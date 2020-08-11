"Режим тиші" на Донбасі є важливим сигналом, але за ним мають відбутися й інші кроки, - Маас

Порушення режиму припинення вогню на Донбасі необхідно розслідувати, створивши відповідну інфраструктуру для цього.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

"Обидві сторони завжди стверджують, що саме інша сторона порушила. Ситуація стала б набагато більш об'єктивною, якби ми були в змозі перевіряти, хто дійсно порушує режим припинення вогню", - сказав він на спільній пресконференції зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у Москві.

Також читайте: Маас сьогодні зустрінеться з Лавровим, говоритимуть і про Україну: "Ми хочемо, щоб Росія розуміла свою відповідальність"

Маас додав, що "режим тиші" на сході України є важливим сигналом, але за ним мають відбутися й інші кроки: розведення сил і засобів, розмінування, вирішення гуманітарних питань. Також глава МЗС ФРН назвав позитивним відновлення діяльності спеціальної моніторингової місії ОБСЄ по обидва боки лінії зіткнення. Робота спостерігачів була утруднена на непідконтрольній Україні території через пандемію коронавірусу.