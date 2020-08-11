Лінкявічюс про виїзд Тіхановської в Литву: вона зіткнулася з вибором, несумісним зі свободою в Білорусі

У Міністерстві закордонних справ Литви назвали причину виїзду в країну кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської. За словами глави МЗС Литви Лінаса Лінкявічюса, у неї не було вибору, який міг би забезпечити їй свободу в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Лінкявічюс заявив на брифінгу у Вільнюсі.

"Тіхановська зіткнулася з вибором, несумісним зі свободою в Білорусі, якщо вона не поїде", - заявив Лінкявічюс.

Він додав, що Тіхановська виїхала в Литву разом із головою свого штабу Марією Мороз.

Раніше Лінкявічюс повідомив, що кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська на волі й зараз перебуває в Литві.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

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