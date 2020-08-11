На підвищення мінімалки до 5 тис. грн потрібні 5 млрд грн: ці кошти знайдуть, можливо, за рахунок економії на обслуговуванні держборгу, - "слуга народу" Гетманцев
Джерела для підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн є.
Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, на підвищення мінімалки потрібно 5 мільярдів гривень.
"Можливо, через економію з обслуговування державного боргу (знайдуться кошти. - Ред.). Хоча я б при дефіциті у 7,5% не говорив би про якусь економію на обслуговуванні державного боргу. Це величезні гроші, це гроші, джерела на які нам ще треба віднайти, попри 3 млрд, які ми хочемо отримати до кінця року від МВФ, Єврокомісії та Світового банку", - сказав він.
"Таким чином джерела є, бо сума не є критичною, якщо я не помиляюся, близько 5 млрд грн на відповідне збільшення. Але знову ж таки ми маємо з вами говорити про те, що проблема держборгу та обслуговування держборгу – це серйозна проблема для нашого бюджету, і ми маємо її вирішувати шляхом проактивної боргової політики", - сказав він.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає підвищення мінімальної зарплати з 4723 грн до 5000 грн уже з 1 вересня 2020 року. Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка має зрости з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021-го - до 6000 грн, з 1 липня 2021-го - до 6500 грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чим вони і займаються 30 років!!
))
Можно сделать минималку 1000 евро? Да пожалста.
Такая зарплата будет у 1-2 млн украинцев. Остальные станут лишними.
Попереднык проблему решал просто. Границы открыл - мол катитесь на все четыре стороны.
Но щас и это проблематично из-за эпидемии
"Ну так как насчёт 4тыс.$ учителям?"
А этот вопрос задавай тому, кто тебе ОБЕЩАЛ такую зарплату для учителей. Найдешь такого, или опять запамятовал?
Чубатенко, который озвучивал сей бред - не у власти. И за тот бред, на сколько я помню, у Зели извинились еще до выборов и в предвыборную программу Зели это не попало.
ЛОХи сами, про просьбе Зе, написали предвыборные обещания, сами в них поверили, а он потом сказал, что это просто пожелания большинство которых невозможно выполнить в принципе!
По поводу 4000 врачам - это был предвыборный ролик с участием Клоуна, в котором обсуждали, что мол все посчитали - будет 4000 баксов зарплата и для этого все навсего достаточно раскулачить 1 олигарха. Клоун с умным видом сидел и поддакивал. Да, он не не сказал слова "обещаю 4000 баксов врачам", но нужно понимать, что это предвыборный ролик, т.е. ролик с обещанием
Разве? По-моему вы опять лжете. У Зели была официальная предвыборная программа, в которой изложен перечень его обещаний.
https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2170493626534335/?t=81
А теперь найдите видео, где он конкретно говорит "я обещаю....". Такие видео на самом деле есть, но там общие фразы типа "Я обещаю, что никого не подведу", "Я обещаю мы все сделаем"...И еще помнится обещал уйти если нарушит закон!
Все что было "наобещано" за предвыборную компанию, формально обещал не он а его "доверенные лица", причем байкерам могли обещать убрать ограничения скорости, а пешеходам что ужесточат скоростной режим, а толпа (ЛОХи) воспринимали это как личные обещания Клоуна
Налоги, которые платят ФОПы тоже привязаны к минималке. Выше минималка - больше налогов.
На многих фирмах сотрудникам официально платят минималку, остальное - в конверте - повышение минималки - увеличит размер налога.
Так что, при повышении минималки, бюджет государства не особенно страдает, скорее наоборот.
Намекают на Верещук, хотя почему "намекают" - вполне узнаваемо
Т.е. всех, кому я должен, я прощаю. Дефолтом попахивает. Разве что, сэкономят на обслуживании внутреннего госдолга - заморозят выплаты долгов по зарплате, пособий, заморозят долги по уже поставленным товарам/выполненным услугам (например, восстановленным дорогам, построенным детским садикам).
Эта девушка не так работает!
...
гроши нужно зарабатывать
повышаются поступления в казну
тогда и повышают расходы
а так это просто инфляция
ничего она не принесёт
пока собиретесь цены поднимут
а пенсионеры в не знаю как выразиться
ЕСВ для предпринимателей и самозанятых лиц
Ставки единого налога
Налог на недвижимость
Сбор за парковку авто
Транспортный налог
Минимальный размер алиментов
Плату за выдачу лицензий
Плата за админ услуги
Госпошлину
Судебный сбор
Штрафы в нескольких отраслях
Налоговые штрафы
список неполный...