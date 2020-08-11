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Новини Революція в Білорусі
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У Білорусі відбуваються масові страйки на великих підприємствах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк, працівники підприємств у Мінську та інших містах масово залишають робочі місця.

Про це повідомляє Telegram канал NEXTA_live, передає Цензор.НЕТ.

У соцмережах масово публікуються відео, як люди йдуть з робочих місць і вимагають зустрічі з керівниками підприємств.

"Мінський маргариновий завод масово йде з роботи. Люди аплодують, машини сигналять", - йдеться в одному з повідомлень.

Також читайте: На Білоруському метзаводі через нечесні вибори страйкують робітники: 60 осіб затримано, - ЗМІ

Про безстроковий протест оголосила частина робочих Мінського електротехнічного заводу імені В.І. Козлова (МЕТЗ).

Страйкові вимоги працівників ВАТ "МЕТЗ ІМ. В.І. Козлова":

1) Негайно припинити насильство щодо мирних беззбройних громадян, які мають право мирно висловлювати свою політичну позицію!

2) Припинити провокації для виправдання дій силовиків.

3) Випустити людей, затриманих під час минулих мирних демонстрацій.

4) Увімкнути інтернет, щоб виключити ймовірність появи домислів і чуток.

"Жабінковський цукровий завод повністю зупинив свою роботу, люди страйкують. Працівники зібралися в ДК і вимагають зустрічі з головою райвиконкому для висунення своїх вимог", - йдеться в повідомленні.

"ОМОН розігнав людей, які зібралися біля прохідної електротехнічного заводу ім. Козлова, щоб підтримати страйкарів. Затримано щонайменше двох осіб", - зазначається в повідомленні.

Також відомо, що в столиці Білорусі страйкують співробітники Мінського електротехнічного заводу, Інституту хімії нових матеріалів НАН Білорусі.

За інформацією ЗМІ, на заводі БелАЗ в Жодіно робочі обговорюють формат страйку і конкретні вимоги для підприємства.

Дивіться: Людей розстрілювали гумовими кулями: жорсткий розгін протестувальників у Бресті. ВІДЕО

Працівники Жабінковського цукрового заводу викликали голову райвиконкому, щоб оголосити йому про початок страйку.

Співробітники підприємства "Гродно Азот" заявили, що не визнають результатів виборів і також готуються страйкувати.

У Білорусі відбуваються масові страйки на великих підприємствах 01

У Білорусі відбуваються масові страйки на великих підприємствах 02
У Білорусі відбуваються масові страйки на великих підприємствах 03

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Також дивіться: Суд визнав затриманого біля посольства Білорусі в Києві Кольченка винним у хуліганстві й засудив до 40 годин громадських робіт. ВІДЕО

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонент Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Наразі вона перебуває в Литві.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) страйк (208) Лукашенко Олександр (2668) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+31
Вы видимо мало видео видели, или мало что читали за последние сутки. Вчера только в Минске вышли на улицу где-то 100 000 людей и никто не стоял на коленях, а кое где были сражения целые. Там всё только начинается. Не болтайте зря, не унижайте людей. Они и так все там пока ещё побаиваются.
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11.08.2020 15:27 Відповісти
+29
это почетные гости торжестваВ Беларуси проходят массовые забастовки на крупных предприятиях - Цензор.НЕТ 9886
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11.08.2020 15:18 Відповісти
+26
всій країні заплатили ?
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11.08.2020 15:21 Відповісти
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Це у кіно "про німців і наших" так.
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11.08.2020 18:03 Відповісти
конечно Киев чучело
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11.08.2020 15:45 Відповісти
Для народа, который 29 лет находился в заповеднике СССР - это достижение. Большая дорога начинается с маленького шага. Молодцы сябры!
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11.08.2020 15:29 Відповісти
Молодь підросла.
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11.08.2020 15:33 Відповісти
Скоро будет продолжение. На этом всё не закончится. Вечером посмотрим.
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11.08.2020 15:30 Відповісти
У нас під час Майдану тема "загального страйку" піднімалась, але не пройшла.
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11.08.2020 15:32 Відповісти
Так в Беларуси почти вся промышленность - госсектор, там имеет смысл бастовать, чтобы вынудить Лукашенко уйти. А что толку бастовать на частном предприятии? Это только на собственника действенный путь давления.
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11.08.2020 15:40 Відповісти
щас, барыги бы не допустили...
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11.08.2020 15:49 Відповісти
белорусам можно позавидовать у них профсоюзы

