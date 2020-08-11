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Новини
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ДП "Артемсіль" купило 7 термометрів для тіла і холодильників за 67 тис. грн

ДП

ДП "Артемсіль" через Prozorro закупило 5 ртутних термометрів для тіла і 2 термометри для холодильників за цінами, суттєво вищими за ринкові.

Про це інформує "Вільне радіо", передає Цензор.НЕТ.

Для цієї покупки аукціону не проводили. ДП "Артемсіль" просто опублікували звіт про закупівлю. В описі зазначено, що вони купують 5 ртутних термометрів для вимірювання температури тіла і 2 термометри для холодильника "ТС-7-М1". Усе це за 67 тис. 789 гривень з бюджету ДП "Артемсіль" повинен купити підрядник ПП "Тонус-плюс".

Згідно з описом тендера, кожен термометр коштує мінімум 9000 гривень.

"Крім того, протягом 4-10 серпня ДП "Артемсіль" опублікували ще 11 договорів, пов'язаних із закупівлею медичних препаратів та обладнання, за такою ж ціною - 67 тис. 789 гривень. Тобто, в загальному фірма" Тонус-плюс "за тиждень отримала 813,4 тисячі гривень без аукціону", - йдеться в матеріалі.

ДП Артемсіль купило 7 термометрів для тіла і холодильників за 67 тис. грн 01

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Журналісти "Вільного радіо" поспілкувалися з начальником відділу організації і забезпечення закупівель "Артемсіль" Антоном Касьяненком. Цін на термометри він пояснити не зміг і попросив надіслати інформаційний запит. Журналісти також намагалися поспілкуватися з керівником "Тонус-плюс", але жінка сказала, що перебуває на роботі й дуже зайнята.

Prozorro (1988) Артемсіль (106) закупівлі (3463)


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Топ коментарі
+13
Ну, если Бубочке и Кварталу-95 - МОЖНО!
То, почему остальным типа "нельзя"?
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11.08.2020 15:29 Відповісти
+11
А как же обещание зеленого клоуна победить коррупцию и откаты? Или "мальчик старается, не мешайте"?
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11.08.2020 15:36 Відповісти
+9
ГП "Артемсоль" купило 7 термометров для тела и холодильников за 67 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5391
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11.08.2020 15:29 Відповісти
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Это естественно, когда государство занимается бизнесом
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11.08.2020 15:28 Відповісти
Бизнесом?
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11.08.2020 15:29 Відповісти
Добывать и продавать соль, равно как и сдавать в аренду землю и недвижимость, или прокачивать газ - это что по вашему? Лично я активно против это доверить государству
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11.08.2020 16:56 Відповісти
Управление госпредприятиями в Украине, порой, далеко от понятия "бизнес"...
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11.08.2020 16:59 Відповісти
Так зачем же нам эти коррупционные корыта? Продать и собирать налоги с настоящего бизнеса
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11.08.2020 17:05 Відповісти
Они не нам. Они тем, кто у корыта. А кто ж корыто продаст, если с него еще харчеваться и харчеваться...
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11.08.2020 17:06 Відповісти
Продал и прямо вам кисельная река из налогов польется. Вася Пупкин купит из офшора, туда же и выводить будет прибыль. А налогов кило медячков и отстаньте.
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11.08.2020 21:10 Відповісти
Не река, конечно. Но любая копейка налогов лучше хронической "убыточности" госпредприятий и требования доп.финансировать (там же люди! )
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12.08.2020 14:18 Відповісти
Вы бы прежде чем давать грандиозные советы полюбопытствовали, а была ли когда хроническая убыточность в Артемсоли. И для сравнения взять предприятия Фирташа и Коломы и сравнить, как у частного капитала зашкаливает прибыльность и как щедро они ею делятся с государством.
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12.08.2020 14:27 Відповісти
Возможно, Артёмсоль исключение из правила (хотя не верю). Тогда тем более её нужно немедленно продать пока она чего-то стоит и её не успели обанкротить как тысячи других гос.предприятий
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12.08.2020 14:57 Відповісти
Артемсоль платит больше многих в бюджет. И на ней висит городишко Соледар с окресностями. Продажа ее аферистам приведет к закрытию части рудников, увольнениям, депрессии в регионе. А что в плюсе? Пупкин и его обещания? Вам не надоело надеяться на чудо? Приватизация в данном случае может иметь смысл и толчок для развития только если покупателем будет крупная мировая химическая или продовольственная компания. Которая способна вывести нашу соль на новые рынки и инвестировать миллионы евро в модернизацию. Таковых на горизонте нет. И зеленые мухи не способны заинтересовать BASF, Nestle или Вауеr. Я в это не верю.
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12.08.2020 18:22 Відповісти
И еще. Артсоль экспортирует порядка 1,2-1,5 млн. т соли в 13-15 стран. Это порядка 50 - 80 млн. дол. И эта валюта вся заходит в страну. А при Пупкине сразу появятся торговые дома СольЕвропа, Соль СНГ и все будет оседать прекрасно по месту.
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12.08.2020 18:51 Відповісти
ну конечно женщина занята! нужно срочно отмыть откатное бабло.
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11.08.2020 15:29 Відповісти
ГП "Артемсоль" купило 7 термометров для тела и холодильников за 67 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5391
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11.08.2020 15:29 Відповісти
Ну, если Бубочке и Кварталу-95 - МОЖНО!
То, почему остальным типа "нельзя"?
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11.08.2020 15:29 Відповісти
Свинью я вижу только в комментах - "бостууга" ее называют.
А при Порошенко такого НЕ БЫЛО!
Потому, что через Прозоро НЕ БЫЛО продаж БЕЗ аукционов.
Это уже твой Бубочка такое разрешил.
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11.08.2020 15:52 Відповісти
Яке смішне ********* ватне створіння.ДП "Артемсіль" купило 7 термометрів для тіла і холодильників за 67 тис. грн - Цензор.НЕТ 7644
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11.08.2020 15:55 Відповісти
Идиоту палец покажи - ему и от этого смешно будет.
Ты как - у психиатра проверял свою смешливость, нет?
А надо бы... надо бы...
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11.08.2020 15:58 Відповісти
Так у директора ГП "Артемсоль" так же есть сын и сын хочет свой личный остров!
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11.08.2020 15:30 Відповісти
Директора нет с 2014го года. Только и.о. каждые три месяца новые...
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11.08.2020 17:40 Відповісти
Почему каждые три? Разве мартовского уже уволили?
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11.08.2020 21:11 Відповісти
откат это один из способов пилить бюджет и один из видов скрытой взятки, теперь откаты могут доходить до 90% от суммы сделки
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11.08.2020 15:34 Відповісти
Если Антону Касьяненку вставить ректально вот такой термометр,он сразу всё вспомнит и обьяснит.
ДП "Артемсіль" купило 7 термометрів для тіла і холодильників за 67 тис. грн - Цензор.НЕТ 3927
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11.08.2020 15:35 Відповісти
А как же обещание зеленого клоуна победить коррупцию и откаты? Или "мальчик старается, не мешайте"?
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11.08.2020 15:36 Відповісти
"дайте ему ещё один год!" (С)
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11.08.2020 15:45 Відповісти
А можно так:?
*дайте ему! (бажано по іпалу*
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11.08.2020 16:43 Відповісти
Можно. Я только за! Помочь вам нагуглить адрес ОП?
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11.08.2020 17:08 Відповісти
Та адреса є, можливості поки нема, на превеликий жаль, але бажання є, десь вже рік. Тай воно росте це бажання, ще трохи та відстань не буде перепоною.
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11.08.2020 17:29 Відповісти
Ее победил предыдущий президент.
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11.08.2020 15:46 Відповісти
Зеленський її відродив.
23 січня 2020

