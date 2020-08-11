УКР
Ціна на яйця зростає через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж

Голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко заявив, що тиск НАБУ на агрохолдинг Олега Бахматюка може викликати коливання цін на курячі яйця в Україні.

Про це, як повідомляють Українські новини, Олексій Дорошенко заявив в інтерв'ю "Голос.UA". 

Різке підвищення ціни на яйця відбувається з кількох причин, в тому числі через те, що в Україні тривалий час яйця коштували дешевше їхньої собівартості, і компанії працювали собі в збиток, вважає голова Асоціації постачальників торговельних мереж. Прогнозуючи подальше зростання цін, Дорошенко заявив, що однією з причин таких коливань є дії НАБУ проти агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, найбільшого виробника яєць.

"Якщо подивитися судові хроніки, то побачимо, що Бахматюк сперечається з НАБУ щодо закриття справ проти свого агрохолдингу. А його агрохолдинг - найбільший виробник яєць в Україні. Відповідно, в залежності від розвитку цих судових справ може складатися ціна в Україні на куряче яйце. Здавалося б, де суд, а де куряче яйце ... ", - вважає Олексій Дорошенко.

Нагадаємо, що справа НАБУ проти Писарука і Бахматюка, яка була з порушеннями повторно відкрита в 2019 році, стосується отримання рефінансування від НБУ VAB банком бізнесмена. Офіційні висновки експертиз, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ колишньому керівництву і ексвласнику банку. Крім того, сам Олег Бахматюк неодноразово пропонував державі погасити заборгованість банку, виведеного з ринку рішенням НБУ, але відповіді поки не отримав.

ціни (4224) яйце (189) Бахматюк Олег (295)
+14
"что в Украине длительное время яйца стоили дешевле их себестоимости, и компании работали себе в убыток", - ну ничего себе, прям благодетели, себе в убыток работали. Совсем людей за дураков считает?
11.08.2020 12:58 Відповісти
+13
резкое повышение на гречку бо не уродило
резкое повышения на яйца бо зебики влезли корявыми рученками
кушай.те не обляпайтесь
11.08.2020 12:55 Відповісти
+9
куриным феодалам НАБУ цены поднимает?! Барыжные бахматюки с писяруками и косюками решили Украину и НАБУ шантажировать ценами на свои сраные яйца?! Которые в США дешевле чем в Украине! Куда деньги дели, барыжные твари?!
11.08.2020 13:01 Відповісти
Теперя яйка будут давленныя...
😥
11.08.2020 12:56 Відповісти
ну шо, зелебобики?? как вам?? лох должен страдать!
11.08.2020 12:56 Відповісти
А куда исчезли свидетели секты полвареника и дорогого борщевого набора? Повыздыхали все? Или языки в зад позасовывали?

