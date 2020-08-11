Сенцов про вирок Кольченку: "Ми що, вже живемо в Росії чи в Білорусі?"
Колишній в'язень Кремля Олег Сенцов обурений вироком Шевченківського суду Києва ексв'язневі Росії Олександру Кольченку за участь в акціях біля посольства Білорусі.
Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сашку Кольченку, справжньому патріоту України, за участь у вчорашній акції протесту під стінами посольства Білорусі сьогодні присудили 40 годин виправних робіт. Я вчора пізно вночі повернувся додому і мабуть ще не прокинувся. Ми що, вже живемо у Росії чи у Білорусі?", - зазначив Сенцов.
Сенцова обурило те, що на відкритий суд не пустили пресу, а "міліцейські" протоколи, "не відповідають дійсності, зафіксованій на відео".
"Суддя, яка ідентифікувала Сашка та точно знала кому виносе вирок. І це був тільки перший суд за нібито хуліганку, а ще буде другий за злістну непокору співробітникам міліції (це знов не помилка друку). Це гнила правоохоронна і судова система яку ніхто не реформував та не планує реформувати показує своє справжнє обличчя і вже не ховається. Уся проросійська та єкс-регіональна шваль проштовхує реванш, продовжуючи дискредитувати патріотів та активістів. Але вони дуже помиляються стосовно нашого терпіння!" - підсумував Сенцов.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва 11 серпня визнав ексв'язня Кремля Олександра Кольченка винним у дрібному хуліганстві і призначив 40 годин громадських робіт за участь у сутичках біля посольства Білорусі.
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Може він його почухати хотів??
🤔
правят Слуги Олигархов
Вся правоведческая рать Украины ,лучшие бизнесмены начиная с 1986 и по это время. Затем -праведная православно христианская ,пославшая свой народ на заклание300 лет назад в чужоземное вековое рабство, но не потерявшая рейтига,затем - политическая .Затем - военная ,затем....
Так йому і треба!
Тепер местиме асфальт......
Тут після слова "Суддя" не вистачає уточнення: прізвище, ім'я, по-батькові.
Добре, хоча б, Цензор написав, що це
Шевченківський районний суд Києва.