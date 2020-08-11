Довірена особа Тіхановської: Світлану вивезла з країни білоруська влада. Вибору не було

Опонента Олександа Лукашенка Світлану Тіхановську вивезла з країни білоруська влада, її від'їзд дозволив звільнити начальника її штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал TUT.by, про це розповіла довірена особа Тіхановської Ольга Ковалькова.

"У Світлани не було вибору. Важливо, що вона на волі й жива. Вони поїхали разом із Марією Мороз. Однак у заручниках продовжує перебувати частина команди Світлани.

Зараз у нас два завдання: захистити наш вибір і зупинити кровопролиття. Зараз ситуація критична, як би нам всім не було важко, нам потрібно відмовитися від насильства, ми повинні захищати нашу перемогу легальними, ненасильницькими способами. Ми закликаємо всі демократичні сили і прихильників змін об'єднуватися, сьогодні ми будемо проводити екстрені консультації і домовлятися про спільні дії", - повідомила вона.

Пізніше в Прикордонному комітеті РБ підтвердив, що Тіхановська залишила Білорусь. Вона оформила виїзд до Литовської Республіки в пункті пропуску "Котловка" о 3:30 11 серпня.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс повідомив, що Світлана Тіхановська залишила Білорусь і зараз перебуває в Литві.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.