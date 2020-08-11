Лінкявічюс про виїзд Тіхановської в Литву: вона зіткнулася з вибором, несумісним зі свободою в Білорусі
У Міністерстві закордонних справ Литви назвали причину виїзду в країну кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської. За словами глави МЗС Литви Лінаса Лінкявічюса, у неї не було вибору, який міг би забезпечити їй свободу в Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Лінкявічюс заявив на брифінгу у Вільнюсі.
"Тіхановська зіткнулася з вибором, несумісним зі свободою в Білорусі, якщо вона не поїде", - заявив Лінкявічюс.
Він додав, що Тіхановська виїхала в Литву разом із головою свого штабу Марією Мороз.
Раніше Лінкявічюс повідомив, що кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська на волі й зараз перебуває в Литві.
9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
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Дети домохозяйки уже в Литве, уже при бабле, муж литовец найдется)
Жизнь в ЕС будет нормальной)
Наші тупо беруть москальську транскрипцію.
Ему нужен ЛукаАссад)
Ну или немного беларусских волостей.
Нафиг ему где-то, какие-то протестующие?
https://regnum.ru/foreign/caucasia/armenia.html ЕРЕВАН , https://regnum.ru/news/2020-08-10.html 10 августа 2020 ,
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю переизбрания на пост главы республики. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.
«Уважаемый Александр Григорьевич, поздравляю с переизбранием на пост президента Республики Беларусь. Желаю Вам успехов и новых свершений на посту главы государства», - сказано в поздравительной телеграмме Пашиняна в адрес Лукашенко.
Пашинян выразил уверенность, что Армения и Белоруссия и впредь будут укреплять дружбу и расширять взаимовыгодное сотрудничество не только в двустороннем формате, но и в рамках международных организаций.
Глава армянского правительства подчеркнул, что он готов приложить все усилия для наиболее полной реализации всего потенциала отношений между двумя странами.
Также Пашинян пожелал Лукашенко крепкого здоровья, а белорусскому народу - мира и процветания.
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3033059.html
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Как одна обычная девчонка с луком, стала символом борьбы против диктатора.
И как там все грамотно обыграли.
Кстати даже внешне Светлана чем то похожа на Китнисс.