Ціна на яйця зростає через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж
Голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко заявив, що тиск НАБУ на агрохолдинг Олега Бахматюка може викликати коливання цін на курячі яйця в Україні.
Про це, як повідомляють Українські новини, Олексій Дорошенко заявив в інтерв'ю "Голос.UA".
Різке підвищення ціни на яйця відбувається з кількох причин, в тому числі через те, що в Україні тривалий час яйця коштували дешевше їхньої собівартості, і компанії працювали собі в збиток, вважає голова Асоціації постачальників торговельних мереж. Прогнозуючи подальше зростання цін, Дорошенко заявив, що однією з причин таких коливань є дії НАБУ проти агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, найбільшого виробника яєць.
"Якщо подивитися судові хроніки, то побачимо, що Бахматюк сперечається з НАБУ щодо закриття справ проти свого агрохолдингу. А його агрохолдинг - найбільший виробник яєць в Україні. Відповідно, в залежності від розвитку цих судових справ може складатися ціна в Україні на куряче яйце. Здавалося б, де суд, а де куряче яйце ... ", - вважає Олексій Дорошенко.
Нагадаємо, що справа НАБУ проти Писарука і Бахматюка, яка була з порушеннями повторно відкрита в 2019 році, стосується отримання рефінансування від НБУ VAB банком бізнесмена. Офіційні висновки експертиз, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ колишньому керівництву і ексвласнику банку. Крім того, сам Олег Бахматюк неодноразово пропонував державі погасити заборгованість банку, виведеного з ринку рішенням НБУ, але відповіді поки не отримав.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
резкое повышения на яйца бо зебики влезли корявыми рученками
кушай.те не обляпайтесь
😥
потому как то что ты пишешь - манипуляция. действительно предусмотрены были дотации (как во всем мире). Но они были предусмотрены по направлениям (животноводство, молочная промышленность, сельхоз продукция и т.п.) и распределялись в пропорции к доле рынка по предприятиям. если у бахматюка например 60 % рынка животноводства то он получил 60 % предусмотренной суммы выделенной кабмином на животноводство. Знаешь в чем разница? если сегодня кабмин выделит дотации "разработчикам gps-маячков" то ты получишь столько, сколько ты лично занимаешь долю на рынке. А если завтра появится более мощный игрок - получит он. В этом разница. Кстати, бахматюк всего лишь второй по сумме дотаций (400 млн в год). На первом месте Косюк (1600 млн в год)
да, за два года бахматюк получил почти лярд дотаций. косюк получил 3.2 лярда дотаций. и что? кстати, а ты в курсе что же это за программа "квазиаккумуляция НДС"?
Так что готовьтесь к «зважені і щасливі» в домашних условиях 🤣
я конечно могу себе позволить, но почему если конец эпохи бедности
а вот ягода - 80 грн черешня в сезон. круто да?
2014 - 145
2015 - 166
2016 - 107
2017 - 111
2018 - 104
2019 - 86
2020 - 121
Это будет реальная ситуация
потом убираешь два последний года и просишь ексель построить линию тренда.
потом сравниваешь две кривых в районе 2020 года и тихо обтекаешь
это ты начал "ванговать" на тему "было бы в два раза дороже". ну вот заставь программу построить линию тренда без 2019 и 2020 годов и посмотрим какая цифра будет получаться на 2020 исходя из тенденции
кстати, ты слышал о готовящихся нововведениях по твоей работе, нет?
1. прогрессивный налог на IT-сферу (привет дебилам поверившим в 1% налога от зеленого осла)
2. отчет в налоговую о работе на иностранные компании и полный контроль за любыми движениями через банк в размере от 50$ (привет дятлам поверившим в возможность работы на богатых иностранцев)
жри...те
по этим данным был скачок на 140, потом на 160 а потом общая ТЕНДЕНЦИЯ К СНИЖЕНИЮ роста цен. и тут пришел вавий ссыкливый и его маладая ******* и понеслось....
так какой закон я нарушаю?
(подпункт 164.2.8 пункта 164.2 статьи 164
в редакции Законов Украины от 27.03.2014 г. N 1166-VII,
от 04.07.2014 г. N 1588-VII, от 28.12.2014 г. N 71-VIII;
с изменениями, внесенными согласно
Закону Украины от 23.11.2018 г. N 2628-VIII)
Не забывайте, что в Иране пару лет назад были мссовые демонстрации и волнения, когда цену задрали именно на куриные яйца.
Ну курица дешевле, это так.
Если она есть в продаже, конечно.
Не заню, как там было в Иране с курами.
P.S. Как бодибильдеры удаляют жир из дешевого говяжьего фарша: обжарить на сухой сковородке (антипригарное покрытие), положить на тарелку на бумажные полотенца и промокнуть жир бумажными полотенцами сверху, потом положить обжаренный фарш в дуршлаг и обдать кипятком из чайника, дать стечь воде. Когда я об этом прочла, то мне стало любопытно, я проверила и это действительно отлично работает. Потом такой фарш обезжиренный можно тушить в рагу болоньез и так далее.
А народ чуєа фаберже..
олігархи збрешуть що завгодно..
те само петя збреше - щоб повернутися до корита
пидвищення цін на деяки продукти? Наприклад на каналах Г+Г та Україна24 вже сьогодні жваво повідомили про підняття цін на гречку та курячи яйця.Ці ТВ-гімнюки як по команді готують нас готуватися працювати на кішені торгівельної мафії та монополістів.І так кожну осінь! А ви все пеця да пеця.Не набридло?