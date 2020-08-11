УКР
Новини Репресії в Білорусі
4 253 59

У ніч із 10 на 11 серпня силовики Білорусі затримали понад дві тисячі осіб, - МВС

За даними МВС Білорусі, минулої ночі було затримано понад дві тисячі осіб, постраждав 21 співробітник органів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання TUT.by у Telegram.

"У ніч із 10 на 11 серпня зафіксовано осередкові збори громадян у низці міст, найбільш масові - у Мінську, Бресті, Могильові та Новополоцьку.

Зафіксовано факти відкритого протистояння органам правопорядку, численні напади на співробітників міліції та пошкодження транспортних засобів. У результаті протиправних дій постраждав 21 співробітник органів внутрішніх справ і військовослужбовець внутрішніх військ, п'ять із них госпіталізовані.

У Мінську групи громадян під час пересування запускали димові шашки і пляшки із запальною сумішшю. На дорогах столиці деякі водії транспортних засобів навмисне гальмували рух, безпричинно роблячи зупинки і використовуючи звуковий сигнал. Відзначалися випадки блокування дорожнього руху спеціально спорудженими перешкодами.

У Мінську і Новополоцьку співробітники органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ були змушені активно застосовувати спецзасоби для припинення протиправних дій.

Загалом по країні затримано понад дві тисячі осіб, зокрема за участь у несанкціонованих масових заходах", - йдеться в повідомленні МВС Білорусі.

Зазначимо, що за даними МВС Білорусі 9 серпня під час масових акцій протесту в Білорусі було затримано близько 3 тис. осіб. Постраждали 39 правоохоронців і понад 50 цивільних.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонент Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Наразі вона перебуває в Литві.

У своєму відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".

Білорусь (8085) Лукашенко Олександр (2695) МВС (3535) репресії (1629)
МмммДА! дорываеться вот такое быдло типа х"""ла или лукашенко до власти и потом попробуй его сковырнуть от туда, готов убить всех, за свое кресло
https://censor.net/user/133794 -

вот подумалось..
Мадуро в Венесуэле пересидел все бунты и массовые протесты, а США сейчас качается леваками и неграми...
Парадокс такой...
МмммДА! дорываеться вот такое быдло типа х"""ла или лукашенко до власти и потом попробуй его сковырнуть от туда, готов убить всех, за свое кресло
Всех не пересажают
Такое впечатление, что "силовики" уже спаковали чемоданы и имеют в кармане билет "до ростова"...
Есть мнение что ОМОН там из Засрахи завезли.
Тобто Лука вирішив піти шляхом репресій, тобто в нікуди.
А шо - ростов уже "в никуда"?
Шлях для країни, а не шлях втечі Луки. Для його влади і країни це шлях в нікуди.
Сомневаюсь, что дороги Беларуси и тараканьего режима будут совпадать впредь.
Побачимо, але тоталітаризм, зебелізм, лукашизм...швидко не лікуються.
Рошенізм взагалі невиліковний!
В зависимости от гонорароффЪ.
Лечите. Не запускайте. А то полтора года у власти ваш осел,а без имени Порошенко по маленькому сходить не можете.
Ваш пʼять пробув, а в вашої отари від спогадів про нього досі полюції відбуваються!
https://censor.net/user/133794 -

вот подумалось..
Мадуро в Венесуэле пересидел все бунты и массовые протесты, а США сейчас качается леваками и неграми...
Парадокс такой...
Є така історія! Але Венесуела і прийшла в нікуди.
и прикол еще в том, что США за голову Мадуро назначили награду...
и да - каждая страна сама выбирает куда придти - нет общего хорошо для всех..
Вот в Ираке и Ливии попытались сделать хорошо - и испортили все.
Войны там сейчас нон-стоп...
Іноді довго обирають за країну і людей. Так було для України, Бєларусі...в СРСР, а потім і при незалежності Бєларусі.
так я об этом и написал...
Кароче, без крові Луку не скинути.
Кровь уже. Осталось скинуть.
На жаль, але це лише початок.
Конечно. Хирургия не бывает быстрой...
Чи готові білоруси до цього?
А никто не знает, даже Беларусы. Всё выяснится в процессе.
Все успокоится так дней через десят...Зато Лука посговорчивее станет.Единственное-людей жалко,ведь из них сейчас "протестный дух" выбивают...
...а може вбивають (вбівают)...
Не буду с Вами спорить,будущее покажет...Одно могу сказать-настоящим протестом там и не пахнет...Бунт да,причем "подогретый"из рашки...
или наоборот вбивают! протестный дух! мусора ведь по домам потом вернуться, на работе все арлы...............
В Украине уже рисовали такой сценарий. И где сейчас чивокуня?
Первьій блин комом.(С)
ВСЁ ТОЛЬКО ДЛЯ ТАРАКАНА-3% НАЧИНЕТСЯ.
Смотреть тому, кто ещё сомневается.
https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389084/
Насилие порождает насилие. После таких избиений люди еще больше будут протестовать и ненавидеть режим.И чем больше Лука наломает дров,тем страшней терять власть-будет давить до последнего.Или он или его...
Нужны лидеры,организация.Тогда можно переломить ситуацию.
Иначе подключаться кацапские зеленые человечки,и задавят белорусов,
У Путина безпроигрышная ситуация-свергнут Луку-подсунут своего,сговорчивого кандидата,устоит Лука-помогут ему разогнать толпу.Теперь он более послушным будет -обязан за помощь,повязан кровью,дискредитирован перед Западом.
"коренные" руцкие, коих в беларусь ***** насовал, особенно щас, просто немерянно, генетически, уже своей 47 хромосомой, полученной при выведении этой чистой расы путём скрещивания со всем чем не попадя, особенно ненавидят славян. и беларусов, и украинцев. потому то и их жестокость к людям этих двух стран уже не знает границ, но может стать ещё и более безграничной. стремление украинцев и беларусов стать свободными пробуждает в этих генетических рабах жестокость, не наблюдаемую даже в животном мире ((.
За "сборы граждан" надо до полусмерти людей избивать и штабелями избитых складывать?! Слава Богу, что мы в Украине!
