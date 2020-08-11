УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7143 відвідувача онлайн
Новини Бюджет-2020
2 536 59

На підвищення мінімалки до 5 тис. грн потрібні 5 млрд грн: ці кошти знайдуть, можливо, за рахунок економії на обслуговуванні держборгу, - "слуга народу" Гетманцев

На підвищення мінімалки до 5 тис. грн потрібні 5 млрд грн: ці кошти знайдуть, можливо, за рахунок економії на обслуговуванні держборгу, - "слуга народу" Гетманцев

Джерела для підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн є.

Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на підвищення мінімалки потрібно 5 мільярдів гривень.

"Можливо, через економію з обслуговування державного боргу (знайдуться кошти. - Ред.). Хоча я б при дефіциті у 7,5% не говорив би про якусь економію на обслуговуванні державного боргу. Це величезні гроші, це гроші, джерела на які нам ще треба віднайти, попри 3 млрд, які ми хочемо отримати до кінця року від МВФ, Єврокомісії та Світового банку", - сказав він.

Також читайте: Рада може провести позачергову сесію 25 серпня, - "слуга народу" Гетманцев

"Таким чином джерела є, бо сума не є критичною, якщо я не помиляюся, близько 5 млрд грн на відповідне збільшення. Але знову ж таки ми маємо з вами говорити про те, що проблема держборгу та обслуговування держборгу – це серйозна проблема для нашого бюджету, і ми маємо її вирішувати шляхом проактивної боргової політики", - сказав він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає підвищення мінімальної зарплати з 4723 грн до 5000 грн уже з 1 вересня 2020 року. Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка має зрости з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021-го - до 6000 грн, з 1 липня 2021-го - до 6500 грн.

Також читайте: Зеленський вніс у Раду законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати

Автор: 

ВР (15239) держбюджет (2515) держборг (1229) мінімальна зарплата (307) Гетманцев Данило (958)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
А что там с рабочими местами, увеличением пром производства, борьбой с коррупцией, ужо фсе?
показати весь коментар
11.08.2020 12:04 Відповісти
+12
Так уже ведь "эпоха бидности" подолана, или нет?
показати весь коментар
11.08.2020 12:08 Відповісти
+9
А никто и не чесался..
показати весь коментар
11.08.2020 12:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что там с рабочими местами, увеличением пром производства, борьбой с коррупцией, ужо фсе?
показати весь коментар
11.08.2020 12:04 Відповісти
А никто и не чесался..
показати весь коментар
11.08.2020 12:06 Відповісти
Так уже ведь "эпоха бидности" подолана, или нет?
показати весь коментар
11.08.2020 12:08 Відповісти
А как на Гросю воняли, когда минималку поднимал, так тогда был рост производства, а теперь падение.
показати весь коментар
11.08.2020 12:08 Відповісти
Не знаю, как там по поводу производства, но тарифы знатно росли.
показати весь коментар
11.08.2020 12:09 Відповісти
Зайди на сайт минфина, и посмотри, лакеев нет.
показати весь коментар
11.08.2020 12:11 Відповісти
Другими словами, за рахунок ще більших боргів.
показати весь коментар
11.08.2020 12:11 Відповісти
Вот на фундаменте этих достижений и будет поднята мин. зарплата!
показати весь коментар
11.08.2020 12:23 Відповісти
Одолжат у тех, кому повысить собрались...
показати весь коментар
11.08.2020 12:05 Відповісти
Нее, схема сложнее, одолжат на западе, а проценты заплатят те кому повысят, а так же их дети и внуки...
показати весь коментар
11.08.2020 12:07 Відповісти
Так теж самі "фаберже" вид сбоку!!
Чим вони і займаються 30 років!!
))
показати весь коментар
11.08.2020 12:09 Відповісти
Этой фигнёй с повышением минималки и попереднык сильно страдал. Я так понял, что хотят выдавить больше налогов с зарплат. Только есть обратная сторона медали. Повышение минималки ухудшает конкурентоспособность экономики ведёт к сокращению рабочих мест и уходу в тень.
Можно сделать минималку 1000 евро? Да пожалста.
Такая зарплата будет у 1-2 млн украинцев. Остальные станут лишними.
Попереднык проблему решал просто. Границы открыл - мол катитесь на все четыре стороны.
Но щас и это проблематично из-за эпидемии
показати весь коментар
11.08.2020 12:17 Відповісти
Какие 5тыс. грн.? Где 4тыс.$ врачам?
показати весь коментар
11.08.2020 12:06 Відповісти
А кто вам ОБЕЩАЛ $4000 врачам?
показати весь коментар
11.08.2020 12:10 Відповісти
Значит учителям. Зеленым пофиг кого кинуть.
показати весь коментар
11.08.2020 12:34 Відповісти
Я так понимаю, что это таким как ты пофиг, по какому поводу гавна на вентилятор накинуть.
показати весь коментар
11.08.2020 12:35 Відповісти
Ну,врачи или учителя...да,давно было,запамятовал. Ну так как насчёт 4тыс.$ учителям? Или бздеть и дальше будешь.
показати весь коментар
11.08.2020 12:44 Відповісти
"бздеть" и гавнецо раскидывать - это твое занятие, а не мое.