не наше профсоюзное гавно
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11.08.2020 15:59 Відповісти
Нет у нас на предприятиях никаких независимых профсоюзов. Это самоорганизация рабочих.
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11.08.2020 17:04 Відповісти
молодцы кучкуетесь
видать на всем постсовке гнилые профсоюзы
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11.08.2020 17:19 Відповісти
ага.. і жодного страйку за довший час.....
НЕ заї..алося брехати, гі... брехло ?
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12.08.2020 08:17 Відповісти
Три завода по сто человек....
Рано радоваться!
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11.08.2020 15:42 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389106/ Минчанин в знак протеста заблокировал «синюю» ветку метро

У Білорусі відбуваються масові страйки на великих підприємствах - Цензор.НЕТ 6890
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11.08.2020 15:45 Відповісти
Завжди дивувався, чому білоруси так довго терплять Лукашенко?...... Вроді би словяни, європейці, навколо пристойні сусіди... поляки, балтійські країни......кажуть, що по-натурі нордики, трохи нагадують навіть німців..... І робити з себе таке посміховисько з тим Лукашенком? Влаштовувати якийсь Туркменістан з Бульбульмухамедовим посеред Європи?

Ну з москалями, все зрозуміло..... напівазіати, без азійських диспотій їхня Росія не може існувати.... Тому Ваня Грозний, Сталін, Путін, Кадиров...... але білоруси?
https://censor.net/comments/locate/3213087/019214ca-5d30-7218-b3fb-d545c2b777d5
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11.08.2020 15:50 Відповісти
Найбільш постраждала нація в Другій світовій - багато понаїхів з заканав'я.
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11.08.2020 15:58 Відповісти
Білоруси - це не карликова країна... де 50000 населення і нема з кого вибирати.... Це майже 10 лямів... Невже на 10 лямів знайшлася тільки якась безталанна домогосподарка, її чоловік, які взялася скласти опозицію Луці?..... Білоруси дуже неприємно дивують....
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11.08.2020 17:06 Відповісти
Всіх достойних Лука або вбив, або посадив. Але треба з чогось починати.
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12.08.2020 15:04 Відповісти
терпели понятного луку бы и дальше, да он задергался, а народ в мировом информпространстве, надоело без перемен, и с ложью бок о бок
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11.08.2020 16:19 Відповісти
Інтересно чим керуються ті білоруси, які постійно голосують за Луку? Вони не розуміють, що за 30 років людина себе повністю вичерпує....Що країна потребує нової крові, нових сил, нових ідей....

