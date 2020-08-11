УКР
У Білорусі ОМОН під виглядом швидкої допомоги приїжджав на місце виклику і затримував протестувальників

У Білорусі ОМОН під виглядом швидкої допомоги приїжджав на місце виклику і затримував протестувальників

У Білорусі бійці ОМОН пересуваються на машинах швидкої допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "БЕЛСАТ".

За даними "Белсат", ОМОН використовує автомобілі швидкої в Мінську, Гродно і Могильові. У Могильові частково перекрито рух, дозволено їздити тільки міліції і машинам швидкої. Громадський транспорт не зупиняється на зупинках у центрі.

Водночас видання "Медіазона" з посиланням на слова очевидця зазначає, що в Мінську силовики приїжджають до протестувальників під виглядом лікарів. За його словами, демонстранти перекрили вулиці автомобілями. Бійці ОМОН користуються машинами швидкої допомоги і під виглядом лікарів приїжджають до протестувальників.

Телеграм-канал "Nexta Live" повідомляє: "У Бресті, наприклад, під номером 103 з учорашнього вечора взагалі не приймали викликів від громадян. Тільки від міліції. Коли приїжджала швидка і до неї виносили на руках важко поранених, зі швидкої вискакували силовики і нападали на людей, які виносили постраждалих. Жорстко били, а деяких затримували. Рятувати потерпілих медики теж могли тільки з дозволу співробітників ОМОНу. А в Мінську і зовсім деякі машини швидкої карателі захоплювали силою і потім їздили по місту і затримували протестувальників".

+15
А ежели попробовать так - устроить засаду с коктейлем "молотова" и заточенной арматурой, вызвать скорую, приехали ментяры, а не врачи - получите?
11.08.2020 13:02 Відповісти
+8
Який креативний КДБ, майже як терори на Донбасі, що каталися на інкасаторських бусах Каламойського Привата.
11.08.2020 13:06 Відповісти
+8
Так одна ж школа. И вежливые ребзи с воронежским акцентом и без знаков различия обязательно появятся, когда менты слабину дадут.
Воронежским ребятам же в Беларуси жалеть некого и бояться нечего.
11.08.2020 13:12 Відповісти
беспредел...
11.08.2020 13:01 Відповісти
та в них там і Тихановська під видом опозиціонерки приймала участь у виборах
11.08.2020 13:02 Відповісти
А ежели попробовать так - устроить засаду с коктейлем "молотова" и заточенной арматурой, вызвать скорую, приехали ментяры, а не врачи - получите?
11.08.2020 13:02 Відповісти
Да с диваа и не такое пропердеть можно.
11.08.2020 13:09 Відповісти
Ну, в 2013-2014 на диване не залёживался.
11.08.2020 13:52 Відповісти
А вам, как менту уже неприятно стало?
11.08.2020 13:53 Відповісти
Який креативний КДБ, майже як терори на Донбасі, що каталися на інкасаторських бусах Каламойського Привата.
11.08.2020 13:06 Відповісти
коцапы (а теперь и подкацапники) - ничего святого
11.08.2020 13:07 Відповісти
Не будет там ничего,психология у людей другая,да и не настоящий это протест,а скорее бунт,срежиссируемый и управляемый из Мацквы...
11.08.2020 13:08 Відповісти
Все как и у нас в 2013-2014 году. Осталось титушек по больницам запустить.
11.08.2020 13:09 Відповісти
Так одна ж школа. И вежливые ребзи с воронежским акцентом и без знаков различия обязательно появятся, когда менты слабину дадут.
Воронежским ребятам же в Беларуси жалеть некого и бояться нечего.
11.08.2020 13:12 Відповісти
Тю. У нас менты просто из машин скорой и из больниц раненых забирали.
11.08.2020 13:09 Відповісти
У нас этот рубеж давно пройден. В 2010 Владимира Некляева, действующего кандидата в президенты, известного белорусского поэта, немолодого человека, тяжело избитого омоном в день выборов, через несколько часов после этого в бессознательном состоянии, с ЧМТ, голого среди зимы, завернув в простыню, выволокли прямо из больничной койки и повезли в СИЗО.
11.08.2020 13:17 Відповісти
вот так это делаетсяУ Білорусі ОМОН під виглядом швидкої допомоги приїжджав на місце виклику і затримував протестувальників - Цензор.НЕТ 8486
11.08.2020 13:13 Відповісти
Фу...
Провокатор)
Запоребриком эпидемия разрыва анусов начнется)
11.08.2020 13:22 Відповісти
У Білорусі ОМОН під виглядом швидкої допомоги приїжджав на місце виклику і затримував протестувальників - Цензор.НЕТ 862
11.08.2020 13:14 Відповісти
я неможу повірити що білоруські омонівці уийкамита ногами поголові будуть бити жінок. Без касапів тут не обійшлось.
11.08.2020 13:25 Відповісти
У украинцев большой опыт как воевать с ментами.
Белорусы пусть учаться.
11.08.2020 13:49 Відповісти
Технология не нова....
11.08.2020 14:12 Відповісти
Эти недолеланные суки и сегодня на скорых катаются,видимо у МВД бабло кончилось на топливо, осталось только на корм шакалам.
11.08.2020 16:25 Відповісти
Вот подлые уроды. Фашисты.
11.08.2020 18:51 Відповісти
Видимо, будут ещё ноу-хау
12.08.2020 12:25 Відповісти
 
 