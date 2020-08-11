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ОАСК повернув до Офісу генпрокурора "залишені на стільці в коридорі" підозри голові суду Вовку і ще 4 суддям

ОАСК повернув до Офісу генпрокурора

Керівник апарату Окружного адміністративного суду Києва повернув Офісу генерального прокурора невручену підозру голові суду Павлу Вовку і ще чотирьом суддям суду.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ОАСК.

"Окружний адміністративний суд міста Києва повернув до Офісу Генерального прокурора невручені повідомлення про підозри суддям Окружного адміністративного суду міста Києва Вовку П.В., Погрібніченку І.М., Огурцову О.П., Качуру І.А. та Келеберді В.І. у кримінальному провадженні №42014100020000046 від 25.02.2014 року, які були залишені прокурорами просто на стільці в коридорі суду в позаробочий час", - йдеться в повідомленні.

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В ОАСК зазначили, що повідомлення вручається або особисто в день його складання, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень. Зокрема, згідно із ч. 2 ст. 135 КПК України у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім’ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

"Водночас, чинне законодавство в жодному нормативно-правовому акті не містить визначення поняття "адміністрації за місцем роботи", - наголошується в повідомленні.

Також підкреслюється, що згідно з нормами законодавства, керівник апарату суду та його заступники наділені владними повноваженнями тільки щодо працівників, які входять в апарат певного суду.

"Водночас, суддя працює в штаті певного суду, однак, не входить до складу апарату того чи іншого суду. Виходячи з цього, ані керівник апарату суду, ані його заступники по відношенню до суддів не відносяться до поняття "адміністрація місця роботи" зазначеного у ст. 135 КПК України", - йдеться в повідомленні.

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У суді заявили, що готові виконувати виключно законні вимоги прокурорів, а тому, з огляду на вищевикладене та на виконання вимог чинного законодавства, змушений був повернути в Генеральну прокуратуру тексти документів, які містять назву "Повідомлення про підозру".

Крім того, апарат суду звернув увагу службовців Офісу Генерального прокурора на те, що зазначені документи не містять також відомості про дату, місце, час, спосіб, дані осіб, кому саме було передано повідомлення про підозру, і ким саме і на якій підставі здійснювалося вказане повідомлення і роз'яснення прав підозрюваного.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Восьми суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

Вища рада правосуддя закликала НАБУ не брати участь в "інформаційній кампанії", яка "підриває авторитет правосуддя". Через те, що трьох членів ВСП викликали на допит у справі ОАСК, Вища рада правосуддя звернулася до Офісу генпрокурора.

Автор: 

Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539) Офіс Генпрокурора (3304)


