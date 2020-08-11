УКР
Найманці РФ на Донбасі активізували агітацію щодо призову на "військову службу", - розвідка

Найманці РФ на Донбасі активізували агітацію щодо призову на "військову службу", - розвідка

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях активізували агітаційно-пропагандистську роботу щодо призову на "військову службу" осіб у віці від 18 до 55 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомляє Головне управління розвідки.

"Зокрема, збільшилася кількість пропагандистських заходів, у т.ч. розміщення оголошень у місцевих ЗМІ та в громадських місцях. Локальними операторами стільникового зв'язку масово розсилаються СМС-повідомлення з агітацією на службу за контрактом. Крім того, окупанти збільшили кількість агітаційних груп, відряджених зі складу з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів для ведення вербувальної роботи в населених пунктах тимчасово окупованих територій", - ідеться в повідомленні.

Водночас у підрозділах противника триває перепризначення офіцерського складу ланки "рота-батальйон" за результатами інспектування угруповання російських окупаційних військ у липні ц.р. комісіями Міністерства оборони, Генерального штабу та Південного військового округу ЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заявив про важливість розробки нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки

призов (435) розвідка (3926) Донбас (22366) найманці рф (2079)
Топ коментарі
+2
Месяц на подготовку? Для пушечного мяса сойдёт.
11.08.2020 13:17 Відповісти
+2
Затёртый до дыр приём хY#лососальца шария.
11.08.2020 13:20 Відповісти
+2
я как раз проблему не закрываю а говорю прямым текстом что надо вставать идти к банковой и кое кому начистить рыло!! если этого не сделать то завтра вам тарифы еще больше нарисуют а после завтра прийдут за вашим имущество в счет погашения долга!!
11.08.2020 13:35 Відповісти
Месяц на подготовку? Для пушечного мяса сойдёт.
11.08.2020 13:17 Відповісти
Скоро народу начнут прихадит платежки после повышения тарифов и чтобы народ не сильно возмущался надо ему напомнить про ПУТИНА!!
11.08.2020 13:17 Відповісти
Затёртый до дыр приём хY#лососальца шария.
11.08.2020 13:20 Відповісти
Прием не прием а платежки с повышенными тарифами прийдут самые что не наесть настоящие!!
11.08.2020 13:23 Відповісти
Это не делает угрозу обострения кацапской экспансии менее реальной. Как раз на осень всё и сойдётся.
11.08.2020 13:27 Відповісти
и что? из-за того что ПУТНИ нападет я должен из последних сил кормить наших украинских олигархов в купе с чинушами!!
11.08.2020 13:30 Відповісти
***** уже напало, если ты не заметил. И от того, что ты закрываешь глаза на проблему, она тебя не отпустит.
11.08.2020 13:33 Відповісти
я как раз проблему не закрываю а говорю прямым текстом что надо вставать идти к банковой и кое кому начистить рыло!! если этого не сделать то завтра вам тарифы еще больше нарисуют а после завтра прийдут за вашим имущество в счет погашения долга!!
11.08.2020 13:35 Відповісти
Нічого дивного. Шахти затоплюють, а де ще кротам "працювати"? Знов у вПопуЧленці тим більш, що зараз не стріляють... Лафа для кротів...
11.08.2020 13:20 Відповісти
Білі тапки даром-бонус!!
11.08.2020 13:22 Відповісти
нарид! Астанавитесь!!
11.08.2020 13:23 Відповісти
На думку янєлоха так готуються до миру й діалогу....
11.08.2020 13:32 Відповісти
Мне приходила такая СМС-ка.

И, кстати, я в последнее время на улицах вижу мало обезьян.
11.08.2020 13:47 Відповісти
а зе все равно будет видеть желание мира в глазах ху...ла
11.08.2020 13:49 Відповісти
Найманці РФ на Донбасі активізували агітацію щодо призову на "військову службу", - розвідка - Цензор.НЕТ 1064
11.08.2020 13:50 Відповісти
Найманці РФ на Донбасі активізували агітацію щодо призову на "військову службу", - розвідка - Цензор.НЕТ 2634
11.08.2020 13:54 Відповісти
Призыв в армию сепаров это самое важное для перемирия. Так думает кловун
11.08.2020 18:50 Відповісти
 
 