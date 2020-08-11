УКР
Спалах COVID-19 зафіксовано в Білгород-Дністровському спеціалізованому будинку дитини: захворіли 5 вихованців і 5 співробітників, - міськрада

У місті Білгород-Дністровський Одеської області в спеціалізованому будинку дитини виявили 10 випадків COVID-19.

Про це інформує пресслужба Білгород-Дністровської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

Зазначають, що станом на 10 серпня в місті коронавірусом інфіковані 147 осіб, у тому числі 18 дітей, 5 із яких - вихованці будинку дитини.

"Серед вихованців спеціалізованого будинку дитини виявлено 5 позитивних результатів. Усі діти почуваються задовільно, встановлено цілодобовий медичний нагляд", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у місті третій тиждень поспіль збільшується кількість хворих COVID-19. Щодня госпіталізують 6-7 осіб. Серед хворих - 41 медпрацівник, п'ятеро з них працюють у спеціалізованому будинку дитини.

Згідно з офіційною інформацією, комунальний заклад "Білгород-Дністровський спеціалізований будинок дитини" є об'єктом спільної власності територіальної громади області. Він здійснює медичну допомогу, проведення психолого-педагогічної корекції та медико-соціальної реабілітації дітей із вадами фізичного та розумового розвитку від народження до 6 років. Ідеться про дітей, тимчасово позбавлених батьківського піклування, сиріт, а також дітей із малозабезпечених, неповних та багатодітних сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Так уж и заболели или их просто протестили?
