Україна не визнає російських документів Криму навіть після його деокупації, - прокурор АРК

Прокурор АР Крим Ігор Поночовний заявив, що Україна навіть після закінчення анексії Криму не визнає документів, виданих російською владою на окупованому півострові.

Про це Поночовний сказав у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми зараз скажемо, що визнаємо документи або рішення, пов'язані з правом власності, то почнеться просто безлад, оскільки багато об'єктів нерухомості в Криму були незаконно привласнені окупантами, але при цьому юридично вони належать громадянам України. Саме невизнання будь-яких юридичних документів і рішень, виданих окупаційною владою, є запорукою того, що процес анексії Криму Росією ніколи не закінчиться", - пояснює прокурор АРК.