"Ну так как насчёт 4тыс.$ учителям?"
А этот вопрос задавай тому, кто тебе ОБЕЩАЛ такую зарплату для учителей. Найдешь такого, или опять запамятовал?
показати весь коментар
11.08.2020 12:49 Відповісти
Сергей Бабак и Александр чубатенко. Я им и задал вопрос через сайт. Может прочтут. А ты пришел и воняешь. Пшел,мусор.
показати весь коментар
11.08.2020 12:57 Відповісти
Воняешь тут именно ты. У тебя, как я понял, работа такая - вонять и гавно на вентилятор набрасывать.

Чубатенко, который озвучивал сей бред - не у власти. И за тот бред, на сколько я помню, у Зели извинились еще до выборов и в предвыборную программу Зели это не попало.
показати весь коментар
11.08.2020 13:06 Відповісти
Это звучало? Звучало. Зеля гривой махал-махал. Что ты здесь чешешь тогда,гниль?
показати весь коментар
11.08.2020 13:12 Відповісти
Ну так Зе вообще ничего не ОБЕЩАЛ в том то и красота развода ЛОХов!
ЛОХи сами, про просьбе Зе, написали предвыборные обещания, сами в них поверили, а он потом сказал, что это просто пожелания большинство которых невозможно выполнить в принципе!
По поводу 4000 врачам - это был предвыборный ролик с участием Клоуна, в котором обсуждали, что мол все посчитали - будет 4000 баксов зарплата и для этого все навсего достаточно раскулачить 1 олигарха. Клоун с умным видом сидел и поддакивал. Да, он не не сказал слова "обещаю 4000 баксов врачам", но нужно понимать, что это предвыборный ролик, т.е. ролик с обещанием
показати весь коментар
11.08.2020 12:40 Відповісти
"Зе вообще ничего не ОБЕЩАЛ"

Разве? По-моему вы опять лжете. У Зели была официальная предвыборная программа, в которой изложен перечень его обещаний.
показати весь коментар
11.08.2020 12:51 Відповісти
Опять лгу?! А что вы меня уже ловили на лжи?!
https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2170493626534335/?t=81

А теперь найдите видео, где он конкретно говорит "я обещаю....". Такие видео на самом деле есть, но там общие фразы типа "Я обещаю, что никого не подведу", "Я обещаю мы все сделаем"...И еще помнится обещал уйти если нарушит закон!