В Україні і то...шо би там не казали...типу олігархи, опереточна демократія з ляльководами олігархами.... Але на почтку каденції в усіх президентів рейтинги під 50-70%, а під кінець.... 1-5%.... Так було з Ющем(1%), Порошенко під кінець каденції мав заледве (5%).... І швидше за все така ж доля і у Зелінського.....(Тільки один Кучма був 2 каденції, і то після першої мав низький рейтинг, але переміг бо у сепарники йому підвели комуняку Симоненка).... Тобто навіть 4 роки вистарчає, щоб суспільство втомилося від цієї людини....
А тут 30 років!!!!!! Одна та сама пика в телеку??? Це жах... як білоруси себе опустили з тим Лукашенко....
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11.08.2020 16:59 Відповісти
Понравилось точное и тонкое определение гос. устройства, если сконцентрировать Ваше ... шо би там не казали... Олигархия... звучит основательно и нерушимо крепко, почти как монархия.
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11.08.2020 18:21 Відповісти
Навряд чи українську олігірхію можна назвати монархією, яка передається у спадок..... Укр. олігархія це раптом 4-6 олігархів...(Пінчук, Коломойський, Фірташ, брати Сурки, Порошенко, можливо Медведчук... і завезений з Росії Новинський)..... Вони майже всі породження і симбіоз одразу трьох факторів... БАНДИТСЬКИХ 90-стих, КУЧМИ і ДЕШЕВИХ РЕСУРСІВ ІЗ РОСІЇ.... Цього всього зараз немає, тому немає передумов появи НОВИХ.... а їхні нащадки дуже слабкі.... Більшість з них вчилися на Заході, а головне НЕ МАЮТЬ ТІЄЇ БАНДИТСЬКОЇ ХВАТКИ, ЯК ЇХНІ БАТЬКИ У 90-сті..... Син Коломойського - баскетболіст, син Ахмєтова тоже вчився на Заході і в Україні майже не появляється, у Сурків - дочки, в Порошенка старший тоже якийсь доходяга, а молодший вчиться в АНГЛІЇ.....

Інша справа РОСІЯ.... При Єльцині було 36 олігархів, при Путіні зараз під 200 олігархів.... Ті ж самі чинники... ПУТІН і його клептократична вертикаль, РЕСУРСИ... і по суті, в Росії БАНДИТСЬКІ 90-сті ніколи не закінчувалися... вони продовжуються.... Тому РОСІЯ ПРИРЕЧЕНА НА ДОВГЕ ІСНУВАННЯ З ОЛІГАРХАМИ....
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11.08.2020 19:02 Відповісти
Вы положительно оптимист dandy, что ж... подождем лет 40 еще, олигархи состарятся отойдут от дел и уже некому будет указывать народу как управлять государством Украины.
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11.08.2020 22:30 Відповісти
Кажете "чим керуються ті білоруси, які постійно голосують за Луку? Вони не розуміють, що за 30 років людина себе повністю вичерпує...".
Це тільки теорія, яка може бути чосто відірваною від життя. Виявляється, що не зовсім і вичерпав. Не всі білоруси напевне знають, але відчувають, що з їхнім Лукою більш як в 2 раза ВВП на душу населення більше ніж в Україні, в якій багато раз змінилися президенти. Просто Лука більше як може старається для країни, а наші президенти більше стараються красти.

Ото я думаю, що і зараз народ все таки проголосував за Луку. У них нема кращого вибору. Думаю, що його суперники хочуть розікрасти Біларусь.
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11.08.2020 23:27 Відповісти
В Україні дуже сильний(покищо) чинник ОЛІГАРХІЇ.... Думаю, якби був такий самий Лукашенко у нас і при тих олігархах, зараз справи були би ще гірші, ніж є....Єдиний плюс, який бачу у Лукашенку, що він за ці 30 років не дозволив зявитися класу ОЛІГАРХІВ в Білорусі.....

А то що зараз відбувається у білорусів, свідчить про серйозні проблеми в економіці...Завжди такі події потрібно привязувати до економічних чинників....
Значного профіту від знижок на російський газ і нафту немає (падіння цін - світова тенденція) , виробництво немодернізоване, совкове, потужні західні інвестиції не йдуть, тому що санкції..... Всі кредити або з Росії, або з Китаю..., а Росія сама зараз в траблі..... От і потроху починають бунтувати білоруси....
В авторитарних і в напівавторитарних режимах ЕКОНОМІКА, СУДИ, ПОЛІТИКА - це по суті ОДНА ЛЮДИНА.... І коли йде все добре, то ця людина забирає всі ЛАВРИ собі, коли щось валиться, то всі шишки дістаються також цій ЛЮДИНІ.....
В сталих демократіях, зовсім інакше... там сильні незалежні інституції, а не верховна влада..... І Меркель може бути навіть 30 років канцлером, але якщо почнуться проблеми в економіці, то жоден німець не буде звинувачувати у цьому Меркель(що вона стара і вичерпалася), а лише ті інституції і тих чиновників, які займаються економікою країни....
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12.08.2020 00:36 Відповісти
Якщо білоруси вважають, що у них проблема у 26-річному правлінні Лукашенка, то значить вони ще справжніх проблем не бачили.
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12.08.2020 11:49 Відповісти
Вони не розуміють, що за 30 років людина себе повністю вичерпує...