За Зеленського: Україна опустилась в рейтингу сприйняття корупції

Такі дані дослідження сприйняття корупції 23 січня 2020 року https://ti-ukraine.org/news/susidstvo-z-kyrgyzstanom-i-dzhybuti-rezultaty-********-v-indeksi-spryjnyattya-koruptsiyi-2019/ оприлюднила міжнародна антикорупційна організація Transparency International.
Україна суттєво погіршила свої позиції в рейтингу "Індекс сприйняття корупції" й опустилась зі 120 на 126 місце у порівнянні з даними за січень 2019 року.
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11.08.2020 16:00 Відповісти
))))), до слез:
Україна втратила два пункти та з 30 балами повернулася на рівень 2017 року. Такі результати дослідження Індексу сприйняття корупції-2019.
Кто там был президентом в 2017?
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11.08.2020 16:10 Відповісти
До сліз? Поплачте над відсутністю у вас здорового глузду. Спробую на пальцях. Може дійде. Хоча, навряд чи.
2013 рік- 25 балів.Овоч.

2014 рік- 26 балів. Порошенко.
2015 рік- 27 балів. Порошенко.
2016 рік- 29 балів. Порошенко.
2017 рік- 30 балів. Порошенко.
2018 рік- 32 бали. Порошенко. Постійне зростання рівня боротьби з корупцією.

2019 рік - 30 балів. Зеленський. Корупція перемогла.
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11.08.2020 16:45 Відповісти
Ага. 2017 год, как сейчас помню разгоревшуюся борьбу с коррупцией под руководством Порошенко. ))) Тот, кто с коррупцией обязан бороться, https://resonance.ua/prokuror-kupil-v-kieve-kvartiru-za-5-grn/ купил квартиру в Киеве по цене проезда в машрутке. Даже дешевле !
ДП "Артемсіль" купило 7 термометрів для тіла і холодильників за 67 тис. грн - Цензор.НЕТ 8463
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11.08.2020 16:59 Відповісти
Удивляют меня такие люди, как вы. Когда при Зеле назначают не просто коррупционеров, а откровенных предателей, вы всёравно истеричите по назначениям Пороха, которых уже никого нет и было это хз когда .
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11.08.2020 17:12 Відповісти
Йдіть пожалійтесь в лігу сексуальних меншин, або міжнародній антикорупційній організаціяї Transparency International.
Вони ж зазначили що при Порошенку боролись з корупцією, а Зеленський її вдочирив. Нігадяї.
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11.08.2020 17:19 Відповісти
"2017 рік- 30 балів. Порошенко."
"2019 рік - 30 балів. Зеленський."
Корупція перемогла.

