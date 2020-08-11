УКР
Новини Революція в Білорусі
49 645 387

Тіхановська у відеозверненні заявила, що "прийняла дуже важке рішення" і назвала себе "слабкою жінкою". ВІДЕО

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська записала відеозвернення, в якому заявила, що "прийняла дуже важливе рішення" і додала, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила у відеозверненні.

"Я думала, що вся ця кампанія мене сильно загартувала і надала мені стільки сил, що я витримаю все. Але, мабуть, я так і залишилася тією слабкою жінкою, якою була спочатку. Я прийняла дуже важке для себе рішення. Це рішення я прийняла абсолютно самостійно, ні друзі, ні рідні, ні штаб, ні Сергій (чоловік Тіхановської. - ред.) аж ніяк не могли на нього вплинути. Я знаю, що багато хто мене зрозуміють, багато хто мене осудять, а багато і зненавидять... Жодне життя не варте того, що зараз відбувається. Діти - це найважливіше, що є в нашому житті", - йдеться в її заяві.

+67
а ты как думала, назвалась клизмой, полезай в ж.пу
11.08.2020 11:30 Відповісти
+47
То якого тоді дідька поперлась на прездента ???Сиди вдома з дітьми та смажь котлети
11.08.2020 11:34 Відповісти
+46
Слілась ?
А загиблі білоруси то вже ну їх ?
11.08.2020 11:30 Відповісти
Та уже з"явилися титушки
11.08.2020 12:30 Відповісти
Коротко про останні події в Білорусі:
люди вийшл на протест в підтримку проросійської кандидатки, котра втекла,
а влада, за допомогою росії, розганяє ці протести.
11.08.2020 12:34 Відповісти
Це білоруська революція на граніті. До майдану неблизько.
11.08.2020 12:24 Відповісти
"Революція на граниті" феєрверки та коктейлі Молотова не використовувала
11.08.2020 12:31 Відповісти
З Революції на граніті ніхто в Литву не втікав і дітьми не прикривався.Хоча теж можна було за грати загриміти,а дехто і загримів
11.08.2020 12:47 Відповісти
Она слилась еще до выборов.
Может, просто не понимала этого?
11.08.2020 12:25 Відповісти
Я приняла очень тяжелое решение. Я обосралась. Кирпичами. Ногам и душе - больно...
11.08.2020 12:25 Відповісти
Ногам и попе...
11.08.2020 12:55 Відповісти
що і треба було доказати ***.. зробив рефолюцію в Білорусії з допомогою свої маріонетки щоб та попала під санкції, і перестала купляти арабську нафту, тепер у Луки немає більше вибору тільки в Союз
11.08.2020 12:26 Відповісти
Може им позычить Парубия и Яроша?
11.08.2020 12:27 Відповісти
Зенон Позняк (в автоперекладі):

