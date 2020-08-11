Тіхановська у відеозверненні заявила, що "прийняла дуже важке рішення" і назвала себе "слабкою жінкою". ВІДЕО

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська записала відеозвернення, в якому заявила, що "прийняла дуже важливе рішення" і додала, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила у відеозверненні.

"Я думала, що вся ця кампанія мене сильно загартувала і надала мені стільки сил, що я витримаю все. Але, мабуть, я так і залишилася тією слабкою жінкою, якою була спочатку. Я прийняла дуже важке для себе рішення. Це рішення я прийняла абсолютно самостійно, ні друзі, ні рідні, ні штаб, ні Сергій (чоловік Тіхановської. - ред.) аж ніяк не могли на нього вплинути. Я знаю, що багато хто мене зрозуміють, багато хто мене осудять, а багато і зненавидять... Жодне життя не варте того, що зараз відбувається. Діти - це найважливіше, що є в нашому житті", - йдеться в її заяві.

