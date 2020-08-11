УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6269 відвідувачів онлайн
Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
7 216 59

Євросоюз готує відповідь на репресії та арешти в Білорусі, - Боррель

Євросоюз готує відповідь на репресії та арешти в Білорусі, - Боррель

У Європейському Союзі готують відповідь на репресії й арешти в Білорусі, які почалися в ніч із 9 на 10 серпня після голосування на президентських виборах.

Про це повідомив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Уважно відстежуємо події та працюємо над відповіддю Євроосюзу і заявою 27 країн у межах Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ", - наголосив Боррель.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Людей розстрілювали гумовими кулями: жорсткий розгін протестувальників у Бресті. ВІДЕО

Також високий представник ЄС зазначив, що насильницькі репресії та арешти мирних протестувалників у Білорусі мають припинитися.

"Білоруський народ має право на демократію та вільні і демократичні вибори", - підкреслив Боррель.

Автор: 

Білорусь (8085) вибори (6755) Лукашенко Олександр (2695) репресії (1629) Євросоюз (14203) Боррель Жозеп (1075) Тіхановська Світлана (389)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
кацапам уже икается от этого "ичё". Санкции, они как радиация - сначала не видно, а потом уже "шестеро несут"...
показати весь коментар
11.08.2020 14:14 Відповісти
+5
«Рука Москвы в протестах в Беларуси очевидна, именно Кремль мобилизовал гражданское общество. Да, люди устали от режима Лукашенко, повлиял и кризис COVID-19, когда Лукашенко просто издевался над родственниками людей, которые умирали от пандемии. Большое народное недовольство, но в то же время, для того, чтобы люди не только были недовольны, но вышли бороться против режима, нужна мобилизация - именно это сделала Москва своим проектом по созданию белорусской оппозиции в лице Тихановского, Цепкала и Бабарико. Все трое явно связанны с Кремлем и это очень хорошо дирижированный российскими спецслужбами проект. Даже после того, как их не допустили к выборам, появление трио женщин является продолжением того же московского проекта. Тут же и https://ghall.com.ua/2020/07/31/vsled-za-rossijskimi-boevikami-v-belarusi-zaderzhan-polittehnolog-iz-rf/ появление политтехнолога Шклярова , который как минимум в Литве, связан известным близким к Кремлю технологом Минтусовым. Минтусов связан со Шкляровым и засветился в Литве еще тогда, когда Кремль помог избраться президентом Роландасу Паксасу, который потом был отрстранен путем импичмента, », - считает эксперт.
«В то же время, я не вижу стремления Кремля устранить Лукашенко, нет активностей, направленных на свержение режима. Более того, я не вижу стратегической надобности для Кремля свергать существующий в Беларуси режим, ведь именно Лукашенко и является самым главным кандидатом Москвы, в которого многие годы инвестировали и который соответствует целям Кремля в Беларуси. Все это делается, чтобы максимально ослабить белорусского президента для достижения нужных России результатов в геополитических и экономических переговорах с Минском, в частности, по созданию "Союзного государства". Вторая стратегическая задача Кремля - спровоцировать эскалацию протестов, избиение активистов и последующую дискредитацию Александра Лукашенко на Западе, лишить его возможности маневра в сторону Европы и США», - отметил Мариус Лавринавичус.
«Лукашенко успешно маневрировал между РФ и Западом, поэтому Кремль лишает через протесты его такой возможности. Также Россия нивелирует прижившийся в Евросоюзе и США нарратив о необходимости помочь Лукашенко защититься от Кремля. Запад не сможет закрыть глаза на репрессии и пролитую кровь, поэтому Лукашенко будет лишен маневра заигрывания с Западом», - подытожил аналитик.
показати весь коментар
11.08.2020 14:11 Відповісти
+5
Ну, выразит обеспокоенность, и чё? ))))
показати весь коментар
11.08.2020 14:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«Рука Москвы в протестах в Беларуси очевидна, именно Кремль мобилизовал гражданское общество. Да, люди устали от режима Лукашенко, повлиял и кризис COVID-19, когда Лукашенко просто издевался над родственниками людей, которые умирали от пандемии. Большое народное недовольство, но в то же время, для того, чтобы люди не только были недовольны, но вышли бороться против режима, нужна мобилизация - именно это сделала Москва своим проектом по созданию белорусской оппозиции в лице Тихановского, Цепкала и Бабарико. Все трое явно связанны с Кремлем и это очень хорошо дирижированный российскими спецслужбами проект. Даже после того, как их не допустили к выборам, появление трио женщин является продолжением того же московского проекта. Тут же и https://ghall.com.ua/2020/07/31/vsled-za-rossijskimi-boevikami-v-belarusi-zaderzhan-polittehnolog-iz-rf/ появление политтехнолога Шклярова , который как минимум в Литве, связан известным близким к Кремлю технологом Минтусовым. Минтусов связан со Шкляровым и засветился в Литве еще тогда, когда Кремль помог избраться президентом Роландасу Паксасу, который потом был отрстранен путем импичмента, », - считает эксперт.
