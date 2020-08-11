Маас сьогодні зустрінеться з Лавровим, говоритимуть і про Україну: "Ми хочемо, щоб Росія розуміла свою відповідальність"
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відбув вранці 11 серпня з одноденним візитом до Росії, під час якого відвідає Москву і Санкт-Петербург.
У Москві глава німецького МЗС проведе робочу зустріч із російським колегою Сергієм Лавровим, під час якої обговорить ситуацію на сході України, в Лівії та Сирії, питання контролю над озброєннями, роль Росії в яких є важливою або навіть ключовою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми хочемо, щоб Росія розуміла свою відповідальність", - заявив Маас перед відльотом.
Він також планує порушити проблемні питання в двосторонніх відносинах, які переживають наразі складний етап, до яких належить, зокрема, вбивство громадянином Росії колишнього чеченського командира в берлінському Тіргартені рік тому. Глава німецького МЗС упевнений, що там, де "є необхідність у роз'ясненнях, найкраще говорити відверто", а "німецько-російські відносини занадто важливі, щоб залишати їх розвиватися самим по собі".
Також Маас відвідає Санкт-Петербург, де віддасть шану пам’яті загиблих та жертв німецької блокади Ленінграда під час Другої світової війни.
Того ж дня ввечері німецький дипломат повернеться до Берліна.
Це перший візит Мааса до Росії після початку пандемії.
Коли рашка відчує, тоді лише зрозуміє відповідальність.
