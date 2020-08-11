УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6436 відвідувачів онлайн
Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
35 922 311

У мережі з'явилося відеозвернення Тіхановської, в якому вона закликала прихильників не протестувати: "Я не хочу крові й насильства". ВІДЕО

У мережі з'явилося нове відео, на якому опонент Лукашенка Світлана Тіхановська закликала білорусів, які її підтримують, не виходити більше на площі, проявити розсудливість і дотримуватися закону.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео публікує видання TUT.by в Telegram. Час запису цього звернення та обставини, в яких воно було записано, не відомі.

"Я, Світлана Тіхановська, дякую вам за участь у виборах глави держави. Народ Білорусі зробив свій вибір. Із вдячністю і теплотою я звертаюся до всіх громадян, які підтримували мене весь цей час.

Білоруси! Я закликаю вас до розсудливості й поваги закону. Я не хочу крові й насильства. Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити площі, щоб не наражати свої життя на небезпеку. Бережіть себе і своїх близьких".

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонент Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Зараз вона перебуває в Литві.

У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".

Білорусь (8085) вибори (6755) Лукашенко Олександр (2695) репресії (1629) Тіхановська Світлана (389)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+45
Она с самого начала была просто кремлевской консервной, ка и ее драгоценный муженек.
показати весь коментар
11.08.2020 13:24 Відповісти
+44
Бубочка 2. Така ж випадкова людина.
показати весь коментар
11.08.2020 13:22 Відповісти
+43
У нас оппозиция в 2014 оказалась с яйцами. Многие ржали над Яценюком за кулю в лоб. Неужели лучше так как в Беларуси, где людей по сути кинули?
показати весь коментар
11.08.2020 13:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Из старого пня новое дерево не вырастет.
показати весь коментар
11.08.2020 22:57 Відповісти
В Білорусії лідери ще більш перелякані чим в Україні.)))
показати весь коментар
11.08.2020 23:29 Відповісти
А диванчик, на котором зачимтывает Тихановская свою бумажку - тот самый, на котором три дня назад видели старую подругу ЛУКАдрыща некая "глава ЦИК - старушка Ермошина, многолетняя подельница ЛУКАдрыща по фальсифицированию выборов в последние 20лет...
показати весь коментар
11.08.2020 23:38 Відповісти
ЛУКАдрыщ перестарался, и приказал нарисовать себе заоблачных 80%... Этим он себя и выдал!....
показати весь коментар
11.08.2020 23:45 Відповісти
Это кандидат в президенты? Тогда Зеленский нервно курит в сторонке.
показати весь коментар
12.08.2020 01:05 Відповісти
Порох тоже как проститутка ездил до Яныка договариваться. ,,Мы мирный протест,, и лазил на трактор. И Кличко мешал народу идти бороться за свои права и из огнетушителя получил струю в морду. А потом когда пружина майдана раскрутилась быстренько однотуровый 54 % вылез на гребень волны и доплыл до главного корыта страны. И поперли бабосики
показати весь коментар
12.08.2020 01:36 Відповісти
Ну и сволочь Лука...Я думаю что Тихановская была бы куда лучшим президентом чем он. Только вот угроз в отношении детей не выдержала, отказалась от предвыборной гонки. Эй,тролье, а вы не отказались бы если бы вам угрожали убить ваших детей? Какого дьявола всякую ерунду пишете?
показати весь коментар
12.08.2020 05:39 Відповісти
вона і до цього була безідейна, а після і мабуть ще дали млн.,зовсім.
показати весь коментар
12.08.2020 06:45 Відповісти
всё правильно вопрос в цене а она возрастает..... бацьке дали понять что его время прошло
сидеть на 2-х стульях больше не получится или таки демократия или режим.... остаётся наде
ятся что у него хватит ума в перспективе уйти и не только красиво но и полезно для своей страны.............
показати весь коментар
12.08.2020 08:35 Відповісти
Уже доказано, что данное видео было смортировано в кабинете у твари Ермошиной (председателя беларуского ЦИ(р)Ка! У Тихановской муж сидит по сфабрикованному обвинению. Далее начальник штаба Тихановской тоже была задержана, и на Тихановскую эти давили. К тому же прошла информация о том, что в кабинете у Ермошиной Тихановской показали фальшивый расстрел мужа, типа смотри что может быть. Соседи, чтобы вы понимали: ваш Янукович - мелкий хулиган по сравнению с беспредельщиком Лукашенко!
показати весь коментар
12.08.2020 10:26 Відповісти
РАБссия без войны,что Кобыла Будулая без хозяина... Султан Эрдоган в Сирии и Ливии показал Мавзолейным Мудакам что такое современная война...
показати весь коментар
12.08.2020 11:55 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 