«В то же время, я не вижу стремления Кремля устранить Лукашенко, нет активностей, направленных на свержение режима. Более того, я не вижу стратегической надобности для Кремля свергать существующий в Беларуси режим, ведь именно Лукашенко и является самым главным кандидатом Москвы, в которого многие годы инвестировали и который соответствует целям Кремля в Беларуси. Все это делается, чтобы максимально ослабить белорусского президента для достижения нужных России результатов в геополитических и экономических переговорах с Минском, в частности, по созданию "Союзного государства". Вторая стратегическая задача Кремля - спровоцировать эскалацию протестов, избиение активистов и последующую дискредитацию Александра Лукашенко на Западе, лишить его возможности маневра в сторону Европы и США», - отметил Мариус Лавринавичус.
«Лукашенко успешно маневрировал между РФ и Западом, поэтому Кремль лишает через протесты его такой возможности. Также Россия нивелирует прижившийся в Евросоюзе и США нарратив о необходимости помочь Лукашенко защититься от Кремля. Запад не сможет закрыть глаза на репрессии и пролитую кровь, поэтому Лукашенко будет лишен маневра заигрывания с Западом», - подытожил аналитик.
показати весь коментар
11.08.2020 14:11 Відповісти
путін через свої телеканали, які віщають на Білорусь, закликає молодь до спротиву - ось і все! Сакнції мають бути проти путіна! Але ЄС показує знову що він на стороні путіна.
показати весь коментар
11.08.2020 14:18 Відповісти
Вы в своем уме? В Украине вещают российские телеканалы, чтобы вы так компетентно судили? При Лукашенко вообще могут вещать любые каналы, пропагандирующие сопротивление ЕМУ, даже российские. Вон медведевского "Крестного батьку" белорусы когда-то могли посмотреть только в записи в интернете - из сетки вещания все повырезали.
показати весь коментар
11.08.2020 14:26 Відповісти
Хм, це місцевий юродивий, краще не чіпайте, бо напише відповідь на десяти сторінках.
показати весь коментар
11.08.2020 14:30 Відповісти
Ті хто дивиться в Білорусі російське телебачення через супутник, бачать всі ці російські заклики до спротиву!
показати весь коментар
11.08.2020 15:10 Відповісти
И лично был в Белоруси. И не только в Минске. Там засилье решенского ТВ. Поголовное.
показати весь коментар
11.08.2020 16:16 Відповісти
А щодо протесту - він нікуди не дінеться, зрозуміло. Білоруси вийшли за свою свободу. І хоча повстання може бути придушеним, але відмотати плівку назад вже нікому і ніколи не вийде.... Олександра Лукашенка- президента всіх білорусів в Білорусі уже не буде. Він програв вибори, і програв їх білоруському народу...
показати весь коментар
11.08.2020 17:01 Відповісти
Незалежність Білорусі від Москви це питання національної безпеки України! Та й Європи - також...
показати весь коментар
11.08.2020 17:02 Відповісти
бачу, хтось уважно стежить за тим, що каже "путiн"? як там безпiлотнi пiдводнi човни на гусеничному ходу в океанських портах Бєларусi? слiдкують за узберiжжям?
показати весь коментар
11.08.2020 14:27 Відповісти
Ну, выразит обеспокоенность, и чё? ))))
показати весь коментар
11.08.2020 14:12 Відповісти
кацапам уже икается от этого "ичё". Санкции, они как радиация - сначала не видно, а потом уже "шестеро несут"...
показати весь коментар
11.08.2020 14:14 Відповісти
Евросоюз готовит ответ на репрессии и аресты в Беларуси, - Боррель - Цензор.НЕТ 5030
показати весь коментар
11.08.2020 14:26 Відповісти
а нас рать на рашу мне, я украинец и в Украине живу
показати весь коментар
11.08.2020 20:55 Відповісти
Так чего ты, се-рун политический, в этом обсуждении кипишуешь? Тут тоже не про Украину, а про Беларусь.
показати весь коментар
12.08.2020 09:03 Відповісти
я так понял ты серун не политический?
показати весь коментар
12.08.2020 09:24 Відповісти
Ты, как всегда, обоср@лся на переводе стрелок
показати весь коментар
12.08.2020 09:26 Відповісти
А репресії на репресії треба!!
показати весь коментар
11.08.2020 14:13 Відповісти
лукашенко запретять делать покупки в Европе и молиться в храме какой то там богоматери.
показати весь коментар
11.08.2020 14:14 Відповісти
Лука планував продавати електрику до Європи, тепер буде жаб бити током на болотах.
показати весь коментар
11.08.2020 14:31 Відповісти
а ще є американці... і корабель нафти вони вже відправили до бацьки... чекаємо тепер їх реакцію...
показати весь коментар
11.08.2020 14:55 Відповісти
Евросоюз готовит ответ на репрессии и аресты в Беларуси, - Боррель - Цензор.НЕТ 4819
показати весь коментар
11.08.2020 14:14 Відповісти
хм... а Лука будет рассказывать про полезные санкции?
показати весь коментар
11.08.2020 14:15 Відповісти
нет - он присоединит Беларусь к РФ...
Запад его туда загоняет...
показати весь коментар
11.08.2020 14:17 Відповісти
Вряд-ли. "Такая корова нужна самому". Но сябрам после этого не позавидуешь.
показати весь коментар
11.08.2020 14:21 Відповісти
под санкциями Запада и РФ корова останется без молока...
путин уже поздравил Лукашенко, так что дорога для Лукашенко осталась только одна...
показати весь коментар
11.08.2020 14:25 Відповісти
Євросоюз готує відповідь на репресії та арешти в Білорусі, - Боррель - Цензор.НЕТ 7976
показати весь коментар
11.08.2020 14:27 Відповісти