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Топ коментарі
+25
некомпетентная Венедиктова, которая не сдала тесты на судью Верховного Суда, снова села в лужу.. эпично!
алё, Зеленский!.. почему у тебя Генпрокурицей работает некомпетентная лошица?!
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11.08.2020 16:50 Відповісти
+12
А що вона може. Дебільний КПК написав її бос - Портнов. По ньому посадити можно тільки лоха.
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11.08.2020 16:56 Відповісти
+9
ааа, ну то змініть Закон і зобов'яжіть цих хит.опих гандонів у мантіях вручати. У чому проблема, а Слуги народу. У вас же монобільшість, ви про народ думаєте?
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11.08.2020 16:48 Відповісти
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11.08.2020 16:41 Відповісти
ОАСК повернув до Офісу генпрокурора "залишені на стільці в коридорі" підозри голові суду Вовку і ще 4 суддям - Цензор.НЕТ 3185
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11.08.2020 16:55 Відповісти
Оказалось, шо низзя...
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11.08.2020 16:56 Відповісти
так Вовку таки підозрюють?
а якщо він Баканову пазваніт, розбійники?
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11.08.2020 16:45 Відповісти
И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину Уголовного кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях.(с)
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11.08.2020 16:47 Відповісти
ааа, ну то змініть Закон і зобов'яжіть цих хит.опих гандонів у мантіях вручати. У чому проблема, а Слуги народу. У вас же монобільшість, ви про народ думаєте?
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11.08.2020 16:48 Відповісти
А проблема в тому,що одним з бенефіціарів слуг є такий собі пан портнов,який курує всю цю гнилу суддівську мафію.
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11.08.2020 17:00 Відповісти
"Так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина!"...(с)
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11.08.2020 16:48 Відповісти
А судье что, - лишь Бог судия!?
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11.08.2020 16:48 Відповісти
А за одно добавте туди, що суддя може бути затриманий для вручення повідомлення про підозру... для ума, так би мовити.
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11.08.2020 16:49 Відповісти
Судей не подозревать надо, а пытать ГДЕ НАКАЛЯДОВАННОЕ СВОВАЛИ?
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11.08.2020 16:49 Відповісти
некомпетентная Венедиктова, которая не сдала тесты на судью Верховного Суда, снова села в лужу.. эпично!
алё, Зеленский!.. почему у тебя Генпрокурицей работает некомпетентная лошица?!
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11.08.2020 16:50 Відповісти
А що вона може. Дебільний КПК написав її бос - Портнов. По ньому посадити можно тільки лоха.
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11.08.2020 16:56 Відповісти
Чому лошиця, а не коза?
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11.08.2020 17:15 Відповісти
Чему вы удевляетесь, у сонцеликого зе тоже диплом заработан на помостках КВН. Или не знаете как защищали дипломы им подобные?
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11.08.2020 17:46 Відповісти
Зеля рулит страной рояльным своим смычком Но клавишам сам этот процесс очень нравится...про последствия клавиши думать не могут физически.
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11.08.2020 16:54 Відповісти
Ох бл@@@@ какое же это бенядиктовское кромешное и зашкварное антиюридическое позорище !!!
Такого унижения подобными назначениями давно правоохранительная система Украины не помнит
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11.08.2020 16:56 Відповісти
дно
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11.08.2020 17:03 Відповісти
слабо гнидам слугоуродівським заарештувати цю суддівську мерзоту? це ж не пат ріотів арештовувати які зелену шмарклю гівном називають, чи не так?
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11.08.2020 17:03 Відповісти
Оголосити в розшук. В кайданах привезти в палату №6. При Прокурорах, Адвокатах, Свідках і Лікарях вручити Підозру в 3-х екземплярах. Під домашній арешт. Заборонити перетинати межі мікрорайону, де мешкає. до суду. Час до Суду оформити як відпустку за його рахунок. І так з кожним. Щоб знали, що із ************ над суспільством, не втечеш від відповідальності.
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11.08.2020 17:04 Відповісти
У венедіктової і у вовка бос один - портнов.І бос наказав розігрувати цирк.
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11.08.2020 17:07 Відповісти
В карцер, без суда, пожизненно.
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11.08.2020 18:15 Відповісти
Не каких домашних арестов, в камеру к уголовникам и через 1 максимум 2 дня сам с повинной будет в двери ломится.
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11.08.2020 18:37 Відповісти
Пока в генпрокуратуру не вернут Ю.Луценко в стране порядка не будет!
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11.08.2020 17:17 Відповісти
Поки всіх вовків не перестріляють, діла не буде.
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11.08.2020 17:56 Відповісти
Они просто издеваются над людьми. Представьте что могут сделать судьи над простыми гражданами.
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11.08.2020 18:06 Відповісти
Очистить здание ОАСК от всех там находящихся, вплоть до уборщиц, само здание снести, как символ кривосудия в Украине, всех судей в Гаагу, под трибунал.
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11.08.2020 18:10 Відповісти
Где учились эти следователи и сама генпрокурор? В каких институтах? Сообщите мне - я поеду сожгу там всё, к чертовой матери... Это же надо такими идиотами быть: в УПК еще РСФСРовском и УССРовском порядок извещений ведь был определен (и у вас с тех пор он не изменился).
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11.08.2020 18:19 Відповісти
где где,там где презик.
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11.08.2020 18:39 Відповісти
Хє_ рокурватура Працює....
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11.08.2020 18:28 Відповісти
Це "вручення підозр", або умисне невиконання належним чином Закону прокурорами, щоб забезпечити опротестування підозр суддями у будь якому разі, або приголомшева НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ, як виконавців, так і їх керівників....Після такого ляпасу Венедиктова, або повинна звільнити виконавців, якщо вони саботували вручення підозр належним чином, або звільнитися сама, якщо вона не проконтролювала це дійство належним чином, як повинна була зробити, бо це неординарна справа! Зеленський, у будь якому разі, якщо себе ще поважає повинен спитати У СЕБЕ - хто керує країною Вовки та їх судді чи Президент?? Хоча і так зрозуміло, що Зеленського вже не сприймають Президентом навіть торчки з його оточення, вже не кажучи про розумних людей .....Яке горе країні, якою керують злодії у мантіях, некомпетентні прокурори та обторчені лідери...
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11.08.2020 19:30 Відповісти
 
 