Архимед - 73 года
Исаак Ньютон - 84 года
Галилео Галилей - 78 лет
и т.д. .... Не думаю, что эти люди, годам к 25 обзаведясь взрослыми мозгами, к 55 "себя полностью исчерпали"
Лукашенко не человек, он - существо из параллельного мира. Из мира государственной службы охраны и других спецслужб. Он не имеет возможности пройтись по Минску или иным городам и сёлам, он не имеет возможности пройтись по рынкам, магазинам , предприятиям чтобы увидеть реальную жизнь на земле, а не ту которую ему приносят в "рекламных буклетах" из госстата.
Такие люди как Лукашенко, Путин, Сев.Корейские Кимы и т.п., исчерпывают себя как человека не через 30 лет, а в тот момент когда им в голову приходит мысль "я буду главой государства и всё буду устраивать так, чтобы править до конца своих дней". И момент этот может быть еще задолго до реального восхождения "на трон".
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12.08.2020 16:44 Відповісти
Главное что люди перестали бояться усатого петуха лукашенко, дырявых кагебешников и пидоров мусоров!!!
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11.08.2020 15:51 Відповісти
Главноє - зламати країну, правда?
А там далі хоч трава не рости...
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12.08.2020 11:50 Відповісти
А что кроме коррупционных схем и "кумовства" может сломаться в стране в которой президенты избираются избирателями, а не администрацией действующего президента и админресурсом из госбюджетников?
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12.08.2020 17:00 Відповісти
Оно совковая вата, бесполезно что-то объяснять.
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12.08.2020 18:42 Відповісти
Так я и не объяснял, я спросил чтобы оно мне объяснило
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12.08.2020 20:55 Відповісти
Що я можу пояснити ольгінському тролю, який в Україні не живе?
У нас вже відбулося два майдани, одна війна і одна "електоральна революція" - і у Львові, і в Пустомитівському районі сидять всі ті самі старі гриби корупціонери-функціонери багаточисельних дозвільних систем, які сиділи там ще при Кучмі. І сміються тобі в обличчя, і нічого їм не буде, і ніхто їх звідти ніколи не вижене, і саму систему не поламає.
А ви дрочіть на чесні вибори, дєрьмократичні цінності і гейропу - вперед.
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13.08.2020 09:07 Відповісти
Эх, белорусы, с такой самоорганизацией вам еще майданить и майданить пока свободу не вырвите
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11.08.2020 15:52 Відповісти
А навіщо їм та свобода? От мені хтось скаже, що саме вони збираються із нею робити і що будувати? Союзну державу із кацапами? Вони точно впевнені, що для цього їм саме свободи не вистачає?
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11.08.2020 16:35 Відповісти
Я так полагаю, что свобода им нужна, чтобы завести своих собственных олигархов, а то уж как-то по своему, не как у всех.
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11.08.2020 18:27 Відповісти
Лука, як і всі комунофашисти бреше і фальсифікує вибори, на смітник в Ростов з зенелохом.
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11.08.2020 17:20 Відповісти
Если в Беларусии большинство предприятий остались государственными, то какой смысл в забастовке? кому бастующие так сказать нанесут экономический урон? а если еще эти предприятия не прибыльные то как говорится забастовка это токо в плюс! бастуйте хоть до всрачки!!
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11.08.2020 16:19 Відповісти
А че вы решили, что они не прибыльные и вообще государственные?
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11.08.2020 17:28 Відповісти
ну так в Беларусии не проводилась массовая приватизация!! как в рашке или как в Украине! если не было приватизации то чьи заводы?!
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11.08.2020 18:16 Відповісти
Поэтому в Беларуси и нет олигархов. Так как олигархи в первую очередь захватывают очень крупные предприятия. А как раз крупные предприятия там в руках государства.
Одна из главных "фишек" "оппозиции" это приватизация всех предприятий. Они говорят, что как только все приватизуется, то беларусы станут жить как на Западе. Это как нам, украинцам, говорили в начале 90-х. Потом у нас все разокрали и теперь ВВП на душу населения в Украине более чем в 2 раза ниже чем в Беларуси (где Лукашенко уберег от массовой приватизации) и на последнем месте в Европе.
