ОАСК повернув до Офісу генпрокурора "залишені на стільці в коридорі" підозри голові суду Вовку і ще 4 суддям

Керівник апарату Окружного адміністративного суду Києва повернув Офісу генерального прокурора невручену підозру голові суду Павлу Вовку і ще чотирьом суддям суду.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ОАСК.

"Окружний адміністративний суд міста Києва повернув до Офісу Генерального прокурора невручені повідомлення про підозри суддям Окружного адміністративного суду міста Києва Вовку П.В., Погрібніченку І.М., Огурцову О.П., Качуру І.А. та Келеберді В.І. у кримінальному провадженні №42014100020000046 від 25.02.2014 року, які були залишені прокурорами просто на стільці в коридорі суду в позаробочий час", - йдеться в повідомленні.

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В ОАСК зазначили, що повідомлення вручається або особисто в день його складання, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень. Зокрема, згідно із ч. 2 ст. 135 КПК України у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім’ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

"Водночас, чинне законодавство в жодному нормативно-правовому акті не містить визначення поняття "адміністрації за місцем роботи", - наголошується в повідомленні.

Також підкреслюється, що згідно з нормами законодавства, керівник апарату суду та його заступники наділені владними повноваженнями тільки щодо працівників, які входять в апарат певного суду.

"Водночас, суддя працює в штаті певного суду, однак, не входить до складу апарату того чи іншого суду. Виходячи з цього, ані керівник апарату суду, ані його заступники по відношенню до суддів не відносяться до поняття "адміністрація місця роботи" зазначеного у ст. 135 КПК України", - йдеться в повідомленні.

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У суді заявили, що готові виконувати виключно законні вимоги прокурорів, а тому, з огляду на вищевикладене та на виконання вимог чинного законодавства, змушений був повернути в Генеральну прокуратуру тексти документів, які містять назву "Повідомлення про підозру".

Крім того, апарат суду звернув увагу службовців Офісу Генерального прокурора на те, що зазначені документи не містять також відомості про дату, місце, час, спосіб, дані осіб, кому саме було передано повідомлення про підозру, і ким саме і на якій підставі здійснювалося вказане повідомлення і роз'яснення прав підозрюваного.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Восьми суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

Вища рада правосуддя закликала НАБУ не брати участь в "інформаційній кампанії", яка "підриває авторитет правосуддя". Через те, що трьох членів ВСП викликали на допит у справі ОАСК, Вища рада правосуддя звернулася до Офісу генпрокурора.