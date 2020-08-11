Невідомий встановив "розтяжку" в гаражі судді на Івано-Франківщині: за фактом замаху відкрито кримінальне провадження, - поліція
Поліцейські Івано-Франківської області відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на життя судді. Проводиться комплекс оперативно-розшукових і слідчих дій, спрямованих на встановлення зловмисника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.
"10 серпня о 9:29 до тисменицьких поліцейських надійшло повідомлення від мешканця с. Підпечери, що ним, під час відкриття гаражних ролетів, виявлено предмет, схожий на гранату. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що вночі з 9 на 10 серпня невідома особа встановила перед гаражем так звану "розтяжку". Йдеться про гранату типу "Ф-1", яка мала вибухнути під час відкриття гаражних ролетів, але під час відкриття вибуховий пристрій не здетонував. Правоохоронці оглянули місце події і прилеглу до будинку територію. Призначено низку експертиз", - йдеться в повідомленні.
Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 379 (Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя) Кримінального кодексу України.
Проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення.
