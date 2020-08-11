Євросоюз готує відповідь на репресії та арешти в Білорусі, - Боррель

У Європейському Союзі готують відповідь на репресії й арешти в Білорусі, які почалися в ніч із 9 на 10 серпня після голосування на президентських виборах.

Про це повідомив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Уважно відстежуємо події та працюємо над відповіддю Євроосюзу і заявою 27 країн у межах Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ", - наголосив Боррель.

Також високий представник ЄС зазначив, що насильницькі репресії та арешти мирних протестувалників у Білорусі мають припинитися.

"Білоруський народ має право на демократію та вільні і демократичні вибори", - підкреслив Боррель.