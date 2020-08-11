9 880 101
Путін заявив про реєстрацію в РФ першої у світі вакцини від коронавірусу
Президент РФ Володимир Путін повідомив, що перша у світі вакцина від коронавірусу зареєстрована в Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це він сказав на нараді з членами уряду РФ.
Путін попросив міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка розповісти про цю вакцину, але при цьому зауважив: "Хоча знаю, що вона працює досить ефективно, формує імунітет стійкий, повторюю: пройшла всі необхідні перевірки".
Топ коментарі
+41 Омерзительный
показати весь коментар11.08.2020 11:40 Відповісти Посилання
+36 MausMike
показати весь коментар11.08.2020 11:50 Відповісти Посилання
+34 Sergii Ustim
показати весь коментар11.08.2020 11:41 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
Роман Сватов
показати весь коментар21.11.2020 00:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль