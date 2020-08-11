УКР
Новини
5 484 38

Україна не визнає російських документів Криму навіть після його деокупації, - прокурор АРК

Україна не визнає російських документів Криму навіть після його деокупації, - прокурор АРК

Прокурор АР Крим Ігор Поночовний заявив, що Україна навіть після закінчення анексії Криму не визнає документів, виданих російською владою на окупованому півострові.

Про це Поночовний сказав у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми зараз скажемо, що визнаємо документи або рішення, пов'язані з правом власності, то почнеться просто безлад, оскільки багато об'єктів нерухомості в Криму були незаконно привласнені окупантами, але при цьому юридично вони належать громадянам України. Саме невизнання будь-яких юридичних документів і рішень, виданих окупаційною владою, є запорукою того, що процес анексії Криму Росією ніколи не закінчиться", - пояснює прокурор АРК.

+15
На диво, але все вірно.
11.08.2020 11:55 Відповісти
+15
Украина не признает российские документы Крыма даже после его деоккупации, - прокурор АРК - Цензор.НЕТ 1078
11.08.2020 11:55 Відповісти
+9
Часть крымчан вынуждена была перейти в российское гражданство. С ними особый разговор. А понаехавших после аннексии лапотников - по Крымскому мосту в свое стойбище. Как в 1945 году судетских немцев.
11.08.2020 12:16 Відповісти
На диво, але все вірно.
11.08.2020 11:55 Відповісти
Украина не признает российские документы Крыма даже после его деоккупации, - прокурор АРК - Цензор.НЕТ 1078
11.08.2020 11:55 Відповісти
Зато продажная шкура Шмыгаль, опять поднимает вопрос о подаче воды в Крым. Твари путлеровские!!!!! Україна не визнає російських документів Криму навіть після його деокупації, - прокурор АРК - Цензор.НЕТ 5723
11.08.2020 13:00 Відповісти
Як піднімає, так і кине. Це напів-автомат. Піднімається вручну, а падає само.
11.08.2020 13:13 Відповісти
Дай то Бог. Но эти вбросы делаются постоянно. Приучают людей к этой мысли.
11.08.2020 15:17 Відповісти
Головне щоб зевлади на той момент не було...
11.08.2020 11:55 Відповісти
А по яких документах з Криму зачисляють до Українських університетів ???
11.08.2020 11:56 Відповісти
Українське свідоцтво про народження. Краще, якби не зачисляли кримчан?
11.08.2020 11:58 Відповісти
Лучше бы зачисляли по украинским документам, а если их нет то срочное восстановление документов и небольшой штраф.
11.08.2020 12:29 Відповісти
Проблема в том, что еще немного времени - и у крымских абитуриентов и свидетельств о рождении украинских не будет. Уже в следующем году в первый класс пойдут дети, которые родились не при Украине.
11.08.2020 13:23 Відповісти
Это не важно. Литва, Латвия и Эстония жили под оккупацией не одно десятилетие, метрики и другие документы у людей были советские, но это не стало препятствием для обретения свободы. Возможно, в Крыму и на Донбассе тоже понадобится вводить институт "неграждан".
11.08.2020 13:49 Відповісти
На основании документов родителей выдавать документы таким детям.
11.08.2020 14:19 Відповісти
сколько не говори "халва", во рту слаще не станет.
11.08.2020 12:02 Відповісти
..., говорили немцы чехам после Судет.
11.08.2020 12:55 Відповісти
"Земель у нас становится все больше!"
сказали немцы, подъезжая к Польше.
11.08.2020 13:09 Відповісти
Все майно забрати у власність держави і передати Міноборони для забезпечення житлом військовослужбовців.
11.08.2020 12:03 Відповісти
и пентхауз в Ялте Елены Зеленской тоже ?
11.08.2020 12:07 Відповісти
В первую очередь
11.08.2020 12:10 Відповісти
для тренировки парашютистов
11.08.2020 12:19 Відповісти
Я за то , что после оккупации всех с российскими паспортами отправить в Россию
11.08.2020 12:10 Відповісти
Часть крымчан вынуждена была перейти в российское гражданство. С ними особый разговор. А понаехавших после аннексии лапотников - по Крымскому мосту в свое стойбище. Как в 1945 году судетских немцев.
11.08.2020 12:16 Відповісти
Часть крымчан вынуждена была перейти в российское гражданство. вынуждена -- веешь ! А зачем эти русские в Крыму которые приехали при ссср или Украине ? С Калининграда все немцы уехали , так само и все русские с Крыма обязаны уехать , как и немцы , потому что они представители оккупантов, как немцы в Калининграде
11.08.2020 12:37 Відповісти
Часть крымчан вынуждена была перейти в российское гражданство. вынуждена -- врешь !
11.08.2020 12:38 Відповісти
А с чего это вдруг немцы стали оккупантами в Калининграде ? Это как бы Кёнингсберг всегда был, и жили там немцы. Совок аннексировал Восточную Пруссию после окончания войны. И именно совок и был там оккупантом.
11.08.2020 14:15 Відповісти
А Крым, кстати, был оккупирован ещё раньше - при Екатерине.
11.08.2020 14:17 Відповісти
Тихо в Крыму, токо нема воды…

