На підвищення мінімалки до 5 тис. грн потрібні 5 млрд грн: ці кошти знайдуть, можливо, за рахунок економії на обслуговуванні держборгу, - "слуга народу" Гетманцев

Джерела для підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн є.

Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на підвищення мінімалки потрібно 5 мільярдів гривень.

"Можливо, через економію з обслуговування державного боргу (знайдуться кошти. - Ред.). Хоча я б при дефіциті у 7,5% не говорив би про якусь економію на обслуговуванні державного боргу. Це величезні гроші, це гроші, джерела на які нам ще треба віднайти, попри 3 млрд, які ми хочемо отримати до кінця року від МВФ, Єврокомісії та Світового банку", - сказав він.

"Таким чином джерела є, бо сума не є критичною, якщо я не помиляюся, близько 5 млрд грн на відповідне збільшення. Але знову ж таки ми маємо з вами говорити про те, що проблема держборгу та обслуговування держборгу – це серйозна проблема для нашого бюджету, і ми маємо її вирішувати шляхом проактивної боргової політики", - сказав він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає підвищення мінімальної зарплати з 4723 грн до 5000 грн уже з 1 вересня 2020 року. Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка має зрости з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021-го - до 6000 грн, з 1 липня 2021-го - до 6500 грн.

