Україна не визнає російських документів Криму навіть після його деокупації, - прокурор АРК
Прокурор АР Крим Ігор Поночовний заявив, що Україна навіть після закінчення анексії Криму не визнає документів, виданих російською владою на окупованому півострові.
Про це Поночовний сказав у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ми зараз скажемо, що визнаємо документи або рішення, пов'язані з правом власності, то почнеться просто безлад, оскільки багато об'єктів нерухомості в Криму були незаконно привласнені окупантами, але при цьому юридично вони належать громадянам України. Саме невизнання будь-яких юридичних документів і рішень, виданих окупаційною владою, є запорукою того, що процес анексії Криму Росією ніколи не закінчиться", - пояснює прокурор АРК.
Топ коментарі
+15 Ali Hasan
показати весь коментар11.08.2020 11:55 Відповісти Посилання
+15 5 копійок
показати весь коментар11.08.2020 11:55 Відповісти Посилання
+9 Григорий Слободянок
показати весь коментар11.08.2020 12:16 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
сказали немцы, подъезжая к Польше.
26 081 квадратных километров территории Украины, удерживаемой путлом с помощью военной силы превращены в военную базу и обречены на неотвратимое и постепенное засыхание.
нести ответственность за слова несущие ущерб Украине, ущерб национальной безопасности!!!!
Напротив, нужно брать пример с рахи и обещать крымчанам золотые горы - и все документы переделают, и все кредиты/ипотеки платить не придется, и самострои моментально узаконят. А уж потом, после восстановления контроля над полуостровом, делать как правильно
ведь прошло не шесть дней а шесть лет
людям надо учиться работать или просто жить
/посоветуйте как/
ведь на домбасе и в Крыму больше 50% населения
просто попали в заложники