Люди вийшли. Штабістки не приєдналися, і одина поїхала до Москви. Людей били.
Причина проста. Це не лідери. Це сліпі виконавці московського гібридного політичного порядку, де провокація з погромом людей є частиною загального російського плану щодо тиску на Лукашенка та захоплення влади в Білорусі.
Мітинг протесту, навіть стихійний, повинен мати хоча б якусь організацію та керівництво. Наприклад, Гуайдо знав і пішов на стихійний мітинг, щоб оголосити себе президентом. Тихановська змушена була заявити свої претензії в кабінеті Бабарика після розправи.
І ось план Москви набуває агресивних рис із надією на популярний білоруський протест. Отже, Світлана оголошує себе президентом, і люди повинні боротися за неї на вулицях. Тільки чи вартують ягнички турботи?
Але є ще один, більш швидкий і реалістичний план - білоруський. Він друкується в Інтернеті в багатьох місцях. Наприклад, на Хартії-97. Він сформульований у трьох реченнях:
- нові вибори без Лукашенка;
- звільнення всіх політичних в'язнів;
- Хай живе Білорусь!
Цей план найкращий. За це варто боротися. Крім того, є шанс її реалізувати. Все буде залежати від людей і сили тиску. Ось вихід, який повинен призвести до загального бойкоту шахрайського голосування. Але цієї мети зараз можна досягти загальним протестом: нові вибори без Лукашенка та з новими кандидатами.
Білорусам не потрібно складати життя за штабісток та домашню Свєту, які (чи знали вони це чи ні) здійснили плани Москви, які згодом приведуть Путіна до Білорусі.
https://www.facebook.com/ivan.viktarovic.5/posts/332563708124274
11.08.2020 12:28 Відповісти
Та кидали бы уже на белорусском. кто знает украинский - без труда прочитает.
11.08.2020 15:49 Відповісти
Позняк обосрался по уши. Прошлые выборы - был бойкот. Результат был вообще никакой. Если перевести речь Позняка на руский изык - получится речь Лукашенки.
11.08.2020 22:18 Відповісти
дура, люди протестуют за то что её выбрали, а она слилась.
нужен новый лидер и перевыборы
11.08.2020 12:29 Відповісти
Та вона і не була лідером. Випадкова людина, ну як у нас Нелох
11.08.2020 12:32 Відповісти
но подставлять людей которые за неё вышли слиняв заграницу, это уже другая тема
11.08.2020 12:36 Відповісти
Да она и не хотела. Её вместо мужа в последний момент выдвинули дирижеры из РФ. А она сдуру согласилась. Ну вроде Захарченко, или Пушилина . И где они. Опасность ей представляют в первую очередь её " друзья" .
11.08.2020 12:59 Відповісти
Я думаю, що протести швидше, не за Тихановську, а:
- за право вибору
- проти Лукашенка.
11.08.2020 12:46 Відповісти
100%
11.08.2020 12:55 Відповісти
Есть Тихановская или нет, цель людей сегодня - сбросить наглого Луку и провести нормальные выборы без арестов кандидатов по усмотрению диктатора. Тоже, тупые твари - придумали "80%" за Луку - кроме кучки полицаев, больше никто из граждан не выходит спасать диктатора.Забастовки - и Луки через месяц в Беларуси не будет.
11.08.2020 18:01 Відповісти
Тем, кто осуждает Тихановскую. У Лукашенко несколько раз на разных выборах «неожиданно» «пропадали» соперники. Это не смешной дядя с усами, а убийца со стажем.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 ссылка не википедию
11.08.2020 23:32 Відповісти
Якщо чесно, то мені від всієї душі шкода тих білорусів , які повірили в цей путінський театр
11.08.2020 12:35 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389078/ Жабинковский сахарный завод полностью остановил работу - Хартия'97 :: Новости Беларуси - Белорусские новости - Новости Белоруссии - Республика Беларусь - Минск

..............................................................................................................
.https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389061/ Минский электротехнический завод начал забастовку - Хартия'97 :: Новости Беларуси - Белорусские новости - Новости Белоруссии - Республика Беларусь - Минск
11.08.2020 12:43 Відповісти
+ Минский маргариновый завод массово уходит с работы (с).
11.08.2020 12:55 Відповісти
свинособаке не дано понять что лидеров на Майдане не было
11.08.2020 12:46 Відповісти
Там кожен був лідером.
11.08.2020 13:08 Відповісти
Набрал в гугле "лидерымайдана фото"
11.08.2020 19:16 Відповісти
Тіхановська у відеозверненні заявила, що "прийняла дуже важке рішення" і назвала себе "слабкою жінкою" - Цензор.НЕТ 4765
11.08.2020 19:17 Відповісти
сердечники видать
11.08.2020 22:31 Відповісти
ТолЫк ты такой толЫк....
12.08.2020 07:47 Відповісти
Да, ни один лидер не погиб. Хотя серьезно собирались. Особенно Сеня
11.08.2020 22:43 Відповісти
подставная дура, дети которой будут кровью харкать за то, что их мамаша сделала-подставила под истребление людей ,которые могут отстоять Беларусь с нормальным проевропейским лидером
11.08.2020 12:44 Відповісти
Она как раз остановилась, и не хочет такого противостояния. Как раз она сделала очень разумный шаг, за что её можно уважать.
11.08.2020 13:02 Відповісти
так если бы она хотела остановиться, а не подставлять людей, то умыла бы руки сразу после обьявления результатов... Ну а там бы сами люди решили - бастовать или нет
11.08.2020 13:09 Відповісти
Когда в Украине был Майдан - беларусы вас поддерживали. Когда вы вместо лучшего президента Петра Порошенко выбрали Зельцмана, видимо спьяну или сдуру - на вас в Беларуси смотрели как на слабых умом малоросов. Фактически вы себе устроили контрреволюцию.
Потому со своими вяканьями не лезте в Беларусь, вам наши проблемы и трудности с собакой лукашенко не понять. Так хотя бы молчите и не мешайте.
11.08.2020 22:37 Відповісти
Сочувствую-но думаю,что белорусы более сплочённые,чемь украинцы-оттого и контра у власти там сегодня.Однако, не буваэ перехода от совка до демократии без дикого капитализма,как не буваэ и оновления нации без победы в войне за Независимость.Поэтому еще неизвестно,кто хутшее пройде период обновления-украинцы или белорусы-ведь всё зависит от сплочённости общества.
12.08.2020 10:45 Відповісти
дура. речь давно уже не оней а о народе. Да и никогда дело не было в или оТихановских
11.08.2020 12:54 Відповісти
...

