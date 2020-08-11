Ройтбурд повідомив, що йде на вибори в Одеську облраду від "ЄС"

Директор Одеського художнього музею, художник Олександр Ройтбурд прийняв рішення балотуватися до складу Одеської обласної ради від партії "Європейська Солідарність" на найближчих виборах, при цьому не вступаючи в саму партію.

"Я йду на вибори в наступну облраду. Від партії "Європейська Солідарність"... Я не член партії "Європейська Солідарність". Але я вдячний їй за те, що вона надала мені шанс відстоювати мою позицію не під стінами обладміністрації, а в сесійній залі", - написав Ройтбурд на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він зазначив, що йде не в опозицію і не у владу і його не цікавить політична кар'єра, однак повідомив, що прийняти таке рішення його підштовхнув тривалий конфлікт із представниками партії "Опозиційна платформа - За життя". "Я йду захистити музей і надати йому нове дихання. Я йду захищати інтереси культури. Захищати майбутнє свого міста", - пояснив Ройтбурд.