Все что было "наобещано" за предвыборную компанию, формально обещал не он а его "доверенные лица", причем байкерам могли обещать убрать ограничения скорости, а пешеходам что ужесточат скоростной режим, а толпа (ЛОХи) воспринимали это как личные обещания Клоуна
показати весь коментар
11.08.2020 14:06 Відповісти
ойц, а шо, в фонде борьбы с ковидом уже ничего лишнего не осталось?...
показати весь коментар
11.08.2020 12:06 Відповісти
Все потратили на бесплатные маски для населения...
показати весь коментар
11.08.2020 12:10 Відповісти
На добудову дороги пішло, тільки попередникам 1 км обходився в 1 млн, а теперішнім уже 3 млн.
показати весь коментар
11.08.2020 12:14 Відповісти
так попередники ж были барыгами и воровали нечестно, а эти - хорошие ребята с новыми лицами, они воруют честно и прозоро - они ж не барыги какие то!
показати весь коментар
11.08.2020 12:42 Відповісти
Так строительство дорог должно было идти через тендеры, что гарантировало меньшую стоимость и отсутствие коррупции....А эти "крепкие хозяйственники" и диджитализаторы, прогнали бабло через "фонд борьбы с ковидом" с ручным управлением, без тендеров, без конкуренции, нужным людям по нужным ценам....И бабло в караман и пиар Колоуну - великому строителю пирамид
показати весь коментар
11.08.2020 12:46 Відповісти
5 млрд грн для України не великі гроші, але їх теж треба заробити. Тому зевладі треба було думати перед тим, як ламати підприємства, які давали податки.
показати весь коментар
11.08.2020 12:08 Відповісти
"Что вы? Что вы? Мы молодые, энергичные! Мы наш мы новый мир построим!... Мы сначала сломаем, а потом будем думать, что и как строить."
показати весь коментар
11.08.2020 12:17 Відповісти
Весь мир насилья мы разрушим До основанья, а затем Мы наш, мы новый мир построим - Кто был ничем, тот станет всем (с)
показати весь коментар
11.08.2020 12:22 Відповісти
И у Вас хорошая память, Али!
показати весь коментар
11.08.2020 12:41 Відповісти
Смысл минималку поднимать, если даже текущую не везде платят? Вот сейчас в одном из дет. садов Киева (Дарницкий район) ищут медсестру, которая будет следить за питанием детей. ЗП - 3000 тыс. грн. Это вообще адекватно?
показати весь коментар
11.08.2020 12:09 Відповісти
Сократить пенсии бюрократии - сделать их минимальными и вуаля! Почти 29 лет Украина в коррупции, казнокрадстве, в олигархах-паразитах, в оборотнях в погонах и мантиях, в продажных и алчных политиках... зато пенсии у чиновников в несколько раз, а то и в десятки раз привышают прожиточный минимум который ещё нужно заработать. Доколе?!
показати весь коментар
11.08.2020 12:09 Відповісти
Лукавит.
Налоги, которые платят ФОПы тоже привязаны к минималке. Выше минималка - больше налогов.
На многих фирмах сотрудникам официально платят минималку, остальное - в конверте - повышение минималки - увеличит размер налога.
Так что, при повышении минималки, бюджет государства не особенно страдает, скорее наоборот.
показати весь коментар
11.08.2020 12:09 Відповісти
Экономия на обслуживании госдолга? Тоесть чувачки решили не платить проценты по долгам или просить их отсрочки? Мдааа.. пацаны, а вы круто "зробылы всих разом"(С)...
показати весь коментар
11.08.2020 12:09 Відповісти
Я б вообще МВФ ничего не платил, а открыл бы на них уголовное дело за геноцид украинскеого народа.
показати весь коментар
11.08.2020 12:23 Відповісти
Найдут, за счет отскоков от минималки 5000 и, как результат уменьшение субсидий и социальной помощи.
показати весь коментар
11.08.2020 12:11 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25434789.html Такие борды появились в Киеве

На підвищення мінімалки до 5 тис. грн потрібні 5 млрд грн: ці кошти знайдуть, можливо, за рахунок економії на обслуговуванні держборгу, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1830

Намекают на Верещук, хотя почему "намекают" - вполне узнаваемо
показати весь коментар
11.08.2020 12:12 Відповісти
Верещук кондовая рагулька - типичная!
показати весь коментар
11.08.2020 12:24 Відповісти
за счет экономии на обслуживании госдолга

