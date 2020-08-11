УКР
Довірена особа Тіхановської: Світлану вивезла з країни білоруська влада. Вибору не було

Довірена особа Тіхановської: Світлану вивезла з країни білоруська влада. Вибору не було

Опонента Олександа Лукашенка Світлану Тіхановську вивезла з країни білоруська влада, її від'їзд дозволив звільнити начальника її штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал TUT.by, про це розповіла довірена особа Тіхановської Ольга Ковалькова.

"У Світлани не було вибору. Важливо, що вона на волі й жива. Вони поїхали разом із Марією Мороз. Однак у заручниках продовжує перебувати частина команди Світлани.

Зараз у нас два завдання: захистити наш вибір і зупинити кровопролиття. Зараз ситуація критична, як би нам всім не було важко, нам потрібно відмовитися від насильства, ми повинні захищати нашу перемогу легальними, ненасильницькими способами. Ми закликаємо всі демократичні сили і прихильників змін об'єднуватися, сьогодні ми будемо проводити екстрені консультації і домовлятися про спільні дії", - повідомила вона.

Пізніше в Прикордонному комітеті РБ підтвердив, що Тіхановська залишила Білорусь. Вона оформила виїзд до Литовської Республіки в пункті пропуску "Котловка" о 3:30 11 серпня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська вийшла з ЦВК, сказала: "Я прийняла рішення" і поїхала в невідомому напрямку

Нагадаємо, раніше глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс повідомив, що Світлана Тіхановська залишила Білорусь і зараз перебуває в Литві.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Довірена особа Тіхановської: Світлану вивезла з країни білоруська влада. Вибору не було 01

+18
дура ты, свободы без крови не бывает
11.08.2020 10:59 Відповісти
+17
Лидер - Порох.

Однако стадо тупорылых баранов выбрало Клоуна.
11.08.2020 11:04 Відповісти
+12
Зачем она народ собирала? Чтобы жидко обосраться? Кухарка проросийская
11.08.2020 10:59 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/7/4/1/1/7411b7584f483650938aef69b28c5c8c/original.jpgОппонента Александа Лукашенко Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти... Источник: https://censor.net/n3213013
Не сумнівайтеся, що у цьому випадку вона на росії.
11.08.2020 10:59 Відповісти
Ніт.
У Литві.
11.08.2020 11:00 Відповісти
А її пропутінський чоловік?
11.08.2020 11:02 Відповісти

Вас це цікавить?
А не здається Вам, що в Україні таких, більше ніж населення всієї Білорусі?
11.08.2020 11:05 Відповісти
Це відомо, але мова зараз про її переконання і гарантії проведення чесних виборів у Бєларусі найближчим часом. Особисто я не вірю пропутінській шалаві.
11.08.2020 11:08 Відповісти
и какие варианты? Она сейчас - единственный легитимный гражданин имеющий право требовать власть и перевыборы. Если ее полностью слить, какой бы пропутинской шалавой она не была - нового лидера НЕТ.
так что твое умничанье никакого практического смысла для белорусов не имеет.
11.08.2020 11:41 Відповісти
Домохазяйка раптом згадала про дітей. Який з неї лідер, вона й так ОБІЦЯЛА, що відмовиться від президенства через півроку, хто б повірив. Її рішення правильне, бо її владарювання, а також ймовірні наміри керувати кривавими протестами з-за кордону негативно відіб'ються на ній самій і родині.
11.08.2020 12:46 Відповісти
Він же сидить.
Не треба шукати зраду там, де її не зовсім є
11.08.2020 11:07 Відповісти
В кріслі сидить? Чи задовольняє путіна, як раніше?
показати весь коментар
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBiamL2pLrAhXlkIsKHYjWAt0QFjAOegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fru%2F%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582-%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE-%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%258F-%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8-%25D0%25B2-%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2580-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D1%2582%25D0%25BE-%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE-%25D0%25BE%25D0%25BD-%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%2581%25D1%258F%2Fa-54256166&usg=AOvVaw3aT37XoSFT5xO1eyl1x6DD Адвокат Тихановского: Сергея отправили в карцер за то ...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBiamL2pLrAhXlkIsKHYjWAt0QFjAOegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fru%2F%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582-%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE-%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%258F-%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8-%25D0%25B2-%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2580-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D1%2582%25D0%25BE-%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE-%25D0%25BE%25D0%25BD-%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%2581%25D1%258F%2Fa-54256166&usg=AOvVaw3aT37XoSFT5xO1eyl1x6DD www.dw.com › адвокат-тихановско...


