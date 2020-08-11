Із 2015 року за програмою "На тебе чекають вдома" добровільно здалися 390 найманців РФ, - СБУ
Із 2015 року Україні добровільно здалися 390 найманців РФ.
Про це на запит РБК-Україна повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Програму Служби безпеки України "На тебе чекають вдома" розпочато в серпні 2015 року. Скориставшись цією програмою, найманці РФ з ОРДЛО могли здатися українській владі й отримати звільнення від кримінальної відповідальності. На запит у СБУ повідомили, що за п'ять років програмою скористалися лише 390 найманців РФ", - пише видання.
