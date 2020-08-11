Тіхановська у відеозверненні заявила, що "прийняла дуже важке рішення" і назвала себе "слабкою жінкою". ВІДЕО
Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська записала відеозвернення, в якому заявила, що "прийняла дуже важливе рішення" і додала, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила у відеозверненні.
"Я думала, що вся ця кампанія мене сильно загартувала і надала мені стільки сил, що я витримаю все. Але, мабуть, я так і залишилася тією слабкою жінкою, якою була спочатку. Я прийняла дуже важке для себе рішення. Це рішення я прийняла абсолютно самостійно, ні друзі, ні рідні, ні штаб, ні Сергій (чоловік Тіхановської. - ред.) аж ніяк не могли на нього вплинути. Я знаю, що багато хто мене зрозуміють, багато хто мене осудять, а багато і зненавидять... Жодне життя не варте того, що зараз відбувається. Діти - це найважливіше, що є в нашому житті", - йдеться в її заяві.
люди вийшл на протест в підтримку проросійської кандидатки, котра втекла,
а влада, за допомогою росії, розганяє ці протести.
Может, просто не понимала этого?
Люди вийшли. Штабістки не приєдналися, і одина поїхала до Москви. Людей били.
Причина проста. Це не лідери. Це сліпі виконавці московського гібридного політичного порядку, де провокація з погромом людей є частиною загального російського плану щодо тиску на Лукашенка та захоплення влади в Білорусі.
Мітинг протесту, навіть стихійний, повинен мати хоча б якусь організацію та керівництво. Наприклад, Гуайдо знав і пішов на стихійний мітинг, щоб оголосити себе президентом. Тихановська змушена була заявити свої претензії в кабінеті Бабарика після розправи.
І ось план Москви набуває агресивних рис із надією на популярний білоруський протест. Отже, Світлана оголошує себе президентом, і люди повинні боротися за неї на вулицях. Тільки чи вартують ягнички турботи?
Але є ще один, більш швидкий і реалістичний план - білоруський. Він друкується в Інтернеті в багатьох місцях. Наприклад, на Хартії-97. Він сформульований у трьох реченнях:
- нові вибори без Лукашенка;
- звільнення всіх політичних в'язнів;
- Хай живе Білорусь!
Цей план найкращий. За це варто боротися. Крім того, є шанс її реалізувати. Все буде залежати від людей і сили тиску. Ось вихід, який повинен призвести до загального бойкоту шахрайського голосування. Але цієї мети зараз можна досягти загальним протестом: нові вибори без Лукашенка та з новими кандидатами.
Білорусам не потрібно складати життя за штабісток та домашню Свєту, які (чи знали вони це чи ні) здійснили плани Москви, які згодом приведуть Путіна до Білорусі.
https://www.facebook.com/ivan.viktarovic.5/posts/332563708124274
нужен новый лидер и перевыборы
- за право вибору
- проти Лукашенка.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 ссылка не википедию
.https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389061/ Минский электротехнический завод начал забастовку - Хартия'97 :: Новости Беларуси - Белорусские новости - Новости Белоруссии - Республика Беларусь - Минск
Потому со своими вяканьями не лезте в Беларусь, вам наши проблемы и трудности с собакой лукашенко не понять. Так хотя бы молчите и не мешайте.
мощная тварь
Собрали в один видос всё что происходит сейчас в Беларуси.
Если у вас спросят "чо там у белорусов?", вам теперь есть что показать
https://t.me/belteanews_chat/480476 https://www.youtube.com/watch?v=c21uCfm0bPQ
Не тебе ее осуждать. Ты не знаешь как в Беларуси, ты небось и Зельцмана выбрал - потому сиди с валенком в попе молча.
Надо будет и детей возьмут
Все гордые и смелые пока паяльник в одно место не получат...
Видимо, Л. на старости лет последних мозгов лишился: что стоило объявить, что у Т., к примеру, 44%, а у него - 52%, и добавить, что, мол, я рад, что у нас в республике подрастает новое поколение неравнодушных граждан, которые, без сомнения, будут достойной нам сменой.... бла-бла-бла...
А он вместо этого "мочилово" тупое устраивает.
Случайные люди в политике, влезающие к вершине власти всегда плохо и позорно кончают. История не знает исключений.
Нелох, подумай.
Сюр какойта.
включая помощь людьми, опытом, оружием (если понадобится), при попытке расстрелов безоружных людей.В страну, вместо лукашенских совковых дуболомов, быстро вернутся люди, способные управлять государством, которых Лука изгнал из страны втечение 26 лет.