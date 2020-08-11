Ройтбурд повідомив, що йде на вибори в Одеську облраду від "ЄС"
Директор Одеського художнього музею, художник Олександр Ройтбурд прийняв рішення балотуватися до складу Одеської обласної ради від партії "Європейська Солідарність" на найближчих виборах, при цьому не вступаючи в саму партію.
"Я йду на вибори в наступну облраду. Від партії "Європейська Солідарність"... Я не член партії "Європейська Солідарність". Але я вдячний їй за те, що вона надала мені шанс відстоювати мою позицію не під стінами обладміністрації, а в сесійній залі", - написав Ройтбурд на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
При цьому він зазначив, що йде не в опозицію і не у владу і його не цікавить політична кар'єра, однак повідомив, що прийняти таке рішення його підштовхнув тривалий конфлікт із представниками партії "Опозиційна платформа - За життя". "Я йду захистити музей і надати йому нове дихання. Я йду захищати інтереси культури. Захищати майбутнє свого міста", - пояснив Ройтбурд.
судячи з "методом послідовних ітерацій" ви є представником якихось технічних галузей?
але ж, бляха, розгляд позовної заяви комп'ютером, ви серйозно?
я просто навіть уявити не можу, як комп'ютер буде розглядати справи.
тобі не здається, що будь-яка думка має бути обмежена здоровим глуздом?
пропозиція щодо розгляду справ комп'ютером є дурнею.
але нехай. якщо вже ви маєте таку собі мрію про комп'ютерне правосуддя.
я ж вважаю це не просто неможливим але й неприйнятним.
послухайте, люди мають працювати для людей.
так, Україна по вуха в продажних чиновниках, депутатах, суддях й т.інш.. але ж досвід європейських країн доводить, що держава може працювати з дотриманням законодавством й в інтересах людей - я за це.
а вже як ми того досягнемо. я за радикальні засоби впливу.
ті сфери життя, які можуть бути автоматизовані - залюбки.
але ті сфери де таке є недоречним, зокрема здійснення правосуддя, - ні.
поправте мене. якщо я щось невірно зрозумів.
обласні, районні, міські, селищні, сільські ради існують в Україні багато років й це правильно (на мою думку).
місцеві ради затверджують бюджет та видатки на ті чи інші напрямки забезпечення життєдіяльності громади, які, за логікою, мають визначати представники конкретної громади в інтересах мешканців.
тож, задумка, як така, досить непогана, реалізація залежить виключно від депутатів (ну й від органів місцевого самоврядування безперечно), і отут підключається народ, який обирає місцевих ненажерливих бонзів, бо ті десь дитячий майданчик встановили, десь лавку, там бабці продуктовий набір привезли.
й от за ці подачки недолуге бидло йде й обирає різну гидоту. й тут вже закон ні до чого.
ввсі населені пункти в межах області, це буде одна громада, й одне представництво?
чесно, не уявляю: місто обласного значення має свої потреби, райцентр - свої, села, селища - ще інші.
боюся засідання такої ради не вирішить жодного питання щодо фінансування того чи іншого проекту.
запропонуйте, як ви бачите?
у вас, якщо не помиляюся, 273 комуни? відповідно 273 ради? комуна це місто й село й селище (якщо є такий поділ).
залишити міські та районні.
так ото виходить, що ройтбурд якийсь некошерний жид? а одесою мають керувати тільки кошерні? рабіновічі, червонєнкі, зєлєнскі, каломойскі? ну і кацапських нацистів незабуваємо труханових всяких, костусєвих і т.д.
Евреи у нас, как раз, не воруют, в отличие от понаехавших рюзге.
А исторически евреев в Одессе было больше всего из всех других национальностей, ещё 200 лет назад, поэтому в наше время куда-то прогонять их из Одессы - по меньшей мере смешно и выдаёт не одессита.