Слідком Білорусі заявив, що автомобілі, які блокують транспорт, будуть вилучатися у власників: "Це знаряддя злочину"

Слідчий комітет Білорусі попередив білорусів, що автомобілі, які блокують транспорт, будуть вилучатися у власників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання TUT.by в Telegram.

"Автомобілі, які використовуються для блокування транспорту, є знаряддями злочину і є засобом для встановлення фактичних обставин у кримінальній справі, в зв'язку з чим будуть вилучатися у власників і визнаватися речовими доказами", - сказано в повідомленні.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.