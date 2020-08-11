УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7143 відвідувача онлайн
Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
1 599 6

Під час протестів у Мінську зникли і постраждали кілька журналістів, - ЗМІ

Під час протестів у Мінську зникли і постраждали кілька журналістів, - ЗМІ

Під час масових протестів у Білорусі після президентських виборів кілька журналістів припинили виходити на зв'язок.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ

Так, уже більш ніж добу не можуть зв'язатися з журналістом "Медузи" Максимом Солоповим. Він був затриманий у Мінську ввечері в неділю і, за словами колег, сильно побитий. Де він перебуває зараз, невідомо. Адвокат "Правозащиты Открытки" Антон Гашинський припускає, що Солопов у СІЗО в Жодіно. Інформації від правоохоронних органів Білорусі про Солопова немає.

Також із вечора понеділка зник зв'язок з фотокореспондентом МІА "Россия сегодня" Іллею Піталевим. Минулої ночі було затримано головного редактора білоруського видання "Наша Нива" Єгора Мартиновича. Він встиг надіслати колегам сигнал SOS. Після цього зв'язок з ним зник.

У понеділок кореспондентка "Нашої Ниви" Наталія Лубневська, яка висвітлювала протести в Мінську, була поранена гумовою кулею в коліно. Журналістку довелося госпіталізувати.

"МБХ медиа" повідомляє, що постраждав кореспондент видання Олександр Скрильніков: його зачепила світлошумова граната.

Затримані в Мінську в неділю російські журналісти Антон Старков, Дмитро Ласенко, а також засновник проєкту WarGonzo Семен Пегов звільнені. Про це повідомив посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лідер "Бумбоксу" Хливнюк підтримав протести в Білорусі й закликав артистів не мовчати: "Згадайте, чия була кров на Майдані". ВІДЕО

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Автор: 

Білорусь (8085) вибори (6755) Лукашенко Олександр (2695) репресії (1629) Тіхановська Світлана (389)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хм, а почему Вава молчит? Ждет кто победит?
показати весь коментар
11.08.2020 12:16 Відповісти
вова и за Хабаровск молчит ....
наверно вещи собирает перед большим шухером !
показати весь коментар
11.08.2020 12:30 Відповісти
Все эти протесты "сделаны" кацапами и режиссеров ищите в Мордоре...Можно сколько угодно спорить о причинах протестов,но реально эти протесты "взлелеяла" именно путинская Россия...
показати весь коментар
11.08.2020 12:23 Відповісти
Під час протестів у Мінську зникли і постраждали кілька журналістів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5765

Нічого вам не нагадує ? ? ?
Або знайдіть відмінності.
Гебня геть лінується креативить....

Під час протестів у Мінську зникли і постраждали кілька журналістів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9219
показати весь коментар
11.08.2020 12:28 Відповісти
Я так бачу кількість «експертів» по Білорусі різко зросла.
Прямо всі знають, що краще і як треба.
Може це не у нас 73% проголосувало за клоуна ????????????????
показати весь коментар
11.08.2020 12:43 Відповісти
в беларуси под Минском есть завод где производят огромные машины ,,белаз,, я думаю 2-3 таких машины могли бы полностью поменять историческое развитие беларуси...
показати весь коментар
11.08.2020 18:22 Відповісти
 
 