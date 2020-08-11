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Лінкявічюс про виїзд Тіхановської в Литву: вона зіткнулася з вибором, несумісним зі свободою в Білорусі

Лінкявічюс про виїзд Тіхановської в Литву: вона зіткнулася з вибором, несумісним зі свободою в Білорусі

У Міністерстві закордонних справ Литви назвали причину виїзду в країну кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської. За словами глави МЗС Литви Лінаса Лінкявічюса, у неї не було вибору, який міг би забезпечити їй свободу в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Лінкявічюс заявив на брифінгу у Вільнюсі.

"Тіхановська зіткнулася з вибором, несумісним зі свободою в Білорусі, якщо вона не поїде", - заявив Лінкявічюс.

Він додав, що Тіхановська виїхала в Литву разом із головою свого штабу Марією Мороз.

Раніше Лінкявічюс повідомив, що кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська на волі й зараз перебуває в Литві.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Також читайте: Довірена особа Тіхановської: Світлану вивезла з країни білоруська влада. Вибору не було

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626) Лінкявічюс Лінас (182) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+19
извините не по теме!
только что!!!
Детского врача Юлию Кузьменко, подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, отпустили из-под стражи под домашний арест.

Линкявичюс о выезде Тихановской в Литву: Она столкнулась с выбором, несовместимым со свободой в Беларуси - Цензор.НЕТ 4060

...
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11.08.2020 15:34 Відповісти
+14
Она ж через силу сбежала. Она ж объяснила - главное для неё - дети, а то б она ого-го! Понятно. что её дети, а не чьи-то , которых сейчас мусора утюжат.
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11.08.2020 15:33 Відповісти
+10
Вона взагалі неповторна, в мене навіть кури краще несуться з її портретом.
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11.08.2020 15:38 Відповісти
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какие все загадочные.
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11.08.2020 15:26 Відповісти
путін відправив свого агента Тіхановскую в Литву, щоб не відразу в росію поверталась, щоб путіна не звинувачували в дестабілізації ситуації в Білорусі. Литва могла б арештувати Тіхановскую і допитати про всі обставини подій в Білорусі на відео і про співпрацю з російськими спецслужбами щоб у разі війни в Білорусі були докази проти путіна!
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11.08.2020 15:31 Відповісти
о боже. санитары! да впоймайте, наконец, пациента!
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11.08.2020 15:34 Відповісти
Да хватает уже доказательств.
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11.08.2020 15:46 Відповісти
Арешт Тіхановской зупинив би путіна від ескалації напруженості в Білорусі.
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11.08.2020 16:04 Відповісти
А шо за свобода в Беларуси? Шота я не понял формулировки...
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11.08.2020 15:27 Відповісти
в президенты завсегда готова а вот получить дубинкой по голове или посидеть в камере это нет . пускай другие отдуваются
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11.08.2020 15:27 Відповісти
Главком сбежала, начальник штаба, сбежала. Вот и ставь женщин во главе армии. Не, это не Жанна Дарк.
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11.08.2020 15:29 Відповісти
а тебе бы сжечь кого-нибудь.
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11.08.2020 15:30 Відповісти
Она ж через силу сбежала. Она ж объяснила - главное для неё - дети, а то б она ого-го! Понятно. что её дети, а не чьи-то , которых сейчас мусора утюжат.
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11.08.2020 15:33 Відповісти
Ню-ню.Она такая же "апазіціанєрка,як Богдан для Зеленськго.
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11.08.2020 15:30 Відповісти
Вам подсунули кремлевскую консерву, что бы замарались, а вы и рады...
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11.08.2020 15:32 Відповісти
Это не Тимошенко. Тимшенко ещё никуда ни разу не сбегала.
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11.08.2020 15:33 Відповісти
точно! не то шо Порошенко. тот уже стопицот раз сбежал из страны с вагонами баксов.
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11.08.2020 15:36 Відповісти
кто бы и как бы не относился к бабЮле... но эта дамочка Юле не годиться и в подметки ! ))))
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11.08.2020 15:36 Відповісти
Могла би їхати в моцкву. Там їй безпечіше
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11.08.2020 15:33 Відповісти
Такого в сценарии не было.
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11.08.2020 15:37 Відповісти
а її вже використали у моцкві й викинули, головний пацієнт у кремля Лука.
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11.08.2020 15:42 Відповісти
Настоящих,буйных мало вот и нету вожаков
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11.08.2020 15:34 Відповісти
извините не по теме!
только что!!!
Детского врача Юлию Кузьменко, подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, отпустили из-под стражи под домашний арест.