Наконец поняли что Лука водил их за нос, играя в противника рашки.
показати весь коментар
11.08.2020 14:19 Відповісти
Обеспокоенность или озабоченность? Делаем ставки.
показати весь коментар
11.08.2020 14:20 Відповісти
обеспокоенность...для озабоченности пока рано - всего один труп...
показати весь коментар
11.08.2020 15:05 Відповісти
Обеспокоенность будет глубокой или не очень?
Я уверен, это очень важно для беларусов.
показати весь коментар
11.08.2020 14:21 Відповісти
В Европе любят когда глубоко.
показати весь коментар
11.08.2020 14:26 Відповісти
А де ж отаке - "зато Бацька нє дапустіл бєспарядкав!"?
показати весь коментар
11.08.2020 14:23 Відповісти
*****, введи войска в Белоруссию!
показати весь коментар
11.08.2020 14:23 Відповісти
***** мав вивести з Білоруссії війська, а натомість Україна Польща та Литва - ввести.
показати весь коментар
11.08.2020 14:41 Відповісти
С какой радости Украина должна вводить войска? Таракан вводил в Украину? Нет.Вот и мы покурим издалека.
показати весь коментар
11.08.2020 15:09 Відповісти
А вы заметили, что вся херня в Беларуси началась после поездки в Минск зеленского. Не думаете ли вы что это совпадение? Как сгоревший собор в париже, пандемия в италии или пожар в японии!
показати весь коментар
11.08.2020 14:24 Відповісти
Плюс мировая пандемия короны. Походу тоже Зеленский виноват ))))
показати весь коментар
11.08.2020 14:26 Відповісти
ну не знаю. а вот Теслу Богдану точно он спалил.
"так не доставайся ж ты никому!"
( стреляет в неё из пистолета )
показати весь коментар
11.08.2020 14:33 Відповісти
Абсолютное большинство Беларусов, к нашему сожалению, хотят дружить с росией.
Однако это не значит, что они хотят себе на шее пожизненного царя, как в Мордоре.
Как говорится: "Дружба-дружбой, а табачок врозь!" ))
показати весь коментар
11.08.2020 14:25 Відповісти
Ничего себе "не хотят" Да они его уже шестой раз выбрали. У нас Завгар и срока не просидел - пинками прогнали, а бульбоеды таракана будут и дальше обожать запоребриковцы обожают *****, как генсеков в ссср
показати весь коментар
11.08.2020 14:30 Відповісти
Если Лукашенко победил на выборах, то почему эти 80%, которые якобы проголосовали за Лукашенко, не защищают его. Почему Беларусь накрыли массовые протесты. Потому, что на лицо подтасовка результатов выборов и желание Лукашенко утопить в крови народ, который его не хочет.
показати весь коментар
11.08.2020 14:30 Відповісти
Ну?
Мы себе клована, а они себе домохозяйку, что тебя не устраивает?
Теперь клован будет ездить в гости и хвалить не бульбу, а котлеты)
показати весь коментар
11.08.2020 14:42 Відповісти
Путін хоче приєднати Білорусь,а для цього йому потрібні санкціїї ЄС лукашенко.Путін вимагає,щоб лукашенко ввів військове положення.:"https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert Кремлёвский мамковед 12 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16860 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16860
⚡️👊🏻По данным разведки одной из стран НАТО, «вежливые люди» якобы более 4 часов принимают участие в боевых действиях в Минске. В соцсети также попали видео-подтверждения."........"https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert Кремлёвский мамковед 13 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16858 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16858
🇧🇾⚡️🇷🇺Кремль снимет гарантии безопасности для Лукашенко и семьи, если он не введёт военное положение."......."https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert Кремлёвский мамковед 14 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16857 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16857
👊🏻🔥☎️Команда на более жёсткое подавление белорусских протестов поступила силовикам после долгожданного телефонного разговора Лукашенко и Путина. В ходе переговоров Президент пообещал помочь Батьке подавить масштабные митинги, но порекомендовал эскалировать, применив агрессивные и летальные способы сдерживания. Первые поползновения уже можно наблюдать в новостных сводках. В Кремле надеятся, что ЕС и США выдадут персонифицированный пакет санкций главе Белоруссии и его семье, что в итоге вынудит его на беспрекословную интеграцию в Союзное государство."....."https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert Кремлёвский мамковед 13 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16859 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16859
⚡️🇧🇾Источники из окружения Лукашенко сообщают, что предварительно на завтра намечено заседание Совета Безопасности Белоруссии, на котором будет решаться вопрос о военном положении и комендантском часе с 22:00 на 2 недели. Верховный совет Белоруссии это решение поддержит."
показати весь коментар
11.08.2020 14:33 Відповісти
Прогревают озабоченность хутинские пуесосы?
показати весь коментар
11.08.2020 14:35 Відповісти
Какие будут санкции? Коленьке запретят посещать Диснейленд за счёт сябров?
показати весь коментар
11.08.2020 14:37 Відповісти
Мяч абибас, не сможет купить на рынке)
показати весь коментар
11.08.2020 14:44 Відповісти
Этой цели уже Россия добилась. Отрезать Луку еще больше от Европы. Хорошо когда твои соседи полезные идиоты.
показати весь коментар
11.08.2020 14:47 Відповісти
Яку відповідь?