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11.08.2020 23:39 Відповісти
Семья Лукашенко олигархи.
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12.08.2020 18:43 Відповісти
Там людей убивают, какие это нахер провокации?
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11.08.2020 16:27 Відповісти
Не надо преувеличивать. Возможно и был один несчастный случай.
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11.08.2020 23:41 Відповісти
лука сдает зачет по бегу на стадионе и подыскивает жилье в ростове)))
это совковое дерьмо давно уже должно рыбку ловить на даче и бульбу выкапывать. )))
а за то что устроил побоище мусорней своих граждан , теперь должен топтать зону до конца жизни, мразота.
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11.08.2020 16:30 Відповісти
Оце не пруха. 80% за Лукашенко, а на заводах одна опозиція за станком стоїть...
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11.08.2020 16:33 Відповісти
Щось там явно перебільшено коли кажуть про забастовки. Напевно сподіваються що зіграє роль провокацій. Побачимо що буде далі.
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11.08.2020 23:44 Відповісти
Кстати,забастовки хорошая и действительно эффективная вещь в борьбе рабочих(как хотелось сказать по привычке "рабочего класса") за свои права.Если конечно они массовые и организованные.Странно,почему у нас забыли о таком методе?Наверное потому,что все наши профсоюзы куплены нашими олигархами с потрохами.А жаль.Нам бы такой профсоюз,как в Польше был "Солидарность",глядишь и не надо было бы ехать туда на заробиткы.
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11.08.2020 17:01 Відповісти
У Білорусі відбуваються масові страйки на великих підприємствах - Цензор.НЕТ 9115
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11.08.2020 17:01 Відповісти
У Білорусі відбуваються масові страйки на великих підприємствах - Цензор.НЕТ 9383
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11.08.2020 17:09 Відповісти
Б Р Є Д
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11.08.2020 22:12 Відповісти
Думаю, це найдієвіша акція, якщо її підтримає більшість. Молодці.
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11.08.2020 17:10 Відповісти
ЩО молодці ? ) Замість Лукашенко Московія поставе свою людину типу Аксенова в Криму чи пушиліна в Донецьку
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11.08.2020 22:11 Відповісти
Як же все запущено! Вони навіть вимоги свої викладають на кацапській мові...
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11.08.2020 17:20 Відповісти
Так ті вимоги вони отримують з московії і ліняться перекласти.
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11.08.2020 23:47 Відповісти
Тут уж кто кого.... Теперь будет работать КГБ...
Лукашенко уже проиграл, только не может этого принять... А сколько натворит...
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11.08.2020 17:26 Відповісти
И это возмущается биомасса, избравшая во власть бездарного паяца и клоуна. Заткнитесь и помалкивайте, холопы.
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11.08.2020 18:07 Відповісти
це точно. Бо у наас міняють шило на мило щоразу і мовчки терплять...
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11.08.2020 18:54 Відповісти
Білорусь повстала?? Тепер головне, щоб ***** не сунувся. І цікаво, як там Хабаровськ??? Невже остання імперія світу склякне і ми станемо свідками цього??
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11.08.2020 18:53 Відповісти
Де ви взяли, що Білорусь повстала. Я дивилась декілька відео з цим повстанням. Там дуже мало людей. Поголовно такого віку які в нас поголовно голосували за клоуна. То єсть від 20 до 25.
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11.08.2020 23:52 Відповісти
Білорусь повстала?? Чи ви не бачите знак питання?
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11.08.2020 23:56 Відповісти
У совєцькому союзі теж були якісь страйки і всі ходили на мітинги, щоб покричати "Ганьба!".
Закінчилося тим, що ВСІ заводи позакривалися, тому робітники вимушені були йти торгувати на базар снікерсами, щоб не здохнути. Білоруси напевне цього не знають або у них щось з головою.
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11.08.2020 18:55 Відповісти
Молодцы сябры, давайте, мы ждем вас

