Путін заявив про реєстрацію в РФ першої у світі вакцини від коронавірусу

Президент РФ Володимир Путін повідомив, що перша у світі вакцина від коронавірусу зареєстрована в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це він сказав на нараді з членами уряду РФ.

Путін попросив міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка розповісти про цю вакцину, але при цьому зауважив: "Хоча знаю, що вона працює досить ефективно, формує імунітет стійкий, повторюю: пройшла всі необхідні перевірки".