Заборонять транзит батату з Коста-Ріки у Білорусь?
показати весь коментар
11.08.2020 15:00 Відповісти
рыгорыч, ты там держись...последний оплот социализма с человеческим лицом...еще СевКорея есть, но там немного перегнули с культом личности...уйдешь ты - трудовой класс буржуи задавят и всем это икнется...
показати весь коментар
11.08.2020 15:09 Відповісти
Таракану похер те санкции,он и так не признанный в ЕС.
показати весь коментар
11.08.2020 15:14 Відповісти
Бацька, а тебя ведь повесят за яйца, в Ростове ты точно лишний
показати весь коментар
11.08.2020 15:16 Відповісти
Возможно Украине нет резона мчаться "впереди паровоза", не та у нас сейчас ситуация, но украинское руководство просто обязано будет присоединиться к оценкам и решениям Евросоюза. И конечно визит Зеленского в Минск категорически проводить нельзя.. Интересно ( бесплатный совет Вове), узнать кто его подставил, кто посоветовал поднимать вопрос о визите , зная как и что будет на " выборах" в Минске ( как будто это стало неожиданностью) В общем кто из " товарищей" посадил Зелю на растяжку. ( где каждый ход ведет к ухудшению ситуации), друг такого бы не посоветовал.. значит в команде кто то играет против него и он находится у самого уха...
показати весь коментар
11.08.2020 15:45 Відповісти
Просто цікаво,а в чому ж буде полягати грізна відповідь від ЕС? Заборонять лукі відвідати Октоберфест,а Колі- Діснейленд,що не далеко від Парижу?
показати весь коментар
11.08.2020 16:37 Відповісти
Я уже боюсь. Что будет...
Выразят мегаозабоченность! Это вам не цацки-пецки!!!
показати весь коментар
11.08.2020 18:43 Відповісти
Надеюсь, это будет не очередная "озабоченность" а ГЛУБОКАЯ озабоченность!
А я серьёзно!
Экономические санкции Европы только сильнее загонят Белоруссию в Расию!
показати весь коментар
12.08.2020 09:45 Відповісти
 
 