В Україні другу хвилю коронавірусу очікували в жовтні-листопаді, але триває стрімке зростання кількості хворих, - Степанов

В Україні друга хвиля коронавірусу очікується в кінці осені. Вона буде поєднана з епідемією грипу, яка починається в жовтні.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в Україні підготували лікарні другої хвилі, вони розраховані приблизно на 10 00 пацієнтів.

"Ми вважали, що в нас буде так звана друга хвиля - істотне збільшення хворих - десь у жовтні або листопаді", - заявив він.

карантин (18172) МОЗ (5425) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
А сейчас у нас что - развлекалочка?
На графики посмотрите - эпидемия идёт по нарастающей с весны, практически без спадов.
11.08.2020 10:23 Відповісти
а что делает минздрав и правительство, степанов талдічит одно итоже, маски , мойте руки, а кто носит маски? посмотрите на улицы, в супермарк
тах вообще, руками без перчаток перебирают фрукты и овощи, авакову дали 2,4 млрд а что они делают? одна говорильня, я уж не говорю сколько стоит сделать тест, если есть подозрение, что ты переболел, кстати показали хотя бы что делается в больницах, может это нас приводило всех в чувство
11.08.2020 11:17 Відповісти
Запуганных коронафобов может привести в чувство только ношение скафандров.
11.08.2020 14:53 Відповісти
 
 