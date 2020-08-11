УКР
"Режим тиші" на Донбасі є важливим сигналом, але за ним мають відбутися й інші кроки, - Маас

Порушення режиму припинення вогню на Донбасі необхідно розслідувати, створивши відповідну інфраструктуру для цього.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

"Обидві сторони завжди стверджують, що саме інша сторона порушила. Ситуація стала б набагато більш об'єктивною, якби ми були в змозі перевіряти, хто дійсно порушує режим припинення вогню", - сказав він на спільній пресконференції зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у Москві.

Також читайте: Маас сьогодні зустрінеться з Лавровим, говоритимуть і про Україну: "Ми хочемо, щоб Росія розуміла свою відповідальність"

Маас додав, що "режим тиші" на сході України є важливим сигналом, але за ним мають відбутися й інші кроки: розведення сил і засобів, розмінування, вирішення гуманітарних питань. Також глава МЗС ФРН назвав позитивним відновлення діяльності спеціальної моніторингової місії ОБСЄ по обидва боки лінії зіткнення. Робота спостерігачів була утруднена на непідконтрольній Україні території через пандемію коронавірусу.

"тишины"... ага
Наступним кроком за режимом тиші буде повне блокування ОРДЛО, щоб ніхто цю тишу не порушував!
вiслюк услышал в лугандоне тишину
Наступним кроком за режимом тиші буде повне блокування ОРДЛО, щоб ніхто цю тишу не порушував!
показати весь коментар
11.08.2020 14:07 Відповісти
Выдают желаемое за действительность.
показати весь коментар
11.08.2020 14:30 Відповісти
вiслюк услышал в лугандоне тишину
показати весь коментар
11.08.2020 14:00 Відповісти
а нарушаемый ежедневно единичными-хаотичными-неприцельными-провокационными выстрелами "режим тишины" по 3-5 раз... это тот же сигнал...или как бы может другой - рано делать следующий шаг, надо чтоб тут как железобетон "устоялось"
показати весь коментар
11.08.2020 14:06 Відповісти
Нада прыжки..в высоту..как всегда...
показати весь коментар
11.08.2020 14:17 Відповісти
если власть вазелиновых овец в Украине не видит обстрелов, значит вся ******** из ес, сделает вид, что их нет и приступят к следующему шагу капитуляции.
показати весь коментар
11.08.2020 14:26 Відповісти
ЕС все равно как это произойдет, не им же терять территории и людей.
показати весь коментар
11.08.2020 14:32 Відповісти
Ватнік гребаний!
показати весь коментар
11.08.2020 15:37 Відповісти
Режим тишины, это когда три месяца подряд нет ни ЕДИНОГО нарушения перемирия, ни одного обстрела и т.д. А сейчас это это просто режим, "нужно просто перестать отвечать"
показати весь коментар
11.08.2020 16:05 Відповісти
 
 