грубо порушили вітчизняне законодавство та виграли торги неправомірно: фірми вступили у змову для маніпулювання цінами і усунення конкурентів. Крім того, будівельні компанії значно завищили ринкову вартість на роботи та послуги, що призвело необґрунтованого виділення понад 26 млн гривень державних коштів.

Матеріали перевірки Служба безпеки передала до Антимонопольного комітету.

Наразі обидві комерційні структури оштрафовані на 117 мільйонів гривень і позбавлені права брати участь у державних закупівлях терміном на 3 роки. Перевірка триває.

Також читайте: "Укрбуд" подав до суду на компанії, які добудовують житло його обдуреним інвесторам

СБУ (13399) зона відчуження (327) Укрбуд (141)
Топ коментарі
+2
Где конфискация вкраденных средств.
показати весь коментар
11.08.2020 10:09
Коментувати
Где конфискация вкраденных средств.
показати весь коментар
11.08.2020 10:09
об этих *разоблачениях* писали все кому не лень еще год назад
показати весь коментар
11.08.2020 10:11
"Разоблачают" каждый день ! А вот дальше.....Кто слышал о суровых приговорах ,возврате наворованного в казну ? Что-то не ладно в нашем королевстве.
показати весь коментар
11.08.2020 10:13
Суды - слабое звено Украины.
показати весь коментар
11.08.2020 10:14
"СБУ проверяет торги ..." Пипец! А у меня бабушки во дворе незаконно торгуют помидорами. СБУ, срочно проверьте! Упс, сорян, херню спорол. Бабушек же обилетить не получиться ...
показати весь коментар
11.08.2020 10:22
Укрбуд- рассадник коррупции
показати весь коментар
11.08.2020 10:36
Укрбуд давно разогнали.
показати весь коментар
11.08.2020 10:50
Краще починати давати інформацію про засуджених, яких викрила СБУ. А то ми бачимо, як в місті Миколаїв вилучили олію і скільки писалося про корупцію і контрабанду і де вона та олія і справа? А так по всій Україні.
показати весь коментар
11.08.2020 10:43
САЛЬНИК АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ.. ГРЕГУЛЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ,Бородавко Михайло Вікторович..Лесков Артем Володимирович.. усі "сваі люді".. так що нема чому дивуватися
показати весь коментар
11.08.2020 12:46
 
 