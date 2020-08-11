В Україні другу хвилю коронавірусу очікували в жовтні-листопаді, але триває стрімке зростання кількості хворих, - Степанов

В Україні друга хвиля коронавірусу очікується в кінці осені. Вона буде поєднана з епідемією грипу, яка починається в жовтні.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в Україні підготували лікарні другої хвилі, вони розраховані приблизно на 10 00 пацієнтів.

"Ми вважали, що в нас буде так звана друга хвиля - істотне збільшення хворих - десь у жовтні або листопаді", - заявив він.