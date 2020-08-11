Найманці РФ на Донбасі активізували агітацію щодо призову на "військову службу", - розвідка

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях активізували агітаційно-пропагандистську роботу щодо призову на "військову службу" осіб у віці від 18 до 55 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомляє Головне управління розвідки.

"Зокрема, збільшилася кількість пропагандистських заходів, у т.ч. розміщення оголошень у місцевих ЗМІ та в громадських місцях. Локальними операторами стільникового зв'язку масово розсилаються СМС-повідомлення з агітацією на службу за контрактом. Крім того, окупанти збільшили кількість агітаційних груп, відряджених зі складу з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів для ведення вербувальної роботи в населених пунктах тимчасово окупованих територій", - ідеться в повідомленні.

Водночас у підрозділах противника триває перепризначення офіцерського складу ланки "рота-батальйон" за результатами інспектування угруповання російських окупаційних військ у липні ц.р. комісіями Міністерства оборони, Генерального штабу та Південного військового округу ЗС РФ.

