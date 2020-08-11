За добу в Києві виявили 123 нових випадки COVID-19, серед хворих 12 дітей і четверо медиків, - Кличко
За минулу добу ще в 123 жителів столиці виявили коронавірус, 12 із них - діти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram.
За його словами, на сьогодні в столиці вже 9687 підтверджених випадків захворювання COVID-19.
Так, серед хворих: 54 жінки у віці від 19 до 78 років, 57 чоловіків у віці від 20 до 79 років, 8 дівчаток від 1 до 17 років і 4 хлопчики від 4 до 16 років.
Захворіли в тому числі й четверо медиків.
Також Кличко повідомив, що в лікарні столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Разом з тим, одужали за добу 33 хворих COVID-19. Усього за період пандемії хворобу подолали 3247 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 39, у Деснянському - 17 і в Дніпровському районі - 15 випадків.
