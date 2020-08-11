Довірена особа Тіхановської: Світлану вивезла з країни білоруська влада. Вибору не було
Опонента Олександа Лукашенка Світлану Тіхановську вивезла з країни білоруська влада, її від'їзд дозволив звільнити начальника її штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал TUT.by, про це розповіла довірена особа Тіхановської Ольга Ковалькова.
"У Світлани не було вибору. Важливо, що вона на волі й жива. Вони поїхали разом із Марією Мороз. Однак у заручниках продовжує перебувати частина команди Світлани.
Зараз у нас два завдання: захистити наш вибір і зупинити кровопролиття. Зараз ситуація критична, як би нам всім не було важко, нам потрібно відмовитися від насильства, ми повинні захищати нашу перемогу легальними, ненасильницькими способами. Ми закликаємо всі демократичні сили і прихильників змін об'єднуватися, сьогодні ми будемо проводити екстрені консультації і домовлятися про спільні дії", - повідомила вона.
Пізніше в Прикордонному комітеті РБ підтвердив, що Тіхановська залишила Білорусь. Вона оформила виїзд до Литовської Республіки в пункті пропуску "Котловка" о 3:30 11 серпня.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс повідомив, що Світлана Тіхановська залишила Білорусь і зараз перебуває в Литві.
Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
Не сумнівайтеся, що у цьому випадку вона на росії.
У Литві.
Вас це цікавить?
А не здається Вам, що в Україні таких, більше ніж населення всієї Білорусі?
так что твое умничанье никакого практического смысла для белорусов не имеет.
Не треба шукати зраду там, де її не зовсім є
попа ГапонаТіхановської, на Майдані був, а не втік до Варшави
І не вдавилась.
Після 90-х
У Чехословакії, Польщі - одне, у Румуніїї, по іншому.
Залежить, наскільки правляча верхівка, своєю політикою перетворює громадян, на ненавидячих всіх і вся, бидло.
«Оксами́това револю́ція https://uk.wikipedia.org/wiki/1989 1989 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 чеськ. sametová revoluce, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 словац. nežná revolúcia) - повалення комуністичного режиму в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Чехословаччині (тоді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ЧССР або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Чехословацька Соціалістична Республіка ), яке відбулося мирним шляхом без використання зброї та пролиття крові в результаті вуличних акцій протестів, що відбулися в період з https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 17 листопада по https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 29 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1989 1989 року.»
Потім буду вчити про «Солідарність» і Лєха Валєнсу...
https://censor.net/n3213013
Однако стадо тупорылых баранов выбрало Клоуна.
Радуйтесь теперь, рашистские прихлебатели.
Народ не верит в честность выборов ?
Ну так проведите другие , честные .
Стоит ли убивать людей ?
Достаточно посмотреть на ту тётку , главу ЦИКа .
Ни один знакомый белорус, каким б ватным не был, не голосовал за Лукашенко. Все - против.
весь этот сыр-бор - Армения 2.0, не более.
Беларусь заждалась перемен. Хоть и не факт, что эти перемены к лучшему для Украины.
И да большинство из них при слове о рашке прям слюни пускает
Кто у нас был на баррикадах на Майдане? Парасюк? Турчинов? Тимошенко когда вышла? кто у НАС есть, умные все такие шопипец. На диванах.
кстати, очень хитрый ход со стороны Лукашенко. Теперь у митингующих нет лидера.
НЕТ. есть против кого бороться но нет - за кого.
