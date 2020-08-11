У Білорусі ОМОН під виглядом швидкої допомоги приїжджав на місце виклику і затримував протестувальників
У Білорусі бійці ОМОН пересуваються на машинах швидкої допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "БЕЛСАТ".
За даними "Белсат", ОМОН використовує автомобілі швидкої в Мінську, Гродно і Могильові. У Могильові частково перекрито рух, дозволено їздити тільки міліції і машинам швидкої. Громадський транспорт не зупиняється на зупинках у центрі.
Водночас видання "Медіазона" з посиланням на слова очевидця зазначає, що в Мінську силовики приїжджають до протестувальників під виглядом лікарів. За його словами, демонстранти перекрили вулиці автомобілями. Бійці ОМОН користуються машинами швидкої допомоги і під виглядом лікарів приїжджають до протестувальників.
Телеграм-канал "Nexta Live" повідомляє: "У Бресті, наприклад, під номером 103 з учорашнього вечора взагалі не приймали викликів від громадян. Тільки від міліції. Коли приїжджала швидка і до неї виносили на руках важко поранених, зі швидкої вискакували силовики і нападали на людей, які виносили постраждалих. Жорстко били, а деяких затримували. Рятувати потерпілих медики теж могли тільки з дозволу співробітників ОМОНу. А в Мінську і зовсім деякі машини швидкої карателі захоплювали силою і потім їздили по місту і затримували протестувальників".
Воронежским ребятам же в Беларуси жалеть некого и бояться нечего.
Провокатор)
Запоребриком эпидемия разрыва анусов начнется)
Белорусы пусть учаться.