УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7273 відвідувача онлайн
Новини Репресії в Білорусі
20 266 119

Колеснікова про відеозвернення Тіхановської: Перебуваючи три години в кабінеті із силовиками, прочитаєш будь-який текст

Колеснікова про відеозвернення Тіхановської: Перебуваючи три години в кабінеті із силовиками, прочитаєш будь-який текст

Соратниця Світлани Тіхановської Марія Колеснікова прокоментувала відео, де Світлана Тіхановська каже не виходити на площі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання TUT.by у Telegram.

"Вона була без зв'язку зі своїм адвокатом. Ми бачили, що пройшли люди з обладнанням, схожим на відеотехніку, - результат ви знаєте. Максим бачить Світлану, яка виходить з кабінету, - вона сказала, що вийде через інший вхід.

За яким правом кандидата в президенти залишають із представниками силових структур без адвокатів на кілька годин? Чому, приходячи на прийом до голови ЦВК, люди в результаті залишаються затриманими силовими структурами?

Людина, яка три години перебуває наодинці з двома представниками силових структур, може прочитати будь-який текст ...

Якби я була в її ситуації, я б теж могла зачитати [текст з папірця]. Коли є діти, чоловік, друзі і прихильники, які перебувають у в'язниці, дуже складно не робити заяви під тиском.

У мене немає зв'язку зі Світланою. Особисто я залишаюся в Білорусі, не збираюся нікуди виїжджати. Я підтримую рішення Світлани. Світлано, якщо ти мене чуєш, - ти - герой, ти зробила дуже багато для Білорусі", - сказала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У мережі з'явилося відеозвернення Тіхановської, в якому вона закликала прихильників не протестувати: "Я не хочу крові й насильства". ВІДЕО

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонент Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Наразі вона перебуває в Литві.

У своєму відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".

Колеснікова про відеозвернення Тіхановської: Перебуваючи три години в кабінеті із силовиками, прочитаєш будь-який текст 01

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626) Тіхановська Світлана (389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+27
Протестующим сейчас надо очень быстро соображать и понимать, что на свалку истории нужно выносить как Лукашенко, так и московскую куклу Тихановскую. Боже упаси, разыгрывать московскую карту с кремлевскими тетками. Прямо сейчас им надо вспоминать, что такое Беларусь, вспоминать свою историю, язык, традиции и главное - то и тех, кто все это убивал. Как только это встанет на место, остальное пойдет в правильном направлении.
Кстати о Тихановской. То, что это - конторский проект, понятно хотя бы по тому, что здесь используется схема «новые лица», которую пропихнули у нас. По-своему яркой и тяжелой политической фигуре Луки противопоставляется никто. На выборы выдвигается персонаж банально без малейшей программы действий. То есть, на высшую должность идет человек, который вообще не имеет ни малейшего представления о том, что он там будет делать.
И это - выигрышная схема для манипулятора. Записной бестолочи, если она выиграет, дадут менеджера, который будет делать все за нее. И получается известная схема: люди избрали одну фигуру, а страной правит кто-то другой, которого никто не избирал. А потом, если все пройдет как у нас, под «попку» будет создана бутафорская «партия» из таких же пустышек-статистов. Мы - вляпались в эту технологию и на этих ошибках должны учится все, кто движется по нашему пути.
Быстро это надо делать потому, что ни Лукашенко, ни тем более - промосковским проституткам, змагары не нужны. Их пустят под нож как первые, так и вторые, как только все устаканится. Беларусь, как демократическая и национально ориентированная страна, не нужна ни диктатору из Минска, ни диктатору из Москвы. Именно по этой причине, у них нет времени на взросление и все экзамены следует сдавать экстерном.
показати весь коментар
11.08.2020 14:46 Відповісти
+26
Разбудите,когда белорусы начнут памятники ленину валять...
показати весь коментар
11.08.2020 14:46 Відповісти
+22
Поки вони облизують брАДский рускі народ , нічого не буде ...
показати весь коментар
11.08.2020 14:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Тихановская в данной ситуации кагбы и не особая потеря, она не политик и не спец по организации акций гражданского неповиновения. У происходящего процесса могут быть другие движущие силы и рычаги управления
показати весь коментар
11.08.2020 15:07 Відповісти
даже этот Цыпкало сказал, что Тихановская уже в протестах - баба з возу кобилі легше
показати весь коментар
11.08.2020 15:31 Відповісти
Чогось думається,що зі всієї цієї катавасії не вийде ні##уя. На превеликий жаль...
показати весь коментар
11.08.2020 15:11 Відповісти
Колеснікова про відеозвернення Тіхановської: Ми бачили людей зі схожим на відеотехніку обладнанням. Результат ви знаєте - Цензор.НЕТ 1051
показати весь коментар
11.08.2020 15:14 Відповісти
С особым цинизмом... Кто бы мог подумать...
показати весь коментар
11.08.2020 15:17 Відповісти
не удивляет, она там 3 часа провела, запилили наверное не один еще видосик...
показати весь коментар
11.08.2020 15:29 Відповісти
Вы, придурки гневные, новость читали?
"По какому праву кандидата в президенты оставляют с представителями силовых структур без адвокатов на несколько часов? Почему, приходя на прием к председателю ЦИК, люди в итоге остаются задержанными силовыми структурами? "Она была без связи со своим адвокатом. Мы видели, что прошли люди с оборудованием, похожим на видеотехнику - результат вы знаете.Источник: https://censor.net/n3213079

