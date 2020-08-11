3 220 5
В Україні другу хвилю коронавірусу очікували в жовтні-листопаді, але триває стрімке зростання кількості хворих, - Степанов
В Україні друга хвиля коронавірусу очікується в кінці осені. Вона буде поєднана з епідемією грипу, яка починається в жовтні.
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в Україні підготували лікарні другої хвилі, вони розраховані приблизно на 10 00 пацієнтів.
"Ми вважали, що в нас буде так звана друга хвиля - істотне збільшення хворих - десь у жовтні або листопаді", - заявив він.
На графики посмотрите - эпидемия идёт по нарастающей с весны, практически без спадов.
тах вообще, руками без перчаток перебирают фрукты и овощи, авакову дали 2,4 млрд а что они делают? одна говорильня, я уж не говорю сколько стоит сделать тест, если есть подозрение, что ты переболел, кстати показали хотя бы что делается в больницах, может это нас приводило всех в чувство