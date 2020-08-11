У мережі з'явилося відеозвернення Тіхановської, в якому вона закликала прихильників не протестувати: "Я не хочу крові й насильства". ВІДЕО

У мережі з'явилося нове відео, на якому опонент Лукашенка Світлана Тіхановська закликала білорусів, які її підтримують, не виходити більше на площі, проявити розсудливість і дотримуватися закону.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео публікує видання TUT.by в Telegram. Час запису цього звернення та обставини, в яких воно було записано, не відомі.

"Я, Світлана Тіхановська, дякую вам за участь у виборах глави держави. Народ Білорусі зробив свій вибір. Із вдячністю і теплотою я звертаюся до всіх громадян, які підтримували мене весь цей час.

Білоруси! Я закликаю вас до розсудливості й поваги закону. Я не хочу крові й насильства. Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити площі, щоб не наражати свої життя на небезпеку. Бережіть себе і своїх близьких".

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонент Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Зараз вона перебуває в Литві.

У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".