11.08.2020 12:55 Відповісти
11.08.2020 13:04 Відповісти
слабая женщина
мощная тварь
11.08.2020 12:56 Відповісти
Доречі, подивіться іще раз звернення Тихановської. У мене таке враження, що вона читає наперед заготовлений текст. Подивіться на рух очей. Напевно з великого монітора читала
11.08.2020 13:05 Відповісти
Вот бы зеля так вышел - извините, облажался, ухожу.
11.08.2020 13:12 Відповісти
Зєля,на своє щастя попав у мертву зону...Тих,що робили Майдан частково перестріляли,частково перекупили,а нові ще не підросли...
11.08.2020 17:04 Відповісти
во время сбежать,это значит не предать.
11.08.2020 13:14 Відповісти
На Телеграм-каналі NextaLive опублікували іще одне відео Тихановської, яке начеб-то її змусили записати у ЦВК Білорусі, де вона закликає припинити протести
11.08.2020 13:15 Відповісти
А от і саме https://www.youtube.com/watch?v=tFL8oC1Y8YQ відео (цікаво, що відео виклала людина з промовистим ніком "rusvesna. su1945" ).
11.08.2020 13:35 Відповісти
Nexta брехливий канал - вони на фотографію автозака приліпили фото негритянки - начебто ОМОН посеред ночі арештовує дітей https://uc.od.ua/columns/1533/1228617
11.08.2020 13:44 Відповісти
NEXTA модерується з Польщі, а фінансується з Кацапстану
12.08.2020 00:34 Відповісти
Это вам голоса из стакана сказали? Бред дичайший.

Собрали в один видос всё что происходит сейчас в Беларуси.
Если у вас спросят "чо там у белорусов?", вам теперь есть что показать

https://t.me/belteanews_chat/480476 https://www.youtube.com/watch?v=c21uCfm0bPQ
12.08.2020 07:37 Відповісти
а ти убогий як завжди по собі судиш
12.08.2020 12:44 Відповісти
млять, какая ****. запилила ролик что мол беларусы сделали свой выбор (лукашенко) и призвала не сопротивляться... ну и тварь
11.08.2020 13:16 Відповісти
Собрали в один видос всё что происходит сейчас в Беларуси.
Если у вас спросят "чо там у белорусов?", вам теперь есть что показать

