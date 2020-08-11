У новій резолюції Генасамблеї ООН щодо Криму врахують блокування Росією доступу на півострів міжнародним організаціям, - Кислиця

Блокування Росією міжнародного доступу буде враховано в проєктах нової резолюції Генасамблеї щодо Криму, що зараз готуються.

Про це в інтерв'ю "Главкому" розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат сподівається, що попри обмеження, пов’язані з COVID-19, Генасамблея відновить розгляд проєктів документів.



Нагадаємо, Росія не допускає правозахисників ООН в Крим для збору інформації про порушення прав людини з метою підірвати можливі офіційні доповіді, які могли б допомогти Україні у боротьбі з агресією. За словами дипломата, такі доповіді, перетворюючись на резолюцію ООН, організовують роботу системи ООН і впливають на доказову базу у рамках існуючих процесів у міжнародних судових інстанціях.



"За останні шість років у Криму не було жодної легітимної міжнародної делегації для ознайомлення із ситуацією. Останнім, хто відвідав окупований Крим від міжнародних організацій, був комісар Ради Європи з прав людини Нільс Мужніекс у 2014 році", - зазначив Сергій Кислиця.

Водночас, у березні цього року в тому числі за ініціативи України відбулося засідання членів Ради Безпеки ООН за формулою "Аррія", на якому були присутніми також і представники кримськотатарського Меджлісу.



"Сьогодні Донбас обговорюється у Нормандському форматі, натомість для обговорення Криму подібного майданчика немає. З іншого боку, щодо Криму є резолюція Генасамблеї ООН про територіальну цілісність і це питання закрите. Крим — це Україна. Стосовно Криму є регулярні резолюції Генасамблеї щодо прав людини, є резолюції про проблему мілітаризації Криму і частин Чорного і Азовського морів, є регулярні доповіді Генерального секретаря, є активний аналіз інформації, санкції ЄС і окремих держав, прив’язані винятково до ситуації Криму, і які не зникнуть, між іншим, навіть якщо буде досягнуто врегулювання на Сході України. Є пакет санкцій, пов’язаних з Кримом, а є санкції, пов’язані зі Сходом", - наголосив Кислиця.

На його думку , така ситуація утворилася, тому що, на превеликий жаль, на Донбасі гинуть люди. Понад 13 тисяч вбитих. "І тому, звичайно, у сприйнятті громадськістю і політиками війна, яка триває, більш нагальна, ніж питання окупації. І тому кримські татари дуже занепокоєні і постійно б’ють на сполох, що світ забуває про Крим. Хоча я не можу сказати, що "кримське" питання забувається. Якщо подивитися на учасників дебатів Генасамблеї щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України в лютому, то їх кількість була більшою, ніж минулого року", - підкреслив він.

"Загадана раніше "Аррія" була організована не лише українською стороною та партнерами в березні. Ще була спроба РФ організувати "Аррію" 21 травня, на яку РФ притягла ряджених "представників" Криму. І через це від участі відмовилися Україна та деякі наші партнери, зокрема США та Велика Британія. Естонія, яка тоді була головуючою в Раді Безпеки, також бойкотувала це дійство. ООН відмовилася транслювати "Аррію" на своїх ресурсах. Тому робота щодо Криму дуже складна і на перспективу. Тут не буде вирішення в цей понеділок чи наступного тижня, але рано чи пізно окупант буде покараний", – розповідає високопосадовець.



За словами Сергія Кислиці, має бути формат переговорів, на якому системно розглядалося би питання окупації українського півострова. "І парламент, і президент так вважають, міністр закордонних справ так вважає, наші партнери так вважають. Російська Федерація тільки так не вважає. РФ при будь-якій нагоді каже, що питання Криму закрите. Але РФ, попри це, не може змінити факту, що в розумінні міжнародного права, ООН та абсолютної більшості іноземних урядів Крим – територія України", – каже дипломат.