Jul 22, 2020 - DW: В каких условиях сегодня находится Сергей Тихановский? Как часто ... Да, мы сообщаем ему новости, в том числе о предвыборной ...
11.08.2020 11:13 Відповісти
В карцері повідомляють новини
11.08.2020 11:17 Відповісти
В білоруських карцерах більше демократії.
показати весь коментар
опять отвлєчєніє на нєгодний об'єкт
показати весь коментар
Справжня білоруська опозиція ще в 2000роках емігрувала за кордон ,а Тіхановська - це псевдоопозиція.
показати весь коментар
Зачем она народ собирала? Чтобы жидко обосраться? Кухарка проросийская
11.08.2020 10:59 Відповісти
та да. помню, как в 13-м Порох всех обзванивал, чтобы на Майдан ехали...
11.08.2020 11:02 Відповісти
Порох, на відміну від попа Гапона Тіхановської, на Майдані був, а не втік до Варшави
11.08.2020 11:27 Відповісти
Довірена особа Тіхановської: Світлану вивезла з країни білоруська влада. Вибору не було - Цензор.НЕТ 1228
11.08.2020 11:43 Відповісти
Кинь. Це не твоє.
показати весь коментар
а она собирала? СЕРЬЕЗНО?
показати весь коментар
Россія перетравила Білорусь.
І не вдавилась.
11.08.2020 10:59 Відповісти
дура ты, свободы без крови не бывает
11.08.2020 10:59 Відповісти
Саме тому вона не може бути лідером бєларуського народу.
11.08.2020 11:01 Відповісти
так а никто ее и не лепит в лидеры. Она сейчас единый кандидат против луки, ее миссия действительно честные выборы. Она просто баба. И без улицы там никаких шансов на победу. К сожалению, потому что будет много крови, мы это прошли все. Но лука не оставляет выбора.
11.08.2020 11:04 Відповісти
А вона чим гарантує виконання своєї місії?
показати весь коментар
11.08.2020 11:06 Відповісти
только своим словом, какие могут быть гарантии, понятно что это дело такое, все сразу забывают о своих обещаниях.
11.08.2020 11:07 Відповісти
Тоді це відсутність гарантій і відповідно її не треба в президенти.
11.08.2020 11:10 Відповісти
тогда слово за бацькой, он должен отозвать своих псов, выпустить всех политзаключеных и кандидатов и провести выборы под наблюдением деминститутов. Ктото верит в такой сценарий? я нет
11.08.2020 11:13 Відповісти
Я теж не вірю, тому Майданом треба закінчити правління Луки, а потім нові вибори.
11.08.2020 11:15 Відповісти
майданом нужно руководить, нужен штаб, нужна организация, нужны бойцы. Понятно что эта бабенка ни о чем.
11.08.2020 11:17 Відповісти
Майданом руководить невозможно в принципе. можно координировать, мол это в тот намэт, это в другой, медиков туда, раненных туда.
11.08.2020 11:47 Відповісти
если не она - президентом будет Лука 100. Ты, Али, здорово на бота ватного смахиваешь - уж больно одну со Скабеевой методичку лепишь.
11.08.2020 11:42 Відповісти
Муж би не дозволив відступитися, і керували б кукловоди з кремля. Та і їй би сподобалося бути при владі. В останні передвиборчі дні у неї й голос окріп, і додалося впевненості, хоч і читала з методички.
11.08.2020 13:03 Відповісти
Таракана за решетку или ногами вперед и новые демократические выборы.
11.08.2020 11:06 Відповісти
По різному.
Після 90-х
У Чехословакії, Польщі - одне, у Румуніїї, по іншому.
Залежить, наскільки правляча верхівка, своєю політикою перетворює громадян, на ненавидячих всіх і вся, бидло.
11.08.2020 11:03 Відповісти
Вивчіть історію Чехословаччини та Польщі.
11.08.2020 11:05 Відповісти
От вже почав про Чехословакію:
«Оксами́това револю́ція https://uk.wikipedia.org/wiki/1989 1989 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 чеськ. sametová revoluce, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 словац. nežná revolúcia) - повалення комуністичного режиму в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Чехословаччині (тоді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ЧССР або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Чехословацька Соціалістична Республіка ), яке відбулося мирним шляхом без використання зброї та пролиття крові в результаті вуличних акцій протестів, що відбулися в період з https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 17 листопада по https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 29 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1989 1989 року.»