Тут намекается что её ЗАСТАВИЛИ сделать это обращение!
показати весь коментар
11.08.2020 15:46 Відповісти
Ну заставили или не заставили - сути не меняет. Курица не птица, Польша не заграница, эта гусыня не президент.
показати весь коментар
11.08.2020 16:58 Відповісти
Кеша, друг ситный, а ты не у курсе откуда и как она взялась?
показати весь коментар
11.08.2020 18:29 Відповісти
Известная правозащитница, всю жизнь в оппозиции, несколько лет провела в эмиграции где спасалась от гэбэшников луки?
показати весь коментар
11.08.2020 18:46 Відповісти
Это как бы щутка или ты в самом деле не в курсе?
показати весь коментар
11.08.2020 19:01 Відповісти
Понятно, что заставили. И сказали, что если не сделаешь, прямо на твоих глазах застрелим всех детей и тебя.Мужа удавим. Делай выбор.
показати весь коментар
11.08.2020 17:32 Відповісти
А ещё заставили выставить свою кандидатуру перед этим?
показати весь коментар
11.08.2020 18:42 Відповісти
А почему она сама об этом не скажет, из Литвы.
показати весь коментар
11.08.2020 17:02 Відповісти
Родители в Беларуси остались наверняка.
показати весь коментар
11.08.2020 17:34 Відповісти
Понятно, что эта тела, как символ и Лидер - никакая.
Дело не в ней, а в принципе - Беларусь независимое государство, или тварь дрожащая? Дело в народе!
показати весь коментар
11.08.2020 17:30 Відповісти
Таракана 3% нужно на свалку истории отправить заодно с теми украинскими судьями, которые приговорили Кольченко сегодня к 40 часам общественных работ, как пособников и покрывателей убийцы 3%, заодно и всю судейско-прокурорскую мафию Украины туда же, вместе с их ЗЕро Президентом и его бандитским Офисом.
показати весь коментар
11.08.2020 18:55 Відповісти
не смогла проявить характер... сказала бы : алеее! я ваш новый президент! поднялись и вышли!
показати весь коментар
11.08.2020 19:44 Відповісти
Тихановская сделала для своего народа, что смогла - сделала очень много и очень правильно. Белорусы ей должны быть благодарны. Она неопровержимо доказала, что Лукашенко узурпировал власть.
Любой понимает: диктатор лжёт: у него 80% - ха-ха - и никто за него на улицы не выходит.
показати весь коментар
11.08.2020 21:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 