11.08.2020 13:22 Відповісти
там же, де й тарифного геноциду та 85% перемоги ТЮлі...
11.08.2020 14:02 Відповісти
во всех сферах государства народ выступает как заложник или жертвенная овца
11.08.2020 12:57 Відповісти
класний нік-нейм... римується легко
11.08.2020 14:05 Відповісти
11.08.2020 12:59 Відповісти
Петин "партнёр" отрабатывает бабло полученное в виде миллиардных дотаций. И ты вместе с ними.
11.08.2020 13:07 Відповісти
Ага, а зайдешь на рынок или в магазины, а там сплошные "Петины партнеры" цены отрабатывают. Судя по ценам, складывается стойкое такое ощущение, что у нас выращивают исключительно бананы. А все остальное завозят с Антарктиды.
11.08.2020 13:12 Відповісти
слышь "разработчик маячков". ты совсем дебил или специально притворяешься?
11.08.2020 13:13 Відповісти
А что не так я сказал? Разве агрохолдинг Олега Бахматюка не получал миллиардные дотации ? Резве ты не защишаешь нынешнее повышение цен агрохолдингом приписываея это к "достижениям" нынешней власти ?
11.08.2020 13:32 Відповісти
а можно подробнее про "дотации"? с ссылками. только не на мамкиных расследователей. а например на документы кабмина где четко указан получатель дотаций. и еще - подтверждение "партнерства" бахматюка и порошенко тоже очень хочется увидеть
11.08.2020 13:36 Відповісти
Хочешь про дотации Бахматюку. Без проблем. Открывай по очереди файлы. Ищи по слову "авангврд", ну там дочерние предприятия агрохолдинга, слажуй все цифры. http://sfs.gov.ua/diyalnist-/rezalt/293962.html для примера то что рядом со мной.. ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "ПТАХОГОСПОДАРСТВО "ЧОРНОБАЇВСЬКЕ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД" -> 27983359,4 грн.
11.08.2020 15:23 Відповісти
не не не. я не просил тебя дать мне отчеты из налоговой. я просил тебя дать документы кабмина о распределении дотаций не по направлениям сельхоз.деятельности а по конкретным фирмам получателям.
потому как то что ты пишешь - манипуляция. действительно предусмотрены были дотации (как во всем мире). Но они были предусмотрены по направлениям (животноводство, молочная промышленность, сельхоз продукция и т.п.) и распределялись в пропорции к доле рынка по предприятиям. если у бахматюка например 60 % рынка животноводства то он получил 60 % предусмотренной суммы выделенной кабмином на животноводство. Знаешь в чем разница? если сегодня кабмин выделит дотации "разработчикам gps-маячков" то ты получишь столько, сколько ты лично занимаешь долю на рынке. А если завтра появится более мощный игрок - получит он. В этом разница. Кстати, бахматюк всего лишь второй по сумме дотаций (400 млн в год). На первом месте Косюк (1600 млн в год)
Ціна на яйця зростає через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж - Цензор.НЕТ 4317
11.08.2020 15:52 Відповісти
А шо ж ты такой требовательное к источникам документов постишь картинку "желтой пресы" ? Да и пользуясь твоим 80 - это 100, то 400 за два года это "льярд" дотаций.
11.08.2020 16:14 Відповісти
"лига нет" - желтая пресса? оригинально
да, за два года бахматюк получил почти лярд дотаций. косюк получил 3.2 лярда дотаций. и что? кстати, а ты в курсе что же это за программа "квазиаккумуляция НДС"?
11.08.2020 16:27 Відповісти
Есть только одно маленькое но. Цены на яйца растут именно сейчас. И далеко не на одни яйца. И это именно "достижения" нынешней власти, которая уже год, как "успешно" гробит экономику.
11.08.2020 13:37 Відповісти
а при реформаторе педро цены падали? или каждый новый поход в магазин приносил новые цены ?
показати весь коментар
Цены сравним, или шибко боязно? Допустим картофель

Ціна на яйця зростає через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж - Цензор.НЕТ 8777
11.08.2020 15:18 Відповісти
Разговаривала со знакомой работает в компании по производству ортопедических матрасов с 15 августа + 15% к цене. Вчера покупала кофе в зернах +15% ( цены знаю наизусть, повышение очень бросается в глаза)
Так что готовьтесь к «зважені і щасливі» в домашних условиях 🤣
11.08.2020 13:00 Відповісти
Хорошее кофе дорожает на глазах.
11.08.2020 16:05 Відповісти
у меня при клятом барыге средний чек в магазе был 200 грн, сейчас приближается к 500
я конечно могу себе позволить, но почему если конец эпохи бедности
11.08.2020 13:00 Відповісти
Да ладно, прям за год в 2,5 раза? Это как вас так получается? Жрать больше стали?
11.08.2020 13:02 Відповісти
нет, жрать стал меньше, но фрукты летом по почти 100 грн это в новинку
11.08.2020 13:04 Відповісти
Аж интерестно стало. Шо ж это такое ты покупал по "пости 100 грн." с фруктов ?
11.08.2020 13:08 Відповісти
фрукты не такие доорогие. но я не помню чтобы яблоки были 50 грн в сезон
а вот ягода - 80 грн черешня в сезон. круто да?
11.08.2020 13:19 Відповісти
Да. Я на юге живу. Но блин и близко до 100 ничего не было. И это что за арифметика такая , 50 "близко до 100" ? И яблоки в "сезон яблук" были по 8-15 грн. Весной как всегда подорожали. Осенью опять цена упадёт.
11.08.2020 13:28 Відповісти
перец салатный парниковый еще в июне был 98 грн кг
11.08.2020 13:37 Відповісти
Да ты мичурин, фрукту "перец салатный" селекционировал.
11.08.2020 15:25 Відповісти
дятел притрушеный. какая для тебя разница овощ это или фрукт? мы говорим о том что **** пресловутый "борщевой набор" при вас дебилах начал стоить в три раза дороже чем при "барыге". и это просто необьяснимо учитывая ваши победные реляции в сторону великого бубочки - гения экономики и государственности! мы говорим о том что я раньше на неделю в маркете тарился на 800 грн с мясом и излишествами нехорошими а теперь я должен оставить 1500-2000 грн и без излишеств. Потому что все подорожало. Что то в три раза что то в полтора. Но нет ничего чтобы было по той же цене что и два года назад. При этом экономика в эопе, зарплаты в жопе, доходы в жопе - одна зеленая плесень на солнышке радуется.
11.08.2020 15:35 Відповісти
Припадошный, при педро кривая роста такая была что щас бы "бощевой набор" стоил бы раза в 2 дороже. Тебе ущербному не доходит, что начиная с 2014 года цены исключительно "РАСТУТ". Вопрос только в степени роста за период времени.
11.08.2020 16:01 Відповісти
серьезно? и ты готов подтвердить свои слова и про кривую цен на фрукты и овощи до 2019 года и даже тренд нарисовать до июля 2020 года? ок. я жду. давай кривую - посмотрним как именно была кривая роста цен
11.08.2020 16:12 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/economy/index/agroprice/
11.08.2020 16:16 Відповісти
теперь открываешь Excel и строишь диаграмму по следующим цифрам
2014 - 145
2015 - 166
2016 - 107
2017 - 111
2018 - 104
2019 - 86
2020 - 121
Это будет реальная ситуация
потом убираешь два последний года и просишь ексель построить линию тренда.
потом сравниваешь две кривых в районе 2020 года и тихо обтекаешь
11.08.2020 16:24 Відповісти
Да можешь как угодно ванговать. Но, вот ты привёл цифры. Что по ним видно... Рост в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 падение в 2019 и снова рост 2020 (тут нужно учитывать что статистика не за весь год, поэтому видны только тенденции но не ясно к каким величинам приведёт) А по статистике за полные годы видно что при пети исключительно РОСТ, после ухода пети резкое падение. Это факт. И эти цифры также говорят что еще расти и расти до "эфективности" пети в 2014 и 2015 годах.
11.08.2020 16:37 Відповісти
идиотик
это ты начал "ванговать" на тему "было бы в два раза дороже". ну вот заставь программу построить линию тренда без 2019 и 2020 годов и посмотрим какая цифра будет получаться на 2020 исходя из тенденции
11.08.2020 16:39 Відповісти
вазелиновые за год (считать то надо от сентября 2019 года) ухитрились вздернуть цены на 20 %. это в три раза больше чем рост цен в 2016, в два раза больше чем в 2017 и в пять раз больше чем в 2018. МАЛАДЦЫ!

