Невідомий встановив "розтяжку" в гаражі судді на Івано-Франківщині: за фактом замаху відкрито кримінальне провадження, - поліція

Поліцейські Івано-Франківської області відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на життя судді. Проводиться комплекс оперативно-розшукових і слідчих дій, спрямованих на встановлення зловмисника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

"10 серпня о 9:29 до тисменицьких поліцейських надійшло повідомлення від мешканця с. Підпечери, що ним, під час відкриття гаражних ролетів, виявлено предмет, схожий на гранату. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що вночі з 9 на 10 серпня невідома особа встановила перед гаражем так звану "розтяжку". Йдеться про гранату типу "Ф-1", яка мала вибухнути під час відкриття гаражних ролетів, але під час відкриття вибуховий пристрій не здетонував. Правоохоронці оглянули місце події і прилеглу до будинку територію. Призначено низку експертиз", - йдеться в повідомленні.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 379 (Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя) Кримінального кодексу України.

Невідомий встановив розтяжку в гаражі судді на Івано-Франківщині: за фактом замаху відкрито кримінальне провадження, - поліція 01

Проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителя Рівного Пустинського, який називає себе ексбійцем "Французького легіону", судитимуть за замах на рівненського суддю Денисюка

Невідомий встановив розтяжку в гаражі судді на Івано-Франківщині: за фактом замаху відкрито кримінальне провадження, - поліція 02
Фото: сайт поліції

Автор: 

замах (574) Нацполіція (15514) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) суддя (1608) Івано-Франківська область (989)
Топ коментарі
+23
Давно пора, кому растяжку на дверь, кому затяжку на шею.
11.08.2020 12:21 Відповісти
+20
Судьи на втором месте по омерзительности, после зели и зебилов.
11.08.2020 12:22 Відповісти
+19
Неплохая такая хижина у судьи, однозначно законно заработал
11.08.2020 12:22 Відповісти
Давно пора, кому растяжку на дверь, кому затяжку на шею.
11.08.2020 12:21 Відповісти
вони цього цілком заслуговують...
11.08.2020 12:22 Відповісти
Судьи на втором месте по омерзительности, после зели и зебилов.
11.08.2020 12:22 Відповісти
Неплохая такая хижина у судьи, однозначно законно заработал
11.08.2020 12:22 Відповісти
Орден герою
11.08.2020 12:23 Відповісти
влада не хоче робити реформу судової системи - народ зробить
11.08.2020 12:23 Відповісти
Хорошо шо не на вилле на Гаваях прицепил то...., а тут - ой, сгорел бы дом, 1% от "активов"(вместе с коллекцией картин и прочего)
11.08.2020 12:25 Відповісти
сезон охоты на уток и судей в нынешнем сезоне открыт
11.08.2020 12:27 Відповісти
Всё по уму, но лажа всё же вышла.
11.08.2020 12:28 Відповісти
Неизвестный Герой! Слава Героям!
11.08.2020 12:28 Відповісти
Суддів на мило.
11.08.2020 12:28 Відповісти
так не можна-пожуть постраждати невинні люди
Тільки на гилляку
11.08.2020 12:29 Відповісти
В гаражі суді невинні люди? Звідки?
11.08.2020 12:31 Відповісти
Це в суді такий гаражик? Чесний схоже суддя, на одна зарплату живе.
11.08.2020 12:30 Відповісти
Переквалицировать нужно на "Покушение на нормальный стул судьи... и так далее..."
11.08.2020 12:32 Відповісти
Ведь не взорвалась! А безрукому по шее надавать хорошо...
11.08.2020 12:33 Відповісти
Помирает украинец, исповедует его поп.

- Какие грехи на тебе сын мой?
- В 2020 году, я судье в гараже растяжку поставил.
- Я же тебя за грехи спрашивал, сын мой, а не о добрых делах.
11.08.2020 12:33 Відповісти
Интересно, а какая "тачка" была в гараже у судьи, и сколько у него гаражей? Это может многое объяснить... Может потенциальная "жертва" будет выглядеть тогда в ином свете...
11.08.2020 12:41 Відповісти
наверное - предупреждение...
ибо если б захотели...то...
11.08.2020 12:44 Відповісти
профан. кто ж так растяжки ставит?
11.08.2020 12:48 Відповісти
Странные законы в украине - когда какой то вооруженный конфликт,то это почему то хулиганство,а когда у судьи растяжка (подозреваю,что заслужено),то вдруг покушение сразу.Какой то разрыв шаблона,а не законодательство.Сделайте лучше как в Штатах,чтобы одинаково для всех
11.08.2020 12:50 Відповісти
Це в "правоохоронців" перенос негативної події на себе, тому й такий розрив шаблонів і сфінктерів.
11.08.2020 13:20 Відповісти
Судді- читайте, що про вас люди думають.
11.08.2020 12:52 Відповісти
Ніколи їм, вони сам на сам в "совєщатєльной комнатє" совєщаються... А потім посівать йдуть Бенджамінами Франклінами...
11.08.2020 13:22 Відповісти
Виходячи із коментів, у наших "суддів" репутація гірше шлюх.
Ніхто навіть не припустив можливості "помсти за законне рішення".
11.08.2020 12:52 Відповісти
Це любов народна, шана, за правосуддя, справедливість і безкорисність.
11.08.2020 13:23 Відповісти
Народна люстрація продажних в дії.
11.08.2020 13:15 Відповісти
Каждому украинскому судье ,по растяжек, это будет настоящая реформа судовой системы 😡
11.08.2020 13:26 Відповісти
Корумпованих суддів необхідно знищувати фізично в повному складі родини бо вся родина стаких суддів живе з сліз і горя українців. Не жалійте суддів, їх дітей, батьків і прихвостнів - їх давно чекає в пеклі Сатана.
11.08.2020 13:43 Відповісти
начал за страну, а закончил за того кто убил 12 человек, по просьбе Боба, который убил - миллионы.
бред же? слово Косподу мы не верим в Зевса(но Он убил тоже мало)
11.08.2020 14:02 Відповісти
Корумповане падло виховує таке ж саме падло... Винятки бувають надзвичайно рідко але ... "Бог своїх відбере".
11.08.2020 14:08 Відповісти
А у пересичного оформили бы как добровольную выдачу гранаты...)))
11.08.2020 17:09 Відповісти
Бедолага судья: ни за что и ни про что - растяжку в гараже.
Наверное, слишком принципиальный и честный!
11.08.2020 17:28 Відповісти
сезон люстрации на мразей в мантиях открыт )))
видать гнида судейская уже че то на колядовала.
сколько же говна судейского надо еще люстрировать)))
11.08.2020 17:36 Відповісти
а не сработала розтяжка , потому что граната оказалась не той системы)))
но судья видать круто наложил в штаны. будет знать урод как гадить народу в душу.))
11.08.2020 17:52 Відповісти
пора уже и этих тварей мочить, и желательно начинать с пещерного суда, ну и так далее по Киеву и далее, далее!
11.08.2020 18:09 Відповісти
да, судя по комментам, наш народ ООООООООчень любит судейскую отреХвормированную мразоту!
11.08.2020 18:14 Відповісти
Судебная реформа стартовала!
11.08.2020 19:14 Відповісти
другий раз без помилок
11.08.2020 19:20 Відповісти
другий раз без помилок
11.08.2020 19:21 Відповісти
другий раз без помилок
11.08.2020 19:30 Відповісти
 
 