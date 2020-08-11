ДП "Артемсіль" купило 7 термометрів для тіла і холодильників за 67 тис. грн

ДП "Артемсіль" через Prozorro закупило 5 ртутних термометрів для тіла і 2 термометри для холодильників за цінами, суттєво вищими за ринкові.

Про це інформує "Вільне радіо", передає Цензор.НЕТ.

Для цієї покупки аукціону не проводили. ДП "Артемсіль" просто опублікували звіт про закупівлю. В описі зазначено, що вони купують 5 ртутних термометрів для вимірювання температури тіла і 2 термометри для холодильника "ТС-7-М1". Усе це за 67 тис. 789 гривень з бюджету ДП "Артемсіль" повинен купити підрядник ПП "Тонус-плюс".

Згідно з описом тендера, кожен термометр коштує мінімум 9000 гривень.

"Крім того, протягом 4-10 серпня ДП "Артемсіль" опублікували ще 11 договорів, пов'язаних із закупівлею медичних препаратів та обладнання, за такою ж ціною - 67 тис. 789 гривень. Тобто, в загальному фірма" Тонус-плюс "за тиждень отримала 813,4 тисячі гривень без аукціону", - йдеться в матеріалі.

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Журналісти "Вільного радіо" поспілкувалися з начальником відділу організації і забезпечення закупівель "Артемсіль" Антоном Касьяненком. Цін на термометри він пояснити не зміг і попросив надіслати інформаційний запит. Журналісти також намагалися поспілкуватися з керівником "Тонус-плюс", але жінка сказала, що перебуває на роботі й дуже зайнята.