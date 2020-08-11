УКР
Із 2015 року за програмою "На тебе чекають вдома" добровільно здалися 390 найманців РФ, - СБУ

Із 2015 року Україні добровільно здалися 390 найманців РФ.

Про це на запит РБК-Україна повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Програму Служби безпеки України "На тебе чекають вдома" розпочато в серпні 2015 року. Скориставшись цією програмою, найманці РФ з ОРДЛО могли здатися українській владі й отримати звільнення від кримінальної відповідальності. На запит у СБУ повідомили, що за п'ять років програмою скористалися лише 390 найманців РФ", - пише видання.

Також читайте: Проти понад 100 іноземців відкриті кримінальні провадження за участь у війні на Донбасі

СБУ (13399) Донбас (22366) найманці рф (2079)
Это фигня надо быстрее ров с кракадилами делать польза будет поверте ...Крокодилы не геи пусть с ними по понятиям базарят
11.08.2020 10:09 Відповісти
Капець скільки найманців РФ на блокпостах з дрючками проти танків стояло...
11.08.2020 10:10 Відповісти
И это теперь им зарплаты, пенсии, выплаты и главное, анонимно, лиц ведь никто не видел? Повоевал, не получилось, обратно вернулся - нормальная схема. Может их в Советский Союз отправить, дешевле будет?
11.08.2020 10:25 Відповісти
 
 