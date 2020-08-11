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Новини Агресія Росії проти України
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У населених пунктах на лінії розмежування роботи з відновлення житла не почалися через відсутність гарантій безпеки, - Донецька ОДА

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій через відсутність гарантій безпеки не можуть розпочати роботи з відновлення житла, пошкодженого в результаті збройної агресії РФ в деяких населених пунктах на лінії розмежування в Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА, про це заявив директор департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Ігор Бойко.

"Якщо ми маємо на увазі відновлювальні роботи уздовж лінії розмежування, то таке питання, як додатковий режим тиші на конкретний об’єкт або конкретний населений пункт, де будуть здійснюватися роботи по відновленню житла, нам ще й досі необхідно узгоджувати з неконтрольованою територією. На жаль, деякі населенні пункти, такі, як Травневе, Гладосове, околиці селища Зайцеве, біля Авдіївки - досі там нема такого режиму тиші, і там роботи не виконуються. Ми готові туди зайти, співробітники ДСНС знаходяться в очікуванні, але запустити їх туди ми не можемо, тому що ніхто не дає гарантій безпеки", - сказав Бойко.

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Водночас в Донецькій ОДА констатували, що є позитивний рух у відновленні комунікацій, бо "Вода Донбасу" і ДТЕК отримують додаткові гарантії безпеки для роботи в "сірій зоні".

Автор: 

житло (1098) ОДА (1631) Донецька область (8942) перемир’я (996)


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Скоро вже почнуть відновлювати житло, а потім розводити війська (відводити наших воїнів)...
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11.08.2020 17:19 Відповісти
Як це нема такої тиші, щоб ремонтні роботи проводити ? І гарантій нема ?

А хлопців лишили без жодних обіцянок і стріляти їм не можна. Можна тільки по них.
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11.08.2020 17:20 Відповісти
Та що ж за холєра? Для ремонтних робіт немає тиші...А по наших воїнах "пастрєлєвать" то тишею називається?
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11.08.2020 17:37 Відповісти
Если вы решили заканчивать войну. То это фактически новая граница с РФ. Какое жилье возле границы?!? Если решили продолжать бороться, то восстанавливать и жить там рано, может снова прилететь. Людей надо эвакуировать в любом случаи.
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11.08.2020 17:53 Відповісти
Мы с Вами думаем синхронно....Потому. что правы....
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11.08.2020 17:59 Відповісти
Какое восстановление жилья? Путинские уроды подвозят материалы, возводят укрепления, подтягивают технику и новые вооружения.... Жителей с нашей стороны надо эвакуировать, отселять в тыл.... Надо минировать линию разграничения, строить укрепления и защитные сооружения, надо подвозить артиллерию, снаряды....Надо готовиться к отражению наступления....Это понимают все, но Зеленский ведёт себя "под дурака."..
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11.08.2020 17:57 Відповісти
А как же " режим полного и всеобъемлющего прекращения огня" ?
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11.08.2020 22:08 Відповісти
 
 