Когда? В 2017? Или в 2019?
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11.08.2020 17:17 Відповісти
Зрозуміло. Мізки, у вас. відсутні.
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11.08.2020 17:21 Відповісти
Ну да, ну да....

Это не поэтому:
"Во фракции "Блок Петра Порошенко" заявили, что норма Уголовного кодекса о незаконном обогащении, которую отменил Конституционный Суд, была "мертвой", а решение о признании закона неконституционным "логичным". "?
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11.08.2020 17:56 Відповісти
"Ответственность за незаконное обогащение: Порошенко внес в Раду новый законопроект"

28 февраля 2019

То що там, все свідчить про те, що зелена бубАчка відроджує корупцію? Як скоро досягне рівня януковича? За рік впоражться, чи й пів року вистачить?
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11.08.2020 18:15 Відповісти
Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что решение Конституционного суда "является огромным шагом назад в проведении антикоррупционной реформы в Украине :"Это означает, что все расследования, которые проводились по этой статье, фактически не имеют сейчас никакого значения, потому что все дела должны быть закрыты. Вернуть назад это решение нельзя, решение не обжалуется, и поэтому сегодня можно утвердительно сказать, что 5 лет потеряно, - подчеркнул он. - Все состояния, которые были получены незаконным путем, все состояния, законность которых нельзя объяснить, сейчас легализованы".
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11.08.2020 18:26 Відповісти
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
Источник: Единый государственный https://corruptinfo.nazk.gov.ua/ реестр Национального агентства предотвращения коррупции
Детали: Статьи, согласно которой Сытника привлечены к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения: ч. 1 ст. 172-5 КУоАП Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков.
Судебное решение вступило в законную силу 13 декабря.
Предыстория:13 декабря 2019 директор НАБУ Артем Сытник проиграл апелляцию в Ровенском апелляционном суде по решению Сарненского суда Ровенской области, который осенью https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/6/7225519/ признал директора Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф 3400 грн.Генпрокуратурой в отношении Сытника были составлены админпротоколы о его отдыхе в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/7/7214451/ оплатили другие люди и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Сытник не оплатил средства за проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 тысяч гривен.Сытник назвал врученный ему админпротокол https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/12/7220774/ необоснованным . Он также заявил, что сомневается в https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/6/7222898/ беспристрастности судьи, рассматривающего дело о получения им коррупционного подарка.
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11.08.2020 18:43 Відповісти
ну, так Дамбас паражняк ни гонит!
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11.08.2020 15:39 Відповісти
В них вместо ртути жидкий анобтаниум.
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11.08.2020 15:39 Відповісти
Не, тама "красная ртуть"- офиггеннна дорогая и
которую никто не видел!!)))
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11.08.2020 15:47 Відповісти
Енто просто какаято ПИЛОРАМА!!
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11.08.2020 15:46 Відповісти
кокаин уже не выгодно, нужно барыжить термометрами
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11.08.2020 15:46 Відповісти
зермометры
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11.08.2020 15:47 Відповісти
Есть какая-то сумма, меньше которой не нужно устраивать тендер.
Курочка по зёрнышку клюёт!
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11.08.2020 15:49 Відповісти
Это еще норм, вот нашел эти же уроды (Артемсоль) у этих же уродов (Тонус плюс) купили 2 манжета и жгута (общей стоимостью не более 400 грн, за те же 67 тысяч!!!!
https://dozorro.org/tender/UA-2020-08-10-001101-c#tender
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11.08.2020 16:00 Відповісти
Джефф Безос заплакал от зависти к продавцам этих термометров.
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11.08.2020 16:03 Відповісти
ТИП ЗАМОВНИКА
Державні та комунальні підприємства, які не є замовниками в розумінні Закону

https://dozorro.org/profile/UA-EDR-00379790/5/role1
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11.08.2020 16:20 Відповісти
Премию им - Покупатель года.
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11.08.2020 16:29 Відповісти
https://resonance.ua/prokuror-kupil-v-kieve-kvartiru-za-5-grn/ 27 ноября 2017г. Начальник управления Генеральной прокуратуры Украины по надзору за соблюдением законов Национальной полицией Александр Лукашенко смог приобрести квартиру в Киеве за 5 грн., а его жена - дом на почти 300 м² за 10 тыс. грн.
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11.08.2020 16:55 Відповісти
А, що ви хотіли? Дамбасю
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11.08.2020 19:47 Відповісти
Соль подорожает ...🤔🤔🤔
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12.08.2020 07:23 Відповісти
 
 