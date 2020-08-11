УКР
Ройтбурд повідомив, що йде на вибори в Одеську облраду від "ЄС"

Директор Одеського художнього музею, художник Олександр Ройтбурд прийняв рішення балотуватися до складу Одеської обласної ради від партії "Європейська Солідарність" на найближчих виборах, при цьому не вступаючи в саму партію.

"Я йду на вибори в наступну облраду. Від партії "Європейська Солідарність"... Я не член партії "Європейська Солідарність". Але я вдячний їй за те, що вона надала мені шанс відстоювати мою позицію не під стінами обладміністрації, а в сесійній залі", - написав Ройтбурд на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він зазначив, що йде не в опозицію і не у владу і його не цікавить політична кар'єра, однак повідомив, що прийняти таке рішення його підштовхнув тривалий конфлікт із представниками партії "Опозиційна платформа - За життя". "Я йду захистити музей і надати йому нове дихання. Я йду захищати інтереси культури. Захищати майбутнє свого міста", - пояснив Ройтбурд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ройтбурд звернувся до Зеленського: "Пане президенте, я знаю, хто винен у трагедії 2 травня в Одесі"

місцеві вибори (1367) облрада (285) Одеса (5620) Одеська область (3503) Ройтбурд Олександр (39) Європейська Солідарність (1107)
Топ коментарі
+20
точно! міг би й від жопоблоку піти, або від зеленої путєнської дрисні...
11.08.2020 11:21 Відповісти
+19
ох, вже ці обісрані зебіли... Стоять по маківку в гівні й роблять вигляд, що у мірміладі...
ги
11.08.2020 11:27 Відповісти
+17
Ройтбурд повідомив, що йде на вибори в Одеську облраду від "ЄС" - Цензор.НЕТ 6080
11.08.2020 11:28 Відповісти
Ну тоді хай щастить, може колись методом послідовних ітерацій років через 50-т щось отримаєш і розкажеш, як воно було.
11.08.2020 13:17 Відповісти
маєш пропозиції?
11.08.2020 13:28 Відповісти
Маю, всі рішення, судові, податкові, майнові треба автоматизувати до повної відсутності людського фактору, компютеру хабарі не потрібні, в нього кишень немає.
11.08.2020 13:36 Відповісти
автоматизувати судові рішення?

судячи з "методом послідовних ітерацій" ви є представником якихось технічних галузей?
але ж, бляха, розгляд позовної заяви комп'ютером, ви серйозно?
11.08.2020 13:44 Відповісти
Тобі подобається такий розгляд як зараз? Що таке Закон? Довжелезна інструкція з бінарними відповідями "винен - не винен". Є підстави - на нари, немає - адіос мучачос, а не так як зараз з "вбивцями" Шеремета, сидять вже скоро рік без вагомих підстав, а колишнього міністра закордонних справ, що вбив по п'яні собутильника відпустили, хай далі бухає і вбиває.
11.08.2020 13:59 Відповісти
до чого тут подобається чи не подобається?
я просто навіть уявити не можу, як комп'ютер буде розглядати справи.
тобі не здається, що будь-яка думка має бути обмежена здоровим глуздом?
пропозиція щодо розгляду справ комп'ютером є дурнею.
11.08.2020 14:04 Відповісти
Думка не може бути обмежена ні чим, на те вона і думка! Керування ядерними ракетами і електростанціями, авіацією і транспортом автоматикою теж дурня? А там відповідальність значно вища, чим в судових рішеннях по битовусі.
11.08.2020 14:14 Відповісти
ви порівнюєте несумісні речі.
але нехай. якщо вже ви маєте таку собі мрію про комп'ютерне правосуддя.
я ж вважаю це не просто неможливим але й неприйнятним.
послухайте, люди мають працювати для людей.
так, Україна по вуха в продажних чиновниках, депутатах, суддях й т.інш.. але ж досвід європейських країн доводить, що держава може працювати з дотриманням законодавством й в інтересах людей - я за це.
а вже як ми того досягнемо. я за радикальні засоби впливу.
11.08.2020 14:28 Відповісти
Ви питали мої пропозиції, я їх Вам дав. Не подобається, хочете радикально, ну тоді розстріли як в Китаї. Однак Китаю це щось не дуже допомагає. Ні розстріли ні хабарники не закінчуються.
11.08.2020 14:45 Відповісти
а я Вам апелював щодо недоцільності всебічної автоматизації.
ті сфери життя, які можуть бути автоматизовані - залюбки.
але ті сфери де таке є недоречним, зокрема здійснення правосуддя, - ні.
11.08.2020 14:51 Відповісти
тисну руку.
11.08.2020 14:54 Відповісти
Ну , да . Областные депутаты за свой счёт едут в областной город и там штаны протирают ?
11.08.2020 11:51 Відповісти
Ну ,да ! В Дании к примеру есть общий парламент и выборы в общину
11.08.2020 11:48 Відповісти
https://censor.net/ua/user/456768, наскільки я тут, нашвидкоруч, ознайомився, у вас на місцевому рівні є рада комуни (в різних комунах має різну назву) та рада губернії. якщо це так, то це й є наші обласні та міські (сільські, селищні ради).
поправте мене. якщо я щось невірно зрозумів.
11.08.2020 11:59 Відповісти
В Дании есть парламент страны и комуны и все . То есть депутаты для страны и депутаты местные для комуны .
11.08.2020 12:05 Відповісти
якраз різні рівні представництва в місцевому самоврядуванні є нормальним.
обласні, районні, міські, селищні, сільські ради існують в Україні багато років й це правильно (на мою думку).
11.08.2020 11:46 Відповісти
Чым именно они правильные ?
11.08.2020 11:59 Відповісти
діяльність місцевих рад спрямована на представництво громадян конкретної громади в місцевих органах влади.