У Білорусі відбуваються масові страйки на великих підприємствах - Цензор.НЕТ 1626
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11.08.2020 19:11 Відповісти
Ню-ню.............
В "Бацьки" не побастуєш.
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11.08.2020 20:38 Відповісти
https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2019/11/02/338616.jpg
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11.08.2020 21:19 Відповісти
У Білорусі відбуваються масові страйки на великих підприємствах - Цензор.НЕТ 3158
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11.08.2020 21:20 Відповісти
В Беларуси началась общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места. Источник: https://censor.net/n3213087

НЕ ВІРТЕ - КАЦАПИ ТУТ НЕ ПРИ ЧОМ, МОСКОВІЯ НІЧОГО НЕ РОБИТЬ
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11.08.2020 22:09 Відповісти
Щось там явно перебільшено коли кажуть про забастовки. Напевно сподіваються що зіграє роль провокацій. Побачимо що буде далі.
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11.08.2020 23:54 Відповісти
Московський ОМОН поодержує батька у Минскі
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12.08.2020 11:54 Відповісти
Де фото спецназівців, хто опізнав ?
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12.08.2020 16:04 Відповісти
"Чёрные человечки" - черная форма без опознавательных знаков, черные шлемы "космонавтские". Почему бы беларуским ОМОНовцам так шифроваться?
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12.08.2020 20:53 Відповісти
Це не доказ - вони можуть бути зі всіх регіонів Белорусі.
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13.08.2020 02:22 Відповісти
На предприятиях нужно не только митинговать, но и готовить антиментовские средства и вооружаться холодным, и по возможности огнестрельным оружием..
Предприятие не так легко взять штурмом...
Во первых там есть ТСО и это облегчает задачу обороны..
+ можно споткнуться на проводах до 1000в упавших на землю, либо выше растянутых до 10000в...
Можно получить в коктейль молотова, либо серной кислоты
Получить в голову тяжелый предмет с крыши цеха
просто получить по голове армаатурой приспособленой для ведения ближнего боя...
заточку в горло...и много много полезного...
На предприятии можно организовать отряд самообороны для боя на улице...изготовить средства защиты и ведения уличных боев...в отряд можно подтянуть и протестующих с улицы после беседы с опытным бригадиром...
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11.08.2020 23:52 Відповісти
подумаешь, у нас сам ахметов дал указание шоб его завод гудел...ВАААААААу
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12.08.2020 00:20 Відповісти
больше всего рыгорыча там ненавидят директора предприятий - за то что им не дают приватизировать их...а потом распродать хоть на металл и зажить по-настоящему красивой жизнью - смотри дворянские замашки сынка "обанкротившегося" Богуслаева, захотевшего прикупить иальянский островок за десять лямов...ну чисто шоб было где жопу погреть в зимнее время...
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12.08.2020 14:53 Відповісти
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