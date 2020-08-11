У населених пунктах на лінії розмежування роботи з відновлення житла не почалися через відсутність гарантій безпеки, - Донецька ОДА

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій через відсутність гарантій безпеки не можуть розпочати роботи з відновлення житла, пошкодженого в результаті збройної агресії РФ в деяких населених пунктах на лінії розмежування в Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА, про це заявив директор департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Ігор Бойко.

"Якщо ми маємо на увазі відновлювальні роботи уздовж лінії розмежування, то таке питання, як додатковий режим тиші на конкретний об’єкт або конкретний населений пункт, де будуть здійснюватися роботи по відновленню житла, нам ще й досі необхідно узгоджувати з неконтрольованою територією. На жаль, деякі населенні пункти, такі, як Травневе, Гладосове, околиці селища Зайцеве, біля Авдіївки - досі там нема такого режиму тиші, і там роботи не виконуються. Ми готові туди зайти, співробітники ДСНС знаходяться в очікуванні, але запустити їх туди ми не можемо, тому що ніхто не дає гарантій безпеки", - сказав Бойко.

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Водночас в Донецькій ОДА констатували, що є позитивний рух у відновленні комунікацій, бо "Вода Донбасу" і ДТЕК отримують додаткові гарантії безпеки для роботи в "сірій зоні".