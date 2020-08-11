УКР
Маас сьогодні зустрінеться з Лавровим, говоритимуть і про Україну: "Ми хочемо, щоб Росія розуміла свою відповідальність"

Маас сьогодні зустрінеться з Лавровим, говоритимуть і про Україну: "Ми хочемо, щоб Росія розуміла свою відповідальність"

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відбув вранці 11 серпня з одноденним візитом до Росії, під час якого відвідає Москву і Санкт-Петербург.

У Москві глава німецького МЗС проведе робочу зустріч із російським колегою Сергієм Лавровим, під час якої обговорить ситуацію на сході України, в Лівії та Сирії, питання контролю над озброєннями, роль Росії в яких є важливою або навіть ключовою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо, щоб Росія розуміла свою відповідальність", - заявив Маас перед відльотом.

Читайте також: У Росії немає шансів повернутися в G7, поки існує проблема Криму і Донбасу, - Маас

Він також планує порушити проблемні питання в двосторонніх відносинах, які переживають наразі складний етап, до яких належить, зокрема, вбивство громадянином Росії колишнього чеченського командира в берлінському Тіргартені рік тому. Глава німецького МЗС упевнений, що там, де "є необхідність у роз'ясненнях, найкраще говорити відверто", а "німецько-російські відносини занадто важливі, щоб залишати їх розвиватися самим по собі".

Також Маас відвідає Санкт-Петербург, де віддасть шану пам’яті загиблих та жертв німецької блокади Ленінграда під час Другої світової війни.

Того ж дня ввечері німецький дипломат повернеться до Берліна.

Це перший візит Мааса до Росії після початку пандемії.

Автор: 

Німеччина (7743) Лавров Сергій (1656) перемовини (3095) росія (68027) Гайко Маас (201)
Топ коментарі
+5
Усиляйте санкции против раши, и вводите против луки и его окружения. Там не о чем говорить, они не понимают...
11.08.2020 11:26 Відповісти
+2
Встреться лучше со шлюхами в бане, они хоть за базар отвечают!
11.08.2020 11:27 Відповісти
+2
Немчура фашистская - это ведь вы в 2014 году со своим штайнмайером устроили государственный переворот в Киеве. Ваша там подпись стоит, поэтому и началась война на Донбассе. Россияне и не участвовали в ваших бандитских намерениях. Они отказались ставить свою подпись под документом о свержении президента Украины в 2014г. А теперь вы хотите опять втянуть Россию в ваши планы. Геть руки от Украины фашистское отродье!!!
11.08.2020 11:40 Відповісти
Да срать вы хотели "на ответственность" - США вам кислопод закрыли по СП-2, вот вы и зашевелились.
11.08.2020 11:27 Відповісти
=кислород =
11.08.2020 11:28 Відповісти
Краще щоб відчула.
Коли рашка відчує, тоді лише зрозуміє відповідальність.
11.08.2020 11:36 Відповісти
Немчура фашистская - это ведь вы в 2014 году со своим штайнмайером устроили государственный переворот в Киеве. Ваша там подпись стоит, поэтому и началась война на Донбассе. Россияне и не участвовали в ваших бандитских намерениях. Они отказались ставить свою подпись под документом о свержении президента Украины в 2014г. А теперь вы хотите опять втянуть Россию в ваши планы. Геть руки от Украины фашистское отродье!!!
11.08.2020 11:40 Відповісти
Де тут ті хто 21.04.2019, голосували «Только не Порошенко !!!!».
Читайте.
11.08.2020 11:51 Відповісти
Расскажи Стрелкову о роли России в ситуации в Донбассе...
11.08.2020 12:09 Відповісти
Про Україну без України.
Зелена гидота....
11.08.2020 11:41 Відповісти
когда они уже поймут что все договоренности с этими тварями яйца выеденного не стоят
11.08.2020 12:05 Відповісти
Давление на РФ не только продолжается , но и усиливается. Отлично!
11.08.2020 12:06 Відповісти
Этого Гера от России защищает НАТО и удачное географическое положение. С чем его и поздравляю...
11.08.2020 12:11 Відповісти
Поплічник Меркель:Мы решили, что Россия должна остаться в ПАСЕ, - глава МИД Германии Маас /"Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ /Берлин приветствует подписание Украиной так называемой "формулы Штайнмайера", - Маас/ Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы/Что Меркель что Нетаньяха-путинские проститутки.
11.08.2020 12:16 Відповісти
А кто же пять лимонов у Климкина взял? Если не Меркель, то скорее Шредер?
11.08.2020 13:03 Відповісти
Блокады Ленинграда не было, была блокада Берлина.
11.08.2020 13:59 Відповісти
 
 