Потім буду вчити про «Солідарність» і Лєха Валєнсу...
11.08.2020 11:09 Відповісти
Вивчіть як було після Австро-Угорщини... Не було там все просто.
11.08.2020 11:11 Відповісти
А як було за часів Яна Жижки, ви чули?
11.08.2020 11:14 Відповісти
Чув. Тому не говоріть, що свобода без крові буває правилом.
11.08.2020 11:16 Відповісти
Яж вам сказав. По різному.
11.08.2020 11:26 Відповісти
Чехи багато що усвідомили після війни з Росією 1968 го року.
11.08.2020 13:22 Відповісти
ненасильственными методами действовать - ничего не выйдет
11.08.2020 11:00 Відповісти
"нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами "
Доверенное лицо Тихановской: Светлану вывезли из страны белорусские власти. Выбора не было - Цензор.НЕТ 927

https://censor.net/n3213013
11.08.2020 11:01 Відповісти
Нет Лидера, ни в Беларуси, ни в Украине..
11.08.2020 11:02 Відповісти
Лидер - Порох.

Однако стадо тупорылых баранов выбрало Клоуна.
11.08.2020 11:04 Відповісти
Просто іншого не було
11.08.2020 11:05 Відповісти
да, другого такого найти сложно...…..
11.08.2020 11:09 Відповісти
Типу, ну бразильці вибрали Пеле, бо іншого не було
11.08.2020 11:11 Відповісти
Бразильці Зе обрали, а тепер скиглять.
11.08.2020 11:14 Відповісти
БраЗЕльці )
11.08.2020 11:31 Відповісти
Порох-лидер порохоботов,не более
11.08.2020 11:41 Відповісти
к счастью для Путина - да. Он же не зря говорил - кто угодно только не Порошенко.
Радуйтесь теперь, рашистские прихлебатели.
11.08.2020 11:43 Відповісти
Так скрьітая реклама ! Путин пьітался поднять рейтинг ПеПо перед вьіборами , не вьішло , к счастью.
11.08.2020 11:58 Відповісти
бабы-циркачки....
11.08.2020 11:02 Відповісти
легальными, ненасильственными способами действовать, когда применяются нелегальные и насильственные методы в ответ, пускай попробуют Источник: https://censor.net/n3213013
11.08.2020 11:04 Відповісти
Собственно , из-за чего весь сыр-бор ?
Народ не верит в честность выборов ?
Ну так проведите другие , честные .
Стоит ли убивать людей ?
11.08.2020 11:05 Відповісти
Не народ не верит, а небольшое количество проплаченных провокаторов и ботов
показати весь коментар
11.08.2020 11:09 Відповісти
Собственно , я к Минску никаким боком , а тоже не верю .
Достаточно посмотреть на ту тётку , главу ЦИКа .
11.08.2020 11:15 Відповісти
А хіба в Україні були чесні вибори, чи ви вірите, що аж 73 % було божевільних? Як на мене, є два факти, які викликають сумніви. Перший -- це те, що тиждень після виборів приймали бюлетені, а люди з мішками під голову ночували під дверима виборчкому. Потім ще перераховували на кількох дільницях, бо були фальсифікації. Друге -- це те, що ворог і противник Порошенка мав доступ до контролю ЦВК.
11.08.2020 13:36 Відповісти
подсчет был нечестным. Против Лукашенко голосовало почти все пророссийское большинсство, т.к. в последнее время Лукашенко сильно против России пер. - вагнеровцы, торги за газ и нефть и т.д. Демократических сил там процентов 5-10, не больше.
Ни один знакомый белорус, каким б ватным не был, не голосовал за Лукашенко. Все - против.
весь этот сыр-бор - Армения 2.0, не более.
Беларусь заждалась перемен. Хоть и не факт, что эти перемены к лучшему для Украины.
11.08.2020 11:46 Відповісти
Нет в Беларуси пророссийского большинства , только в пригожинских методичках есть. Не пались так явно.
11.08.2020 12:00 Відповісти
Там не то что проросийские, там такое огромное количество просто людей которые мозгом остались еще в совке ( молодежь там нормальная а те кто 35+ это просто мрак ( не все но большинство). А о стариках вообще молчу. Мы пересекались с беларусами в Эмиратах это просто совкодрочеры 80 лэвэла ( я представляю что в мозгах у тех кто никуда не выезжал за пределы бывшего совка). Даже те кто уже живет в Польше многие еще в каком- то полу- совковом состоянии ( а вот молодежи у них много нормальной).

