Під час протестів у Мінську зникли і постраждали кілька журналістів, - ЗМІ
Під час масових протестів у Білорусі після президентських виборів кілька журналістів припинили виходити на зв'язок.
Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ
Так, уже більш ніж добу не можуть зв'язатися з журналістом "Медузи" Максимом Солоповим. Він був затриманий у Мінську ввечері в неділю і, за словами колег, сильно побитий. Де він перебуває зараз, невідомо. Адвокат "Правозащиты Открытки" Антон Гашинський припускає, що Солопов у СІЗО в Жодіно. Інформації від правоохоронних органів Білорусі про Солопова немає.
Також із вечора понеділка зник зв'язок з фотокореспондентом МІА "Россия сегодня" Іллею Піталевим. Минулої ночі було затримано головного редактора білоруського видання "Наша Нива" Єгора Мартиновича. Він встиг надіслати колегам сигнал SOS. Після цього зв'язок з ним зник.
У понеділок кореспондентка "Нашої Ниви" Наталія Лубневська, яка висвітлювала протести в Мінську, була поранена гумовою кулею в коліно. Журналістку довелося госпіталізувати.
"МБХ медиа" повідомляє, що постраждав кореспондент видання Олександр Скрильніков: його зачепила світлошумова граната.
Затримані в Мінську в неділю російські журналісти Антон Старков, Дмитро Ласенко, а також засновник проєкту WarGonzo Семен Пегов звільнені. Про це повідомив посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев.
9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
