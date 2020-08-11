У Білорусі відбуваються масові страйки на великих підприємствах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк, працівники підприємств у Мінську та інших містах масово залишають робочі місця.

Про це повідомляє Telegram канал NEXTA_live, передає Цензор.НЕТ.

У соцмережах масово публікуються відео, як люди йдуть з робочих місць і вимагають зустрічі з керівниками підприємств.

"Мінський маргариновий завод масово йде з роботи. Люди аплодують, машини сигналять", - йдеться в одному з повідомлень.

Також читайте: На Білоруському метзаводі через нечесні вибори страйкують робітники: 60 осіб затримано, - ЗМІ

Про безстроковий протест оголосила частина робочих Мінського електротехнічного заводу імені В.І. Козлова (МЕТЗ).

Страйкові вимоги працівників ВАТ "МЕТЗ ІМ. В.І. Козлова":

1) Негайно припинити насильство щодо мирних беззбройних громадян, які мають право мирно висловлювати свою політичну позицію!

2) Припинити провокації для виправдання дій силовиків.

3) Випустити людей, затриманих під час минулих мирних демонстрацій.

4) Увімкнути інтернет, щоб виключити ймовірність появи домислів і чуток.

"Жабінковський цукровий завод повністю зупинив свою роботу, люди страйкують. Працівники зібралися в ДК і вимагають зустрічі з головою райвиконкому для висунення своїх вимог", - йдеться в повідомленні.

"ОМОН розігнав людей, які зібралися біля прохідної електротехнічного заводу ім. Козлова, щоб підтримати страйкарів. Затримано щонайменше двох осіб", - зазначається в повідомленні.

Також відомо, що в столиці Білорусі страйкують співробітники Мінського електротехнічного заводу, Інституту хімії нових матеріалів НАН Білорусі.

За інформацією ЗМІ, на заводі БелАЗ в Жодіно робочі обговорюють формат страйку і конкретні вимоги для підприємства.

Дивіться: Людей розстрілювали гумовими кулями: жорсткий розгін протестувальників у Бресті. ВІДЕО

Працівники Жабінковського цукрового заводу викликали голову райвиконкому, щоб оголосити йому про початок страйку.

Співробітники підприємства "Гродно Азот" заявили, що не визнають результатів виборів і також готуються страйкувати.





9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Також дивіться: Суд визнав затриманого біля посольства Білорусі в Києві Кольченка винним у хуліганстві й засудив до 40 годин громадських робіт. ВІДЕО

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонент Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Наразі вона перебуває в Литві.