Т.е. всех, кому я должен, я прощаю. Дефолтом попахивает. Разве что, сэкономят на обслуживании внутреннего госдолга - заморозят выплаты долгов по зарплате, пособий, заморозят долги по уже поставленным товарам/выполненным услугам (например, восстановленным дорогам, построенным детским садикам).
показати весь коментар
11.08.2020 12:12 Відповісти
Для того мафиози Беня и привел, и держит во власти аферистов-лотерейщиков Гетманцевых.
показати весь коментар
11.08.2020 12:17 Відповісти
И оно думает, что поднятие зп до 5 тыс. поднимет его рейтинг??? Ну, поднимет (может быть!) на месяц, но потом всё равно -- обвиснет.
Эта девушка не так работает!
показати весь коментар
11.08.2020 12:15 Відповісти
За червень Зеленський збільшив державний борг з 82 міліардів доларів до 85 міліардів. Позичити ще 5 міліардів гривень для нього не проблема. Українці потім віддадуть.
показати весь коментар
11.08.2020 12:21 Відповісти
Та не потрібно сильно думати, де вони мають шукати ці гроші. Все дуже просто - станок, який друкує гривню. Вирішує тільки він, і вже почав, бо ціни на все пішли вгору. Це криворізька економіка.
показати весь коментар
11.08.2020 12:24 Відповісти
Как говорил Попандопуло ,- бери ,я ещё себе нарисую! Чего тока мелочатся ? Давай сразу по 10 000. Мы помним спички по тыще купонов.
показати весь коментар
11.08.2020 12:27 Відповісти
Блазень таким образом отмазывает пятую колонну беса путлера, место предателя гетманца на нарах, надеюсь они оба скоро булут на нарах.
показати весь коментар
11.08.2020 12:41 Відповісти
На підвищення мінімалки до 5 тис. грн потрібні 5 млрд грн: ці кошти знайдуть, можливо, за рахунок економії на обслуговуванні держборгу, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6144

...
показати весь коментар
11.08.2020 12:52 Відповісти
гроши не должны искать
гроши нужно зарабатывать
повышаются поступления в казну
тогда и повышают расходы
а так это просто инфляция
ничего она не принесёт
пока собиретесь цены поднимут
а пенсионеры в не знаю как выразиться
показати весь коментар
11.08.2020 13:10 Відповісти
ах, так они делают вид, что это ОНИ будут платить!!! зашибись )))
показати весь коментар
11.08.2020 13:17 Відповісти
Повышение размера МЗП автоматически повышает:
ЕСВ для предпринимателей и самозанятых лиц
Ставки единого налога
Налог на недвижимость
Сбор за парковку авто
Транспортный налог
Минимальный размер алиментов
Плату за выдачу лицензий
Плата за админ услуги
Госпошлину
Судебный сбор
Штрафы в нескольких отраслях
Налоговые штрафы
список неполный...
показати весь коментар
11.08.2020 13:18 Відповісти
Та забийте ви на той держборг! Піднімайте мінімалку! З такими керівниками скоро на ту мінімалку в 5000 грн. можна буде купити не більше 20 $.
показати весь коментар
11.08.2020 13:52 Відповісти
Экономисты,хреновые! Открываете ворк.юа или работа юа и смотрите какую зп там предлагают по вакансиям. Вот вам и минималка.а то что потом платят половину в конверте ну это вопрос к компетентным органам. Просто никто не будет даже расматривать обьявление на зп в 5000 грн
показати весь коментар
11.08.2020 14:11 Відповісти
В тій "Слузі" є тось з бухгалтерів? При підвищенні мінімалки майже автоматично мають перераховуватись і всі інші оклади, так як вони прив'язуються до мінімальних. На всі ці підвищення гроші є?
показати весь коментар
11.08.2020 14:43 Відповісти
Интересно что это значит "экономия обслуживания госдолга"? Не платить по долгам? Ничего не скажешь, мудрое решение, особенно если они тут же намереваются взять в долг еще 3 млрд.
показати весь коментар
11.08.2020 14:44 Відповісти
И вообще, повышать минималку за счет новых долгов? Я хоть не экономист, но ничего тупее еще не видел.
показати весь коментар
11.08.2020 14:46 Відповісти
Самое главное в этой фразе ,великого экономиста ВОЗМОЖНО! Сделайте вывод .денег нет,будут опять печатать фантики!
показати весь коментар
11.08.2020 16:09 Відповісти
 
 