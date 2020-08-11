УКР
Путін заявив про реєстрацію в РФ першої у світі вакцини від коронавірусу

Путін заявив про реєстрацію в РФ першої у світі вакцини від коронавірусу

Президент РФ Володимир Путін повідомив, що перша у світі вакцина від коронавірусу зареєстрована в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це він сказав на нараді з членами уряду РФ.

Путін попросив міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка розповісти про цю вакцину, але при цьому зауважив: "Хоча знаю, що вона працює досить ефективно, формує імунітет стійкий, повторюю: пройшла всі необхідні перевірки".

Сколько народу хотят показаться умными хохмачами... Вся ветка сплошной юмор. Юмористы - комики, в Украине за двое суток более 500 ЛЕТАЛЬНЫХ случаев. Реально смешно? А объективно? Англичане приостановили разработку вакцины, из-за двух летальных случаев от ее применения, США ЭКСТРЕННО сдают свою вакцину, она еще совсем сырая. Раша протестировала свою в 20 странах, и не последних, там Австралия, Китай, Индия, Мексика... Сегодня "Спутник" купила Венгрия, ее начинают использовать. Пока все на мази, без эксцессов. Мне не страшно, я уже переболел, и пол-года для меня это не актуально, а многим здесь советую задуматься, штука, мягко говоря неприятная.
