У ніч із 10 на 11 серпня силовики Білорусі затримали понад дві тисячі осіб, - МВС
За даними МВС Білорусі, минулої ночі було затримано понад дві тисячі осіб, постраждав 21 співробітник органів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання TUT.by у Telegram.
"У ніч із 10 на 11 серпня зафіксовано осередкові збори громадян у низці міст, найбільш масові - у Мінську, Бресті, Могильові та Новополоцьку.
Зафіксовано факти відкритого протистояння органам правопорядку, численні напади на співробітників міліції та пошкодження транспортних засобів. У результаті протиправних дій постраждав 21 співробітник органів внутрішніх справ і військовослужбовець внутрішніх військ, п'ять із них госпіталізовані.
У Мінську групи громадян під час пересування запускали димові шашки і пляшки із запальною сумішшю. На дорогах столиці деякі водії транспортних засобів навмисне гальмували рух, безпричинно роблячи зупинки і використовуючи звуковий сигнал. Відзначалися випадки блокування дорожнього руху спеціально спорудженими перешкодами.
У Мінську і Новополоцьку співробітники органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ були змушені активно застосовувати спецзасоби для припинення протиправних дій.
Загалом по країні затримано понад дві тисячі осіб, зокрема за участь у несанкціонованих масових заходах", - йдеться в повідомленні МВС Білорусі.
Зазначимо, що за даними МВС Білорусі 9 серпня під час масових акцій протесту в Білорусі було затримано близько 3 тис. осіб. Постраждали 39 правоохоронців і понад 50 цивільних.
9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
У ніч на 11 серпня опонент Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Наразі вона перебуває в Литві.
У своєму відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".
вот подумалось..
Мадуро в Венесуэле пересидел все бунты и массовые протесты, а США сейчас качается леваками и неграми...
Парадокс такой...
и да - каждая страна сама выбирает куда придти - нет общего хорошо для всех..
Вот в Ираке и Ливии попытались сделать хорошо - и испортили все.
Войны там сейчас нон-стоп...
Смотреть тому, кто ещё сомневается.
https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389084/
Нужны лидеры,организация.Тогда можно переломить ситуацию.
Иначе подключаться кацапские зеленые человечки,и задавят белорусов,
У Путина безпроигрышная ситуация-свергнут Луку-подсунут своего,сговорчивого кандидата,устоит Лука-помогут ему разогнать толпу.Теперь он более послушным будет -обязан за помощь,повязан кровью,дискредитирован перед Западом.