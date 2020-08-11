НАБУ закінчило розслідування завдання 51 млн грн збитків трьом вугледобувним держпідприємствам. ІНФОГРАФІКА

Детективи НАБУ завершили розслідування фактів завдання 51,17 млн грн збитків трьом вугледобувним державним підприємствам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, упродовж 2016-2018 рр. група осіб організувала схему, в результаті якої фактично встановила контроль за державними закупівлями трьох державних підприємств — ДП "Селидіввугілля", ДП "Мирноградвугілля" та ДП "Шахтоуправління Південнодонбаське №1". Йдеться про весь ланцюг — від моніторингу потреб держпідприємств у закупівлях, формування умов тендерів, комунікації з потенційними постачальниками до визначення очікуваної вартості закупівлі, переможця тендерів та контролю за розрахунками з ним.

У 69 закупівлях зазначених вугледобувних підприємств, які досліджували НАБУ та САП і в яких встановили факти порушення законодавства, договори на постачання отримувала одна компанія. При цьому йшлося про постачання найрізноманітніших позицій: паливно-мастильні матеріали, запасні частини до гірничо-шахтного обладнання, металовироби, кабельна продукція для шахт. Однак, фактично ця компанія виконувала роль посередника, перепродуючи з націнкою товар, придбаний в учасників реального сектору. Ті, в свою чергу через навмисно створені учасниками схеми перешкоди не мали реальних шансів напряму співпрацювати з держпідприємствами.

Упродовж майже трьох років ці три державні підприємства, виконуючи вказівки організаторів схеми, закупили за завищеними цінами різноманітне обладнання, запасні, витратні матеріали та інші товари, іноді навіть без нагальної потреби, на загальну суму майже 174,5 млн грн, незаконно переплативши понад 51,17 млн грн.

11 серпня 2020 р вісьмом підозрюваним та їхнім адвокатам відкриті матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акту до суду. Серед осіб, слідство щодо дій яких завершено:

фізична особа, організатор злочинної організації;

секретар тендерного комітету ДП "Селідоввугілля";

секретар тендерного комітету ДП "Мирноградвугілля";

голова тендерного комітету ДП "Шахтоуправління Південнодонбаське №1";

секретар тендерного комітету ДП "Шахтоуправління Південнодонбаське №1";

член тендерного комітету ДП "Шахтоуправління Південнодонбаське №1";

член тендерного комітету ДП "Шахтоуправління Південнодонбаське №1";

фізична особа.

Матеріали слідства щодо дій ще трьох осіб виділені в окреме кримінальне провадження. Ідеться про підозрюваного директора ТОВ "Доненергоекспорт" (оголошений у розшук у березні 2020 року), голову тендерного комітету ДП "Мірноградуголь" (оголошений у розшук у квітні 2020 року), а також про невстановлену особу. Дії всіх підозрюваних кваліфіковані за ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють із лютого 2017 року.