кстати, ты слышал о готовящихся нововведениях по твоей работе, нет?
1. прогрессивный налог на IT-сферу (привет дебилам поверившим в 1% налога от зеленого осла)
2. отчет в налоговую о работе на иностранные компании и полный контроль за любыми движениями через банк в размере от 50$ (привет дятлам поверившим в возможность работы на богатых иностранцев)
жри...те
11.08.2020 16:44 Відповісти
А что так скромно, упустил 2014 и 2015, как так, их не было? По налогам, очень хорошо, пора всем платить налоги, прогрессивная шкала - это хорошо. Знаю тут такого же упоротого порохолиза как ты, звонил недавно с расспросами, в что будет если он за раз оплатит покупку более чем за 5000 гривен, не проверит ли его налоговая. Вот оно, истинное лицо "педродрочера", красть, налоги не платить, и как только возникает вероятность обнаружения, обсиратся.
11.08.2020 16:51 Відповісти
ты дурачок совсем? тренд - это тенденция.
по этим данным был скачок на 140, потом на 160 а потом общая ТЕНДЕНЦИЯ К СНИЖЕНИЮ роста цен. и тут пришел вавий ссыкливый и его маладая ******* и понеслось....
11.08.2020 17:11 Відповісти
Верно говоришь, пришла молодая команда, отодвинула старую. Что будет делать старая "ка *****" ? правильно , всё делать для того чтоб вернутся, в том числе и валить экономику чтоб дебили вроде тебя орали - "пасмааатрите, всёёёёё прапааалааааа". Поэтому и нужно призвать к ответу всю шоблу что от корыта оторвана. ибо не покараное зло, очень плохо.
11.08.2020 17:32 Відповісти
ну надо тебе. все мешают бубочке. при условии что у него вся власть в таком обьеме который не снился даже кучме с яныком вместе взятыми. сказка для дебилов и плохого танцора.
11.08.2020 17:35 Відповісти
если старую команду отодвинули от власти то как она может валить экономику? это старая команда распродавала маски, забирала деньги из местных бюджетов и без тендеров загоняла их турецким и луганским фирмам которые дороги "строят"? это старая команда вдруг нарастила портфель облигаций госзайма в 10 раз за год? это старая сидит в кабмине и проталкивает закон по которому останавливаются АЭС но зато закупается э/э в кацапии?
11.08.2020 17:38 Відповісти
как валить? ну вот и смотри как валит, далеко ходить не нужно. Бахматюк, Косюк.
11.08.2020 17:43 Відповісти
так это они валят экономику а не безрукие клоуны которые ухитрились страну со стабильным ростом ВВП последних три года загнать в минус за год! ГОД Карл!!!!
11.08.2020 17:55 Відповісти
ну вот ты и заплатишь. а я уже полтора года работаю в серую. ипал я платить налоги клоунским дебилам. а ты плати конечно. и отчитывайся о продажах своим иностранным покупателям. терпила
11.08.2020 17:12 Відповісти
Ну вот.. истинное лицо "патриота" почитателя петра. И прикинь как воровать и нарушать законы , почитатели петра в первых рядах. И потом кричать, "всё пропало", "власть ворует", "власть дебильная" тоже первые. праду говорят. "На воре шапка горит" - это про вас.
11.08.2020 17:21 Відповісти
а кто тебе сказал что я нарушаю законы? где то написано что я не имею права оказывать услуги или быть посредником в операциях поставки товаров без оформления ФОПа? скажи в каком?
11.08.2020 17:36 Відповісти
Да пожалуйста, делай это, а с доходов заплати, сколько там, 20% в таком случае. Тут я могу ошибиться, с цифрой. Но заплати. Но ты же сам написал, "ипал я платить налоги клоунским дебилам" - что я понимаю как то что не платишь налоги, а значит нарушаешь закон. Тебя ни кто не тянул за пальцы писать ...
11.08.2020 17:46 Відповісти
с какого хера я должен платить за оказание услуг "частным лицам"? я не работаю с фирмами по безналу. со мной рассчитываются их хозяева и директора. наличкой. никакой закон не нарушен. я оказываю частные услуги и не обязан о них отчитываться. такую власть я содержать не собираюсь. я платил в самые сложные годы 2014-2015 все сполна. потому что быа надежда и была солидарность с курсом. я платил и в 2016 и в 2017 и в 2018. а в 2019 официально остановил деятельность. до побачення.