И да большинство из них при слове о рашке прям слюни пускает
11.08.2020 12:30 Відповісти
Сябрам, если они собираются продолжать борьбу, советую забыть про эту "кандидатку" и выбрать себе настоящего лидера. Уверен, таковой всегда найдётся.
11.08.2020 11:06 Відповісти
все верно, лидеры на баррикадах выковываются
11.08.2020 11:09 Відповісти
в Дизель-шоу есть нормальный белорус))))))
11.08.2020 11:44 Відповісти
уверен?ну так найди такого сейчас для Украины. Порошенко имеет антирейтинг нереальный, Зеленский - клоун.
Кто у нас был на баррикадах на Майдане? Парасюк? Турчинов? Тимошенко когда вышла? кто у НАС есть, умные все такие шопипец. На диванах.
11.08.2020 11:47 Відповісти
Тобто «бацька» бере у заручники своїх «дітей», щоби залишитись при владі???
11.08.2020 11:07 Відповісти
Батько може і відшльопати і в куток поставити неслухняних дітей, для науки.
11.08.2020 13:45 Відповісти
Якщо бацька бухий в дупель і не бажає вийти з угару, а весь час «догоняється», то діти мають повне право натовкти пику такому батьку та кинути тверезіти у підвал...
12.08.2020 20:49 Відповісти
Да и вообще, я вам скажу, ПИАР ШТУКА СЛОЖНАЯ )
11.08.2020 11:07 Відповісти
О це так лідер опозиції. Половину своєї команди залишила у заручниках, а сама здристнула.
11.08.2020 11:10 Відповісти
Це дійсно є достатньою характеристикою для такого "лідера".
11.08.2020 11:13 Відповісти
співак: " я не здамся без бою..."
11.08.2020 11:25 Відповісти
а у нее был выбор? ее белорусские спецслужбы вывезли до границы и выпроводили.
кстати, очень хитрый ход со стороны Лукашенко. Теперь у митингующих нет лидера.
НЕТ. есть против кого бороться но нет - за кого.
11.08.2020 11:49 Відповісти
Ее то вывезли, а остальных пи......т, как сидоровых коз. Кого то посадят, ради чего? Может ради того, что бы собирать клубнику в Польше?
11.08.2020 11:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OCKJ2L3balQ "Залишилася слабкої жінкою ..." - видеозвернення Тихановської (відео)
11.08.2020 11:27 Відповісти
Идёт спецоперация Пуйла по принуждению Беларуси к миру.Эталоном этой операции должно быть обращение Луки к Пуйлу о вводе миротворческих сил СНГ для наведения порядка.Сябры-это операция как"Китайская шкатулка"где в секрете,ще секрет.Вы думаете,що выбориваете свободу,но это манипуляция,щоб вскрыть следующий секрет,а именно вашими добрыми намерениями впустить на ваших плечах войну в вашу страну.Уже сейчас видна работа ДРГ москалей внедрённых в ряды мирных протестантов.Они определены жестокими методами.Вообщем думайте.Благими намерениями вымощена дорога в ад.
ИДУТ ПО УКРАИНЕ СОЛДАТЫ ГРУППЫ ЦЕНТР https://youtu.be/z5ARDLJtPu4
11.08.2020 11:33 Відповісти
Страна для жизни. Напис на її майці... Зебіли №2
11.08.2020 11:38 Відповісти
Так само без програми дій, без визначеного напрямку, ніяких обіцянок. А що обіцяти, електорат не скаржиться ні на тарифи, ні на зубожіння, ні на суди. Обіцянка одна: вона прийде на короткий термін і змінить країну. Бубочка обіцяв, -- на один строк. Але задача у них однакова -- перевернути все догори дригом. І однакові мотиви: І Порошенко, і Лукашенко (останні 6 років) зблизилися зі США.
11.08.2020 14:06 Відповісти
Ну не знаю. Для мене суди це катастрофа і проблема. А тарифи, я вважаю вигаданою проблемою, як і зубожіння. Я би відділяв справи "ковбасні" від проблем побудови країни.
11.08.2020 14:47 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Зенон Позняк про тріумвірат
Довірена особа Тіхановської: Світлану вивезла з країни білоруська влада. Вибору не було - Цензор.НЕТ 5429

https://www.facebook.com/ivan.viktarovic.5
11.08.2020 11:44 Відповісти
Ну, в принципе они должны официальено говорить это...
11.08.2020 12:31 Відповісти
 
 