Линкявичюс о выезде Тихановской в Литву: Она столкнулась с выбором, несовместимым со свободой в Беларуси - Цензор.НЕТ 4060

...
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11.08.2020 15:34 Відповісти
Слава Богу! Хоть так.
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11.08.2020 15:36 Відповісти
Ай ай ай, таку терористку і під домашній арешт, кепсько з доказами у зелених.
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11.08.2020 15:37 Відповісти
ніт... зовсім ніт ))))
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11.08.2020 15:38 Відповісти
І ЦЯ НОВИНА ДЛЯ МЕНЕ ВАЖЛИВІША.
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11.08.2020 15:38 Відповісти
Это все понятно. Но кто ответит, что сейчас защищают люди на улицах по всей стране, и за что были арестованы тысячи людей еще до ее "обращения"?
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11.08.2020 15:35 Відповісти
У попаді Гапони "критичні дні"... Так сталося просто...
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11.08.2020 15:39 Відповісти
Себя и будущее своих детей.
Дети домохозяйки уже в Литве, уже при бабле, муж литовец найдется)
Жизнь в ЕС будет нормальной)
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11.08.2020 15:40 Відповісти
Себя, свой выбор и нежелание стать домашним скотом в большом колхозе под руководством четвертьвекового бессменного председателя.
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11.08.2020 15:40 Відповісти
Да, таких, как Тимошенко мало.
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11.08.2020 15:35 Відповісти
Вона взагалі неповторна, в мене навіть кури краще несуться з її портретом.
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11.08.2020 15:38 Відповісти
Ну если тебе больше нравится, то иди в ср-аку.
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11.08.2020 15:41 Відповісти
Тільки разом з Тимошенко.
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11.08.2020 15:42 Відповісти
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11.08.2020 15:42 Відповісти
Лінкявічюс про виїзд Тіхановської в Литву: вона зіткнулася з вибором, несумісним зі свободою в Білорусі - Цензор.НЕТ 6245
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11.08.2020 15:46 Відповісти
Це ж Сулима не бачить Вашого святотатства !
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11.08.2020 17:13 Відповісти
т.е. вариант тупо сесть и стать узником режима она не рассматривала?
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11.08.2020 15:39 Відповісти
Вот не понятно почему ее называют Тихановской, ведь на выборы она шла под фамилией Святлана Ціханоўская. Нет понятно, что ціха это тихо, но это фамилия и ее надо правильно транслировать.
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11.08.2020 15:41 Відповісти
+++
Наші тупо беруть москальську транскрипцію.
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11.08.2020 17:14 Відповісти
Чем-то она мне напоминает своими тяжкими польско-грузинского Карлсона
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11.08.2020 15:43 Відповісти
Вот и подтверждается то что говорили умные люди, что Тихановская это фейковый оппозиция. Люди поднялись а лидера нет, лидер сбежала и подставила тех кто в неё поверил.
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11.08.2020 15:44 Відповісти
Ну ее бы и не было с оппозицией. Посадили бы. Хотя да, для разжигания протестного движения и международной реакции посадка победителя выборов это был бы подарок.
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11.08.2020 15:54 Відповісти
Спросите,зачем разыгралась такая трагедия в Беларуси?Отвечу:Лука вместе с х-лом проводят акцию выявления и уничтожения "протестных" людей...С помощью кацапских провокаторов выявляются люди,которые могли (могут)выйти на протест...
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11.08.2020 15:45 Відповісти
Не, это ***** не нужно.
Ему нужен ЛукаАссад)
Ну или немного беларусских волостей.
Нафиг ему где-то, какие-то протестующие?
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11.08.2020 15:58 Відповісти
Ну виявили і що далі, посадять 500 000 молодих людей і хто залишиться, ще стихійних лідерів можливо, а таку купу народу....
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11.08.2020 16:01 Відповісти
https://dw.com/p/3gmy0?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml Глава МЗС ФРН у Москві виступив проти диктату США щодо "Північного потоку-2" ,потом сказал по русски,Германия,Россия и Китай друзья на века,теперь понятно почему сейчас проблемы белорусов Германию не волнуют
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11.08.2020 15:46 Відповісти
Ндаа, слабенькая оппозиция, вон Альоша Навальный как автозак увидит сам бежит сдаваться на 15 суток
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11.08.2020 15:50 Відповісти
Глава правительства Армении поздравил Лукашенко с переизбраниемhttps://regnum.ru/news/polit/3033059.html# https://regnum.ru/news/polit/3033059.html# https://regnum.ru/news/polit/3033059.html# https://regnum.ru/news/polit/3033059.html# https://regnum.ru/news/polit/3033059.html# https://regnum.ru/pdfnews/3033059.pdf
https://regnum.ru/foreign/caucasia/armenia.html ЕРЕВАН , https://regnum.ru/news/2020-08-10.html 10 августа 2020 ,
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю переизбрания на пост главы республики. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.