так какой закон я нарушаю?
11.08.2020 17:53 Відповісти
164.2.8. пассивные доходы (кроме указанных в подпунктах 165.1.2 и 165.1.41 пункта 165.1 статьи 165 данного Кодекса), доходы в виде выигрышей, призов;
(подпункт 164.2.8 пункта 164.2 статьи 164
в редакции Законов Украины от 27.03.2014 г. N 1166-VII,
от 04.07.2014 г. N 1588-VII, от 28.12.2014 г. N 71-VIII;
с изменениями, внесенными согласно
Закону Украины от 23.11.2018 г. N 2628-VIII)
11.08.2020 19:18 Відповісти
или как вариант 164.2.20. другие доходы, кроме отмеченных в статье 165 данного Кодекса.
11.08.2020 19:20 Відповісти
угу. а где мне эти доходы показать? правильно - в декларации годовой. а у нас декларация для частных лиц обязательна? а вот хер. так что - гуляем вальсом - учим законы...
11.08.2020 20:47 Відповісти
Ну гуляй там чем хочешь, потом шибко не ори что власть хреновая, когда еще сверху штраф "захерачат". Сходи в налоговую, расспроси.
11.08.2020 21:16 Відповісти
Хотя конечно лучше подойдет " Громче всех кричит "держи вора" , сам вор"
11.08.2020 17:22 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/
11.08.2020 16:16 Відповісти
Дураком не прикидывайся, у вас в заполярье дороже небось?
11.08.2020 13:20 Відповісти
Ой. Как только дотации миллиардные от государства прекратились так сразу и пошли "угрозы" повышением цен.. бахматюк, ты падла расскажи куда дел миллиарды народных денег? Ты эти яйца должен раздавать бесплатно да еще и приплачивать.
11.08.2020 13:00 Відповісти
куриным феодалам НАБУ цены поднимает?! Барыжные бахматюки с писяруками и косюками решили Украину и НАБУ шантажировать ценами на свои сраные яйца?! Которые в США дешевле чем в Украине! Куда деньги дели, барыжные твари?!
11.08.2020 13:01 Відповісти
Сами, с Бахматюком жрите свои яйца...
11.08.2020 13:01 Відповісти
Только взялся за яйца, как сразу молоко пропало (А.Г. Лукашенко)
11.08.2020 13:03 Відповісти
Если так, тогда нужно простить 1,2 лярда разворованного кредита, главное, чтобы яйца не дорожали
11.08.2020 13:05 Відповісти
Не знаю я, кто там на кого "давит", но предупреждаю: яйца - один из основных источников дешевого белка для населения.
Не забывайте, что в Иране пару лет назад были мссовые демонстрации и волнения, когда цену задрали именно на куриные яйца.
11.08.2020 13:10 Відповісти
Побуду занудой: самый дешевый источник белка - курогрудки и куриные бедра, также в них либо практически отсутствует жир, либо содержится в "правильном" количестве, поэтому их любят спортсмены. 1 грамм протеина в этих продуктах стоит 35-40 копеек, в яйце около 45.
11.08.2020 13:35 Відповісти
Яйца проще готовить, быстрее.
Ну курица дешевле, это так.
Если она есть в продаже, конечно.
Не заню, как там было в Иране с курами.