місцеві ради затверджують бюджет та видатки на ті чи інші напрямки забезпечення життєдіяльності громади, які, за логікою, мають визначати представники конкретної громади в інтересах мешканців.
тож, задумка, як така, досить непогана, реалізація залежить виключно від депутатів (ну й від органів місцевого самоврядування безперечно), і отут підключається народ, який обирає місцевих ненажерливих бонзів, бо ті десь дитячий майданчик встановили, десь лавку, там бабці продуктовий набір привезли.
й от за ці подачки недолуге бидло йде й обирає різну гидоту. й тут вже закон ні до чого.
11.08.2020 12:06 Відповісти
Зачем громаде так много депутатов ? Зачем громаде областные раненые местные городские депутаты , а не одни для громады ? Это же абсурд
11.08.2020 12:12 Відповісти
так а громадою тоді яке утворення назвемо?
ввсі населені пункти в межах області, це буде одна громада, й одне представництво?
чесно, не уявляю: місто обласного значення має свої потреби, райцентр - свої, села, селища - ще інші.
боюся засідання такої ради не вирішить жодного питання щодо фінансування того чи іншого проекту.
запропонуйте, як ви бачите?
у вас, якщо не помиляюся, 273 комуни? відповідно 273 ради? комуна це місто й село й селище (якщо є такий поділ).
11.08.2020 12:19 Відповісти
Вот зробыли новые районы и с них делать местную власть и все другое убрать . Зачем вообще области ? Сколько там нахлебников ? Зачем губернатор ? Будет как в Дании , одна местная власть избрания народом .
11.08.2020 12:22 Відповісти
Да , сколько районов столько и рад и все .
11.08.2020 12:23 Відповісти
комуна це місто й село й селище (якщо є такий поділ).-да и так в Украине сделать
11.08.2020 12:24 Відповісти
Каждый район где выбирают мера и депутатов и не надо больше там никакой власти , типа губернатор или района администратор
11.08.2020 12:28 Відповісти
в чому погоджуюсь з вами так це в тому аби прибрати обласну раду (відповідно разом з усіма службовцями).
залишити міські та районні.
11.08.2020 12:31 Відповісти
ЄС позиціонує себе як консервативна партія, але мазанину Ройтбурда аж ніяк не назвеш "консервативною".
11.08.2020 11:53 Відповісти
Успеха!
11.08.2020 12:14 Відповісти
О!! Ещё один жид -порхатый захотел порулить Одессой!! Вам , что жидам , здесь в одессе, мёдом помазано?? пи...здуйте на свою землю обетованную, в свой Израиль и там воруйте себе на здоровье!! Хватит с нас и Гурвица!!
11.08.2020 13:33 Відповісти
ой-вей!
так ото виходить, що ройтбурд якийсь некошерний жид? а одесою мають керувати тільки кошерні? рабіновічі, червонєнкі, зєлєнскі, каломойскі? ну і кацапських нацистів незабуваємо труханових всяких, костусєвих і т.д.
11.08.2020 14:02 Відповісти
То есть тебе Труханов и Боделан милее, я понял.

Евреи у нас, как раз, не воруют, в отличие от понаехавших рюзге.

А исторически евреев в Одессе было больше всего из всех других национальностей, ещё 200 лет назад, поэтому в наше время куда-то прогонять их из Одессы - по меньшей мере смешно и выдаёт не одессита.
11.08.2020 19:02 Відповісти
Респект!
11.08.2020 14:35 Відповісти
Отлично. Буду голосовать за него.
11.08.2020 18:59 Відповісти
