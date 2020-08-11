Колеснікова про відеозвернення Тіхановської: Перебуваючи три години в кабінеті із силовиками, прочитаєш будь-який текст

Соратниця Світлани Тіхановської Марія Колеснікова прокоментувала відео, де Світлана Тіхановська каже не виходити на площі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання TUT.by у Telegram.

"Вона була без зв'язку зі своїм адвокатом. Ми бачили, що пройшли люди з обладнанням, схожим на відеотехніку, - результат ви знаєте. Максим бачить Світлану, яка виходить з кабінету, - вона сказала, що вийде через інший вхід.

За яким правом кандидата в президенти залишають із представниками силових структур без адвокатів на кілька годин? Чому, приходячи на прийом до голови ЦВК, люди в результаті залишаються затриманими силовими структурами?

Людина, яка три години перебуває наодинці з двома представниками силових структур, може прочитати будь-який текст ...

Якби я була в її ситуації, я б теж могла зачитати [текст з папірця]. Коли є діти, чоловік, друзі і прихильники, які перебувають у в'язниці, дуже складно не робити заяви під тиском.

У мене немає зв'язку зі Світланою. Особисто я залишаюся в Білорусі, не збираюся нікуди виїжджати. Я підтримую рішення Світлани. Світлано, якщо ти мене чуєш, - ти - герой, ти зробила дуже багато для Білорусі", - сказала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У мережі з'явилося відеозвернення Тіхановської, в якому вона закликала прихильників не протестувати: "Я не хочу крові й насильства". ВІДЕО

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонент Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Наразі вона перебуває в Литві.

У своєму відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".