P.S. Как бодибильдеры удаляют жир из дешевого говяжьего фарша: обжарить на сухой сковородке (антипригарное покрытие), положить на тарелку на бумажные полотенца и промокнуть жир бумажными полотенцами сверху, потом положить обжаренный фарш в дуршлаг и обдать кипятком из чайника, дать стечь воде. Когда я об этом прочла, то мне стало любопытно, я проверила и это действительно отлично работает. Потом такой фарш обезжиренный можно тушить в рагу болоньез и так далее.
11.08.2020 15:34 Відповісти
А проще установить время на печи, закинуть все, достать и сесть. Мне для моих 90-95 кг приходится 4-5 раз в день есть - долго возиться с едой совсем нет желания.
11.08.2020 18:34 Відповісти
Цена на яйца растет из-за давления НАБУ на яйца
11.08.2020 13:10 Відповісти
У меня свои куры им по фигу..
11.08.2020 13:12 Відповісти
Не кажи гоп...производители кормов тоже подтянутся с ценой...и поверь не в сторону уменьшения....
11.08.2020 13:13 Відповісти
Подивіться які в них, курячих баронов, яхти!!
А народ чуєа фаберже..
11.08.2020 13:14 Відповісти
..чуха..))
11.08.2020 13:16 Відповісти
Росте тиск НАБУ на яйця Бахматюка.
11.08.2020 13:15 Відповісти
Владі не потрібні люди з яйцями))
11.08.2020 13:15 Відповісти
НАБУ давит на яйца?
11.08.2020 13:17 Відповісти
я не ем яйса а кушаю жыйную курочку и рыбу - фиш
11.08.2020 13:21 Відповісти
Агрохолдинги, как и прочие монополисты -поставщики разной еды, держат "марку" с ценами на эту еду. Всё выше и выше. Обиженцы, в рейтингах "Форбс". Да у них же соревнование:кто с кем сговорится за ещё более "приятную" для граждан цену на "свои" яйца, куриные части тел, хлеб, муку, соки и воды, и даже соль и туалетную бумагу. Торговая мафия. И да. Плюс мафия лекарств, витаминок и голубых защитных масок для посещения маркетов их подплечников.
11.08.2020 13:27 Відповісти
Софі! Згоден з Вами абсолютно! ТВ - шантрапа починає, наши грошики плавно перетікають в кішені олігархів, всі щасливі!Занавес!!!
11.08.2020 14:32 Відповісти
Не на ті яйця НАБУ давить, ой не на ті...
11.08.2020 13:31 Відповісти
Яки в нас був президен, то Бахматюку зажали б яйця в тіски і яйця впали б в ціні!
11.08.2020 13:43 Відповісти
щоб зберегти свої чесно вкрадені гроші
олігархи збрешуть що завгодно..
те само петя збреше - щоб повернутися до корита
11.08.2020 13:50 Відповісти
Свинохохол! Ви не помітили як сране українське ТВ починає кампанію про
пидвищення цін на деяки продукти? Наприклад на каналах Г+Г та Україна24 вже сьогодні жваво повідомили про підняття цін на гречку та курячи яйця.Ці ТВ-гімнюки як по команді готують нас готуватися працювати на кішені торгівельної мафії та монополістів.І так кожну осінь! А ви все пеця да пеця.Не набридло?
11.08.2020 14:27 Відповісти
привіт від курячого олігарха.треба ламати таку систему
11.08.2020 15:59 Відповісти
Не верте ни одному слову этой ассоциации ,САП и НАБУ не каким боком ,просто крупняки договорились и сбросили поголовье птицы ,наступил дефицит и как результат полезли цены. Производственные мощности стоят сейчас полупустыми ,поэтому цена вверх.Если все посадить - перепроизводство - цена вниз.Бахматело не знает кого уже подклюать ,чтобы с него сняли арест
11.08.2020 16:55 Відповісти
Цены при Зели растут на всё, только зарплаты не растут.
11.08.2020 20:42 Відповісти
Каждому по яйцу....железной палкой)
11.08.2020 22:22 Відповісти
 
 