Сенцов про вирок Кольченку: "Ми що, вже живемо в Росії чи в Білорусі?"

Колишній в'язень Кремля Олег Сенцов обурений вироком Шевченківського суду Києва ексв'язневі Росії Олександру Кольченку за участь в акціях біля посольства Білорусі.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сашку Кольченку, справжньому патріоту України, за участь у вчорашній акції протесту під стінами посольства Білорусі сьогодні присудили 40 годин виправних робіт. Я вчора пізно вночі повернувся додому і мабуть ще не прокинувся. Ми що, вже живемо у Росії чи у Білорусі?", - зазначив Сенцов.

Сенцова обурило те, що на відкритий суд не пустили пресу, а "міліцейські" протоколи, "не відповідають дійсності, зафіксованій на відео".

"Суддя, яка ідентифікувала Сашка та точно знала кому виносе вирок. І це був тільки перший суд за нібито хуліганку, а ще буде другий за злістну непокору співробітникам міліції (це знов не помилка друку). Це гнила правоохоронна і судова система яку ніхто не реформував та не планує реформувати показує своє справжнє обличчя і вже не ховається. Уся проросійська та єкс-регіональна шваль проштовхує реванш, продовжуючи дискредитувати патріотів та активістів. Але вони дуже помиляються стосовно нашого терпіння!" - підсумував Сенцов.

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Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва 11 серпня визнав ексв'язня Кремля Олександра Кольченка винним у дрібному хуліганстві і призначив 40 годин громадських робіт за участь у сутичках біля посольства Білорусі.