Лінкявічюс про виїзд Тіхановської в Литву: вона зіткнулася з вибором, несумісним зі свободою в Білорусі - Цензор.НЕТ 1715

«Уважаемый Александр Григорьевич, поздравляю с переизбранием на пост президента Республики Беларусь. Желаю Вам успехов и новых свершений на посту главы государства», - сказано в поздравительной телеграмме Пашиняна в адрес Лукашенко.
Пашинян выразил уверенность, что Армения и Белоруссия и впредь будут укреплять дружбу и расширять взаимовыгодное сотрудничество не только в двустороннем формате, но и в рамках международных организаций.
Глава армянского правительства подчеркнул, что он готов приложить все усилия для наиболее полной реализации всего потенциала отношений между двумя странами.
Также Пашинян пожелал Лукашенко крепкого здоровья, а белорусскому народу - мира и процветания.
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3033059.html
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11.08.2020 15:50 Відповісти
Это писец. Какая де этот парашинян конченая мразь...
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11.08.2020 15:57 Відповісти
Ну ви ж розумієте що вірмени не тому стані, щоб самостійно щось булькати.
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11.08.2020 16:02 Відповісти
Ну так. Того і дивись Азербайджан забере назад свою "Карабахську волость". Без кацапів не встояти.
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11.08.2020 17:42 Відповісти
Можно подумать,что Украина в каком-то другом станi...
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12.08.2020 07:33 Відповісти
армянский "рЭволюционер" на карабахском коротком поводке-цепи у ног царя севера., куда ему деваться болезному... его сосед "наследственный шахиншах азербайджанский" тоже позвонил поздравил, цепь то одна на двоих..
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11.08.2020 16:01 Відповісти
Когда принимаешь решение о противостоянии с диктатурой и тиранией должно учитывать риски и готовность к жертвам, включая судьбу близких, друзей и собственной свободы и жизни. Тут не место "голосования по приколу".. Интересно на что она рассчитывала. Недалекая барышня без каких либо качеств лидера, ни оратор, не борец., ни организатор. вообще случайный человек в этой истории., хотя это было понятно с самого начала ( голосовали не за нее, а против Лукашенко, ну это как у нас, да хоть Зеленский но не Порошенко, тут и "тумбочка" победила бы ) Бог ей судья, но людей конечно она подвела серьезно.., как впрочем и у нас.
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11.08.2020 15:56 Відповісти
Посмотри Голодные игры с Китнисс.
Как одна обычная девчонка с луком, стала символом борьбы против диктатора.
И как там все грамотно обыграли.
Кстати даже внешне Светлана чем то похожа на Китнисс.
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11.08.2020 16:03 Відповісти
Бггг..Инфантил придурошный,ты ж не равняй какие-то игры с Реалом..
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12.08.2020 07:37 Відповісти
Придурок близорукий
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11.08.2020 16:25 Відповісти
Белорусам нужна СВОБОДА : брать взятки, дерибанить бюджет, выводить наворованное в офшоры, продавать собственную электрику своему народу в три раза дороже чем в Польшу, покупать бульбу по формуле "РОТЕРДАМ+-=", не нести никакой ответственности за обнищание народа, обанкротить "МАЗ", "БЕЛАЗ"(порезать его на металлолом и купить остров в Италии), сдать рашке два своих региона что бы удержаться у власти(Крыма нет - значит Витебск), уничтожить(разворовать,продать) собственную армию под лозунгом -"Есть бабапецкий мемарандум - армия не нужна!!", назначить министром обороны гражданина соседней страны, увеличить дармоедско-чиновничью армию в 5 раз, платить налогов на заработанный РУПЬ- восемдесят копеек, платить чиновникам/судьям /прокурорам зарплаты в 200 раз выше чем средняя по стране......... ***….. !
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11.08.2020 16:48 Відповісти
Меняют старого ватника на молодую ватницу.
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11.08.2020 17:02 Відповісти
Ачётакова,буде уряд у вигнанні. ЕС тіпа відреагувала. І всім буде добре. Крім вбитих та покалічених. Ну і тих,хто відгребе великі терміни у тюрязі...
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11.08.2020 17:08 Відповісти
 
 