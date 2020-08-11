УКР
Новини Репресії в Білорусі
Слідком Білорусі заявив, що автомобілі, які блокують транспорт, будуть вилучатися у власників: "Це знаряддя злочину"

Слідчий комітет Білорусі попередив білорусів, що автомобілі, які блокують транспорт, будуть вилучатися у власників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання TUT.by в Telegram.

"Автомобілі, які використовуються для блокування транспорту, є знаряддями злочину і є засобом для встановлення фактичних обставин у кримінальній справі, в зв'язку з чим будуть вилучатися у власників і визнаватися речовими доказами", - сказано в повідомленні.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

авто (6385) Білорусь (8085) Лукашенко Олександр (2695) репресії (1629)
+8
Бульбаши молодцы месят полицаев аж Гай шумыть
11.08.2020 13:04 Відповісти
11.08.2020 13:04 Відповісти
+8
хороший ОМОН - горяший ОМОН
11.08.2020 13:06 Відповісти
11.08.2020 13:06 Відповісти
+5
Ну в Беларуси как в рашке... был бы автомобиль с владельцем, а статью найдут.
11.08.2020 13:10 Відповісти
11.08.2020 13:10 Відповісти
И какую статью им будут инкриминировать? Вот клоуны.
11.08.2020 13:02 Відповісти
11.08.2020 13:02 Відповісти
Ну в Беларуси как в рашке... был бы автомобиль с владельцем, а статью найдут.
11.08.2020 13:10 Відповісти
11.08.2020 13:10 Відповісти
Следком Беларуси заявил, что автомобили, блокирующие транспорт, будут изыматься у владельцев: "Это орудие преступления" - Цензор.НЕТ 8117 Ну и да ладно, изымайте!!!
11.08.2020 13:04 Відповісти
11.08.2020 13:04 Відповісти
Бульбаши молодцы месят полицаев аж Гай шумыть
11.08.2020 13:04 Відповісти
11.08.2020 13:04 Відповісти
хороший ОМОН - горяший ОМОН
11.08.2020 13:06 Відповісти
11.08.2020 13:06 Відповісти
Дима Камикадзе сбросил мне видосы из городов Белоруси..это только начало...Август сентябрь будут жаркими....
11.08.2020 13:07 Відповісти
11.08.2020 13:07 Відповісти
Ага, а потом ***** введёт войска, а кацапские "СМИ" во всё горло будут орать -"видите, что творят проклятые пиндосы, сначала Украина, теперь Беларусь"!
11.08.2020 13:12 Відповісти
11.08.2020 13:12 Відповісти
Дима адекватен, что ты говоришь что он бы с тобой общался? он то не болен
11.08.2020 13:25 Відповісти
11.08.2020 13:25 Відповісти
Лісапєти та самокати теж?!
11.08.2020 13:07 Відповісти
11.08.2020 13:07 Відповісти
ВП положення немає, це приватна власність так що хай йдуть лісом !

Білоруси не давайте спроби щоб вас просто так таранили автозаки !
11.08.2020 13:09 Відповісти
11.08.2020 13:09 Відповісти
Есть кадры где зафиксированы бойцы спецназа РАБссии с Триколором на груди...
11.08.2020 13:10 Відповісти
11.08.2020 13:10 Відповісти
"управляет страной" - я так понимаю, что Беларусь лидирует в рейтинге благосостояния европейских стран?
11.08.2020 13:16 Відповісти
11.08.2020 13:16 Відповісти
ага, так лидирует, что минимальная зарплата меньше чем в Украине
11.08.2020 13:23 Відповісти
11.08.2020 13:23 Відповісти
Та да, новиє літса похлєщє старих.
11.08.2020 13:19 Відповісти
11.08.2020 13:19 Відповісти
ловите наркомана
11.08.2020 13:13 Відповісти
11.08.2020 13:13 Відповісти
Поки за таку ідею буде дуже небагато людей з обох боків.
11.08.2020 13:16 Відповісти
11.08.2020 13:16 Відповісти
Я категорично проти. Українці і білоруси повинні мати власні держави.
11.08.2020 13:26 Відповісти
11.08.2020 13:26 Відповісти
Ще Литву та Польщу
11.08.2020 13:49 Відповісти
11.08.2020 13:49 Відповісти
Сказали о 33 Вагнерах Путлера,якобы арестованных батькай...,а на самом деле их там сотни 300-400...
11.08.2020 13:14 Відповісти
11.08.2020 13:14 Відповісти
Скажи старшому,чтоб заменили тебя на более умного бота. Даже время не хочется терять на такого ватного дебила как ты.
11.08.2020 14:33 Відповісти
11.08.2020 14:33 Відповісти
ПНХ , рашатроль Прямой !
11.08.2020 13:14 Відповісти
11.08.2020 13:14 Відповісти
Тобто Лука вирішує йти проти свого народу.
11.08.2020 13:14 Відповісти
11.08.2020 13:14 Відповісти
Против хла ссыкотно.
11.08.2020 13:16 Відповісти
11.08.2020 13:16 Відповісти
Следком Беларуси...звучит как то...это целый комитет создали,для слежки за белорусами?
11.08.2020 13:15 Відповісти
11.08.2020 13:15 Відповісти
Ця назва скопійована з рашки.
11.08.2020 13:18 Відповісти
11.08.2020 13:18 Відповісти
Интересную вещь применили белорусы на выборах...бюллетени поданные за Тихановкую сворачивали гармошкой и в урнах четко видно что Лукаш проиграл...
11.08.2020 13:21 Відповісти
11.08.2020 13:21 Відповісти
Майдан должен начаться в недоимперии, тогда он и в Беларуси станет успешным. А так беларусов поможет мочить *****. Думаю даже в Минске может лютовать и московский омон переодетый в омон беларуский.
11.08.2020 13:22 Відповісти
11.08.2020 13:22 Відповісти
Думаю білоруси зараз в розпачі, оскільки Тихановська їх кинула як лохів.
11.08.2020 13:23 Відповісти
11.08.2020 13:23 Відповісти
Для багатьох було зрозумілим, що вона кине.
11.08.2020 13:24 Відповісти
11.08.2020 13:24 Відповісти
Да в Белоруси орудует спецназ РАБссии с Триколором на груди и эти кадры уже тиражируют Ютьюберы...
11.08.2020 13:24 Відповісти
11.08.2020 13:24 Відповісти
Беларусы, первое что нужно захватить это завод Белаз. Проблем с ОМОНом сразу станет меньше. Да и шины там долгого горения
11.08.2020 13:26 Відповісти
11.08.2020 13:26 Відповісти
Объявлена всеобщая забастовка....
11.08.2020 13:28 Відповісти
11.08.2020 13:28 Відповісти
Короче Путлер победил батьку,а в Хабаровске обосра....
11.08.2020 13:31 Відповісти
11.08.2020 13:31 Відповісти
руки и ноги тоже орудие преступления - их можно отрубать прямо на плошадях после судов
11.08.2020 14:25 Відповісти
11.08.2020 14:25 Відповісти
я думал только у нас в прокуратуре сидят зеленые долбодятлы, ан нет у луки тоже дободятлов в следкоме дофига)))
11.08.2020 16:56 Відповісти
11.08.2020 16:56 Відповісти
 
 