26 081 квадратных километров территории Украины, удерживаемой путлом с помощью военной силы превращены в военную базу и обречены на неотвратимое и постепенное засыхание.
11.08.2020 12:24 Відповісти
Шмыгаль опять поднимает вопрос о подаче вода в Крым!!! Может уже пора
нести ответственность за слова несущие ущерб Украине, ущерб национальной безопасности!!!!
11.08.2020 13:03 Відповісти
А вроде как там при выдаче расийского паспорта нужно было сдавать украинский?
11.08.2020 12:26 Відповісти
Многие "утеряли"... Кто в матрас, кто - в подушку...
11.08.2020 12:37 Відповісти
Кто-то может и сдал, кто-то на камеру порвал, а большинство хитрожопых сохранили, потому что знаю одну из Севастополя, хвасталась украинским паспортом. Кстати она же и говорила: "А мы с землей хотели к россии присоединиться". Как бы они ездили за границу, а так получают украинский заграничный паспорт и ездят эти "бедные беженцы" за границу, используя Украину. Давно пора это безобразие было прекращать.
11.08.2020 12:40 Відповісти
Зачем ? На рашке не запрещается иметь двойное гражданство. В отличие от Украины. Поэтому сдавать украинский паспорт никто и не требовал.
11.08.2020 14:19 Відповісти
Чьорт шо делать? Придеца звонить Моне в Одессу или самому Биньямину....
11.08.2020 12:36 Відповісти
С одной стороны - это, несомненно, правильно. А с другой - до деоккупации таких заявлений делать не стоило бы. Ведь по итогу даже без кацапской пропаганды это вызовет резкое отторжение у значительной части крымчан. Причем даже у проукраинских крымских татар, которые могли за годы оккупации вступать в наследство, покупать детям жилье, строить себе дома - и естественно, все это оформлено по рашистким документам.
Напротив, нужно брать пример с рахи и обещать крымчанам золотые горы - и все документы переделают, и все кредиты/ипотеки платить не придется, и самострои моментально узаконят. А уж потом, после восстановления контроля над полуостровом, делать как правильно
11.08.2020 13:19 Відповісти
Каждый вопрос должен рассматриваться индивидуально, а у кого отторжение-мост ещё стоит-вперёд в рашку.
11.08.2020 13:46 Відповісти
поставьте себя на место кримчан
ведь прошло не шесть дней а шесть лет
людям надо учиться работать или просто жить
/посоветуйте как/
ведь на домбасе и в Крыму больше 50% населения
просто попали в заложники
11.08.2020 13:30 Відповісти
Да все адекватные люди это понимают. Жители Крыма и Донбасса - это заложники пуйла. Только тут местные тролли вовсю транслируют кремлёвскую пропаганду, шо "крым сам ушёл, по референдуму", а вовсе не оккупирован.
11.08.2020 14:21 Відповісти
В країнах Балтії є чудовий досвід який слід нам втілювати в життя на деокупованих територіях, понаїхавших за час окупації в товарні вагони та за поребрик, особам що не зберегли українські паспорти видавати документи негромадянина.
11.08.2020 15:29 Відповісти
 
 