https://t.me/belteanews_chat/480476 https://www.youtube.com/watch?v=c21uCfm0bPQ

Не тебе ее осуждать. Ты не знаешь как в Беларуси, ты небось и Зельцмана выбрал - потому сиди с валенком в попе молча.
12.08.2020 07:38 Відповісти
Все кто представлял хоть какую-то угрозу лукашенко были изолированы изначально, а девушку играли до тех пор, пока была в этом необходимость для создания видимости "демократических" выборов, а она дурочка не понимала и думала, что вот так просто можно регистрироваться в ЦИКе, проводить избирательную кампанию и никто тебя не трогает, не арестовывает по надуманным обвинениям не проводит "воспитательных" бесед.
11.08.2020 13:19 Відповісти
на ее месте так сделала бы любая женщина -мать своих детей...Но бывают и исключения , тогда они становятся национальными героями.
11.08.2020 13:21 Відповісти
Жабинковский сахарный завод полностью остановил свою работу, люди бастуют (с)
11.08.2020 13:25 Відповісти
Бульдозер вовремя не подогнали?
11.08.2020 13:33 Відповісти
А что детей уже взяли в заложники? Hедоговаривает.
11.08.2020 13:38 Відповісти
А че, мужа мало что ли?
Надо будет и детей возьмут
11.08.2020 14:36 Відповісти
Все такие умные, а сам бы ни один на ее месте на себя отвественность не взял бы
Все гордые и смелые пока паяльник в одно место не получат...
11.08.2020 14:37 Відповісти
Ослиця, а коли ти йшла на вибори, коли згуртувала навкруг себе людей ти чім думала, *****? Піськой? Там любий вибор для Московії добре і ця мудачка була б самий смак.
11.08.2020 14:38 Відповісти
Она не "слабая женщина", а конченная дура и провокаторша - заварила бучу и досвидания, дальше без меня.
11.08.2020 14:49 Відповісти
И что она заварила? Всем на нее пофиг. Голосовали против Луки. Ну свалит она с политики вообще, так тот у кого 1% был со старту будет иметь 70%.
11.08.2020 17:18 Відповісти
Я могу сказать что ей объявили. В случае дальнейшего участия и подогрева, вводится военное положение и тебя будет судить тройка судей военного трибунала как иностраного диверсанта с высшей мерой наказания.
11.08.2020 15:38 Відповісти
Абсолютно всё равно, что она говорит. Если люди объединяются вокруг какого-то символа (знамени, лидера), то они объединяются для реализации своих собственных интересов. Интересы символа (знамени, лидера) их абсолютно не интересуют. Л. всех уже видать под..бал - вот и вышли. Тем более, что такое откровенное "кидалово" с подсчетом.
Видимо, Л. на старости лет последних мозгов лишился: что стоило объявить, что у Т., к примеру, 44%, а у него - 52%, и добавить, что, мол, я рад, что у нас в республике подрастает новое поколение неравнодушных граждан, которые, без сомнения, будут достойной нам сменой.... бла-бла-бла...
А он вместо этого "мочилово" тупое устраивает.
11.08.2020 15:57 Відповісти
Это хорошо - "80%" - значит, его помощники еще тупее, чем он, или он выгнал всех более-менее умных, значит, вероятность изгнания Луки весьма велика.
11.08.2020 18:06 Відповісти
тварь.Но скорее всего ей угрожали что убьют ее детей. А чем она думала,еще вчера,когда клялясь,что не покинет еуларусь,и подогревала протесты? Думала,что Лукашенко перед ней красную дорожу к трону постелет? Голова доже домохозяйки не только для того,чтобы бигуди крутить.
Случайные люди в политике, влезающие к вершине власти всегда плохо и позорно кончают. История не знает исключений.
Нелох, подумай.
11.08.2020 16:00 Відповісти
Він "Нелохом" був рік назад, коли йому було 42 р., тепер вже він має 43 р., тому тепер вже він повноцінний Лох.
12.08.2020 10:16 Відповісти
Света, жарь котлеты. Белорусы без тебя разберутся.
11.08.2020 16:14 Відповісти
все, революція закінчилася не розпочавшись, далі картошенка почнее зливати Білорусь і білорусів *****.
11.08.2020 17:06 Відповісти
Та белорусам по*й на тебя. Они выходят не за тебя, а против усатого таракана.
11.08.2020 17:14 Відповісти
Тіхановська у відеозверненні заявила, що "прийняла дуже важке рішення" і назвала себе "слабкою жінкою" - Цензор.НЕТ 426
11.08.2020 17:23 Відповісти
Мразь. В Беларуси сейчас убивают людей, которые ей поверили. Этот поп Гапон закончит свою жизнь так же, как и главный правокатор. В петле.
11.08.2020 18:05 Відповісти
А че она в Литве, а не в Мацкве? Ведь хотела завалить ненавистного Мацкве Луку.
Сюр какойта.
11.08.2020 18:06 Відповісти
Украина должна помочь Беларуси изнать другана пуйла - диктатора Луку - всеми средствами,
включая помощь людьми, опытом, оружием (если понадобится), при попытке расстрелов безоружных людей.В страну, вместо лукашенских совковых дуболомов, быстро вернутся люди, способные управлять государством, которых Лука изгнал из страны втечение 26 лет.
11.08.2020 18:13 Відповісти
Лука должен оставаться на своем месте, а то глядишь привыкнут диктаторов скидывать, доберутся и до *****.
11.08.2020 18:45 Відповісти
А зачем Тихановская ходила в ЦИК? Белорусский ЦИК-это главный штаб по организации не выборов ,а фальсификаций на выборах.Приходила на что жаловаться? Что с выборами не так? К главе ЦИК-уголовной преступнице,главной в организации фальсификаций?Глупое решение,потому что ее уже там ждали представители силовых структур ,которые ее и запугали.Можно было бы выехать за пределы страны, не потеряв свой политико-моральный имидж.А что она ожидала? От аморального и беспринципного Лукашенко всего можно ожидать-ведь же это преступник,причастный к убийствам:бывшего председателя парламента , бывшего министра внутренних дел,нескольких журналистов и т.д.
11.08.2020 18:52 Відповісти
Поп Гапон в юбке(кровавое воскресение 1905 г.)
11.08.2020 20:18 Відповісти
Она спецом так говорит, это психологический приём.
11.08.2020 20:26 Відповісти
Шатает Ху батьку. Зачем? А чтоб не расслаблялся. С расшатаным легче базарить.
11.08.2020 20:35 Відповісти
Запугали. Если бы вам сказали, что убьют детей? Просто она не вывезла семью, а Лукашенко уже надо идти ва-банк, иначе его повесят, так лучше самому повесить виновника...
11.08.2020 21:03 Відповісти
Отменить результаты выборов и голосовать до тех пор, пока не выберут того, который нравится лично Соросу и его соросятам )))
11.08.2020 22:33 Відповісти
Та ні, "слабка жінка" - це наш Клоун, а ти та інші "бабарики" - провокатори, які настоящих опозиціонерів засунули на третій план, а самі зробили "лижі".
12.08.2020 10:02 Відповісти
